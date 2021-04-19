Мечты о мире и завершении пандемии, - в космос по спецсвязи отправили сообщения украинцев

Специалисты Государственного космического агентства Украины отправили в космос сообщения украинцев в рамках всеукраинской акции "Месседж в космос".

Это было сделано с помощью специальной связи, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеканал "Дом".

Акцию неделю назад, 12 апреля, в День космонавтики, начало Министерство культуры и информационной политики Украины.

По данным главы ведомства Александра Ткаченко, за это время поступило более тысячи сообщений со всех уголков Украины.

"Чаще всего встречались сообщения о том, что люди мечтают, чтобы в Украине и мире был мир, чтобы закончилась пандемия. И бесспорно желают и себе здоровья, и своей семье. Уверен, что такие пожелания найдут отклик в космосе, отправятся к далёким планетам. Мы верим в то, что в космосе мы не одни. Фактически эта акция направлена ​​на то, чтобы каждый осознал, что достижения в космической отрасли являются нашим общим достоянием, как ученых, научных работников, так и украинского народа, ведь оно касается абсолютно всех. И эта акция говорит о том, что на самом деле мечты могут сбываться", - рассказал он.

Начальник Национального центра управления и испытаний космических средств Владимир Присяжный рассказал, что это мероприятие состоялось не впервые. Подобные сообщения уже отправляли в космос.

В этот раз специалисты подготовили технические средства в городе Золочев Львовской области. Это передаточные устройства, которые будут работать часы, а может и дни, чтобы передать в дальний космос сообщения. Также было подготовлено специальное программное обеспечение.

Отправка сообщений состоялась нажатием "кнопки запуска". Они полетели к звездам, расположенным за 12 световых лет от Земли.

