Следующую встречу советников "нормандской четверки" могут провести на линии разграничения, - украинская делегация ТКГ

При общении советников глав государств "нормандской четверки" (Украина, Германия, Франция, Россия) 19 апреля прозвучало предложение провести следующую встречу на линии.

"Главным ее (встречи советников глав государств "нормандской четверки" 19 апреля. - Ред.) вопросом стало обсуждение практических шагов, необходимых для соблюдения режима полного и всеобъемлющего прекращения огня.

Даже прозвучало интересное предложение провести следующую встречу политических советников непосредственно на линии разграничения с целью принятия необходимых решений в конкретных условиях.

Конкретные меры, которые могли бы усовершенствовать механизм контроля за соблюдением режима прекращения огня, политические советники поручили проработать в Подгруппе по безопасности ТКГ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что заседание подгруппы пройдет 20 апреля в 10:00.

Напомним, 19 апреля политические советники "нормандской четверки" в ходе встречи 19 апреля в формате видеоконференции обсудили имплементацию кластеров по выполнению Минских соглашений и соблюдение режима прекращения огня на Донбассе.

