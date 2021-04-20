Пандемию COVID-19 можно взять под контроль в течение нескольких месяцев, инструменты есть, - глава ВОЗ Гебрейесус

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус считает, что уже в ближайшем будущем получится сдерживать пандемию коронавирусной инфекции.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"У нас есть инструменты, чтобы взять эту пандемию под контроль в течение нескольких месяцев, если мы будем применять их последовательно и сбалансированно", - заявил на брифинге руководитель ВОЗ.

В то же время он выразил обеспокоенность "тревожными темпами" распространения COVID-19 среди людей от 25 до 59 лет во всем мире.

При этом ведущий врач-эпидемиолог ВОЗ Мария ван Керкхов отметила рост числа заражений COVID-19 среди тех возрастных групп, у которых раньше не наблюдались высокие показатели.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мир приближается к самому высокому уровню распространения COVID-19, - ВОЗ

По ее словам, в некоторых странах меняются границы возрастных групп, наиболее подверженных заражению коронавирусом. Причиной этому, отметила она, стали "социальные контакты".