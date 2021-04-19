Верховный Суд начал рассмотрение еще двух дел о санкциях против "каналов Медведчука"

Верховный Суд приступил к рассмотрению дела по иску "Телерадиокомпании "Новые коммуникации" об обжаловании указа президента о санкциях к телеканалам.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на портал судебной власти Украины.

"19 апреля 2021 года Кассационный суд в составе Верховного Суда начал рассмотрение дела № 9901/33/21 по иску ООО "Телерадиокомпания "Новые коммуникации", в котором обжалован Указ Президента Украины от 2 февраля 2021 года № 43/2021 "О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 2 февраля 2021 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", в соответствии с которым применены санкции к истцу", - говорится в сообщении.

В ходе судебного заседания представитель Службы безопасности Украины сообщил, что в адрес Верховного суда направлены документы, подтверждающие наличие правовых оснований для применения к истцу санкций, сведения из которых представляют государственную тайну, и просил привлечь их к материалам дела.

Верховный Суд удовлетворил ходатайство СБУ, отложил рассмотрение дела с целью предоставления представителю истца срока для оформления допуска и доступа к государственной тайне и ознакомления сторон с материалами дела, которые содержат информацию, отнесенную к государственной тайне.

Следующее судебное заседание по рассмотрению этого дела состоится 7 июня в 14:00.

Также сегодня КАС ВС начал рассмотрение дела № 9901/22/21 по иску гражданина, который обжаловал Указ Президента Украины № 43/2021, в части применения санкций к ООО "НОВОСТИ 24 ЧАСА", ООО "Телерадиокомпания "112-ТВ", ООО "Телерадиокомпания "Новые коммуникации".

В ходе судебного заседания рассмотрен ряд ходатайств, заслушаны доводы сторон, проведено исследование материалов дела.

В судебном заседании объявлен перерыв до 14:00 26 апреля.

Всего на рассмотрении КАС ВС находится 10 исковых заявлений, которыми обжалуется Указ Президента Украины от 2 февраля 2021 года № 43/2021 "О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 2 февраля 2021 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер ( санкций)".

Рассмотрение дела № 9901/42/21 по иску ООО "ЛИДЕР ТВ" состоится 26 апреля в 12:00.

На этот же день в 14:30 назначено продолжение судебного заседания по рассмотрению дела № 9901/34/21 по иску ООО "НОВОСТИ 24 ЧАСА".

На 14:00 18 мая назначено к рассмотрению дело № 9901/39/21 по иску Тараса Козака о признании противоправным и отмене указанного Указа Президента Украины в части (приложение 1 к решению СНБОУ).

24 мая в 11:00 будет продолжено рассмотрение дела № 9901/45/21 по иску ООО "НОВЫЙ ФОРМАТ ТВ", слушание которого суд начал 5 апреля 2021 года.

Кроме этого, 25 мая в 10:00 будет продолжено рассмотрение дела № 9901/54/21 по иску ООО "ТВ ВЫБОР", слушание которого начато 6 апреля 2021 года.

На 16:30 26 мая назначено судебное заседание, на котором будет продолжено рассмотрение дела № 9901/47/21 по иску ООО "АРИАДНА ТВ".

Судебное заседание по делу № 9901/40/21 по иску ООО "Телерадиокомпания "112-ТВ"" запланировано на 31 мая в 14:00.

А следующее судебное заседание по рассмотрению дела по иску ООО "ПАРТНЕР ТВ" состоится 16 июня в 14:00.

Напомним, 2 февраля 2021 года вечером президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о санкциях против нардепа ОПЗЖ Тараса Козака и трех фактически принадлежащих ему каналов - "112 Украина", "NewsOne" и "Zik".

Хотя документ вступал в действие с полуночи, провайдеры начали отключать сигнал раньше.

В конце февраля стало известно, что заблокированные каналы "пула Медведчука" ZIK, Newsone и "112-Украина" создают новый канал на базе львовского "Первого независимого". Коллектив "Первого независимого" выступил против его продажи. Новый телеканал Медведчука начал вещание 26 февраля, и через час после начала вещания был отключен со спутника. Сейчас он вещает только в YouTube.

