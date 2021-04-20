РУС
Посол США Салливан отказался покинуть Россию, несмотря на рекомендации помощника Путина, - Axios

Посол США Салливан отказался покинуть Россию, несмотря на рекомендации помощника Путина, - Axios

Посол США в России Джон Салливан отказывается покидать страну. Ранее Кремль рекомендовал ему отправиться в Вашингтон на консультации.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом сообщает Axios со ссылкой на осведомленные источники.

По данным издания, Салливан был вызван на встречу с помощником президента Юрием Ушаковым, который рекомендовал ему вернуться в Вашингтон для консультаций с официальными лицами президента Джо Байдена.

Однако, сообщает издание, посол продолжил свою работу в Москве.

По словам людей, знакомых с Салливаном, он считает, если российские власти хотят, чтобы он покинул страну, им придется заставить его сделать это.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россия включила в "черный список" восемь американских чиновников

Напомним, Россия ввела санкции относительно шести американских высокопоставленных чиновников. Они якобы причастны к "реализации антироссийского курса".

Ранее сообщалось, что в России рекомендуют американскому послу Джону Салливану поехать на консультации в США.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ведем консультации с Вашингтоном. Официальной дипноты от российской стороны не получали, - посол США в РФ Салливан об ответных санкциях

+19
Лавров:
- Господин посол! Правительство Российской Федерации, в связи с возникновением разногласий в российско-американских отношениях, настойчиво рекомендует Вам отбыть в Вашингтон, для неотложных консультаций со своим правительством!...
Салливан:
- Не вижу необходимости... Для консультаций у меня есть такое чудо инженерной мысли, как телефон со специальной защитой...
20.04.2021 07:47 Ответить
+12
Кто они такие, чтобы "рекомендовать"? Совсем берега попутали. У Салливана свое начальство есть.
20.04.2021 07:38 Ответить
+12
красава

новое слово в дипломатическом этикете
- не гоже папуасам указывать что делать белому послу с развитой страны..
20.04.2021 07:42 Ответить
Показал окурку, кто в москве хозяин?))
20.04.2021 07:38 Ответить
кто, кто... Кадыров.
20.04.2021 07:49 Ответить
Кто они такие, чтобы "рекомендовать"? Совсем берега попутали. У Салливана свое начальство есть.
20.04.2021 07:38 Ответить
ну отож поки немає класичної висилки в дипстилі, нехай москалі зі своїми порадами у ліс ідуть.
20.04.2021 12:41 Ответить
https://censor.net/ru/user/463287 Уехал Салливан. Что сейчас скажешь?
21.04.2021 09:28 Ответить
По словам людей, знакомых с Салливаном Источник: https://censor.net/ru/n3260767
20.04.2021 07:41 Ответить
20.04.2021 07:42 Ответить
20.04.2021 07:47 Ответить
***** с каждым днем наглеет все больше и больше.
Ну а что убийцей обозвали, пальчиком погрозили, а дальше ВСЕ, идут традиционные озабоченности разных калибров.
#А Васька слушает да ест.
20.04.2021 07:50 Ответить
Если бы дебилизм был смертельной болезнью, то Х#йло бы похоронили еще в детстве...
20.04.2021 08:00 Ответить
выдворение посла делается совсем по другому - за этим следует зеркальный ответ.
а подобные рекомендации - это не более чем узбекская хитрость.
20.04.2021 08:08 Ответить
русбецкая
20.04.2021 08:20 Ответить
І шо ***** зробе з ним? Та ніфіга.
20.04.2021 08:29 Ответить
А Держдеп США ще не порекомендував дочці Лаврова поїхати до батька для "консультації" про відмову від громадянства США?
20.04.2021 08:31 Ответить
как ему нравится в москве, на родину что то совсем не хочется, там перед неграми на колени вставать придется
20.04.2021 08:38 Ответить
Посол уезжает на этой неделе.
20.04.2021 08:42 Ответить
https://www.axios.com/john-sullivan-ambassador-russia-return-us-3faffd9e-6973-4869-9f3f-04ad9bb73106.html
20.04.2021 08:45 Ответить
Отличный ход!
Опустил козломордых по самые скрепы!
20.04.2021 08:46 Ответить
Цензор! Хорош снова врать!


«Посол Салливан вернется в США на этой неделе, чтобы встретиться со своей семьей и представителями новой администрации, с которыми у него не было возможности проконсультироваться с того момента, как он согласился продолжить оставаться на своем посту на неопределенный срок», - передает http://www.itar-tass.com/ ТАСС со ссылкой на Axios слова представителя американского внешнеполитического ведомства.
20.04.2021 08:47 Ответить
Это не х*йла свинячье дело.
20.04.2021 09:09 Ответить
https://censor.net/ru/user/180961 Говорить можно что угодно, но Раша, не под внешним управлением, это факт. Сказали уезжать, значит уедет.
21.04.2021 09:34 Ответить
https://censor.net/ru/user/180961 Зазырь новости, и скажи, в чем я не прав?
21.04.2021 11:25 Ответить
А украинскому консулу рекомендовали и он сам уехал. Вот наглядная разница.
20.04.2021 09:44 Ответить
посол Салліван мудра людина чого не скажеш про кремлівських пройдисвітів
20.04.2021 12:03 Ответить
АМЕРИКАНСҠИЙ ШПИОН ЗОЗУЛЯ ПОЛУЧИЛ ПРЕКАЗ ОСТОВАТСЯ НА СОЕЙ ЯВКЕ КОНТОРА ДОЛНА РАБОТАТЬ
20.04.2021 13:19 Ответить
 
 