Советники Нормандской четверки обсудили кластеры по реализации Минских соглашений и соблюдение режима прекращения огня на Донбассе, - Резников
Политические советники Нормандской четверки в ходе встречи 19 апреля в формате видеоконференции обсудили имплементацию кластеров по выполнению Минских соглашений и соблюдение режима прекращения огня на Донбассе
Об этом заявил вице-премьер-министр – министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины, первый заместитель главы украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе Алексей Резников, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Не раскрывая конфиденциальности переговоров, отмечу две главные вещи, которые обсуждались и которые были анонсированы президентом Зеленским в Париже. Речь сегодня шла про кластеры, соответственно, как видение возможности реализации Минских соглашений и о вопросе обеспечения соблюдения режима прекращения огня - реального и полноценного", - рассказал Резников.
Он также добавил, что "переговоры политических советников прошли в режиме конструктивной рабочей атмосферы".
"Мое впечатление от сегодняшней встречи политических советников Нормандского формата: была абсолютно рабочая атмосфера, без каких-либо особых или лишних эмоций. Поэтому я с уважением отношусь к мужественности наших посредников – представителей Германии и Франции, которым приходится иногда все-таки сдерживать вероятность повышения эмоций, терпеть. Это хорошие посредники, они друзья Украины", - добавил вице-премьер.
шо там тот зеленый малахольный надоговаривался?
Неужели ты думаешь, что ЗЕ мог что-то свое навязать Макрону и Меркель?
ЗЕ - ноль без палочки. Посидел статистом и рассказал, что ему велели делать.
так что решили ?
Зе-лупi доручили від імені Макрона і Меркель АМНІСТУВАТИ
БОЙОВИКІВ ДОНБАСУ, ВИЗНАТИ ОКУПОВАНІ ТЕРИТОРІЇ З ЧАСТКОВОЮ
АВТОНОМІЄЙ, ФІНАНСУВАТИ ВІДНОВЛЕННЯ ДОНБАСУ З БЮДЖЕТУ
УКРАЇНИ, І 10 % СЄПАРІВ ДОНБАСУ ЗАВЕСТИ ДО ВЕРХОВНОЇ РАДИ
В стране полный провал власти, который оплачивается из карманов ее граждан. Более года (!!) государственная аудиторская служба не может начать ревизию ПАО"Укрнафта" и АО "Укргазвидобування".
Заявление секретаря РНБО Данилова в пачке документов на визирование Зеленским. Просьба освободить от должности секретаря РНБО и отправить в распоряжение Министерства обороны.
Во время переговоров Макрона и Зеленского, Макрон не смог назвать дату саммита лидеров "Нормандской четверки".
До появления Байдена в Белом доме американская пресса достаточно скупо освещала вопросы судебного разбирательства Делавэрского суда по поводу Каломойши.
Наше освещение данного судебного заседания, после перехода суда в стадию рассмотрения по процедуре "Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act" ( акт RICO) стало практически невозможным.
Потому появление огромной статьи в "Pittsburgh Post-Gazette" которая опубликовала детальное расследование незаконных сделок Каломойши в США *
скорее всего является сигналом изменения отношения руководства США к данному вопросу и началом полномасштабного расследования связей Коломойского и Зеленского в этом вопросе.
"Подготовленные СНБО проекты решений касающиеся изменений в Конституции и законах Украины будут выносится на рассмотрение Верховной Рады Украины в закрытом режиме.
1. изменения статуса территорий определяемых как "отдельные районы Донецкой и Луганской областей
2. предоставление прав ограниченной автономии (создание собственных органов поддержания правопорядка, право принятия регулирующих актов регионального значения)
3. предоставление прав фиксированной квоты в составе Верховной Рады (10%)
4. Дотации из бюджета и создание ЗСТ
5. Тотальная амнистия и частичная передача границы ОБСЕ до выборов, и полная - после.
Всего - около 60 пунктов. Шо сие значит, наверное очевидно и по первым пяти.
