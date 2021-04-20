РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4463 посетителя онлайн
Новости Борьба с коронавирусом
2 236 20

Пандемию COVID-19 можно взять под контроль в течение нескольких месяцев, инструменты есть, - глава ВОЗ Гебрейесус

Пандемию COVID-19 можно взять под контроль в течение нескольких месяцев, инструменты есть, - глава ВОЗ Гебрейесус

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус считает, что уже в ближайшем будущем получится сдерживать пандемию коронавирусной инфекции.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"У нас есть инструменты, чтобы взять эту пандемию под контроль в течение нескольких месяцев, если мы будем применять их последовательно и сбалансированно", - заявил на брифинге руководитель ВОЗ.

В то же время он выразил обеспокоенность "тревожными темпами" распространения COVID-19 среди людей от 25 до 59 лет во всем мире.

При этом ведущий врач-эпидемиолог ВОЗ Мария ван Керкхов отметила рост числа заражений COVID-19 среди тех возрастных групп, у которых раньше не наблюдались высокие показатели.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мир приближается к самому высокому уровню распространения COVID-19, - ВОЗ

По ее словам, в некоторых странах меняются границы возрастных групп, наиболее подверженных заражению коронавирусом. Причиной этому, отметила она, стали "социальные контакты".

ВОЗ (781) Гебрейесус Тедрос (159) COVID-19 (18611)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+2
Пандемию COVID-19 можно взять под контроль в течение нескольких месяцев, инструменты есть, - глава ВОЗ Гебрейесус - Цензор.НЕТ 8634
показать весь комментарий
20.04.2021 07:16 Ответить
+1
Ну если можно...то поему не берете?? Инструменты не той системы??
показать весь комментарий
20.04.2021 07:29 Ответить
+1
"Пандемію COVID-19 можна взяти під контроль протягом кількох місяців, інструменти є, - глава ВООЗ Гебреєсус" -декапітація затійників і виконавців коронабєсія!
показать весь комментарий
20.04.2021 07:47 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Пандемию COVID-19 можно взять под контроль в течение нескольких месяцев, инструменты есть, - глава ВОЗ Гебрейесус - Цензор.НЕТ 8634
показать весь комментарий
20.04.2021 07:16 Ответить
нифигасе..абоболдеть
показать весь комментарий
20.04.2021 07:57 Ответить
Ну если можно...то поему не берете?? Инструменты не той системы??
показать весь комментарий
20.04.2021 07:29 Ответить
Найаморальніша влада Ізраїлю, дивись, що вона наробила

