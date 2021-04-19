РУС
Верховный Суд начал рассмотрение еще двух дел о санкциях против "каналов Медведчука"

Верховный Суд приступил к рассмотрению дела по иску "Телерадиокомпании "Новые коммуникации" об обжаловании указа президента о санкциях к телеканалам.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на портал судебной власти Украины.

"19 апреля 2021 года Кассационный суд в составе Верховного Суда начал рассмотрение дела № 9901/33/21 по иску ООО "Телерадиокомпания "Новые коммуникации", в котором обжалован Указ Президента Украины от 2 февраля 2021 года № 43/2021 "О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 2 февраля 2021 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", в соответствии с которым применены санкции к истцу", - говорится в сообщении.

В ходе судебного заседания представитель Службы безопасности Украины сообщил, что в адрес Верховного суда направлены документы, подтверждающие наличие правовых оснований для применения к истцу санкций, сведения из которых представляют государственную тайну, и просил привлечь их к материалам дела.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Подготовка санкций в отношении каналов Медведчука длилась более полугода", - "слуга народа" Безуглая

Верховный Суд удовлетворил ходатайство СБУ, отложил рассмотрение дела с целью предоставления представителю истца срока для оформления допуска и доступа к государственной тайне и ознакомления сторон с материалами дела, которые содержат информацию, отнесенную к государственной тайне.

Следующее судебное заседание по рассмотрению этого дела состоится 7 июня в 14:00.

Также сегодня КАС ВС начал рассмотрение дела № 9901/22/21 по иску гражданина, который обжаловал Указ Президента Украины № 43/2021, в части применения санкций к ООО "НОВОСТИ 24 ЧАСА", ООО "Телерадиокомпания "112-ТВ", ООО "Телерадиокомпания "Новые коммуникации".

В ходе судебного заседания рассмотрен ряд ходатайств, заслушаны доводы сторон, проведено исследование материалов дела.

В судебном заседании объявлен перерыв до 14:00 26 апреля.

Также читайте: По материалам СБУ суд арестовал яхту, которая принадлежит Медведчуку

Всего на рассмотрении КАС ВС находится 10 исковых заявлений, которыми обжалуется Указ Президента Украины от 2 февраля 2021 года № 43/2021 "О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 2 февраля 2021 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер ( санкций)".

Рассмотрение дела № 9901/42/21 по иску ООО "ЛИДЕР ТВ" состоится 26 апреля в 12:00.

На этот же день в 14:30 назначено продолжение судебного заседания по рассмотрению дела № 9901/34/21 по иску ООО "НОВОСТИ 24 ЧАСА".

На 14:00 18 мая назначено к рассмотрению дело № 9901/39/21 по иску Тараса Козака о признании противоправным и отмене указанного Указа Президента Украины в части (приложение 1 к решению СНБОУ).

Читайте также: Дела, в которых фигурирует Медведчук, будут иметь логическое завершение, - Венедиктова

24 мая в 11:00 будет продолжено рассмотрение дела № 9901/45/21 по иску ООО "НОВЫЙ ФОРМАТ ТВ", слушание которого суд начал 5 апреля 2021 года.

Кроме этого, 25 мая в 10:00 будет продолжено рассмотрение дела № 9901/54/21 по иску ООО "ТВ ВЫБОР", слушание которого начато 6 апреля 2021 года.

На 16:30 26 мая назначено судебное заседание, на котором будет продолжено рассмотрение дела № 9901/47/21 по иску ООО "АРИАДНА ТВ".

Судебное заседание по делу № 9901/40/21 по иску ООО "Телерадиокомпания "112-ТВ"" запланировано на 31 мая в 14:00.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": ГБР начало производство по подозрению в госизмене против Медведчука и Козака. ДОКУМЕНТ

А следующее судебное заседание по рассмотрению дела по иску ООО "ПАРТНЕР ТВ" состоится 16 июня в 14:00.

