Советники Нормандской четверки обсудили кластеры по реализации Минских соглашений и соблюдение режима прекращения огня на Донбассе, - Резников

Политические советники Нормандской четверки в ходе встречи 19 апреля в формате видеоконференции обсудили имплементацию кластеров по выполнению Минских соглашений и соблюдение режима прекращения огня на Донбассе

Об этом заявил вице-премьер-министр – министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины, первый заместитель главы украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе Алексей Резников, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Не раскрывая конфиденциальности переговоров, отмечу две главные вещи, которые обсуждались и которые были анонсированы президентом Зеленским в Париже. Речь сегодня шла про кластеры, соответственно, как видение возможности реализации Минских соглашений и о вопросе обеспечения соблюдения режима прекращения огня - реального и полноценного", - рассказал Резников.

Он также добавил, что "переговоры политических советников прошли в режиме конструктивной рабочей атмосферы".

Смотрите: Резников о помощи Европы Украине: С автоматами защищать нас никто не придет, но на финансовую помощь можем рассчитывать. ВИДЕО

"Мое впечатление от сегодняшней встречи политических советников Нормандского формата: была абсолютно рабочая атмосфера, без каких-либо особых или лишних эмоций. Поэтому я с уважением отношусь к мужественности наших посредников – представителей Германии и Франции, которым приходится иногда все-таки сдерживать вероятность повышения эмоций, терпеть. Это хорошие посредники, они друзья Украины", - добавил вице-премьер.

блин,уже пошли вводить кластеры...
шо там тот зеленый малахольный надоговаривался?
19.04.2021 22:46
Огласите весь список пожалуйста.. а то с вашими "кластерами" как и прежде с формулой "штангенциркуля", мы можем проснуться уже не в Украине, а в одной из губерний.
19.04.2021 22:50
19.04.2021 22:54
19.04.2021 22:44
блин,уже пошли вводить кластеры...
шо там тот зеленый малахольный надоговаривался?
19.04.2021 22:46
Шо ему дали, с тем и согласился.
Неужели ты думаешь, что ЗЕ мог что-то свое навязать Макрону и Меркель?

ЗЕ - ноль без палочки. Посидел статистом и рассказал, что ему велели делать.
19.04.2021 22:49
Судя по всему Маркон и Мекрель думают откупитсмя куском Ураині и не понимают, что скоро и им ОРДЛО сделают на их территории всед за Украиной.
20.04.2021 08:31
четвёрка рабиновичей гнидых...
19.04.2021 22:47
19.04.2021 23:31
главное не как общались, а что решили
так что решили ?
показать весь комментарий
19.04.2021 22:47
Огласите весь список пожалуйста.. а то с вашими "кластерами" как и прежде с формулой "штангенциркуля", мы можем проснуться уже не в Украине, а в одной из губерний.
19.04.2021 22:50
ой, дядечко i не кажiть
19.04.2021 22:56
они вообще одурели в той Европе и с перепугу клиторы называют кластерами, это же пиндец полный!!!
показать весь комментарий
ворог стягнув війська,зброю до кордонів України,а вони словоблудієм займаються.
показать весь комментарий
19.04.2021 22:52
увы, но вполне возможно, что хотелки ворога и выполнят. не дай, Бог
показать весь комментарий
прімірітєльноє отползаніє прискорять.
показать весь комментарий
млять. а предложить "минские соглашения в смартфоне" не пробовали?!
показать весь комментарий
19.04.2021 22:54
Во-во...
19.04.2021 23:16
20.04.2021 07:25
самое страшное - что все переговоры идут втихую.
показать весь комментарий
19.04.2021 22:54
УВАГА!!!
Зе-лупi доручили від імені Макрона і Меркель АМНІСТУВАТИ
БОЙОВИКІВ ДОНБАСУ, ВИЗНАТИ ОКУПОВАНІ ТЕРИТОРІЇ З ЧАСТКОВОЮ
АВТОНОМІЄЙ, ФІНАНСУВАТИ ВІДНОВЛЕННЯ ДОНБАСУ З БЮДЖЕТУ
УКРАЇНИ, І 10 % СЄПАРІВ ДОНБАСУ ЗАВЕСТИ ДО ВЕРХОВНОЇ РАДИ
Советники Нормандской четверки обсудили кластеры по реализации Минских соглашений и соблюдение режима прекращения огня на Донбассе, - Резников - Цензор.НЕТ 1117
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_74.html

В стране полный провал власти, который оплачивается из карманов ее граждан. Более года (!!) государственная аудиторская служба не может начать ревизию ПАО"Укрнафта" и АО "Укргазвидобування".

