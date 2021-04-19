Чехия не рассматривает как акт государственного терроризма взрывы на складах, в которых подозреваются шпионы ГРУ "Петров" и "Боширов", - Бабиш
Правительство Чехии не рассматривает взрывы на военных складах в 2014 году, за которыми, очевидно, стоят российские спецслужбы, как акт государственного терроризма.
Об этом на брифинге заявил премьер-министр Чехии Андрей Бабиш, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Хочу подчеркнуть: речь не шла об акте государственного терроризма... Это значит, что Россия не напала на Чешскую Республику. Агенты совершили террористический акт против товаров болгарского бизнесмена, который продавал их в страны, воюющие против России", - сказал Бабиш.
По его словам, расследование продолжается.
Премьер-министр добавил, что планирует во вторник обсудить следующие шаги, которые могут быть предприняты в ответ на действия Москвы.
Напомним, 17 апреля глава МИД Чехии Ян Гамачек принял решение выслать всех сотрудников российского посольства в Праге, которые были идентифицированы как офицеры российских спецслужб. Всего в списке 18 российских дипломатов. Кроме этого, правоохранители Чешской Республики запросили помощь в поиске двух лиц, которые в октябре 2014 года были на территории Чехии и причастны к взрывам во Врбетице.
По данным правоохранителей, разыскиваемые использовали как минимум два удостоверения личности - российские паспорта на имена Александра Петрова (13.07.1979 г.р.) и Руслана Боширова (12.04.1978 г.р.), а потом - паспорта гражданин Молдовы на имя Николая Попа (18.07.1979 г.р.) и Таджикистана - Руслана Табарова (23.10.1975 г.р.)
В 2014 году взорвались, предположительно, десять тысяч килограммов боеприпасов, включая ракеты средней дальности. В результате погибли два человека.
По версии следствия, российские агенты планировали организовать взрыв не в Чехии, а после доставки боеприпасов в Болгарию.
Ранее председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что решение Праги выслать 18 дипломатов серьезно повредит двусторонним отношениям с РФ и анонсировал последующие ответные меры. Позже МИД РФ заявил, что Россия высылает 20 чешских дипломатов.
За підрив у Чехії складів із озброєнням, яке призначалось для збройних сил України відповідальні росіяни
За підрив в Україні складів із озброєнням, яке призначалось для збройних сил України відповідальний Порошенко
Чехия не станет рассекречивать информацию https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%B8_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 своей контрразведки BIS о причастности предполагаемых агентов ГУ Генштаба России (которое до сих пор называют ГРУ) Александра Мишкина и Анатолия Чепиги к двум взрывам, произошедшим осенью и зимой 2014 года на оружейных складах в городке Врбетице на юго-востоке страны. В результате одного из взрывов погибли два гражданина Чехии - сотрудники компании Imex Group, которая занимается торговлей оружием. Уверенность Праги в причастности агентов ГРУ к взрывам стала причиной высылки в субботу 18 российских дипломатов из Праги, а в понедельник - 20 чешских дипломатов из Москвы.
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что речь идет "не о случае государственного терроризма, а о нападении, которое два агента совершили из-за деятельности болгарского торговца оружием, то есть оно было направлено на боеприпасы, которые он, очевидно, продавал странам, воюющим против России". Бабиш объяснил, что документы, которые бы доказывали причастность агентов ГРУ к диверсии, решили не рассекречивать, так как до сих пор продолжаются следственные действия. Слова Бабиша о том, что взрывы в Врбетице не являются актом государственного терроризма, уже подвергли критике представители оппозиции и ряд экспертов.
мож чехи типа кремлёвских жыдоугрофиннобурятов выокрэмлюють?
лихо закручен сюжет
Тут либо компроматом «попахивает», ну либо чехи совсем «булки расслабили» и включили наивность ...
Когда они вам Парламент подорвут это будет теракт , неосторожное обращение с оружием или личная неприязнь?
Подумаешь..у нас тут пырзыент в подгузниках. Вообще разговаривать не умеет.бекаеи и мекает...и реверансы в сторону Путина и вприсядку и таки сяк...
Шизофрения.
Как "убийца" и потом ручкаться
С экранов ТВ всякие песковы, соловьевы, киселёвы и депутаты госдуры популярно им объяснят - название, синонимы, эпитеты .......
https://ukrainian.voanews.com/a/andrej-babis-drug-******/3028248.html Титул "друг Путіна та Росії" так образив міністра фінансів Чехії, що він написав листа у Washington Post 29 жовтень, 2015
https://glavcom.ua/news/cheskiy-premjer-nazvav-vimushenoyu-zakupivlyu-rosiyskoji-vakcini-747277.html Андрей Бабіш купує «Спутник V» бо незгоден з європейським принципом розподілу вакцин
"Прем'єр-міністр Чехії Андрей Бабіш вважає, що країни Європейського Союзу «непрямо змушують» його купувати російський препарат проти Covid-19, оскільки не можуть забезпечити його країну альтернативними вакцинами.
сам Андрей Бабіш зробив щеплення ще наприкінці грудня вакциною від Pfizer-BioNTech."
их граждан убивают прямо на територии их стран, а они 6 лет этого не замечают, а когда начинают об этом говорить-тут же опускают глаза. Убийство граждан Чехии действующими сотрудниками ГРУ РФ конечно же их личная инициатива....вот сидели и вдруг подумали-а не поехать ли нам в Чехию и не рвануть ли склад? Еще хулиганство им присудите долб...бы
вот ровно так же они будут помогать нам когда карлик попрёт на нас.