В Украине за сутки от COVID-19 умерли 367 человек, зафиксированы 8 940 новых случаев заражения, 12 075 человек - выздоровели

8 940 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 выявлены в Украине по состоянию на 20 апреля 2021 года.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

"8 940 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксированы в Украине по состоянию на 20 апреля 2021 года. В частности, заболели 414 детей и 251 медработник.

Также за минувшие сутки

госпитализированы - 2 042 человека;

летальных случаев - 367;

выздоровели - 12 075 человек;

осуществлено тестирований за сутки - 77 678 (в том числе методом ПЦР - 37557, методом ИФА - 16815, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 23306).

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Пандемию COVID-19 можно взять под контроль в течение нескольких месяцев, инструменты есть, - глава ВОЗ Гебрейесус

За все время пандемии в Украине

заболели - 1 961 956 человек;

выздоровели - 1 499 752 человека;

летальных случаев - 40 367;

проведено ПЦР-тестов - 8 996 039.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (892), Харьковской (804), Полтавской (725), Одесской (691) и Киевской (647) областях", - рассказал Степанов.