Заявление секретаря РНБО Данилова в пачке документов на визирование Зеленским. Просьба освободить от должности секретаря РНБО и отправить в распоряжение Министерства обороны.
Во время переговоров Макрона и Зеленского, Макрон не смог назвать дату саммита лидеров "Нормандской четверки".
До появления Байдена в Белом доме американская пресса достаточно скупо освещала вопросы судебного разбирательства Делавэрского суда по поводу Каломойши.
Наше освещение данного судебного заседания, после перехода суда в стадию рассмотрения по процедуре "Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act" ( акт RICO) стало практически невозможным.
Потому появление огромной статьи в "Pittsburgh Post-Gazette" которая опубликовала детальное расследование незаконных сделок Каломойши в США *
скорее всего является сигналом изменения отношения руководства США к данному вопросу и началом полномасштабного расследования связей Коломойского и Зеленского в этом вопросе.
*http://newsinteractive.post-gazette.com/ukraine-money-laundering/ http://newsinteractive.post-gazette.com/ukraine-money-laundering/
19.04.2021 22:55
Они может быть и хорошие друзья Украины(тут может быть разные мнения). Но во кто вы такие...
"Подготовленные СНБО проекты решений касающиеся изменений в Конституции и законах Украины будут выносится на рассмотрение Верховной Рады Украины в закрытом режиме.
1. изменения статуса территорий определяемых как "отдельные районы Донецкой и Луганской областей
2. предоставление прав ограниченной автономии (создание собственных органов поддержания правопорядка, право принятия регулирующих актов регионального значения)
3. предоставление прав фиксированной квоты в составе Верховной Рады (10%)
4. Дотации из бюджета и создание ЗСТ
5. Тотальная амнистия и частичная передача границы ОБСЕ до выборов, и полная - после.
Всего - около 60 пунктов. Шо сие значит, наверное очевидно и по первым пяти.
19.04.2021 22:56
походу, таки, сливаются слуги
показать весь комментарий
19.04.2021 22:58
это их личные проблемы
показать весь комментарий
19.04.2021 23:01
увы, но расплачиваться будет вся Украина
показать весь комментарий
19.04.2021 23:03
за дурость нужно платить,за большую - тем более..
показать весь комментарий
19.04.2021 23:06
биба и боба подпевают друг другу
показать весь комментарий
ой вей
показать весь комментарий
в такому разі зеленим залишається тиждень-два і почнуть реально вішати!
показать весь комментарий
За ці 5 пунктів треба спалить нах той ОП, а не тільки шибки побити
показать весь комментарий
Настоящие друзья Украины это США и Великобритания, немецко-французские барыги продвигают повестку РФ, была "формула Штанмайера" теперь вот то же фуфло под видом неких кластеров.
показать весь комментарий
Ці кластери є ширмою, за якою реальна загроза незалежності України та й барижний інтерес.
показать весь комментарий
Он также добавил, что "переговоры политических советников прошли в режиме конструктивной рабочей атмосферы".Источник: https://censor.net/ru/n3260749

Конструктивная рабочая атмосфера может быть только в одном случае: всё (т.н. кластеры) и все идёт по задумке Хремля, Франция и Германия с ермаком впридачу лишь инструмент продвижения
19.04.2021 22:57 Ответить
Опередил, ниже я то же самое написал.
19.04.2021 23:01
Таких "друзей" за х..й в музей! Если Ермак подпишет эту французко-немецкую херню, пи.да и ермаку и зеле!
показать весь комментарий
та у них и так выбор не особо
19.04.2021 23:02
Та ні. Україні.
показать весь комментарий
Он также добавил, что "переговоры политических советников прошли в режиме конструктивной рабочей атмосферы".

