РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4204 посетителя онлайн
Новости Агрессия России против Украины Нормандские переговоры
2 340 18

Следующую встречу советников "нормандской четверки" могут провести на линии разграничения, - украинская делегация ТКГ

Следующую встречу советников "нормандской четверки" могут провести на линии разграничения, - украинская делегация ТКГ

При общении советников глав государств "нормандской четверки" (Украина, Германия, Франция, Россия) 19 апреля прозвучало предложение провести следующую встречу на линии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу украинской делегации в Трехсторонней контактной группе.

"Главным ее (встречи советников глав государств "нормандской четверки" 19 апреля. - Ред.) вопросом стало обсуждение практических шагов, необходимых для соблюдения режима полного и всеобъемлющего прекращения огня.

Даже прозвучало интересное предложение провести следующую встречу политических советников непосредственно на линии разграничения с целью принятия необходимых решений в конкретных условиях.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина предлагает проводить экстренные заседания рабочей группы по безопасности ТКГ в течение суток в случае гибели людей при обстрелах на Донбассе, - ОП

Конкретные меры, которые могли бы усовершенствовать механизм контроля за соблюдением режима прекращения огня, политические советники поручили проработать в Подгруппе по безопасности ТКГ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что заседание подгруппы пройдет 20 апреля в 10:00.

Следующую встречу советников нормандской четверки могут провести на линии разграничения, - украинская делегация ТКГ 01

Напомним, 19 апреля политические советники "нормандской четверки" в ходе встречи 19 апреля в формате видеоконференции обсудили имплементацию кластеров по выполнению Минских соглашений и соблюдение режима прекращения огня на Донбассе.

Также читайте: Экстренное заседание подгруппы ТКГ по безопасности начнется в 10:00 20 апреля, - Арестович

Автор: 

Донбасс (26966) нормандская четверка (1596) Трехсторонняя контактная группа (842)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+11
Навіщо ви там,дебіли,потрібні?Скільки військовослужбовців доведеться задіяти для забезпечення вашої безпеки,і чому вони ради таких чмирів повинні ризикувати своїм життям? Хочете екстриму ідіоти?Проведіть наступну зустріч на даху рухаючогося вагону в метро,і ті що ви вижили хай завершать її стрибком з 26ти поверхового будинку,просто на декілька десятків дебілів стане менше,і все,зато ніхто із захисників Вітчизни не постраждає.
показать весь комментарий
20.04.2021 00:24 Ответить
+5
ЗНАЙ СВОЮ ИСТОРИЮ. 25 лет со дня уничтожения колонны российских войск близ Ярыш-Марды

https://kavkazcenter.com/russ/content/2021/04/19/119799/znaj-svoyu-istoriyu--25-let-so-dnya-unichtozheniya-kolonny-rossijskikh-vojsk-bliz-yarysh-mardy.shtml
показать весь комментарий
20.04.2021 00:18 Ответить
+4
Русофобия финнов зашкаливает. Это уже настоящее издевательство над русским человеком. В Финляндии построили дома, жителям которых не нужно платить за свет и отопление. В них встроены системы, позволяющие использовать энергию ветра, солнца и тепло земли.
показать весь комментарий
20.04.2021 00:17 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Русофобия финнов зашкаливает. Это уже настоящее издевательство над русским человеком. В Финляндии построили дома, жителям которых не нужно платить за свет и отопление. В них встроены системы, позволяющие использовать энергию ветра, солнца и тепло земли.
показать весь комментарий
20.04.2021 00:17 Ответить
кравчука на оззи осборна смените...и всё наладится...
показать весь комментарий
20.04.2021 00:18 Ответить
лемми,конечно,было бы лучше,но не успели...
Следующую встречу советников "нормандской четверки" могут провести на линии разграничения, - украинская делегация ТКГ - Цензор.НЕТ 8492
показать весь комментарий
20.04.2021 00:25 Ответить
ЗНАЙ СВОЮ ИСТОРИЮ. 25 лет со дня уничтожения колонны российских войск близ Ярыш-Марды