Напомним, 2 февраля 2021 года вечером президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о санкциях против нардепа ОПЗЖ Тараса Козака и трех фактически принадлежащих ему каналов - "112 Украина", "NewsOne" и "Zik".

Хотя документ вступал в действие с полуночи, провайдеры начали отключать сигнал раньше.

В конце февраля стало известно, что заблокированные каналы "пула Медведчука" ZIK, Newsone и "112-Украина" создают новый канал на базе львовского "Первого независимого". Коллектив "Первого независимого" выступил против его продажи. Новый телеканал Медведчука начал вещание 26 февраля, и через час после начала вещания был отключен со спутника. Сейчас он вещает только в YouTube.

Читайте: Кассационный суд ВС отказался признать санкции против телеканалов Медведчука нарушением прав граждан

Автор: 

Верховный Суд (1105) Медведчук Виктор (1795) 112 Украина (174) Newsone (175) ZIK (122)
+4
+1
https://gordonua.com/news/society/v-vosmi-naselennyh-punktah-hersonskoy-oblasti-veshchaet-tolko-rossiyskoe-tv-pravozashchitniki-1549456.html В восьми населенных пунктах Херсонской области вещает только российское ТВ - жители Херсона шепчутся меж собой... Не ужели на Московии и в её колониях так прекрасно жить?(
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1421497498202335&set=p.1421497498202335&type=3&av=100010262946037&eav=Afa_mQvmfKIy-idKxl8c55Wg12TGc0MSVzGHNDwFc2eI8eb-kem49QTQPxHBoImKKic&__cft__[0]=AZU_e2QmhZ7RMVykMCtpmbF4z8sEt18hHR-WxDFtCEMiQysLVtFmWh3lN_RfCrEcTpgMDMXb5tklzrWj2mnear6RUhsHOG2OXJMc2TPDEwTJTZ7aXTiR3ZnyFOBdt_AJhD9jJgCXYkyLVbgGdkksxarXcpg9hnY_7VTYDPZSWcoaPaYeo6SQG-S5GkOzQ7ebuap8SWEyhDbMUThhHdVNH1y5&__tn__=R]-R Верховний Суд почав розгляд ще двох справ про санкції проти "каналів Медведчука" - Цензор.НЕТ 240 ..
показать весь комментарий
19.04.2021 23:50 Ответить
Боюсь как бы это новое "судебное " заседание не обернулось неожиданно отменой и предыдущих санкций. По настойчивой "просьбе" кума - кума.
показать весь комментарий
19.04.2021 23:14 Ответить
Від продажних суддів України можна чекати ніж в спину державності і відміну заборони.
показать весь комментарий
19.04.2021 23:19 Ответить
В данном случае это не вопрос продажности судов---они будут поступать по закону.Ну не могут они руководствоваться категориями враг, подонок, подкацапник,кум *****. Моносброд не принял закона о коллаборации.
А вот законен ли указ зебила? очень сомневаюсь и не я одна---об этом говорят юристы.
показать весь комментарий
20.04.2021 01:02 Ответить
Но зелемойскому это не мешает---они же его не критикуют, только Пороха и злых бандеровцев)))
показать весь комментарий
20.04.2021 01:04 Ответить
А смысл пинать сдохшую собаку?
показать весь комментарий
20.04.2021 07:02 Ответить
Зеленский уже сдох? я что-то пропустила?
показать весь комментарий
20.04.2021 22:09 Ответить
Ну если не знаете что произошло два года назад, то да, пропустили.
У вас наверное до сих пор Порошенко президент?
Что два года на улицу не выпускали?
показать весь комментарий
20.04.2021 22:17 Ответить
Знаю , что произошло два года назад--всеобщее сумашествие.
Нет, у меня НЕТ два года президента. как и не было с 2010 по 2014 год)))
показать весь комментарий
21.04.2021 00:16 Ответить
 
 