================================================

Это и настораживает, поскольку "конструктив" там возможен только при сдаче Украиной своих национальных интересов.
19.04.2021 23:00
https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform

tZE inform

@tZEinform


19.04.2021 23:00
Очень похоже на то, тем более сейчас они шифруются как никогда и совсем перестали вспоминать о "красных линиях", которые они ни за что не перешагнут. Похоже, сдулся Зеленский, и Ермак сейчас сдаёт всё сто можно и что нельзя.
показать весь комментарий
Так то был план "А"!
20.04.2021 11:05
Мав чудовий та змістовний обмін думками з послами країн Групи семи та ЄС. Вдячний за непохитну підтримку територіальної цілісності України та готовність збільшувати ціну за подальшу ескалацію з боку Росії.

Важливо забезпечити внутрішню єдність перед обличчям російської агресії, і я вдячний за підтримку цього мого заклику з боку послів G7 та ЄС. Україна не одна на своєму шляху до ЄС та НАТО, тоді як реформи мають вирішальне значення для успіху.

Радий був представити План «Європейської Солідарності» щодо протидії коронавірусу та розраховую на підтримку G7 та ЄС для швидкого надання Україні достатньої кількості високоякісних вакцин. © порох

бубочка на три дня "задержался" в париже....
показать весь комментарий
думаю,Петя сможет подхватить знамя из слабеющих ручонок..
показать весь комментарий
По сути это у ***** последняя попытка накинуть уздечку на Украину без большой войны через шестёрок своих в виде зеленского , шестеркам сейчас сцыкотно и не спится в надежде шо пипл лохи и терпилы , должен схавать.Даже если Украина станет временно меньше в результате войны с кацапами, то это будет тысячу раз лучше чем лечь под кацапа всей страной добровольно, побрыкавшись 7 лет для виду и уже навсегда. А шестёрок так или иначе всё равно линчуют, или кремлебес или патриоты.
показать весь комментарий
якщо справді лугандон будуть вводити в Україну через зміни в Конституцію де буде амністія всіх сєпарів,дотаціїї того відстійника,квота в 10% на вибори до ВР. То таким як Єрмаку, Зєлєнскому і сотням з цього збіговиська прийде каюк,в прямому смислі.
показать весь комментарий
Припливли?
показать весь комментарий
"Поэтому я с уважением отношусь к мужественности наших посредников - представителей Германии и Франции, которым приходится иногда все-таки сдерживать вероятность повышения эмоций, терпеть. Это хорошие посредники, они друзья Украины", - добавил вице-премьер." - Что ты, ****, такое несёшь, ля!
показать весь комментарий
Путін з Меркель і Макроном прийняли рішення, після чого викликали Гундосика в Париж, щоб Макрон поставив Клоуна перед фактом, а воно раденьке що дурненьке, взялось виконувати.

Кілька годин тому, хтось дуже радів з цієї новини. https://censor.net/ru/news/3260715/slugi_naroda_trebuyut_ot_zelenskogo_rastorgnut_diplomaticheskie_otnosheniya_s_rossieyi_zayavlenie
показать весь комментарий
Заради цього Гундосик летів у Париж.

https://www.bbc.com/ukrainian/features-56751411 Захід не готовий боротися з Росією. Французькі ЗМІ про візит Зеленського Візит президента Володимира Зеленського до Парижа для обговорення погіршення ситуації з безпекою на Донбасі та нарощування російських військових на кордоні з Україною не призвів до прориву для Києва.

