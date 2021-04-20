РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7412 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
5 497 5

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 367 человек, зафиксированы 8 940 новых случаев заражения, 12 075 человек - выздоровели

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 367 человек, зафиксированы 8 940 новых случаев заражения, 12 075 человек - выздоровели

8 940 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 выявлены в Украине по состоянию на 20 апреля 2021 года.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

"8 940 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксированы в Украине по состоянию на 20 апреля 2021 года. В частности, заболели 414 детей и 251 медработник.

Также за минувшие суткиВ Украине за сутки от COVID-19 умерли 367 человек, зафиксированы 8 940 новых случаев заражения, 12 075 человек - выздоровели 01

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 367 человек, зафиксированы 8 940 новых случаев заражения, 12 075 человек - выздоровели 02госпитализированы - 2 042 человека;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 367 человек, зафиксированы 8 940 новых случаев заражения, 12 075 человек - выздоровели 02летальных случаев - 367;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 367 человек, зафиксированы 8 940 новых случаев заражения, 12 075 человек - выздоровели 02выздоровели - 12 075 человек;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 367 человек, зафиксированы 8 940 новых случаев заражения, 12 075 человек - выздоровели 02осуществлено тестирований за сутки - 77 678 (в том числе методом ПЦР - 37557, методом ИФА - 16815, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 23306).

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Пандемию COVID-19 можно взять под контроль в течение нескольких месяцев, инструменты есть, - глава ВОЗ Гебрейесус

За все время пандемии в УкраинеВ Украине за сутки от COVID-19 умерли 367 человек, зафиксированы 8 940 новых случаев заражения, 12 075 человек - выздоровели 01

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 367 человек, зафиксированы 8 940 новых случаев заражения, 12 075 человек - выздоровели 07заболели - 1 961 956 человек;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 367 человек, зафиксированы 8 940 новых случаев заражения, 12 075 человек - выздоровели 07выздоровели - 1 499 752 человека;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 367 человек, зафиксированы 8 940 новых случаев заражения, 12 075 человек - выздоровели 07летальных случаев - 40 367;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 367 человек, зафиксированы 8 940 новых случаев заражения, 12 075 человек - выздоровели 07проведено ПЦР-тестов - 8 996 039.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (892), Харьковской (804), Полтавской (725), Одесской (691) и Киевской (647) областях", - рассказал Степанов.

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 367 человек, зафиксированы 8 940 новых случаев заражения, 12 075 человек - выздоровели 11
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 367 человек, зафиксированы 8 940 новых случаев заражения, 12 075 человек - выздоровели 12
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 367 человек, зафиксированы 8 940 новых случаев заражения, 12 075 человек - выздоровели 13
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 367 человек, зафиксированы 8 940 новых случаев заражения, 12 075 человек - выздоровели 14

Автор: 

карантин (16729) статистика (2312) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18611) коронавирус (17042)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А державна статистика чомусь говорить що смертність у січені-лютому 2021 зросла на 8.3% у порівнянні з січнем-лютим 2020.
https://censor.net/ru/news/3260645/smertnost_v_ukraine_v_yanvarefevrale_prevysila_proshlogodniyi_uroven_na_8
показать весь комментарий
20.04.2021 09:16 Ответить
Бажаю тебе перехворіти хоча б у середній формі ковід. Повикликати швидку кілька разів, тому що важко дихати, відчути наслідки від ковіда. А потім послухаю від тебе про ділків, фейки та інше.
показать весь комментарий
20.04.2021 10:24 Ответить
нікому не бажаю такого... я перехворів в середній формі...думав мені кінець...особливо коли антибіотик вкололи на воді...боляче аж капець
показать весь комментарий
20.04.2021 10:32 Ответить
Результати дослідження Стенфорда: Маски для обличчя неефективні для блокування передачі COVID-19 і насправді можуть спричинити погіршення стану здоров'я та передчасну смерть

https://www.thegatewaypundit.com/2021/04/stanford-study-results-facemasks-ineffective-block-transmission-covid-19-actually-can-cause-health-deterioration-premature-death/

https://www.outkick.com/stanford-study-says-masks-are-ineffective-have-devastating-health-consequences/
показать весь комментарий
20.04.2021 13:12 Ответить
 
 