ВОЗ продлила на 3 месяца режим чрезвычайной ситуации в мире из-за COVID-19
Всемирная организация здравоохранения продлила на 90 дней режим международной чрезвычайной ситуации из-за ситуации с коронавирусом.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
"Пандемия COVID-19 продолжает представлять собой чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения, имеющую международное значение", - говорится в сообщении ВОЗ.
Эксперты ВОЗ рекомендуют усилить надзор за продовольственными рынками и препятствовать продаже диких животных, которые могут оказаться возможными переносчиками новых вирусов.
Они также отметили, что "риск международного распространения" болезни и ее влияние на международные транспортные перевозки требуют "скоординированного международного ответа".