Вони, схоже, погодились, що ані президент Франції Еммануель Макрон, ні канцлерка Німеччини Ангела Меркель не зможуть вплинути на рішення Москви.
показать весь комментарий
_Ну раз Запад не готов (не хочет) противостоять людоедам и обороняться, то может им понравится жить в тоталитарной тюрьме народов, гнить в лагерях, жрать детей. Дегенераты...
показать весь комментарий
http://www.kasparov.ru/material.php?id=607BFF319417F&fbclid=IwAR37M0OE0UflbPTmnhmEiGeJBLcZIyBR57XfzhRIqTV52xVDGzl8olOgfIw Дещо, про кластеры :
"Дедушка Байден 13-15 апреля предотвратил войну. Спасибо ему за это. Он ласково и уважительно поговорил с опасным рецидивистом, назвав его на этот раз не убийцей, а великим президентом великой страны. Этот психологический приём сработал. На какое-то время. Это время будет использовано для чего? Для укрепления суверенитета Украины или для мирного принуждения её к капитуляции.
Процесс принуждения немедленно начался 16 апреля в Елисейском Дворце в Париже. Путин, Макрон и Меркель планируют завершить его на назначенной на 19 апреля встрече их советников подписанием макроновских "кластеров пошаговой реализации минских соглашений".
На восьмой год войны пора понять цели и стратегию агрессора. До последнего своего вздоха во власти Путин будет неустанно добиваться расчленения и уничтожения ненавидимой им независимой Украины.
После провала лобового плана создания Новороссии Кремль избрал более изощренный сценарий - вталкивание, ничего в ней не меняя, раковой опухоли ОРДЛО в политическое тело Украины. Путину не нужны какие-то дополнительные куски украинской территории, ему нужна вся Украина, которая под аплодисменты отменяющего антикремлевские санкции Запада проглотит наживку "восстановления её территориальной целостности".
Ему нужна Украина, которая послушно легитимизирует ОРДЛО в своем правовом поле при сохраняющемся там всевластии российских силовиков, при прямом политическом правлении из Москвы, при сотнях томящихся в пыточных подвалах патриотов Украины, которых даже не вносят в списки для обмена.
Более того. Украина станет открытым Гуляйполем без той линии разграничения, которую сегодня защищают подразделения ВСУ.
Все разговоры о таких же, как мы, украинцах направлены на одно: убрать ВСУ с занимаемых ими позиций и открыть орде ихтамнетов и моторыл путь вглубь страны.
О том, куда именно ихтамнеты будут расползаться, поведал в прошлом году сам Путин, лично пометив намеченную к аннексии территорию своим указом, согласно которому российские паспорта будут раздаваться не только обитателям ОРДЛО, но и на всей территории Донецкой и Луганской областей на состояние 14 апреля 2014 года. Что свидетельствует о замыслах расширения ОРДЛО как минимум до прежних границ Донецкой и Луганской областей, а дальше уж как получится.
Десятки перемирий были сорваны Москвой именно потому, что постоянная гибель людей на разделительной линии была необходима российским властям как средство психологического давления на Украину с целью заставить ее "воссоединиться" с ОРДЛО.
А после "братского воссоединения" исчезнет за ненадобностью сама разделительная линия, и выстрелы "доведенных до отчаяния шахтеров и трактористов" раздадутся уже в Мариуполе, Харькове, Одессе, Киеве.
За шесть лет действия минских соглашений Россия не удосужилась выполнить их базовые основополагающие требования: прекращение огня и вывод своих ихтамнетов и военной техники с оккупированной территории ОРДЛО. В то же время Кремль постоянно в ультимативной форме требует от Украины изменения ее Конституции и других законодательных шагов по легализации военно-террористического плацдарма РФ как законного института украинского государства.
Когда же украинские власти не только категорически отказались выполнять кремлевские хотелки, но и приступили, наконец, к демонтажу 5-й колонны врага, Москва развернула беспрецедентную кампанию бряцания оружием вокруг границ Украины и обстрелов на линии соприкосновения. А первые лица режима хором орали о своих планах уничтожения украинской государственности.
А потом позвонил Байден, и злой Путин (не отвечавший на звонки Зеленского) как бы нехотя, через губу, но все-таки вроде бы согласился на саммит с Байденом. И тут в кустах стремительно обнаружился Президент Франции по вызову Эммануэль Макрон, с упоением играющий в любимую игру всех французских президентов - Grandeur de France. Непременным атрибутом пресловутого "грандёра" всегда были "особые отношения" с СССР/РФ. По всем методичкам, отработанным поколениями следователей Гестапо/НКВД, Зеленский должен был потянуться к этому доброму человеку. И обязательно потянулся бы, если бы тот не размахивал приветственно 11 зловещими "кластерами пошаговой реализации минских соглашений".
Макрон неглупый человек, у него была очень толковая школьная учительница. И он прекрасно понимает, что, пока Путин жив политически и физически (окончательные документы о своем вечном правлении он подписал 5 апреля), он ничего не будет менять в своем ОРДЛе. Согласно его кластерам, пошагово будет реализоваться только капитуляция Украины и ее присоединение к ОРДЛу.
Если 19 апреля у г-на Ермака под пытками все же вырвут подпись под "кластерами Макрона" (как это уже удавалось Суркову в июне 2019-го и Козаку в марте 2020-го), то Украину все равно уже не поставят в угол как нерадивую школьницу, не выполняющую хотелки строгих наставников. В угол в Киеве поставят господина советника.
А знаете, к какой мысли я осторожно склоняюсь, наблюдая последние драматические события? Путин на самом деле боится Украины. Он не посмеет на неё напасть. И не сумеет её обмануть со всеми своими макронами.
Слава Украине!"
Андрей Пионтковский
Санкции против российского госдолга в самой РФ инвесторы и чиновники более трех лет ожидали со страхом. Но, как оказалось, зря: США выбрали самый безболезненный вариант: американским инвесторам даже не запретили покупать новые ОФЗ (облигации федерального займа) на вторичном рынке.

