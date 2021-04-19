Украина предлагает проводить экстренные заседания рабочей группы по безопасности ТКГ в течение суток в случае гибели людей при обстрелах на Донбассе, - ОП
На переговорах политических советников лидеров стран Нормандской четверки украинская делегация предложила проводить экстренные заседания рабочей группы по безопасности ТКГ в течение суток в случае гибели людей при обстрелах на Донбассе.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.
По итогам заседания политических советников Нормандской четверки 19 апреля "появилась договоренность о продолжении согласования кластеров по выполнению Минских договоренностей", говорится в сообщении.
Кроме того, советники призвали представителей Трехсторонней контактной группы продолжать работать над механизмом координации реагирования на нарушения режима прекращения огня.
Как отметил руководитель Офиса президента Андрей Ермак, "украинская сторона поддерживает данное обращение к ТКГ, а также иные предложения по совершенствованию функционирования режима прекращения огня, в частности, по более строгой ответственности за снайперские обстрелы".
"При наличии погибших в результате обстрелов рабочая группа ТКГ по вопросам безопасности должна собираться в течение 24 часов, и никто не имеет права отказаться от этого. Соответствующие предложения украинской стороны сформированы и будут представлены координатору рабочей группы по вопросам безопасности ТКГ послу Яшар Халитуу Чевику во время завтрашнего заседания", - сообщили в ОП.
Ревіли гармати;
Було колись - запорожці
Вміли пановати.
Пановали, добували
І славу, і волю;
Минулося - осталися
Могили на полі.....
Якщо ти хочеш, щоб хтось виконував твої умови, або погрожуй силою, або шантажуй, але не проси, тому що просьби ніхто не слуає
і что ?
а якщо не дай Бог декілька наших Воїнів за день загине?
то по декілька разів скликати?
Порох артою 3,14дарів "скликав" до пекла, діяло....
дати Донбасу автономію, завести сєпарів до Верховної Ради, відбудувати
розбомблений Кремлем Донбас на грощі українців
Думаю пару міліардів $ кацапи кинули Зе владі на рахунки десь в Омані, не здивуюсь
якщо це так. Ціна за "впихнути сепарський анклав" в тіло України і за воду в Крим.
Козырь-Ермак , якщо жрете страшний буджет на канал ДОМ, то показуйте це а не курицю Мендель з її антибандерівськими істериками