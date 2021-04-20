В Украине за сутки от COVID-19 умерли 367 человек, зафиксированы 8 940 новых случаев заражения, 12 075 человек - выздоровели
8 940 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 выявлены в Украине по состоянию на 20 апреля 2021 года.
Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.
"8 940 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксированы в Украине по состоянию на 20 апреля 2021 года. В частности, заболели 414 детей и 251 медработник.
Также за минувшие сутки
госпитализированы - 2 042 человека;
летальных случаев - 367;
выздоровели - 12 075 человек;
осуществлено тестирований за сутки - 77 678 (в том числе методом ПЦР - 37557, методом ИФА - 16815, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 23306).
За все время пандемии в Украине
заболели - 1 961 956 человек;
выздоровели - 1 499 752 человека;
летальных случаев - 40 367;
проведено ПЦР-тестов - 8 996 039.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (892), Харьковской (804), Полтавской (725), Одесской (691) и Киевской (647) областях", - рассказал Степанов.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
https://censor.net/ru/news/3260645/smertnost_v_ukraine_v_yanvarefevrale_prevysila_proshlogodniyi_uroven_na_8
https://www.thegatewaypundit.com/2021/04/stanford-study-results-facemasks-ineffective-block-transmission-covid-19-actually-can-cause-health-deterioration-premature-death/
https://www.outkick.com/stanford-study-says-masks-are-ineffective-have-devastating-health-consequences/