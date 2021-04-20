Генсек ООН Гутерриш призвал избегать действий и заявлений, которые могут усилить напряженность на Донбассе

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал все вовлеченные в конфликт в Украине стороны проявляли сдержанность.

Об этом он заявил во время онлайн-встречи с действующим председателем ОБСЕ, министром иностранных дел Швеции Анн Линде, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.

"Говоря о ситуации на востоке Украины, генеральный секретарь ООН подчеркнул важность того, чтобы все стороны продемонстрировали сдержанность и избегали любых действий и заявлений, которые могут усилить напряженность", — заявили в ООН.

Гутерриш также подтвердил поддержку усилий участников контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе, "нормандского формата" и Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине.

