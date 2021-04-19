РУС
Мечты о мире и завершении пандемии, - в космос по спецсвязи отправили сообщения украинцев

Специалисты Государственного космического агентства Украины отправили в космос сообщения украинцев в рамках всеукраинской акции "Месседж в космос".

Это было сделано с помощью специальной связи, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеканал "Дом".

Акцию неделю назад, 12 апреля, в День космонавтики, начало Министерство культуры и информационной политики Украины.

По данным главы ведомства Александра Ткаченко, за это время поступило более тысячи сообщений со всех уголков Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Запуск спутника "Сич" обойдется Украине в $1,9 млн, - Госкосмос

"Чаще всего встречались сообщения о том, что люди мечтают, чтобы в Украине и мире был мир, чтобы закончилась пандемия. И бесспорно желают и себе здоровья, и своей семье. Уверен, что такие пожелания найдут отклик в космосе, отправятся к далёким планетам. Мы верим в то, что в космосе мы не одни. Фактически эта акция направлена ​​на то, чтобы каждый осознал, что достижения в космической отрасли являются нашим общим достоянием, как ученых, научных работников, так и украинского народа, ведь оно касается абсолютно всех. И эта акция говорит о том, что на самом деле мечты могут сбываться", - рассказал он.

Начальник Национального центра управления и испытаний космических средств Владимир Присяжный рассказал, что это мероприятие состоялось не впервые. Подобные сообщения уже отправляли в космос.

В этот раз специалисты подготовили технические средства в городе Золочев Львовской области. Это передаточные устройства, которые будут работать часы, а может и дни, чтобы передать в дальний космос сообщения. Также было подготовлено специальное программное обеспечение.

Отправка сообщений состоялась нажатием "кнопки запуска". Они полетели к звездам, расположенным за 12 световых лет от Земли.

Также читайте: Украина официально присоединилась к соглашению о культурных маршрутах Совета Европы, - Ткаченко

космос (792) Ткаченко Александр (429)
+10
Ответ еще не пришел???
19.04.2021 21:59 Ответить
+7
Дурдом .
19.04.2021 21:58 Ответить
+6
квартального вероисповедания...
19.04.2021 22:06 Ответить
Дурдом .
19.04.2021 21:58 Ответить
Ответ еще не пришел???
19.04.2021 21:59 Ответить
Пришёл, не могут расшифровать.
19.04.2021 22:10 Ответить
Пора викликати контактьора.
Мечты о мире и завершении пандемии, - в космос по спецсвязи отправили сообщения украинцев - Цензор.НЕТ 2013
19.04.2021 22:43 Ответить
придет через 24 года
20.04.2021 10:44 Ответить
Чаво Извините, ну это уже пробливают дно.
19.04.2021 22:01 Ответить
Еще не дно, но уже совсем близко
Мечты о мире и завершении пандемии, - в космос по спецсвязи отправили сообщения украинцев - Цензор.НЕТ 8964
19.04.2021 22:07 Ответить
правильно...центрифуги для разделения изотопов бубаноиды с коломойшами подарят...
19.04.2021 22:03 Ответить
Я думал что только северные соседи такой херной страдают. Подозревал, что и у нас есть придурки, но чтобы свою дурость напоказ? Попа еще забыли пригласить
19.04.2021 22:03 Ответить
квартального вероисповедания...
19.04.2021 22:06 Ответить
это какой позор...
19.04.2021 22:04 Ответить
вова нюхнул дорожку и отправил месседж в космос. и самое интересное, ему таки ответили
19.04.2021 22:05 Ответить
Епоха клоунів... ЗЕдебіли...
19.04.2021 22:06 Ответить
а про "конец эпохи бедности" когда сообщение в космос отправите? пусть инопланетяне со смеху там уссутся ... да и вообще, пора уже на постоянной основе, еженедельно, по субботам, после того, как бубочка дунет пару "дорожек", организовать "видосики для заскучавших внеземных цивилизаций" Мечты о мире и завершении пандемии, - в космос по спецсвязи отправили сообщения украинцев - Цензор.НЕТ 545
19.04.2021 22:07 Ответить
мЬІ за мЬІр.(Бубачка)
19.04.2021 22:09 Ответить
Рептилоиды ищут переводчика.
19.04.2021 22:09 Ответить
Дорогіє космосянє, заберіть нашу бубу до вашого космосу! Бо задовбало вже це у..щє квартальне!))) Ну пожалсста...
19.04.2021 22:09 Ответить
Зебилятки, вы в следующий раз перед выборами сами бы улетели в космос. Тогда и этот сеанс психотерапии был бы не нужен.
19.04.2021 22:12 Ответить
а аудиозапись вечеринки каклеты не отправили?в рамках сбычи мечт о завершении пандемии...
19.04.2021 22:13 Ответить
Это было сделано с помощью специальной связи

