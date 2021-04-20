Госдеп США о планах РФ закрыть часть акватории Черного моря: Еще одна неспровоцированная эскалация в кампании Москвы по подрыву и дестабилизации Украины
США обеспокоены планами России блокировать проход иностранных кораблей и судов в некоторых частях Черного моря.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил представитель госдепа Нед Прайс.
"Соединенные Штаты выражают глубокую озабоченность в связи с планами России блокировать иностранные военно-морские корабли и государственные суда в некоторых частях Черного моря", - говорится в заявлении Прайса, распространенном госдепом.
"Это представляет собой еще одну неспровоцированную эскалацию в продолжающейся кампании Москвы по подрыву и дестабилизации Украины", - добавил он.
Отмечается, что такое развитие событий вызывает "особую тревогу" на фоне "сообщений о наращивании российских войск" в Крыму и вокруг границ Украины.
Ранее Черноморский флот (ЧФ) сообщил, что отряд российских боевых кораблей вышел в Черное море для проведения учебных стрельб. "В мероприятиях также будут задействованы самолёты и вертолёты морской авиации и ПВО ЧФ", - говорится в сообщении флота.
Как сообщалось ранее, РФ объявила о закрытии на полгода части акватории Черного моря в связи с "учениями". В свою очередь Пентагон призвал Россию не создавать помехи движению судов в Черном море. Ранее спикер ЕС Питер Стано заявил, что намерения РФ закрыть части акватории Черного моря вызывают серьезную тревогу.
