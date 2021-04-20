Генсек ООН Гутерриш призвал избегать действий и заявлений, которые могут усилить напряженность на Донбассе
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал все вовлеченные в конфликт в Украине стороны проявляли сдержанность.
Об этом он заявил во время онлайн-встречи с действующим председателем ОБСЕ, министром иностранных дел Швеции Анн Линде, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.
"Говоря о ситуации на востоке Украины, генеральный секретарь ООН подчеркнул важность того, чтобы все стороны продемонстрировали сдержанность и избегали любых действий и заявлений, которые могут усилить напряженность", — заявили в ООН.
Гутерриш также подтвердил поддержку усилий участников контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе, "нормандского формата" и Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине.
.... *****...такие же ВСЕ гнилые ***** в оон , как и в паре, обсе...кремле...
Обязательно полезет. И к тому моменту его базы будут накапливать войска уже в Украине прямо на границе с ЕС.
Точно так же вела себя Европа с 1936 года по 1939-й. Все надеялись, что если пожертвовать еще вот этими какими-то там чехами и поляками, то можно избежать войны с гитлеровской Германией.
а гутерриш, так тот не понимает - он жеж за объединенные нации, а тут украина против...
Ахметкомпания усиленно быстро строит в Южном порту свой терминал....под урожай 21 года... Следовательно через мариуполь объемы упадут.... ничего сложного - просто шахматы....Илларионов блестящий аналитик! ВВП бы просто так его в советниках не держал....
в свое время писал о запуске в канал рыбы...сегодня прочитал о передаче канала из "минвохоза" "минрыбхозу"
в свое время писал о судоходном канале в азов поперек водного в крым...тогда же сми "отвечали", что украина не планирует...это о мариуполе было...но вчера сообщили, что железоплавильные печи в мариуполе взрываются, а без печей, кому он нужен на привозных угле и железном окатыше?..
не совсем понятно, что ты написал о блокаде николаева...
без блокады херсона и очакова с южным, она невозможна...но в южном жеж терминал строится, как ты же и пишешь, а в очакове американцы с бетономешалками, как писали сми
николаев разблокируй
більш добавити нічого, зрозуміло що від оонівської кантори ніякої користі світу, ні тим більше для України, не світить.
До речі, щодо канібалов я аж ніяк не обмовився.
1982-й, фільм "le Professionnel" з ********* в головній ролі і блискучим звуковим рядом Еніо Моріконе. Мало хто пам'ятає, що фільм був знятий під враженням цілком реальних подій в ЦАР, де прототип диктатора реальний канібал президент-імператор ЦАР - Жан Бокасса. По суті там дуже мало вигадки - реально проституйована французька влада в особі президента Жискара Д'Естена спершу найняло спецназ на операцію "Баракуда" по ліквідації канібала, а потім через шкурні й сутто простітутскі інтереси стало захищати цього нелюда - рівно як у фільмі здаючи своїх військові і союзників теж. І воно (Бокасса) жило після вигнання з ЦАР саме у Франції , в передмісті Парижа в замку . Цілих 8 років жило як сир у маслі . Як, втім, і відморозок Хамени теж "намалювався" в Тегерані навпростець з самого Паріжу , де теж жив як пан .
Тому я не бачу нічого дивного в поведінці ЕС й Грузії 2008 року , й Україні .
Й коли мій товарищ (дуже розумний й великий профі в інженерії - не малий керівник , до речі) ... почав мене переконувати в 2014 році , мовляв нам не по дорозі зі США , нам більше сподобаєтся в ЕС й наші головні друзі це Франція й Германія , я йому йще тоді не подоброму засміявся прямо в обличчя й порадивши обладнати габлі добрим амартезатором , що б не було так боляче .
А. У 1813 році під Ляйпцігу ( "Битва народів") - головнокомандувач: Карл Шванцерберг (фельдмаршал).
Б. Битва при Ватерлоо - тут не було головних і не було Росії взагалі: Велінгтона (анг.) І Блюхер (прус.). Питання на засипку, де російські били Наполеона, коли крім російських ні в жодній іншій країні не вважають, що "битва під Бородіно" там ніякої "нічиї" не було і тактично перемога була у Бонапарта і саме спішне відступ Кутузова під Можайськ врятувало армії від тотального розгрому в прах.
2. Ох вже ці відрижки лівизни марсізма. Не, ну Маркс був геніальним економістом, самим геніальним , бо тільки він спрогнозував на 70 років вперед світові кризи, проблеми та ахілесова п'яти нічим нерегульованої ринкової економіки. Більшість країн Пд. Америки, Раша, Україна, частина Африки і Азії до цих пір рухаються по всім вибоїнам і купинам описаним Марксом ще у 1859 році. Прям як по конспекту "Капіталу".