Указ американского президента запрещает американским инвесторам только лишь участвовать в первичных аукционах по размещению новых выпусков российских гособлигаций. Однако ничего не мешает американским финансистам сразу после размещения ОФЗ перекупить бумаги у первого покупателя. Также покупать эти бумаг могут любые другие зарубежные инвесторы - США возражать не станут. После того, как аппарат Белого дома озвучил перечень санкций, в Москве облегченно выдохнули. Среди всех озвученных санкций хоть сколько-нибудь серьезным выглядит только запрет американцам покупать российский госдолг. Но с очень большой натяжкой, так как финансовая система РФ легко с этим справится. Американские компании владеют до 1,5 трлн. руб. российского госдолга, этот объем российские госбанки легко выкупят, причем со скидкой.

https://www.dsnews.ua/economics/sankcii-ssha-protiv-rossii-pochemu-bayden-napugal-a-ne-udaril-19042021-422399 Санкции США против России. Почему Байден напугал, а не ударил
19.04.2021 23:40
Дозволю додати. Латиніна - поінформована, хоча я всіх москалів сприймаю відповідно. Проте іноді варто проглядати їхні версії та рекцію.
Витяг з останнього ефіру:
"Скажем, как относился президент Обама к россии? Если вы помните, когда в 2016 году он несколько раз выражался по поводу россии, он сказал, что российская экономика не производит ничего, что кто-нибудь хочет покупать, кроме газа, нефти и оружия; что это региональная сила, которая представляет опасность нескольким своим ближайшим соседям и делает это не из-за того, что она сильная, а из-за того, что она слабая; и что россия не представляет собой угрозу безопасности США.