Конструктивная рабочая атмосфера может быть только в одном случае: всё (т.н. кластеры) и все идёт по задумке Хремля, Франция и Германия с ермаком впридачу лишь инструмент продвижения
Это и настораживает, поскольку "конструктив" там возможен только при сдаче Украиной своих национальных интересов.
Важливо забезпечити внутрішню єдність перед обличчям російської агресії, і я вдячний за підтримку цього мого заклику з боку послів G7 та ЄС. Україна не одна на своєму шляху до ЄС та НАТО, тоді як реформи мають вирішальне значення для успіху.
Радий був представити План «Європейської Солідарності» щодо протидії коронавірусу та розраховую на підтримку G7 та ЄС для швидкого надання Україні достатньої кількості високоякісних вакцин. © порох
бубочка на три дня "задержался" в париже....
Кілька годин тому, хтось дуже радів з цієї новини. https://censor.net/ru/news/3260715/slugi_naroda_trebuyut_ot_zelenskogo_rastorgnut_diplomaticheskie_otnosheniya_s_rossieyi_zayavlenie
https://www.bbc.com/ukrainian/features-56751411 Захід не готовий боротися з Росією. Французькі ЗМІ про візит Зеленського Візит президента Володимира Зеленського до Парижа для обговорення погіршення ситуації з безпекою на Донбасі та нарощування російських військових на кордоні з Україною не призвів до прориву для Києва.
Вони, схоже, погодились, що ані президент Франції Еммануель Макрон, ні канцлерка Німеччини Ангела Меркель не зможуть вплинути на рішення Москви.
"Дедушка Байден 13-15 апреля предотвратил войну. Спасибо ему за это. Он ласково и уважительно поговорил с опасным рецидивистом, назвав его на этот раз не убийцей, а великим президентом великой страны. Этот психологический приём сработал. На какое-то время. Это время будет использовано для чего? Для укрепления суверенитета Украины или для мирного принуждения её к капитуляции.
Процесс принуждения немедленно начался 16 апреля в Елисейском Дворце в Париже. Путин, Макрон и Меркель планируют завершить его на назначенной на 19 апреля встрече их советников подписанием макроновских "кластеров пошаговой реализации минских соглашений".
На восьмой год войны пора понять цели и стратегию агрессора. До последнего своего вздоха во власти Путин будет неустанно добиваться расчленения и уничтожения ненавидимой им независимой Украины.
После провала лобового плана создания Новороссии Кремль избрал более изощренный сценарий - вталкивание, ничего в ней не меняя, раковой опухоли ОРДЛО в политическое тело Украины. Путину не нужны какие-то дополнительные куски украинской территории, ему нужна вся Украина, которая под аплодисменты отменяющего антикремлевские санкции Запада проглотит наживку "восстановления её территориальной целостности".
Ему нужна Украина, которая послушно легитимизирует ОРДЛО в своем правовом поле при сохраняющемся там всевластии российских силовиков, при прямом политическом правлении из Москвы, при сотнях томящихся в пыточных подвалах патриотов Украины, которых даже не вносят в списки для обмена.
Более того. Украина станет открытым Гуляйполем без той линии разграничения, которую сегодня защищают подразделения ВСУ.
Все разговоры о таких же, как мы, украинцах направлены на одно: убрать ВСУ с занимаемых ими позиций и открыть орде ихтамнетов и моторыл путь вглубь страны.
О том, куда именно ихтамнеты будут расползаться, поведал в прошлом году сам Путин, лично пометив намеченную к аннексии территорию своим указом, согласно которому российские паспорта будут раздаваться не только обитателям ОРДЛО, но и на всей территории Донецкой и Луганской областей на состояние 14 апреля 2014 года. Что свидетельствует о замыслах расширения ОРДЛО как минимум до прежних границ Донецкой и Луганской областей, а дальше уж как получится.
Десятки перемирий были сорваны Москвой именно потому, что постоянная гибель людей на разделительной линии была необходима российским властям как средство психологического давления на Украину с целью заставить ее "воссоединиться" с ОРДЛО.
