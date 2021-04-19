РУС
Чехия не рассматривает как акт государственного терроризма взрывы на складах, в которых подозреваются шпионы ГРУ "Петров" и "Боширов", - Бабиш

Правительство Чехии не рассматривает взрывы на военных складах в 2014 году, за которыми, очевидно, стоят российские спецслужбы, как акт государственного терроризма.

Об этом на брифинге заявил премьер-министр Чехии Андрей Бабиш, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Хочу подчеркнуть: речь не шла об акте государственного терроризма... Это значит, что Россия не напала на Чешскую Республику. Агенты совершили террористический акт против товаров болгарского бизнесмена, который продавал их в страны, воюющие против России", - сказал Бабиш.

По его словам, расследование продолжается.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Песков о причастности агентов РФ к взрыву на складах боеприпасов в Врбетице: Мы категорически не согласны. Выводы Чехии - провокационные и недружественные

Премьер-министр добавил, что планирует во вторник обсудить следующие шаги, которые могут быть предприняты в ответ на действия Москвы.

Напомним, 17 апреля глава МИД Чехии Ян Гамачек принял решение выслать всех сотрудников российского посольства в Праге, которые были идентифицированы как офицеры российских спецслужб. Всего в списке 18 российских дипломатов. Кроме этого, правоохранители Чешской Республики запросили помощь в поиске двух лиц, которые в октябре 2014 года были на территории Чехии и причастны к взрывам во Врбетице.

По данным правоохранителей, разыскиваемые использовали как минимум два удостоверения личности - российские паспорта на имена Александра Петрова (13.07.1979 г.р.) и Руслана Боширова (12.04.1978 г.р.), а потом - паспорта гражданин Молдовы на имя Николая Попа (18.07.1979 г.р.) и Таджикистана - Руслана Табарова (23.10.1975 г.р.)

В 2014 году взорвались, предположительно, десять тысяч килограммов боеприпасов, включая ракеты средней дальности. В результате погибли два человека.

Читайте также: Взорванное российскими агентами на складах в Чехии оружие могло предназначаться для Украины, - чешские СМИ

По версии следствия, российские агенты планировали организовать взрыв не в Чехии, а после доставки боеприпасов в Болгарию.

Ранее председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что решение Праги выслать 18 дипломатов серьезно повредит двусторонним отношениям с РФ и анонсировал последующие ответные меры. Позже МИД РФ заявил, что Россия высылает 20 чешских дипломатов.

взрыв (6907) Чехия (1795) Бабиш Андрей (36) Чепига Анатолий (43) Мишкин Александр (32)
+73
Це акт дружби та міждержавного співробітництва
19.04.2021 23:34 Ответить
+53
нужно извиниться и вернуть кацапов на стройку АЭС,они,вам,бл..ь,настроят ..
19.04.2021 23:36 Ответить
+31
Бабиш - дегенерат, не рассматривает что 2х2=4.
19.04.2021 23:33 Ответить
даремно...
19.04.2021 23:33 Ответить
У Чехії президент "перевірений" агент КДБ ще з тих часів.
19.04.2021 23:37 Ответить
Мышкин и Чепига спичками играли - арсенал подожгли, засранцы....
19.04.2021 23:49 Ответить
В штаны наложили...
20.04.2021 00:11 Ответить
Бабиш - дегенерат, не рассматривает что 2х2=4.
19.04.2021 23:33 Ответить
Он, как и Параша в Украине олигарх колбасно-бензиново-хлебный. . Вот если бы его магазин с колбасой взорвали, то это был бы террор .
20.04.2021 08:37 Ответить
Це акт дружби та міждержавного співробітництва
19.04.2021 23:34 Ответить
19.04.2021 23:34 Ответить
нужно извиниться и вернуть кацапов на стройку АЭС,они,вам,бл..ь,настроят ..
19.04.2021 23:36 Ответить
Вот это поворот!
20.04.2021 01:28 Ответить
о, і етот мір увідєл... в очкє у хла
19.04.2021 23:37 Ответить
а то, что граждане Чехии погибли - это как бы мы обтекаем. он должен помнить "пражскую весну".
19.04.2021 23:38 Ответить
Так це ж місцева проросійська влада, а тамошня опозиція все добре розуміє
19.04.2021 23:39 Ответить
Не переплутайте:
За підрив у Чехії складів із озброєнням, яке призначалось для збройних сил України відповідальні росіяни
За підрив в Україні складів із озброєнням, яке призначалось для збройних сил України відповідальний Порошенко
19.04.2021 23:38 Ответить
Та то і так зрозуміло, ви навіть коли вас танками що фашисти що сталінці давили як хробаків нічого не розглядали.
19.04.2021 23:39 Ответить
что ж ты фраер сдал назад? (с)
19.04.2021 23:40 Ответить
ні, це всього тільки вибірковий копіпаст

