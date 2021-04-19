Глава ОАСК Вовк сообщил, что ЕСПЧ принял к рассмотрению его жалобу на НАБУ

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) принял к рассмотрению жалобу главы Окружного административного суда Киева (ОАСК) Павла Вовка на действия Национального антикоррупционного бюро Украины.

Об этом он сообщил в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Европейский суд по правам человека принял к рассмотрению мою жалобу, поданную в феврале этого года о нарушениях Конвенции, допущенных действиями одного де-юре - правоохранительного, а де-факто - правопорушуючого органа и начал соответствующую коммуникацию. Следует отметить, что ЕСПЧ уже немного знаком с "профессиональными" действиями и методами работы НАБУ, о чем Большая палата ЕСПЧ выносила решение еще в июле 2020 года. И оно - вовсе не в пользу украинского "антикоррупционного" органа", - написал Вовк.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Глава ОАСК Вовк помогал Коломойскому в деле "Приватбанка" на 9,2 млрд грн, - СМИ. ВИДЕО

Напомним, что 17 июля 2020 года детективы НАБУ сообщили о подозрении председателю Окружного административного суда города Киева, его заместителю и еще пяти судьям этого суда, а также председателю Государственной судебной администрации Украины.

21 июля в НАБУ сообщили, что в рамках уголовного производства, по которому Национальное антикоррупционное бюро в пятницу проводило обыски в Окружном административном суде столицы, о подозрениях сообщили уже 12 лицам.

Председатель Окружного административного суда Киева Вовк называет эти обвинения заказом "иностранных агентов", которые якобы пытаются захватить судебную власть.

Генпрокурор Ирина Венедиктова подписала представление об отстранении от должности Вовка и судей Окружного админсуда.

Также читайте: Ликвидация ОАСК руками Зеленского - неправовой способ решения проблемы с неудобными судьями, - юрист Козаченко

1 сентября Высший совет правосудия решил не отстранять скандального судью Окружного админсуда Киева Павла Вовка от должности в связи с привлечением к уголовной ответственности.

3 февраля 2021 года судья ВАКС Андрей Бицюк удовлетворил ходатайство детективов НАБУ о принудительном приводе в суд главы Окружного админсуда Киева Павла Вовка. Сам Вовк назвал такое решение ВАКС незаконным. 8 февраля Антикоррупционный суд во второй раз разрешил принудительно доставить в суд главу ОАСК Вовка. Так уже повторялось 7 раз.

13 апреля Зеленский внес в Раду законопроект о неотложной ликвидации Окружного админсуда Киева.