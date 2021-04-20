РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4407 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины
3 644 10

Госдеп США о планах РФ закрыть часть акватории Черного моря: Еще одна неспровоцированная эскалация в кампании Москвы по подрыву и дестабилизации Украины

Госдеп США о планах РФ закрыть часть акватории Черного моря: Еще одна неспровоцированная эскалация в кампании Москвы по подрыву и дестабилизации Украины

США обеспокоены планами России блокировать проход иностранных кораблей и судов в некоторых частях Черного моря.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил представитель госдепа Нед Прайс.

"Соединенные Штаты выражают глубокую озабоченность в связи с планами России блокировать иностранные военно-морские корабли и государственные суда в некоторых частях Черного моря", - говорится в заявлении Прайса, распространенном госдепом.

"Это представляет собой еще одну неспровоцированную эскалацию в продолжающейся кампании Москвы по подрыву и дестабилизации Украины", - добавил он.

Отмечается, что такое развитие событий вызывает "особую тревогу" на фоне "сообщений о наращивании российских войск" в Крыму и вокруг границ Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В знак солидарности с Украиной Великобритания отправит военные корабли в Черное море, - The Sunday Times

Ранее Черноморский флот (ЧФ) сообщил, что отряд российских боевых кораблей вышел в Черное море для проведения учебных стрельб. "В мероприятиях также будут задействованы самолёты и вертолёты морской авиации и ПВО ЧФ", - говорится в сообщении флота.

Как сообщалось ранее, РФ объявила о закрытии на полгода части акватории Черного моря в связи с "учениями". В свою очередь Пентагон призвал Россию не создавать помехи движению судов в Черном море. Ранее спикер ЕС Питер Стано заявил, что намерения РФ закрыть части акватории Черного моря вызывают серьезную тревогу.

Азовское море (1606) Госдепартамент США (1878) россия (97281) США (27938) военные учения (3494) Черное море (1503)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+14
Из глубоких озабоченностей можно уже небоскрёб построить.
показать весь комментарий
20.04.2021 07:23 Ответить
+6
ну и дальше что? все только бла бла бла.... может следовало росию привлечь к ответственности за нарушение морского права?
показать весь комментарий
20.04.2021 07:38 Ответить
+5
ещё бывают обеспокоенности, разочарования, сожаления, ну тд, они же могут быть простыми, а могут быть глубокими
показать весь комментарий
20.04.2021 07:45 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Из глубоких озабоченностей можно уже небоскрёб построить.
показать весь комментарий
20.04.2021 07:23 Ответить
ещё бывают обеспокоенности, разочарования, сожаления, ну тд, они же могут быть простыми, а могут быть глубокими
показать весь комментарий
20.04.2021 07:45 Ответить
КОГДА МИРОВЫЕ ЛИДЕРЫ ДОЗРЕЮТ ЧТО КАЦАПАМ ПОРА ИНЬЕКЦИИ ДЕЛАТЬ?
показать весь комментарий
20.04.2021 09:32 Ответить
Ну вот завезли "глубокие озабоченности".
А может просто организовать воздушное патрулирование южной границы самолетами НАТО, а ну да это же не Трамп.
показать весь комментарий
20.04.2021 07:24 Ответить
ну и дальше что? все только бла бла бла.... может следовало росию привлечь к ответственности за нарушение морского права?
показать весь комментарий
20.04.2021 07:38 Ответить
Судя по сему лошадиная голова лавра-Хуйла прилетала в Турцию к Эрдогану ,просить чтоб не проходили Военные корабли США в Черное море . Но увы лошадь получила досвидос...
показать весь комментарий
20.04.2021 08:09 Ответить
Ну якщо НАТО не хоче воювати за Україну... то хоч надішліть військову допомогу для головнокомандувача і командувача - камуфльовані памперси щоб і на толчку їх не було помітно....
показать весь комментарий
20.04.2021 08:18 Ответить
Надо срочно закрыть порты, переместить весь плавсостав на базы - низзя провоцировать рассеюшку. А то Портянка от имени Зе в суд подаст - ну как на Пороха за керченский инциндент
показать весь комментарий
20.04.2021 08:28 Ответить
Вот тут самое время для упреждающих полезных санкций
показать весь комментарий
20.04.2021 10:45 Ответить
 
 