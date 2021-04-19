РУС
Заявление на регистрацию брака теперь могут подавать представители жениха и невесты, - Минюст

Заявление на регистрацию брака теперь могут подавать представители жениха и невесты, - Минюст

Если жених или невеста по уважительным причинам не могут подать заявление для регистрации брака, за них это могут сделать их представители.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Министерства юстиции.

"Если женщина и (или) мужчина не могут по уважительным причинам лично подать заявление о государственной регистрации брака в орган государственной регистрации актов гражданского состояния, такое заявление, подлинность подписи(ей) на которой засвидетельствовано нотариально, могут подать их представители", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что полномочия представителя должны основываться на нотариально удостоверенной доверенности.

Кроме того, в ведомстве отметили, что сейчас желающие не обязаны жениться по месту регистрации: это можно сделать в любом отделе государственной регистрации актов гражданского состояния, независимо от места регистрации или проживания.

+13
"Без меня ,меня женили!" !!!!))))
19.04.2021 23:57 Ответить
+9
так може те "представители" пусть сами и женятся?
19.04.2021 23:58 Ответить
+7
Це набагато важливіше, ніж пуйловські іхтамнєти біля українських кордонів! (Сарказм)
20.04.2021 00:09 Ответить
ну нормально... теперь представители бубы и ермака могут перетереть официально...
20.04.2021 00:01 Ответить
да и богдан может поревновать трохы на этих тёрках с дробовика...
20.04.2021 00:06 Ответить
вот это новость - национального масштаба , 40 лет ждал этой новости
20.04.2021 00:04 Ответить
Нашим законотворцам похоже нечем заняться, если коту нечего делать он яйца лижет. Кто подал заявление пусть потом платит алименты и оплачивает по решению суда возмещение имущества, если хитрая жена решила попилить имущество, приехав с голой попой на все готовое.
20.04.2021 00:04 Ответить
хоть один оценил тяжку працю трударив з кварталокнэссэту...
20.04.2021 00:13 Ответить
колись народ всі сраказми сприймав моментально навіть з напівнатяку,без усіляких розшифровок...часи міняються і читачі не розумнішають..
20.04.2021 00:38 Ответить
а я встану у участка и буду рассказывать как много вы можете потерять при разводе
а заодно и предлагать услуги адвоката по разделу имущества
преимущество Украины в том что надо платить только алименты за ребенка но не надо платить spousal support бывшей благоверной за то что она она нихера не делала а хочет жить как прежде
20.04.2021 00:09 Ответить
It's cheaper to keep her (c)
20.04.2021 00:15 Ответить
это как диаграмма Лапласа смотря с какой ты стороны по иксу😁
20.04.2021 00:20 Ответить
20.04.2021 00:21 Ответить
Уже скоро і у нас буде.
20.04.2021 12:30 Ответить
Заяву на реєстрацію шлюбу тепер можуть подавати представники нареченого і нареченої, - Мін'юст - Цензор.НЕТ 8650
20.04.2021 00:13 Ответить
- Кто жених?
- У нас иногда об этом узнают только на свадьбе
Заяву на реєстрацію шлюбу тепер можуть подавати представники нареченого і нареченої, - Мін'юст - Цензор.НЕТ 5325
20.04.2021 00:20 Ответить
Я завтра наподаю🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
20.04.2021 00:23 Ответить
напоДДаю?
20.04.2021 00:26 Ответить
представляю представителей медведчука и кивы в загсе. причина представительства - оба хотят, но не могут ))
20.04.2021 00:24 Ответить
В ведомстве отметили, что полномочия представителя должны основываться на нотариально удостоверенной доверенности.

Я перепрошую: це створять новий вид довіреності, спеціально для такого ? Чи з загальною (не знаю, чи є така в Україні) можна теж і піти за когось ту заяву подати ?

Для чого такі складнощі ? Я розумію, що бувають різні ситуації, пам*ятаю, як брали шлюб наші поранені військові, в госпіталях, не могли особисто заяву подати, але жодних проблем при цьому не було.
Чи це - реформа ?
20.04.2021 00:25 Ответить
Веданочко, з довіреністями в Україні повна муйня
цілком зрозуміло що це підстава для фальсифікацій
нотаріус мае засвідчити особу ого хто підписує а не зміст документа
20.04.2021 00:30 Ответить
Так, а смисл цього дійства ?
Невже без цього =прориву= люди мали проблему, щоб одружитися ?
20.04.2021 00:46 Ответить
а одружитися не було проблемою
якщо у одружених ну було проблем з розподілом майна
треба при одруженні підписувати property settlement agreement
в Україні ще можна відповідальністі умикнути
20.04.2021 00:53 Ответить
В кожній країні є свої закони, які регулюють дані процеси.
Все, що людина має до шлюбу - її. Надбане в шлюбі - спільна власність.
Тут є ще нюанси з розподілом пенсійних заощаджень: і державних, і особистих.