А после "братского воссоединения" исчезнет за ненадобностью сама разделительная линия, и выстрелы "доведенных до отчаяния шахтеров и трактористов" раздадутся уже в Мариуполе, Харькове, Одессе, Киеве.
За шесть лет действия минских соглашений Россия не удосужилась выполнить их базовые основополагающие требования: прекращение огня и вывод своих ихтамнетов и военной техники с оккупированной территории ОРДЛО. В то же время Кремль постоянно в ультимативной форме требует от Украины изменения ее Конституции и других законодательных шагов по легализации военно-террористического плацдарма РФ как законного института украинского государства.
Когда же украинские власти не только категорически отказались выполнять кремлевские хотелки, но и приступили, наконец, к демонтажу 5-й колонны врага, Москва развернула беспрецедентную кампанию бряцания оружием вокруг границ Украины и обстрелов на линии соприкосновения. А первые лица режима хором орали о своих планах уничтожения украинской государственности.
А потом позвонил Байден, и злой Путин (не отвечавший на звонки Зеленского) как бы нехотя, через губу, но все-таки вроде бы согласился на саммит с Байденом. И тут в кустах стремительно обнаружился Президент Франции по вызову Эммануэль Макрон, с упоением играющий в любимую игру всех французских президентов - Grandeur de France. Непременным атрибутом пресловутого "грандёра" всегда были "особые отношения" с СССР/РФ. По всем методичкам, отработанным поколениями следователей Гестапо/НКВД, Зеленский должен был потянуться к этому доброму человеку. И обязательно потянулся бы, если бы тот не размахивал приветственно 11 зловещими "кластерами пошаговой реализации минских соглашений".
Макрон неглупый человек, у него была очень толковая школьная учительница. И он прекрасно понимает, что, пока Путин жив политически и физически (окончательные документы о своем вечном правлении он подписал 5 апреля), он ничего не будет менять в своем ОРДЛе. Согласно его кластерам, пошагово будет реализоваться только капитуляция Украины и ее присоединение к ОРДЛу.
Если 19 апреля у г-на Ермака под пытками все же вырвут подпись под "кластерами Макрона" (как это уже удавалось Суркову в июне 2019-го и Козаку в марте 2020-го), то Украину все равно уже не поставят в угол как нерадивую школьницу, не выполняющую хотелки строгих наставников. В угол в Киеве поставят господина советника.
А знаете, к какой мысли я осторожно склоняюсь, наблюдая последние драматические события? Путин на самом деле боится Украины. Он не посмеет на неё напасть. И не сумеет её обмануть со всеми своими макронами.
Слава Украине!"
Андрей Пионтковский
Указ американского президента запрещает американским инвесторам только лишь участвовать в первичных аукционах по размещению новых выпусков российских гособлигаций. Однако ничего не мешает американским финансистам сразу после размещения ОФЗ перекупить бумаги у первого покупателя. Также покупать эти бумаг могут любые другие зарубежные инвесторы - США возражать не станут. После того, как аппарат Белого дома озвучил перечень санкций, в Москве облегченно выдохнули. Среди всех озвученных санкций хоть сколько-нибудь серьезным выглядит только запрет американцам покупать российский госдолг. Но с очень большой натяжкой, так как финансовая система РФ легко с этим справится. Американские компании владеют до 1,5 трлн. руб. российского госдолга, этот объем российские госбанки легко выкупят, причем со скидкой.
https://www.dsnews.ua/economics/sankcii-ssha-protiv-rossii-pochemu-bayden-napugal-a-ne-udaril-19042021-422399 Санкции США против России. Почему Байден напугал, а не ударил
Витяг з останнього ефіру:
"Скажем, как относился президент Обама к россии? Если вы помните, когда в 2016 году он несколько раз выражался по поводу россии, он сказал, что российская экономика не производит ничего, что кто-нибудь хочет покупать, кроме газа, нефти и оружия; что это региональная сила, которая представляет опасность нескольким своим ближайшим соседям и делает это не из-за того, что она сильная, а из-за того, что она слабая; и что россия не представляет собой угрозу безопасности США.
