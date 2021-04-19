РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4126 посетителей онлайн
Новости Обыски в Окружном админсуде Киева
2 544 27

Глава ОАСК Вовк сообщил, что ЕСПЧ принял к рассмотрению его жалобу на НАБУ

Глава ОАСК Вовк сообщил, что ЕСПЧ принял к рассмотрению его жалобу на НАБУ

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) принял к рассмотрению жалобу главы Окружного административного суда Киева (ОАСК) Павла Вовка на действия Национального антикоррупционного бюро Украины.

Об этом он сообщил в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Европейский суд по правам человека принял к рассмотрению мою жалобу, поданную в феврале этого года о нарушениях Конвенции, допущенных действиями одного де-юре - правоохранительного, а де-факто - правопорушуючого органа и начал соответствующую коммуникацию. Следует отметить, что ЕСПЧ уже немного знаком с "профессиональными" действиями и методами работы НАБУ, о чем Большая палата ЕСПЧ выносила решение еще в июле 2020 года. И оно - вовсе не в пользу украинского "антикоррупционного" органа", - написал Вовк.

Глава ОАСК Вовк сообщил, что ЕСПЧ принял к рассмотрению его жалобу на НАБУ 01

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Глава ОАСК Вовк помогал Коломойскому в деле "Приватбанка" на 9,2 млрд грн, - СМИ. ВИДЕО

Напомним, что 17 июля 2020 года детективы НАБУ сообщили о подозрении председателю Окружного административного суда города Киева, его заместителю и еще пяти судьям этого суда, а также председателю Государственной судебной администрации Украины.

21 июля в НАБУ сообщили, что в рамках уголовного производства, по которому Национальное антикоррупционное бюро в пятницу проводило обыски в Окружном административном суде столицы, о подозрениях сообщили уже 12 лицам.

Председатель Окружного административного суда Киева Вовк называет эти обвинения заказом "иностранных агентов", которые якобы пытаются захватить судебную власть.

Генпрокурор Ирина Венедиктова подписала представление об отстранении от должности Вовка и судей Окружного админсуда.

Также читайте: Ликвидация ОАСК руками Зеленского - неправовой способ решения проблемы с неудобными судьями, - юрист Козаченко

1 сентября Высший совет правосудия решил не отстранять скандального судью Окружного админсуда Киева Павла Вовка от должности в связи с привлечением к уголовной ответственности.

3 февраля 2021 года судья ВАКС Андрей Бицюк удовлетворил ходатайство детективов НАБУ о принудительном приводе в суд главы Окружного админсуда Киева Павла Вовка. Сам Вовк назвал такое решение ВАКС незаконным. 8 февраля Антикоррупционный суд во второй раз разрешил принудительно доставить в суд главу ОАСК Вовка. Так уже повторялось 7 раз.

13 апреля Зеленский внес в Раду законопроект о неотложной ликвидации Окружного админсуда Киева.

Автор: 

