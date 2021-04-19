РУС
Украина предлагает проводить экстренные заседания рабочей группы по безопасности ТКГ в течение суток в случае гибели людей при обстрелах на Донбассе, - ОП

На переговорах политических советников лидеров стран Нормандской четверки украинская делегация предложила проводить экстренные заседания рабочей группы по безопасности ТКГ в течение суток в случае гибели людей при обстрелах на Донбассе.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

По итогам заседания политических советников Нормандской четверки 19 апреля "появилась договоренность о продолжении согласования кластеров по выполнению Минских договоренностей", говорится в сообщении.

Кроме того, советники призвали представителей Трехсторонней контактной группы продолжать работать над механизмом координации реагирования на нарушения режима прекращения огня.

Как отметил руководитель Офиса президента Андрей Ермак, "украинская сторона поддерживает данное обращение к ТКГ, а также иные предложения по совершенствованию функционирования режима прекращения огня, в частности, по более строгой ответственности за снайперские обстрелы".

"При наличии погибших в результате обстрелов рабочая группа ТКГ по вопросам безопасности должна собираться в течение 24 часов, и никто не имеет права отказаться от этого. Соответствующие предложения украинской стороны сформированы и будут представлены координатору рабочей группы по вопросам безопасности ТКГ послу Яшар Халитуу Чевику во время завтрашнего заседания", - сообщили в ОП.

минские соглашения (3229) нормандская четверка (1596) Трехсторонняя контактная группа (842) Ермак Андрей (1314)
Якась суцільна маячня,та семітські харі на усіх посадках.
19.04.2021 23:35
Путое сотрясение воздуха это заявление. Пыль в глаза!
19.04.2021 23:32
скликати кожного разу?
і что ?
а якщо не дай Бог декілька наших Воїнів за день загине?
то по декілька разів скликати?

Порох артою 3,14дарів "скликав" до пекла, діяло....
19.04.2021 23:36
Було колись - в Україні
Ревіли гармати;
Було колись - запорожці
Вміли пановати.
Пановали, добували
І славу, і волю;
Минулося - осталися
Могили на полі.....
19.04.2021 23:31
Путое сотрясение воздуха это заявление. Пыль в глаза!
19.04.2021 23:32
Імітація бурхливої державної діяльності !!! Зелена пліснява ,це жалюгідна пародія на державну владу,лялькова імітація,тому будь-яка іх діяльність ,це лише імітація !!!)))
19.04.2021 23:37
А толку,?уже восьмой год убивают,почти каждый день.а вы собираетесь.собиритесь и уйдите с этой страны
20.04.2021 03:11
З пустого в порожнє.
19.04.2021 23:32
жыдоугробуряты рэхтують полевые госпитали,а ермаки экстренные заседания...та да,не палятся...
19.04.2021 23:33
А який сенс у засіданнях, якщо цей орган суто бутафорський і не вирушає нічого ? )
Якщо ти хочеш, щоб хтось виконував твої умови, або погрожуй силою, або шантажуй, але не проси, тому що просьби ніхто не слуає
19.04.2021 23:34
Якась суцільна маячня,та семітські харі на усіх посадках.
19.04.2021 23:35
скликати кожного разу?
і что ?
а якщо не дай Бог декілька наших Воїнів за день загине?
то по декілька разів скликати?

Порох артою 3,14дарів "скликав" до пекла, діяло....
19.04.2021 23:36
7 років розстрілу ,тричі на добу !!!)))
19.04.2021 23:38
І нічого. Зате відмазка на думку Зєрмака заспокоїти громадськість і військових. На протязі дня!!! Та відповідь треба давати несротязі 1-3 хвилини! Це нормативний час длчюя згортання і заміни позицій тими, хто веде обстріли. І адекватна відповідь - це вогонь.
20.04.2021 08:19
Зе клоуни хочуть бистріше зробити план Пукіна - амністувати сєпарів Донбасу,
дати Донбасу автономію, завести сєпарів до Верховної Ради, відбудувати
розбомблений Кремлем Донбас на грощі українців
Думаю пару міліардів $ кацапи кинули Зе владі на рахунки десь в Омані, не здивуюсь
якщо це так. Ціна за "впихнути сепарський анклав" в тіло України і за воду в Крим.
19.04.2021 23:39
Те що не пройшло після Оману пройде після Катару?
20.04.2021 01:36
Подивимся що воно буде..
20.04.2021 15:50
Его нужно пытать и он всё расскажет, вообще всё.
19.04.2021 23:45
Прозаседались
20.04.2021 00:02
это правильно
20.04.2021 00:03
"Живется просто ужасно, а референдум был профанацией". Крымчане в эфире "Эха Москвы" пожаловались на аннексию (Видео)-на ютубе , на ЦЕНЗОРУ.НЕТ

Козырь-Ермак , якщо жрете страшний буджет на канал ДОМ, то показуйте це а не курицю Мендель з її антибандерівськими істериками
20.04.2021 01:34
Якщо проблема за 7 років не вирішена, то просто не ті засідають. Але кому тут говорити? Хіба двієчникам можна доказати, що вчителька ставить їм двійки не тому, що їх не любить, а тому що вони просто тупі?
20.04.2021 02:13
Якщо проблема не вирішена за стільки часу, то вирвшується вона не засіданнями.
20.04.2021 08:21
 
 