MegaMillions США разыграют $259 млн во вторник. Узнайте, как принять участие в тираже из Украины! (реклама)
Представьте, что вы выиграли лотерейный джекпот на сумму в сотни миллионов долларов! Что вы сделаете с такими деньгами? Если вы думали, что выиграть огромные лотерейные призы можно только находясь в Штатах, у нас для вас отличные новости.
- Джекпот Мега Миллионов достиг $257 млн, это свыше 7,1 миллиардов гривен. Ближайший тираж пройдет сегодня вечером, 20 апреля.
- Для вашего удобства, сервис TheLotter запустил спецсайт smartlottoshop.com, на котором граждане Украины могут приобрести билет, содержащий всего одно поле, по минимальной цене в € 4,15!
- Находясь в Украине, вы можете официально принять участие в тираже!
Популярность лотереи США MegaMillions в последние недели растет в геометрической прогрессии. С тех пор, как лотерея разыграла рекордный джекпот в размере 1,5 миллиарда долларов в ноябре 2018 года, имя лотереи у всех на устах. Если вы задумываетесь принять участие в лотерее Powerball из Украины, вы можете купить билеты онлайн, совершенно законно и безопасно.
"Нам известно, что люди любят огромные джекпоты, и когда суммы достигают таких размеров, это становится национальным феноменом," – заявил Гордон Меденика, директор лотереи Мега Миллионы в Мэриленде. "Все начинают задумываться о том, что они сделают с деньгами в случае выигрыша."
Как играть в MegaMillions?
Мега Миллионы проводятся в формате 5/70 + 1/25. Это означает, что для того, чтобы выиграть главный приз лотереи нужно угадать 5 чисел от 1 до 70 плюс один дополнительный номер ("MegaBall") от 1 до 26. Помимо джекпота лотерея также разыгрывает 8 второстепенных призов. Победитель лотереи получит невероятный джекпот, который, на данный момент, составляет $257 млн.
Как участвовать в Мега Миллионах из Украины?
Как известно, билеты MegaMillions продаются только в США. Тем не менее, вы можете участвоватьв лотерее и из Украины, купив официальные билеты онлайн. Сделать это вам поможет сайт smartlottoshop.com (спецсайт сервиса theLotter.com). Основанный в 2002 году сервис предлагает билеты на крупнейшие тиражи мира.
Пресс-секретарь компании Адриан Коореманс объясняет, как это работает:
"Местные агенты theLotter в США купят билеты от вашего имени. По правилам Мега Миллионов, вы не обязаны быть гражданином или резидентом Соединенных Штатов, чтобы участвовать в лотерее".
Так что вам не о чем беспокоиться, игра по интернету абсолютно законна, и онлайн-участник имеет такие же шансы и права на призы, как и местные игроки. Добавим, что сайт не берет комиссионных с выигрышей. Его услуги оплачиваются лишь единожды – в момент заказа билетов (их цена на сайте немного выше, чем в официальных точках продажи).
Чтобы купить билеты MegaMillions через smartlottoshop.com (спецсайт сервиса theLotter.com), вам надо:
- Создать учетную запись
- Выбрать Мега Миллионы из списка, содержащего приблизительно 50 лотерей
- Заполнить номера (вы можете играть со своими номерами, или со случайными числами)
- Добавить к билету мультипликатор "Megaplier" (по желанию)
- Оплатить заказ
Находящийся в США работник сервиса купит ваш физический билет. Вам останется лишь дождаться результатов тиража. Если вам повезет выиграть, сервис пришлет вам соответствующее уведомление. Все призы выплачиваются полностью (после вычета федеральных налогов и налогов штата). Сервис не берет комиссии с выигрышей – оплата услуг осуществляется в момент покупки билета.
Крупнейший в мире джекпот ждет вас
$257 миллионов – крупнейший на данный момент лотерейный джекпот. Да, Мега Миллионы разыгрывали и большие призы, но важно помнить, что джекпот может быть сорван в любом тираже, так что не стоит упускать шанс – он может повториться нескоро. Купите билеты на ближайший тираж Мега Миллионов сегодня, и потрясающий приз может быть вашим! Желаем удачи, и, пожалуйста, играйте ответственно.
Новость публикуется на правах рекламы
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Якщо "ваша" лотерея виграє, сподівайтесь, що вам її добровільно віддадуть)))