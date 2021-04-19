Заявление на регистрацию брака теперь могут подавать представители жениха и невесты, - Минюст
Если жених или невеста по уважительным причинам не могут подать заявление для регистрации брака, за них это могут сделать их представители.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Министерства юстиции.
"Если женщина и (или) мужчина не могут по уважительным причинам лично подать заявление о государственной регистрации брака в орган государственной регистрации актов гражданского состояния, такое заявление, подлинность подписи(ей) на которой засвидетельствовано нотариально, могут подать их представители", - говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что полномочия представителя должны основываться на нотариально удостоверенной доверенности.
Кроме того, в ведомстве отметили, что сейчас желающие не обязаны жениться по месту регистрации: это можно сделать в любом отделе государственной регистрации актов гражданского состояния, независимо от места регистрации или проживания.
а заодно и предлагать услуги адвоката по разделу имущества
преимущество Украины в том что надо платить только алименты за ребенка но не надо платить spousal support бывшей благоверной за то что она она нихера не делала а хочет жить как прежде
- У нас иногда об этом узнают только на свадьбе
Я перепрошую: це створять новий вид довіреності, спеціально для такого ? Чи з загальною (не знаю, чи є така в Україні) можна теж і піти за когось ту заяву подати ?
Для чого такі складнощі ? Я розумію, що бувають різні ситуації, пам*ятаю, як брали шлюб наші поранені військові, в госпіталях, не могли особисто заяву подати, але жодних проблем при цьому не було.
Чи це - реформа ?
цілком зрозуміло що це підстава для фальсифікацій
нотаріус мае засвідчити особу ого хто підписує а не зміст документа
Невже без цього =прориву= люди мали проблему, щоб одружитися ?
якщо у одружених ну було проблем з розподілом майна
треба при одруженні підписувати property settlement agreement
в Україні ще можна відповідальністі умикнути
Все, що людина має до шлюбу - її. Надбане в шлюбі - спільна власність.
Тут є ще нюанси з розподілом пенсійних заощаджень: і державних, і особистих.
З іншого боку, не хочеться в момент шлюбу думати вже про розлучення і ділити наперед.
Що маєте на увазі під =відповідальністі умикнути= ?
Я прочитала вище Ваш коментар про support колишній дружині. Але ж Ви знаєте, що то - не у всіх випадках. Якби вона працювала у шлюбі - то не платили б. (Іще, якщо велика різниця в доходах, так ?) Вибачте, а то до повноліття дітей чи до зміни у фінансовій / сімейній ситуації колишнього партнера ?
Видно, що Вас мучить ця ситуація: не хочеться віддавати свої гроші. Це - зрозуміло. Але так є.
Ви ж погоджувалися з цим у шлюбі.
Перепрошую, що занадто особисто.
я побажав би тим хто хоче зв'язати себе зв'язати у регіоні який підлягає англо-аксонському праву
до дівчат і хлопців - знаходьте собі пару таку щоб заробляли обоє а не тільки самець
шукайте таких подруг та хлопців які будуть розділяти ваши принципи та ідеали
Я вважаю, що жінка має працювати не лише в тому регіоні, про який Ви пишете.
Маєш роботу, професійно розвиваєшся (та й особисто - теж), маєш свою фінансову незалежність і долучаєшся до створення сімейного добробуту. І ніхто тебе не попрікатиме.
Така модель - *******.
Хоча є чоловіки і жінки, які за те, щоб чоловік заробляв, а жінка займалася дітьми і домом.
Ото паруватися треба відповідно і до цих установок.
Бажаю особистого щастя.
Он был всю жизнь холостяком
И знал невзгод немало.
Зато не умер дураком,
И это утешало.
То проституток вызывают прямо из зала, то меряют драгоценности, то покупают авто или путевки на моря, то женят молодых без их ведома...
А в это время враг у ворот!