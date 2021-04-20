Посол США Салливан отказался покинуть Россию, несмотря на рекомендации помощника Путина, - Axios

Посол США в России Джон Салливан отказывается покидать страну. Ранее Кремль рекомендовал ему отправиться в Вашингтон на консультации.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом сообщает Axios со ссылкой на осведомленные источники.

По данным издания, Салливан был вызван на встречу с помощником президента Юрием Ушаковым, который рекомендовал ему вернуться в Вашингтон для консультаций с официальными лицами президента Джо Байдена.

Однако, сообщает издание, посол продолжил свою работу в Москве.

По словам людей, знакомых с Салливаном, он считает, если российские власти хотят, чтобы он покинул страну, им придется заставить его сделать это.

Напомним, Россия ввела санкции относительно шести американских высокопоставленных чиновников. Они якобы причастны к "реализации антироссийского курса".

