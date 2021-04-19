Заявление на регистрацию брака теперь могут подавать представители жениха и невесты, - Минюст

Если жених или невеста по уважительным причинам не могут подать заявление для регистрации брака, за них это могут сделать их представители.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Министерства юстиции.

"Если женщина и (или) мужчина не могут по уважительным причинам лично подать заявление о государственной регистрации брака в орган государственной регистрации актов гражданского состояния, такое заявление, подлинность подписи(ей) на которой засвидетельствовано нотариально, могут подать их представители", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что полномочия представителя должны основываться на нотариально удостоверенной доверенности.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Более 25 тыс. пар воспользовались услугой "Брак за сутки" в 2020 году, - Минюст

Кроме того, в ведомстве отметили, что сейчас желающие не обязаны жениться по месту регистрации: это можно сделать в любом отделе государственной регистрации актов гражданского состояния, независимо от места регистрации или проживания.