April 19 (GMT)
Updates

171 new cases and 6 new deaths in https://www.worldometers.info/coronavirus/country/israel/ Israel [https://datadashboard.health.gov.il/COVID-19/general source ]
А ми в середньому більше 400 українців щодня від ковіду втрачаємо. Зате високоморально!
показать весь комментарий
20.04.2021 07:54 Ответить
А ти порівняй скільки втрачали до 2020 щодня , щороку?! Прозрієш ! Це тільки причесана статистика, 1991- 52,5млн. 2020- 25-26 млн (по споживанню пшениці) 29 років 26 млн вимерло! Без голодоморів і війн!
400х365=146 000- це ще дуже "оптимістично" , в середньому 800 тис щороку , з них 70% від серцево-судинних хворіб. За перше півріччя 2020 померло на 12,5 тис менше ніж за перше півріччя 2019! Отака вона ,малята страшна піздемія!
показать весь комментарий
20.04.2021 17:47 Ответить
Ти взяв перше півріччя для оцінки важкості епідемії ковіду в Україні? А нічого, що перший померлийвід квіду був в середині березня? Ось тобі статистика за другу половину 2020 - в серпні 2020 року кількість померлих була на 3,9% більша, ніж у серпні роком раніше, у вересні - на 15,4%, у жовтні - на 17,5%, у листопаді - 35%, у грудні - на 42,9%.
показать весь комментарий
20.04.2021 18:06 Ответить
"Ось тобі статистика за другу половину 2020 - в серпні 2020 року кількість померлих була на 3,9% більша, ніж у серпні роком раніше, у вересні - на 15,4%, у жовтні - на 17,5%, у листопаді - 35%, у грудні - на 42,9%." -Це залежить кого туди записувати! Першу половину року провтикали- побачили що їм не комільфо і в другій половині почали плавно "виправляти" щоб "статистика" з нарративом гєбрєусів -ґєйців корелювала!
Це очевидний хвакт! Такі їбаньки як стєпанофф і решта клованів професійно туплять все жиддя своє до самого пекла.
показать весь комментарий
20.04.2021 18:28 Ответить
Ну, коли Ви самі вигадуєте собі реальність, то Вам залишається дискутувати хіба що з санітарами.
показать весь комментарий
20.04.2021 21:46 Ответить
Дякую, що поділилися досвідом ! Але мені нічого не приходиться вигадувати.
показать весь комментарий
21.04.2021 07:35 Ответить
поедь в Индию, покупайся в Ганге, а потом в инфекцийке лежа, промямлишь еще раз про подонка шо хочет шоп планете стало немного легче.
показать весь комментарий
20.04.2021 08:04 Ответить
"Пандемію COVID-19 можна взяти під контроль протягом кількох місяців, інструменти є, - глава ВООЗ Гебреєсус" -декапітація затійників і виконавців коронабєсія!
показать весь комментарий
20.04.2021 07:47 Ответить
ну да..теперь мы все овцы.
показать весь комментарий
20.04.2021 08:01 Ответить
Я б сказав ,не всі і не офци ,а барани!
показать весь комментарий
20.04.2021 16:12 Ответить
Эта обезьяна еще не на бутылке? Нашего Стебанова ему в помощники - такой же проффесианал.
показать весь комментарий
20.04.2021 08:05 Ответить
Злими духами ковида запугать аборигенов и заставить поверить в новую ковид-повестку очередных сектантов-шарлатанов. Других проблем нет носите маски , вакцинуйтесь. сидеть по норам и будет вам счастье. Где научные споры за и против .Где судебные разбирательства узурпации власти ковидмафии. Где здравый смысл. Где сравнения с беларусами. Их нет . Есть желание коронобесов загнать перепуганое стадо в резервации. Геть полит - шаманов от влады. Чтоб узнать правду нужна ковид-опозиция. Голосуем за здравый смысл, а это- все познается в сравнении и верить никому нельзя, даже себе, как в бухгалтериии все проверяется.
показать весь комментарий
20.04.2021 08:08 Ответить
та то они народ..миллиардеры....а мы овцы....куда скажут туда и прем....главное шобы калакольчик был впереди стада...а шо..так распорядилась природа.
показать весь комментарий
20.04.2021 16:35 Ответить
Теоретично можна. І інструменти підібрати також можна. Свого часу ООН розробила програму і ВООЗ оперативно вакцинувала все населення земної кулі від віспи. Сьогодні зразки віспи знаходяться тільки в лабораторіях і обовязкова вакцинація відмінена. Вся ця програма реалізовувалась 10 років і коштувала сумму яка еквівалентна сумі яку витртачали всі держави світу на озброєння протягом 20 хвилин... Сьогодні світ на межі воєнного протистояння. І суттєву роль в виникненні такого стану відіграла ООН та глобалізація світової економіки. Міжнародні угоди тепер не вартують паеру на якому написані а роль ООН, ПАСЕ та інших організацій звелася до пустопорожніх декларацій "миру мир". Тому ніяких перспектив стосовно швидкого вирішення проблеми Ковід не існує. Цьому завадять військові та фармацевтичні картелі... Попробуйте знайти пристойну роботу після 50 років і Ви зрозумієте що Вам вже час здохнути...
показать весь комментарий
20.04.2021 08:11 Ответить
да...но ето лучше чем инквизиция.....!!!!!И потомоспа--это по моему ---бактерия..А ковид это---вирусссссс!!!!!!..разница огромная....Поэтому нет комметариев от медицинских светил....А ТОЛЬКО ОТ ПОЛИТИКОВ...а ето значит...нам пора на тот свет....который существует в молекулах или других частицах..Мы просто будем другие..Мы будем пищей для другой материи..ни фигасе...ВОТ КТО НАШИ БОГИ...вот в кого надо верить.
показать весь комментарий
20.04.2021 16:42 Ответить
 
 