И вот как-то нехорошо было пропаганде цитировать эти уничижительные высказывания Обамы. А теперь они могут цитировать самого президента Байдена, который сообщил, что действия России - national emergency, национальная ЧС. Не ЧП, как извещает публику российская официальная пропаганда (видимо. с английским у них плохо), но тем не менее он объявил это национальной ЧС, действия России, и сказал, что накажет Россию за efforts to undermine the conduct of free and fair democratic elections - за попытку подорвать проведение свободных и демократических выборов, за кибератаки, за поощрение коррупции транснациональной, за - внимание, это очень важный момент! - осуществление экстерриториальный деятельности против оппонентов и журналистов. Обратите внимание на слово «экстерриториальный». То есть то, что происходит за пределами России. То есть ситуация Навального в тюрьме в данном случае не подходит под это определение. Внутри территории - можно. И, наконец, в указе Байдена угроза территориальной целостности государств, нарушение устоявшихся принципов международного права. Когда я этот указ прочла, я подумала: слушайте, если национальная ЧС, то где же ядерные боеголовки, танки, страшные санкции, ответные кибератаки, которые должны обрушиться на Россию. Вместо этого, перечислив эти страшные вещи, которые делает Россия, указ Байдена запрещает американским банкам покупать российский госдолг и вводит санкции против нескольких чуваков, которые причастны к кибератакам, действительно серьезным кибератакам на госучреждения США. Эти чуваки, я сильно подозреваю, и так не собирались ездить по США. И, в отличие от российских депутатов, у них нет счетов в американских банках. То есть идеальная ситуация для российской пропаганды: крику на миллион, а санкций - на копейку. У меня вопрос: какая национальная ЧС? Я снова процитирую президента Обаму: российская экономика не производит ничего, что кто-либо хочет покупать; Россия - региональная держава, которая угрожает некоторым из своих ближайших соседей, но не от силы, а от слабости; и Путин - человек из советского прошлого. Слушайте, что-то за это время изменилось, с тех пор как Обама произнес эти слова? Я что-то пропустила? ВВП России вырос, превысил, наконец, ВВП одного штата Техас? В России появилось что-то, кроме надувных космонавтов? И, конечно, дальше у меня вопрос - зачем. А зачем замах на рубль, а удар на копейку?
показать весь комментарий
Фігова аналітика.
Ще й інфа брехлива.
Це де і коли х**ло погодилося (вродє би ?) на зустріч ?
показать весь комментарий
А ты думаешь, что сепары преспокойно до этого не ездили 7 лет по Украине?????🤯🤯🤯🤯 Да рядом с тобой на пляже, и с другими , в гостиницах, на море, в ресторанах, кругом - легко, с детьми, с семьями, с корешками. Ты думаешь, они сейчас не катаются? Это только засвеченные в базах данных. А остальные преспокойно чувствуют себя в Украине и едут, если им нужно.
показать весь комментарий
Це не той, бува, піонтковський, який запевняв українців, що мощщний старік байден захистить нас від куйла? Агов, де ви, корисні ідіоти глобалістів, гиги з амберами та прочіми? Розкажіть нам ще раз про те, як друг України козак байденко воюватиме з росією.
показать весь комментарий
Героям Слава!
показать весь комментарий
Война дерибану земли не помеха!
youtube.com/watch?v=NHE9OZyaZSc
показать весь комментарий
Ви ,зелені потвори,задницею своєю з ****** торгуйте разом з тією німецькою та французькою хвойдою,а не Україною.Набагато безпечніше для вас ,чмирі,буде.
показать весь комментарий
Безумна сьогодні свистіла про відкритість влади. Хрін.
Пліснява особисто ні словом не обмовилась про те, що там вазеленський напропонував.
Все підло, нишком, прикриваючи словоблуддям зраду і грабунок.
показать весь комментарий
Не здивуюся якщо тепер Зеленський правитиме вже з Парижу.
показать весь комментарий
Так він подписав капитуляцию, чого йому тепер в Україні робить?
показать весь комментарий
Знов за якісь клістіри гутарять...
Запори мучать???
показать весь комментарий
Тут уж не знаешь верить им или нет . Могут и врать, чтобы не спугнуть удачу.Из российского "Интерфакса":
"Как сообщил источник, близкий к переговорам, по инициативе российской стороны в первую очередь был обсужден раздел кластеров о соблюдении перемирия. К обсуждению других содержащихся в кластерах вопросов урегулирования участники не приступили.
"Конкретные предложения РФ о механизме предотвращения эскалации перестрелок, а также способах привлечения к ответственности виновных натолкнулись на обструкцию со стороны Украины. Представители Германии и Франции вместо конкретных решений предложили безадресное декларативное политическое заявление о приверженности режиму прекращения огня - в стиле, как было сказано (замглавы администрации президента РФ Дмитрием - ИФ) Козаком на переговорах, "мы за все хорошее и против всего плохого". В результате более чем 3-х часовые переговоры закончились безрезультатно", - сказал источник."
показать весь комментарий
Зе клоуни хочуть бистріше зробити план Пукіна - амністувати сєпарів Донбасу,
дати Донбасу автономію, завести сєпарів до Верховної Ради, відбудувати
Думаю пару міліардів $ кацапи кинули Зе владі на рахунки десь в Омані, не здивуюсь
якщо це так. Ціна за "впихнути сепарський анклав" в тіло України і за воду в Крим.