Чехия не станет рассекречивать информацию https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%B8_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 своей контрразведки BIS о причастности предполагаемых агентов ГУ Генштаба России (которое до сих пор называют ГРУ) Александра Мишкина и Анатолия Чепиги к двум взрывам, произошедшим осенью и зимой 2014 года на оружейных складах в городке Врбетице на юго-востоке страны. В результате одного из взрывов погибли два гражданина Чехии - сотрудники компании Imex Group, которая занимается торговлей оружием. Уверенность Праги в причастности агентов ГРУ к взрывам стала причиной высылки в субботу 18 российских дипломатов из Праги, а в понедельник - 20 чешских дипломатов из Москвы.
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что речь идет "не о случае государственного терроризма, а о нападении, которое два агента совершили из-за деятельности болгарского торговца оружием, то есть оно было направлено на боеприпасы, которые он, очевидно, продавал странам, воюющим против России". Бабиш объяснил, что документы, которые бы доказывали причастность агентов ГРУ к диверсии, решили не рассекречивать, так как до сих пор продолжаются следственные действия. Слова Бабиша о том, что взрывы в Врбетице не являются актом государственного терроризма, уже подвергли критике представители оппозиции и ряд экспертов.
19.04.2021 23:42 Ответить
А ну раз он продавал оружие Украине, то все норм, расходимся. Можете еще в Праге пару многоэтажек с украинцами взорвать. Так выходит, типо?
19.04.2021 23:46 Ответить
Цікаво, а що, у розумінні Бабиша, буде вважатися актом державного тероризму? Коли Куйло особисто приїде у Прагу, і скоїть теракт? А спецслужби Кацапії, які подпорядковані напряму Куйлу - то не державна структура*???
19.04.2021 23:43 Ответить
Всі ці земани-бабиші-орбани (угорські)-це наші ОПЗЖники -найманці Кремля які за гроші москви продалуть власну матір! забули манкурти "родства не помнящие) і 56 рік і 68!
20.04.2021 01:35 Ответить
Так ви що, навіть якщо москалі підірвуть центр Праги, чехи скажуть що це був не акт державної агресії, а протест россійіскіх любителів шпилів проти готичної архітектури
20.04.2021 03:17 Ответить
Ага, это был акт горячей международной любви.
19.04.2021 23:43 Ответить
З 1968 року залякані
19.04.2021 23:45 Ответить
слились! а как красиво все начиналось!
19.04.2021 23:47 Ответить
по геройски втыкать заднюю не впадлу...
мож чехи типа кремлёвских жыдоугрофиннобурятов выокрэмлюють?
19.04.2021 23:48 Ответить
Совки є совки.
19.04.2021 23:49 Ответить
что ш ты фраер сдал назад ...
19.04.2021 23:49 Ответить
у современных толмачей происходящего на уши народа рефрейминг занимает ведущую позицию.
19.04.2021 23:49 Ответить
я поражаюсь просто, что в Англии, что в Чехии происходят просто невероятные события, и вместо вменяемых санкций, интерпола и хипиша на весь мир, что те, что другие себе языки в Ж*пы позасовывали что-то невнятно блеют!! бред какой-то.
19.04.2021 23:50 Ответить
_После того как они проглотили нападение на ЕС и НАТО в 2010 - о чём вообще говорить, чему удивляться?
19.04.2021 23:55 Ответить
пресупление совершено на территории Чехиию Убыты 2 гражданина Чехиию И тем не менее преступление не против Чехии. Ссуцца чехи с мокшанцами серьезней сцепляться. Просто напросто
19.04.2021 23:52 Ответить
даже если бы было убито 200 чехов или сбит самолет, ничего бы не было, сегодня в мире есть только две стороны, правительства любых стран в междусобойчике и народы.
20.04.2021 02:38 Ответить
правильная у чувака фамилия. как бы объясняет всю слабину нынешнего заявления
19.04.2021 23:55 Ответить
Шлюхи
19.04.2021 23:57 Ответить
во она как !!!
лихо закручен сюжет
20.04.2021 00:01 Ответить
Похоже припугнули чехов и они сдулись. Дали задний ход. Теперь вот лавируют, дескать барахлишко было болгарское, не наше, и мы тут ни при чём. Или старина Земан поработал, или кассабы как-то застращали.
20.04.2021 00:05 Ответить
Типичные европейцы. Кремль пригрозил выгнать чешский бизнес из рашки, и сразу лапками засучили.
20.04.2021 00:18 Ответить
А чехи такие идиоты , что типа не могли и подумать , что после таких обвинений паРаши , кремль будет жестоко мстить любыми способами и давление на бизнес в первую очередь будет ?