НАБУ (4598) Европейский суд по правам человека (818) Вовк Павел (261)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+12
Та, що він нам замилює очі? Яке там ЄСПЧ?
На ньому ж печатку ставити не має де. Суцільна гниль.
показать весь комментарий
19.04.2021 23:08 Ответить
+8
Шлепнуть его надо. По другому эту сволоту не искоренить
показать весь комментарий
19.04.2021 23:17 Ответить
+7
Расстреляйте его по-быстрому! А потом пусть жалуется в ЕСПЧ
показать весь комментарий
19.04.2021 23:21 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Глава ОАСК Вовк сообщил, что ЕСПЧ принял к рассмотрению его жалобу на НАБУ - Цензор.НЕТ 5486
показать весь комментарий
19.04.2021 23:08 Ответить
Та, що він нам замилює очі? Яке там ЄСПЧ?
На ньому ж печатку ставити не має де. Суцільна гниль.
показать весь комментарий
19.04.2021 23:08 Ответить
Кто утверждал, что для того, чтобы подать в ЕСПЧ нужно пройти все украинские суды?
показать весь комментарий
19.04.2021 23:10 Ответить
европейский суд принял кляузу от вовка?
вывод простой - шайка бенедиктовой не примет вовка николы...от совсем...
показать весь комментарий
19.04.2021 23:12 Ответить
только робингуды с оптикой могут уравнять шансы народа с вылупками...
показать весь комментарий
19.04.2021 23:15 Ответить
Ні! Тільки Кольт!)
показать весь комментарий
19.04.2021 23:31 Ответить
шо за дискриминация?smith & wesson засудят...
показать весь комментарий
19.04.2021 23:40 Ответить
Та нехай вже буде той смітендвессон! . Аби б в кого надо вштрелили.)
показать весь комментарий
19.04.2021 23:57 Ответить
Шлепнуть его надо. По другому эту сволоту не искоренить
показать весь комментарий
19.04.2021 23:17 Ответить
та..- *******-ж, некому...(((
показать весь комментарий
20.04.2021 04:31 Ответить
Расстреляйте его по-быстрому! А потом пусть жалуется в ЕСПЧ
показать весь комментарий
19.04.2021 23:21 Ответить
а вы,батенька,гуманист...шо значит по быстрому?
из рогаток до результата...
показать весь комментарий
19.04.2021 23:29 Ответить
Ти диви, яке це вовчисько упороте! Вєсь в зелю!)
показать весь комментарий
19.04.2021 23:23 Ответить
От мені цікаво, чи подав би він заяву в ЄСПЛ якщо з нього ще в січні зняли шкіру?
показать весь комментарий
19.04.2021 23:27 Ответить
Ніт. Йому б було холодно.)
показать весь комментарий
19.04.2021 23:33 Ответить
Во паскуда, никак не успокоится, на нары его тварюку, может хоть там возле параши одумается и поймёт, что не прав.
показать весь комментарий
19.04.2021 23:36 Ответить
"...через две минуты палачи втолкнули судью обратно в зал, голого, лишенного даже волос, срамного донельзя. Тут всем стало ясно, что до сих пор только его борода и огромная чалма скрывали убожество ума и клеймо порока, лежавшее на его лице, что человек с таким шельмовским лицом не может быть никем иным, кроме как наиотъявленнейшим плутом и вором. Эмир поморщился: - Уберите! ..."
Леонид Соловьев "Повесть о Ходже Насреддине"
показать весь комментарий
19.04.2021 23:40 Ответить
Ти ба в ЄСПЛ побігло правди шукати.
показать весь комментарий
19.04.2021 23:44 Ответить
ЄСПЛ дивиться на дотримання прав людини, а після того на законодавство. Наче ж так? Якщо при звільненні цього індивидума було порушення законодавтсва України, то рекомендацією буде відновлення та грошова компенсація.
В мене є сумніми стосовно рішення ЄСПЛ (бо не слідкував за справою Вовка), але, якщо вони враховують законодавство країни, то Вовк відновиться
Чомусь, за останні 2 роки, порушень закону владою більше, ніж за усі попередні 20 з гаком років. А почалося все з призначення Богдана головою АПУ відразу після приходу найвеличнішого до влади. А потім лише порушення законів, які мотивувалися якоюсь необхідністю чи нагальністю, але не діючим законодавством.
показать весь комментарий
20.04.2021 00:46 Ответить
Пора как в Америке когда-то "охотники за головами", думаю поможет в нашем случае.
показать весь комментарий
20.04.2021 00:56 Ответить
Да не вопрос. Все, что собралось на Вовка и его братца передать в международные суды, включая ЕСПЧ.

Там ему даже больше напаяют.

Вот только ЗЕ на это не согласится. Потому что следующим по судам пойдет он.
показать весь комментарий
20.04.2021 01:55 Ответить
В ЕСПЧ зайдет дело только после Верховного суда и то год надо ждать..Но какие права были нарушены ?Если б он незаконно отсидел срок в тюрме тогда это б доказали то понятно а так он же на свободено против него вебется дело . Закон про коррупцию нада ужесточить и упростить .
показать весь комментарий
20.04.2021 06:25 Ответить
куди він відновиться на посаді,якщо до того часу суд буде скасований взагалі?
показать весь комментарий
20.04.2021 06:52 Ответить
До яких він ще "друзів" звертається? Мав би за щастя, що живе в цій країні, а не в Білорусі, де б "пов*язали" б за спробу держперевороту. Спочатку з*явись по неодноразовим викликам в український суд, а тоді вже звертайся в ЕСПЛ.
показать весь комментарий
20.04.2021 08:03 Ответить
на сколько человек уверен, что ему ничего не будет.. скверно наблюдать за этой херней.. если бы дядя Вася украл на стройке кусок проволоки или пачку электродов его бы уже давно за шкварки притянули в мусарню. а тут *** приглашают а он отказывается...
показать весь комментарий
20.04.2021 10:00 Ответить
Цей суд піклується правами ЛЮДИНИ, але у цьому випадку йдеться про "права вовка"
показать весь комментарий
20.04.2021 11:14 Ответить
При нормальному очільнику спецслужби цьому мудню уже другий раз оградку б фарбували.
показать весь комментарий
20.04.2021 12:36 Ответить
 
 