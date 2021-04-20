Посол США Салливан отказался покинуть Россию, несмотря на рекомендации помощника Путина, - Axios
Посол США в России Джон Салливан отказывается покидать страну. Ранее Кремль рекомендовал ему отправиться в Вашингтон на консультации.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом сообщает Axios со ссылкой на осведомленные источники.
По данным издания, Салливан был вызван на встречу с помощником президента Юрием Ушаковым, который рекомендовал ему вернуться в Вашингтон для консультаций с официальными лицами президента Джо Байдена.
Однако, сообщает издание, посол продолжил свою работу в Москве.
По словам людей, знакомых с Салливаном, он считает, если российские власти хотят, чтобы он покинул страну, им придется заставить его сделать это.
Напомним, Россия ввела санкции относительно шести американских высокопоставленных чиновников. Они якобы причастны к "реализации антироссийского курса".
Ранее сообщалось, что в России рекомендуют американскому послу Джону Салливану поехать на консультации в США.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
новое слово в дипломатическом этикете
- не гоже папуасам указывать что делать белому послу с развитой страны..
- Господин посол! Правительство Российской Федерации, в связи с возникновением разногласий в российско-американских отношениях, настойчиво рекомендует Вам отбыть в Вашингтон, для неотложных консультаций со своим правительством!...
Салливан:
- Не вижу необходимости... Для консультаций у меня есть такое чудо инженерной мысли, как телефон со специальной защитой...
Ну а что убийцей обозвали, пальчиком погрозили, а дальше ВСЕ, идут традиционные озабоченности разных калибров.
#А Васька слушает да ест.
а подобные рекомендации - это не более чем узбекская хитрость.
Опустил козломордых по самые скрепы!
«Посол Салливан вернется в США на этой неделе, чтобы встретиться со своей семьей и представителями новой администрации, с которыми у него не было возможности проконсультироваться с того момента, как он согласился продолжить оставаться на своем посту на неопределенный срок», - передает http://www.itar-tass.com/ ТАСС со ссылкой на Axios слова представителя американского внешнеполитического ведомства.