Але ось історію і соціологію Маркс знав погано, психологію взагалі ніяк. Тому так убого і примітивно лівацька академічна еліта й досі оцінює світові історичні процеси і ніяк не може вибратися з дитячих дошкільних шортиків марксистсько-ленінських лекал. Про всякі "зміни формацій", про "класову боротьбу" і "національно-визвольні війни проти триклятих коллоніалістов". Класів в ЄС вже давно немає, принаймні "гегемон" вже давно і наполегливо звужується до менш 20% населення. Національностей в тій же Африці, як і більшої частини Азії йще досі немає і тому країни нарізуванні за лекалами західним країн про "нації й їх державність" ... А джихад він ніяк не вписується в лекала "боротьби з коллонізаторамі". Бо за тим же марксизму найперший і найбільш найлютіший по тривалості і жорстокості колонізатор в світі то були турки-османи. До них були сельджуки. а ще раніше араби. А Москвіти були паралельно з османами, але трохи менше за часом. Османи 650 років "гнобили поневолені ними народи". Гнітили з особливою жорстокістю і голови не давали підняти. Особливо грекам, болгарам, сербам і вірменам - християнам . Але і арабам і берберам - теж. Але проти османів ніякого джихаду араби і бербери не влаштовували. І в Сирії, Антіохії - теж. А тут французи на 50 років зайшли ... побудували каналізацію, водопровід, школи і лікарні. Ввели частково місцеве самоврядування - і треба ж - кляті коллонізатори. Просто нелюди якісь .
І чуйка провини їм прямо ряху на віки вічні . А тепер я просто весело подивлюся на того араба або грека, що "кине пред'явити" за коллонізацію тим же туркам. Сокир башка може трапитися ненароком. А в кращому випадку - цитата з Корану, де чітко написано, що Халіфат може бути тільки один. У Корані немає нічого про "національно-визвольну боротьбу" навпаки там є дефініція, що усі мусульмане - брати по вірі і проти правовірного не може бути ніякого джихаду.
Говорячи про Московію - це особлива пісня коллонізаціі. Якщо британці (трохи довше) і французи (не більше 100 років) підкорювали в основному відстаючі в розвитку на років 500 і більше народи. (Ну крім ірландців і шотландців, які все одно відставали від Англії на років 50-100 аж до середини 20 століття). Турки коллонізіровалі приблизно рівні собі народи за рівнем технологій і соціалізації. А ось Московія з одного боку підкорювала "мисливців-збирачів" з північного сходу, раннє середньовіччя в Серед. Азії, і тейповой скотарів північного Кавказу. Але ось балти, фіни, поляки, білоруси, українці, татари Криму, грузини і вірмени були на момент захоплення більш розвиненими, ніж московити. Так що, я б не кидався примітивними термінами типу "коллонізація", "нація", "священна війна" ... Ми бачимо як багато "щастя" принесло "визволення Африки і Азії від коллонізаторов". Звільнили Руанду від мільйона тутсі, чиї трупи досі, через майже через 25 років знаходять в озері Чад. Мільйон за "всього" 100 днів - чи не це нищівні успіхи свободи від клятих колонізаторів, які (як оті тварюги-садюги) не давали різати і гвалтувати сусідні племена. До речі, голод (майже кожні два роки) в Сомалі, різанина в Хартумі (Судані) це теж успіхи деколлонізаціі. Мадагаскар від лімурів ще звільнили і від багатьох видів хамелионів.
Я все про те натякаю , що життя і історія на 2 порядки складніше, ніж лекала будь-який з теорій. Тим більше, вузького супер-дупер спеца по економіці. Але все-таки - вузького. Я Вам приведу мікроскопічний приклад різниці між Сицилією і Міланом (Венецією). яку і за 150 років незалежності не вдалося скоротити малий трохи. Начебто одна мова, одна релігія, але ось в Палермо ******* "дона Карлеоне", а у Флоренції знати не хочуть і клали. Цілі академії пишуть дісертації , проводять мисковий штурм , а "дон Карлеоне" усе не вилізає з голови сицілійців.
А ми тут , ліваки , ліземо вирішувати і оцінювати події та процеси планетарного масштабу, шаблонами планетарної дурості і відсталості думки.
А, знаю! У відповідь пролунає підвищена "озабоченність" під соусом непримиренної "стурбованності"...
Не вже по Українському кристалічному щиту? Так Земля розколеться.
Она никого не убивает, просто сотрудники спецслужб РФ самостоятельно травят, убивают и взрывают в Европе и никакого отношения к РФ это не имеет.
Украина сама начала войну с РФ, потому что не капитулировала.
Путин хочет мира и вообще его нужно представить к Нобелевской премии мира. Как Гитлера когда-то.
И вообще, санкции против РФ нужно снять и наложить на Украину.
Мабуть вони там на головах стоять.
УКРАЇНА ПОНАД УСЕ !!!
СМЕРТЬ ВОРОГАМ УКРАЇНИ !!!
Я пропоную поляків, шведів, британців.
понабирают по объявлению долбойобов, могут только получать бабос и призывать к миру.
есть факт нападения и оккупации земель. надо действовать решительно. украина не первая страна, где мордор такое сделал и вот такая импотентская позиция и приводит к расширению агрессии.
а призывы ты будешь выражать когда тебя будут грабить и убивать. вот тогда можешь начинать призывать к миру и спробовать не провоцировать, когда утюжок к твоей жопе приставят... мудило