Советники Нормандской четверки обсудили кластеры по реализации Минских соглашений и соблюдение режима прекращения огня на Донбассе, - Резников

Политические советники Нормандской четверки в ходе встречи 19 апреля в формате видеоконференции обсудили имплементацию кластеров по выполнению Минских соглашений и соблюдение режима прекращения огня на Донбассе

Об этом заявил вице-премьер-министр – министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины, первый заместитель главы украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе Алексей Резников, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Не раскрывая конфиденциальности переговоров, отмечу две главные вещи, которые обсуждались и которые были анонсированы президентом Зеленским в Париже. Речь сегодня шла про кластеры, соответственно, как видение возможности реализации Минских соглашений и о вопросе обеспечения соблюдения режима прекращения огня - реального и полноценного", - рассказал Резников.

Он также добавил, что "переговоры политических советников прошли в режиме конструктивной рабочей атмосферы".

"Мое впечатление от сегодняшней встречи политических советников Нормандского формата: была абсолютно рабочая атмосфера, без каких-либо особых или лишних эмоций. Поэтому я с уважением отношусь к мужественности наших посредников – представителей Германии и Франции, которым приходится иногда все-таки сдерживать вероятность повышения эмоций, терпеть. Это хорошие посредники, они друзья Украины", - добавил вице-премьер.