З іншого боку, не хочеться в момент шлюбу думати вже про розлучення і ділити наперед.
Що маєте на увазі під =відповідальністі умикнути= ?
Я прочитала вище Ваш коментар про support колишній дружині. Але ж Ви знаєте, що то - не у всіх випадках. Якби вона працювала у шлюбі - то не платили б. (Іще, якщо велика різниця в доходах, так ?) Вибачте, а то до повноліття дітей чи до зміни у фінансовій / сімейній ситуації колишнього партнера ?
Видно, що Вас мучить ця ситуація: не хочеться віддавати свої гроші. Це - зрозуміло. Але так є.
Ви ж погоджувалися з цим у шлюбі.
Перепрошую, що занадто особисто.
20.04.2021 01:11 Ответить
я свої(?) гроші вже віддав і забув
я побажав би тим хто хоче зв'язати себе зв'язати у регіоні який підлягає англо-аксонському праву
до дівчат і хлопців - знаходьте собі пару таку щоб заробляли обоє а не тільки самець
шукайте таких подруг та хлопців які будуть розділяти ваши принципи та ідеали
20.04.2021 01:43 Ответить
Це - дуже гарне побажання, шановний Smith Wesson.
Я вважаю, що жінка має працювати не лише в тому регіоні, про який Ви пишете.
Маєш роботу, професійно розвиваєшся (та й особисто - теж), маєш свою фінансову незалежність і долучаєшся до створення сімейного добробуту. І ніхто тебе не попрікатиме.
Така модель - *******.
Хоча є чоловіки і жінки, які за те, щоб чоловік заробляв, а жінка займалася дітьми і домом.
Ото паруватися треба відповідно і до цих установок.
Бажаю особистого щастя.
20.04.2021 01:53 Ответить
Заявление на регистрацию брака теперь могут подавать представители... кунаки жениха
20.04.2021 00:27 Ответить
Так выпьем же за кибернетику!
20.04.2021 00:32 Ответить
А если использовать приложение "Дія", то регистрацию брака можно проводить онлайн. Или, просто по городу наставить бракоматов. Никакой бюрократии,- просто и дёшево!
20.04.2021 00:35 Ответить
а бракоматы будут обслуживать бракоделы...
20.04.2021 00:37 Ответить
Тобто Це має бути генеральне доручення на три роки,а передоручення третім особам розглядається?
20.04.2021 00:55 Ответить
(Эпитафия на могиле холостяка... Эдуард Асадов)


Он был всю жизнь холостяком
И знал невзгод немало.
Зато не умер дураком,
И это утешало.
20.04.2021 01:13 Ответить
Зачекайте ще трохи, і буде введено електронне фіксування шлюбу... Зайшли хакери на сервер РАГС, увечері, а на ранок прокидаються люди, кожний в своїй постілі, а вони вже одружені... Держава у смартфоні...
20.04.2021 01:14 Ответить
А кто будет оприходовать невесту, если жених в командировке - тоже представители ?
20.04.2021 02:04 Ответить
Створюється ситуація за якої у аферистів зявляється можливість заочно утворювати фіктивні шлюби. При цьому жертва може навіть роками не здогадуватись що знаходиться в шлюбі і (о Боже") має дітей. Людина собі заробляє, працює а тут (завдяки "чорним нотаріусам") тиць- гриць! розлученя і розподіл майна... Все що можливо теоретично кимсь буде реалізовано практично.
20.04.2021 06:24 Ответить
Стовідсотково, що це розводняки із розряду "домашнього насильства" для віджиму майна фемілесбами.
20.04.2021 12:34 Ответить
Интересно, а за что депутаты получают зря плату?
То проституток вызывают прямо из зала, то меряют драгоценности, то покупают авто или путевки на моря, то женят молодых без их ведома...
А в это время враг у ворот!
20.04.2021 07:59 Ответить
Кунаки?
20.04.2021 09:23 Ответить
Більш схоже на "кутаки".
20.04.2021 13:17 Ответить
 
 