==
Можно уточнить, связь с кем? Какая Галактика на приёме? Па традиции "та сторона" ?Или "те, кто"?
19.04.2021 22:14 Ответить
голлактика павлова...самая устойчивая,блеать...
19.04.2021 22:30 Ответить
Думаю, что назад получат сообщение о том, что там очень азабочины положением дел.
19.04.2021 22:14 Ответить
придет сообщение, что выслали санитаров. и наркологов
19.04.2021 22:19 Ответить
комсомольці, і лєнін такий молодий...
19.04.2021 22:16 Ответить
А ось це реальне дiло.
19.04.2021 22:18 Ответить
Мечты о мире и завершении пандемии, - в космос по спецсвязи отправили сообщения украинцев - Цензор.НЕТ 7577
19.04.2021 22:19 Ответить
Мечты о мире и завершении пандемии, - в космос по спецсвязи отправили сообщения украинцев - Цензор.НЕТ 7528
19.04.2021 22:20 Ответить
Это показывает только одно: у сотрудников космического агенства очень много свободного времени, которое они тратят непонятно на что.
19.04.2021 22:21 Ответить
Про "скрепы" не забыли сказать???
19.04.2021 22:22 Ответить
В далёком созвездии Тау Кита
Всё стало для нас непонятно.
Сигнал посылаем: «Вы что это там?»
А нас посылают обратно.
19.04.2021 22:25 Ответить
Уважаемые инопланетяне , заберите зеленского и его команду к себе на опыты , пожалуйста ...
19.04.2021 22:28 Ответить
бабло розпилюють.
Є ж простий і надійний спосіб.Горндон не дасть збрехать.
Мечты о мире и завершении пандемии, - в космос по спецсвязи отправили сообщения украинцев - Цензор.НЕТ 5395
19.04.2021 22:38 Ответить
Мечты о мире и завершении пандемии, - в космос по спецсвязи отправили сообщения украинцев - Цензор.НЕТ 4147
19.04.2021 22:40 Ответить
Мечты о мире и завершении пандемии, - в космос по спецсвязи отправили сообщения украинцев - Цензор.НЕТ 7944
19.04.2021 22:47 Ответить
Лучше бы туда отправили по спецсвязи зелёную шоблу,включая главпианиста-писюниста!
19.04.2021 23:20 Ответить
Ох, уж эти загадочные "передаточные устройства" - писуны мля ))
19.04.2021 23:22 Ответить
а что не так?? у них подстройка ёмкостно-катушечного контура на червячной паре.
19.04.2021 23:57 Ответить
Да, блин, навеяло.. Вспомнились передаточные функции, во всей своей красоте ))
20.04.2021 01:03 Ответить
В далеком созвездии Тау Кита
Все стало для нас непонятно,-
Сигнал посылаем: "Вы что это там?"-
А нас посылают обратно.

На Тау Ките
Живут в красоте -
Живут, между прочим, по-разному -
Товарищи наши по разуму.

Вот, двигаясь по световому лучу
Без помощи, но при посредстве,
Я к Тау Кита этой самой лечу,
Чтоб с ней разобраться на месте.

На Тау Кита
Чегой-то не так -
Там таукитайская братия
Свихнулась, - по нашим понятиям.

Покамест я в анабиозе лежу,
Те таукитяне буянят,-
Все реже я с ними на связь выхожу:
Уж очень они хулиганят.

У таукитов
В алфавите слов -
Немного, и строй - буржуазный,
И юмор у них - безобразный.

Корабль посадил я как собственный зад,
Слегка покривив отражатель.
Я крикнул по-таукитянски: "Виват!"-
Что значит по-нашему - "Здрасьте!".

У таукитян
Вся внешность - обман,-
Тут с ними нельзя состязаться:
То явятся, то растворятся...

Мне таукитянин - как вам папуас,-
Мне вкратце об них намекнули.
Я крикнул: "Галактике стыдно за вас!"-
В ответ они чем-то мигнули.

На Тау Ките
Условья не те:
Тут нет атмосферы, тут душно,-
Но таукитяне радушны.

В запале я крикнул им: мать вашу, мол!..
Но кибернетический гид мой
Настолько буквально меня перевел,
Что мне за себя стало стыдно.

Но таукиты -
Такие скоты -
Наверно, успели набраться:
То явятся, то растворятся...

"Вы, братья по полу, - кричу, - мужики!
Ну что..." - тут мой голос сорвался,-
Я таукитянку схватил за грудки:
"А ну, - говорю,- признавайся!.."

Она мне: "Уйди!"-
Мол, мы впереди -
Не хочем с мужчинами знаться,-
А будем теперь почковаться!

Не помню, как поднял я свой звездолет,-
Лечу в настроенье питейном:
Земля ведь ушла лет на триста вперед,
По гнусной теории Эйнштейна!

Что, если и там,
Как на Тау Кита,
Ужасно повысилось знанье,-
Что, если и там - почкованье?!
©
19.04.2021 23:26 Ответить
вопрос на экзамен украинского IT - сколько байт будет Путин *****?
19.04.2021 23:33 Ответить
1466
20.04.2021 00:49 Ответить
лень лезть а hex editor но за попытку ставлю 5
20.04.2021 00:58 Ответить
им главное эту дату не давать как дату русского мира
20.04.2021 01:00 Ответить
мдааа.. люди ракеты спутники в космос посылают, а мы месенджи...... да еще с таким пафосом... это клиника .. во что превратились ученые - месенджеры, а не ученые!! идиото...
20.04.2021 00:05 Ответить
Вся надежда на инопланетный разум.
20.04.2021 01:43 Ответить
Проросийское действо какое-то.
20.04.2021 05:36 Ответить
Интересно, эти дятлы не забыли пожаловаться инопланетянам о том, что нас не берут в ЕС и НАТО ?
20.04.2021 07:55 Ответить
Нужно было отправить в "Спортлото".
Положительного эффекта было бы больше.
20.04.2021 09:17 Ответить
 
 