https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_74.html
19.04.2021 23:42
Ну, хоть наконец то все понятно теперь. А то все по информации заждались. Спасибо, хоть почснили теперь. 👏👏👏👏👏👏
показать весь комментарий
Взорвать в Чехии склад - чем не дружеский жест кремля?

Убивать украинцев и грозить уничтожить их государство - это же "чисто по-братски"!

Сбить пассажирский Боинг, а затем подло обвинить в этом злодеянии невиновных - как это по-путински!
показать весь комментарий
Близкая к пряморечи генерала на помойке у рашистопропогандисто Соловьева -если Зеленому больше нравится слово КЛАСТЕРЫ ,,суть которых осталось той же что требования по вполнению Минских на прошлом саммите Нормандской четверки - то ок, невыполнение их-ВОЙНА!
20.04.2021 00:48
слвовм кластеры прикрыли суки свою конфидециальную договорялку! Если бы это было что-то близкое до планов Украины - с вовой на прессу вышел бы и Макарошка!
показать весь комментарий
Як це не парадоксально звучить, вся надія на авакова. Бо він не збирається ділитися реальною владою з народною міліцією.
показать весь комментарий
Под кластером понимают группу объектов, сходных по своим свойствам, целям и назначению. Что за объекты? Какими свойствами, целями объединены? Как во время предвыборной агитации электорату предоставили свободу додумывать цели кандидата, так и сейчас - "думай те". Если есть чем. А, они будут делать "свое". Тактика заморачивания мозгов оказалась очень действенной и продолжается несмотря ни на что.
показать весь комментарий
Это равносильно как чёрные риелторы отжимают квартиру у душевнобольного, и когда появляются реальны родственники, то соседи (Германия, Франция), не пускают их в квартиру и говорят, что они сами сейчас перетрут с бандитами и больным, который ЧТО-ТО там подпишет! В пользу кого, как вы думаете, будет что-то подписано чтобы бандиты отвалили?!
показать весь комментарий
Я так розумію, що клістер - це той самий клітор, тільки по-французькі? Навіщо вони зараз говорять про клітори? геть здуріли?
показать весь комментарий
Что бы восстановить мир не Донбассе нужна всеобщая амнистия. То есть что бы Украина жила с ОРДЛО придется согласиться с тем, что все те кто воюет и стреляет из ОРДЛО останутся во всех правах в Украине. Если украинцы готовы к этому тогда ОРДЛО возможно будет в Украине, а если нет то тогда надо просто вести усиленную оборону линии соприкосновения. Должна быть сильная оборонительная линия.
показать весь комментарий
Если зелень полезет править конституцию и пустят 10% (!) в парламент , то через месяц вся Украина превратится в ОРДЛО!
показать весь комментарий
Для 73% слово кластеры в самый раз подходит...по модньому по хрянцузьки...когда уже по сути нечем пипл кормить..
показать весь комментарий
Если , как говорят для ОРДЛО дадут частичную автономию, то надо готовиться к тому, что они будут постоянно требовать себе привилегии, а весь свой бардак сваливать на всю Украину и украинцев. Короче будет продолжаться обвинять Украину во всех грехах. И ОРДЛОВцы всегда будут говорить "они нас объедают Там были а сейчас еще больше будут нытья "НАС ОБИЖАЮТ" Им будет всегда мало..
показать весь комментарий