Тут либо компроматом «попахивает», ну либо чехи совсем «булки расслабили» и включили наивность ...
20.04.2021 07:35 Ответить
Ужас...Зазеркалье. Пражская весна ничему не научила.

Когда они вам Парламент подорвут это будет теракт , неосторожное обращение с оружием или личная неприязнь?
20.04.2021 00:31 Ответить
и эти без яиц .. слабаки !!!
20.04.2021 00:35 Ответить
20.04.2021 00:35 Ответить
Тоді це акт великої дружби і поваги до чеського народу. Подумаєш випадково замочили пару чехів, в 1968 більше вбили. В РФ круті чуваки, якщо сподобалося, то будуть повторювати такі дружні акти не раз.
20.04.2021 00:36 Ответить
А так браво начинал и тут анус не держит содержимое - подвел он тебя ...
20.04.2021 00:41 Ответить
безнаказанность порождает преступность.
20.04.2021 00:43 Ответить
Все гораздо проще, когда занимаются контрабандой оружия, возрастает и конкуренция
20.04.2021 01:06 Ответить
Чехи такие чехи, так это же факт принуждения к миру чехов как в 1938,1968 по братски. Чехи всегда сдавались без единого выстрела.
20.04.2021 00:48 Ответить
то есть тсн сбрихало
20.04.2021 00:55 Ответить
У чехів коротка пам'ять.Рю-ьке моге павтаріть…
20.04.2021 01:07 Ответить
Вот же редкостный сцикливый дебил
20.04.2021 01:31 Ответить
А что же это тогда?
20.04.2021 01:50 Ответить
а шо такое? чемоданчики занесли или шо?
20.04.2021 02:36 Ответить
Обкакалис чеми...
Подумаешь..у нас тут пырзыент в подгузниках. Вообще разговаривать не умеет.бекаеи и мекает...и реверансы в сторону Путина и вприсядку и таки сяк...
20.04.2021 02:39 Ответить
Страусиная политика в отношениях с агрессором не оправдала себя с Гитлером. Бабиш забыл историю, которая его страна пережила.
20.04.2021 04:58 Ответить
А зачем тогда государство высылает дипломатов?
Шизофрения.
Как "убийца" и потом ручкаться
20.04.2021 06:06 Ответить
Пусть Чехия организует взрыв на складах РФ и наконец-то узнает, как это называется!
С экранов ТВ всякие песковы, соловьевы, киселёвы и депутаты госдуры популярно им объяснят - название, синонимы, эпитеты .......
20.04.2021 06:33 Ответить
Бабло победило. Начали подсчитывать на сколько миллиардов продают товаров в мордор и слились.
20.04.2021 06:34 Ответить
Енн Еплбаум давно розкусила цього типа.
https://ukrainian.voanews.com/a/andrej-babis-drug-******/3028248.html Титул "друг Путіна та Росії" так образив міністра фінансів Чехії, що він написав листа у Washington Post 29 жовтень, 2015