И вот как-то нехорошо было пропаганде цитировать эти уничижительные высказывания Обамы. А теперь они могут цитировать самого президента Байдена, который сообщил, что действия России - national emergency, национальная ЧС. Не ЧП, как извещает публику российская официальная пропаганда (видимо. с английским у них плохо), но тем не менее он объявил это национальной ЧС, действия России, и сказал, что накажет Россию за efforts to undermine the conduct of free and fair democratic elections - за попытку подорвать проведение свободных и демократических выборов, за кибератаки, за поощрение коррупции транснациональной, за - внимание, это очень важный момент! - осуществление экстерриториальный деятельности против оппонентов и журналистов. Обратите внимание на слово «экстерриториальный». То есть то, что происходит за пределами России. То есть ситуация Навального в тюрьме в данном случае не подходит под это определение. Внутри территории - можно. И, наконец, в указе Байдена угроза территориальной целостности государств, нарушение устоявшихся принципов международного права. Когда я этот указ прочла, я подумала: слушайте, если национальная ЧС, то где же ядерные боеголовки, танки, страшные санкции, ответные кибератаки, которые должны обрушиться на Россию. Вместо этого, перечислив эти страшные вещи, которые делает Россия, указ Байдена запрещает американским банкам покупать российский госдолг и вводит санкции против нескольких чуваков, которые причастны к кибератакам, действительно серьезным кибератакам на госучреждения США. Эти чуваки, я сильно подозреваю, и так не собирались ездить по США. И, в отличие от российских депутатов, у них нет счетов в американских банках. То есть идеальная ситуация для российской пропаганды: крику на миллион, а санкций - на копейку. У меня вопрос: какая национальная ЧС? Я снова процитирую президента Обаму: российская экономика не производит ничего, что кто-либо хочет покупать; Россия - региональная держава, которая угрожает некоторым из своих ближайших соседей, но не от силы, а от слабости; и Путин - человек из советского прошлого. Слушайте, что-то за это время изменилось, с тех пор как Обама произнес эти слова? Я что-то пропустила? ВВП России вырос, превысил, наконец, ВВП одного штата Техас? В России появилось что-то, кроме надувных космонавтов? И, конечно, дальше у меня вопрос - зачем. А зачем замах на рубль, а удар на копейку?
Ще й інфа брехлива.
Це де і коли х**ло погодилося (вродє би ?) на зустріч ?
youtube.com/watch?v=NHE9OZyaZSc
Пліснява особисто ні словом не обмовилась про те, що там вазеленський напропонував.
Все підло, нишком, прикриваючи словоблуддям зраду і грабунок.
Запори мучать???
"Как сообщил источник, близкий к переговорам, по инициативе российской стороны в первую очередь был обсужден раздел кластеров о соблюдении перемирия. К обсуждению других содержащихся в кластерах вопросов урегулирования участники не приступили.
"Конкретные предложения РФ о механизме предотвращения эскалации перестрелок, а также способах привлечения к ответственности виновных натолкнулись на обструкцию со стороны Украины. Представители Германии и Франции вместо конкретных решений предложили безадресное декларативное политическое заявление о приверженности режиму прекращения огня - в стиле, как было сказано (замглавы администрации президента РФ Дмитрием - ИФ) Козаком на переговорах, "мы за все хорошее и против всего плохого". В результате более чем 3-х часовые переговоры закончились безрезультатно", - сказал источник."
дати Донбасу автономію, завести сєпарів до Верховної Ради, відбудувати
розбомблений Кремлем Донбас на грощі українців
Думаю пару міліардів $ кацапи кинули Зе владі на рахунки десь в Омані, не здивуюсь
якщо це так. Ціна за "впихнути сепарський анклав" в тіло України і за воду в Крим.
Убивать украинцев и грозить уничтожить их государство - это же "чисто по-братски"!
Сбить пассажирский Боинг, а затем подло обвинить в этом злодеянии невиновных - как это по-путински!