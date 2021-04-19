РУС
ВОЗ продлила на 3 месяца режим чрезвычайной ситуации в мире из-за COVID-19

Всемирная организация здравоохранения продлила на 90 дней режим международной чрезвычайной ситуации из-за ситуации с коронавирусом.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Пандемия COVID-19 продолжает представлять собой чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения, имеющую международное значение", - говорится в сообщении ВОЗ.

Эксперты ВОЗ рекомендуют усилить надзор за продовольственными рынками и препятствовать продаже диких животных, которые могут оказаться возможными переносчиками новых вирусов.

Они также отметили, что "риск международного распространения" болезни и ее влияние на международные транспортные перевозки требуют "скоординированного международного ответа".

В украинской Конституции ничего про ВОЗ не сказано, поэтому ВОЗ не обязан диктовать нашей стране, что нам делать и нужен ли нам карантин вообще весной, когда эпидемия гриппа и ОРВИ пошли на спад. За корону не говорю, потому что вирус не выделен и его никто в электронный микроскоп не видел и геном этого вируса неизвестен.
19.04.2021 22:13 Ответить
лучше би воз вовремя китайцев за >|<опу поймал... эпидмероприятия называется... нет, не слышали
19.04.2021 22:35 Ответить
Смертність за січень лютий 2021 менше на 1000 людей чим в 2019 р. Це все що потрібно знати про Супєр смєртєльний вірус.
19.04.2021 22:48 Ответить
 
 