https://glavcom.ua/news/cheskiy-premjer-nazvav-vimushenoyu-zakupivlyu-rosiyskoji-vakcini-747277.html Андрей Бабіш купує «Спутник V» бо незгоден з європейським принципом розподілу вакцин

"Прем'єр-міністр Чехії Андрей Бабіш вважає, що країни Європейського Союзу «непрямо змушують» його купувати російський препарат проти Covid-19, оскільки не можуть забезпечити його країну альтернативними вакцинами.

сам Андрей Бабіш зробив щеплення ще наприкінці грудня вакциною від Pfizer-BioNTech."
20.04.2021 06:56 Ответить
По словам Грозева (расследователя из Биллингкат),взрывчатка была в одной посылке,которая предназначалась каким-то покупателям оружия,но посылка взорвалась раньше времени. Но в любом случае,такие действия спецслужб Мордора на территориях других стран -это акт государственного терроризма!
20.04.2021 07:13 Ответить
Так у кацапів з самого початку була задумка побудувати Чорнобиль - 2 в самому центрі Європи. І щоб він там в потрібний їм час шибко бабахнув. Та добряче припилив радіацією незговірливих та боягузливих європейців.
20.04.2021 07:13 Ответить
ню-ню.
20.04.2021 07:22 Ответить
А вы говорите, мол Запад Украине поможет в случае чего..))
20.04.2021 07:43 Ответить
Это акт государственного терроризма, просто направленный на третьих лиц, а не на Чехию.
20.04.2021 07:44 Ответить
Ідіть чехи-підмийтеся!
20.04.2021 07:45 Ответить
это всё что нужно знать про решительность ЕС.
их граждан убивают прямо на територии их стран, а они 6 лет этого не замечают, а когда начинают об этом говорить-тут же опускают глаза. Убийство граждан Чехии действующими сотрудниками ГРУ РФ конечно же их личная инициатива....вот сидели и вдруг подумали-а не поехать ли нам в Чехию и не рвануть ли склад? Еще хулиганство им присудите долб...бы
вот ровно так же они будут помогать нам когда карлик попрёт на нас.
20.04.2021 07:55 Ответить
Ты, млять, их еще орденом награди, за брьбу за мир!
20.04.2021 08:12 Ответить
Это не Чехия не рассматривает - это Бабиш не рассматривает как акт государственного терроризма. В статье неправильная формулировка. В Чехии большинство политиков высказалось, что это как раз акт государственного терроризма. Бабиш и заман носят красные красноармейские труселя - в этом можете не сомневаться.
20.04.2021 08:45 Ответить
А чего ещё ожидать от мудака, заявившего о кацапской вакцине из говна и палок следующее: «Лучшая вакцина - та, которая безопасна для здоровья наших граждан», - сказал Бабиш после переговоров с премьер-министром Венгрии.
20.04.2021 09:13 Ответить
Какой же это "акт государственного терроризма"??? "Петров" и "Боширов" просто погулять вышли. Как частные лица.
20.04.2021 10:13 Ответить
ЦЕ - РЕЗУЛЬТАТ ТА АКТ СПІВПРАЦІ ЧЕХІЇ З ПУТЛЕРОМ
20.04.2021 11:50 Ответить
чех засцал.....
20.04.2021 14:25 Ответить
Думаю этому прянику не долго до отставки осталось
20.04.2021 18:01 Ответить
 
 