https://kavkazcenter.com/russ/content/2021/04/19/119799/znaj-svoyu-istoriyu--25-let-so-dnya-unichtozheniya-kolonny-rossijskikh-vojsk-bliz-yarysh-mardy.shtml
показать весь комментарий
20.04.2021 00:18 Ответить
Засядуть в окопах?
показать весь комментарий
20.04.2021 00:20 Ответить
Навіщо ви там,дебіли,потрібні?Скільки військовослужбовців доведеться задіяти для забезпечення вашої безпеки,і чому вони ради таких чмирів повинні ризикувати своїм життям? Хочете екстриму ідіоти?Проведіть наступну зустріч на даху рухаючогося вагону в метро,і ті що ви вижили хай завершать її стрибком з 26ти поверхового будинку,просто на декілька десятків дебілів стане менше,і все,зато ніхто із захисників Вітчизни не постраждає.
показать весь комментарий
20.04.2021 00:24 Ответить
А вот ето нормальна ідея! Нехай пістують туди, де зеля всрався!)
показать весь комментарий
20.04.2021 00:26 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=6YGINZRJ1v4

Илья Новиков морально растерзал аморального ведущего ЭМ
показать весь комментарий
20.04.2021 00:29 Ответить
Пусть россиянина Новикова спросят как отвечать на забаганки рашистов
показать весь комментарий
20.04.2021 00:57 Ответить
Стесняюсь спросить - А линия разграничения будет уже по Днепру или еще нет !? Потому что как себя ведет украинская делегация в ТКГ - то к этому все и идет... Мы воюем !? или переговоры ведем с кацапо-террористами и устраиваем перемирия с разминированием отдавая серые зоны кацапам за которые проливали кровь пацаны!? Если воюем - то давайте воевать !!! Если вы не умеете - то нах с пляжа и пускай другие придут и наведут порядок !!!
показать весь комментарий
20.04.2021 00:33 Ответить
"Кластеры Зеленского" это Капитуляция и развал Украины с последующим Геноцидом как в 1918-1933?
показать весь комментарий
20.04.2021 00:37 Ответить
Я писала пару дней тому: у вовы будут свои пострашнее минских - и о да! они появились, это КЛАСТЕРЫ ЗЕЛЕНСКОГО
показать весь комментарий
20.04.2021 00:56 Ответить
Хоть на Луне собирайтесь, Путин войну заканчивать не собирается, а между тем Германия и Франция присоединяться к усилиям США по сдерживанию России не спешат и зачастую играют на стороне РФ.
показать весь комментарий
20.04.2021 00:38 Ответить
оф топ
небольшое но знаковое событие
примерно неделю как начался постепенный переход канала National Geographic на... украинский яэык вещания. До этого момента все вещание велось на русском а программная сетка была для "стран СНГ кроме рф". Пока вещание на украинском только части эфира (примерно 20%). но программы разные. от "Космос" до "Расследование катастроф". Видел даже выпуск "Авто SOS" на украинском. причем это закадровый дубляж с языка оригинала (английского)
немного непривычно (голоса ведущих другие) но достаточно интересно и правильно.
показать весь комментарий
20.04.2021 00:46 Ответить
Я для себя недавно неожиданно сделал открытие - меня почему-то очень стали раздражать фильмы дублированные на рУском ( не шутка ...)
показать весь комментарий
20.04.2021 01:28 Ответить
Поражаюсь, Украина стоит на краю пропасти, а люди даже этого не понимают. Если Зеленый все-таки пропихнет нам ОРДЛО в "кластерах куйла" через жабоеда с фрау - это все - ПЗДЦ... Конец Украины. Мы очень близко приблизились к этой черте - нам подсовывают ультиматум - "кластеры" а это по сути будет капитуляция.. а если Мы не согласимся то типа - война !!! Война то будет полюбому !!! Но нельзя ни при каких условиях их принимать и тем более менять конституцию !!!
показать весь комментарий
20.04.2021 02:11 Ответить
что бы к ним прилитело!
показать весь комментарий
20.04.2021 07:17 Ответить
 
 