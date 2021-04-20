РУС
Враг за сутки 6 раз срывал "тишину" на Донбассе, применив 120- и 82-мм минометы, ПТРК, ЗУ и гранатометы, а возле Зайцево осуществил дистанционное минирование. Потерь нет, - штаб

За прошедшие сутки, 19 апреля, было зафиксировано 6 нарушений со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.

Так, по данным штаба, недалеко от Авдеевки враг открывал огонь из минометов 120-мм калибра, а возле поселка Пивденне - еще и из противотанковых ракетных комплексов, зенитных установок, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Возле Майорска российские оккупанты осуществили обстрелы из минометов 82-мм калибра, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В пригороде Песков противник использовал крупнокалиберные пулеметы, подствольные и станковые противотанковые гранатометы.

В районе населенного пункта Зайцево враг осуществил дистанционное минирование из ручных противотанковых гранатометов минами ПОМ-2.

"Боевых потерь среди наших защитников за минувшие сутки нет. О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителям ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК", - сказано в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Несанкционированное вмешательство в радиоэлектронные сети подразделений ООС на Луганщине могло привести к блокированию каналов управления войсками, - СБУ

В штабе также сообщили, что по состоянию на 7:00 утра 20 апреля со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня. Так, недалеко от Золотого-4 враг открывал огонь из гранатометов различных систем.

"Боевых потерь среди наших защитников за текущие сутки нет", - говорится в сообщении.

"Украинские военнослужащие продолжают контролировать ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня", - добавили в пресс-центре ОС.

Пора завязывать с этой хернёй. Проще сообщать когда эта "тишина" не нарушена
20.04.2021 08:41 Ответить
У ЗЕ-если "потерь нет",уже "перемога".
20.04.2021 10:28 Ответить
Вже просто гидко : "зривав тишу" ! А може вже треба нарешті все називати своїми іменами - на фронті ворог відкривав вогонь по ЗСУ ! Скільки можна лицемірити і прикривати такими брехливими словами ворога? Це огидно...
20.04.2021 09:25 Ответить
Суть цієї влади- лицемірство.
20.04.2021 09:46 Ответить
лицемірство, брехня і маніпуляції...і все це пафосно і нудотно (тошнотворно ))
20.04.2021 09:54 Ответить
Вы меня извините, но мне кажется, читая подобные сводки, что только нас всё время и пиз..т. Я уже не понимаю кто организовал АТО, ССО ... Сепары (предатели, изменники) нас локализуют как государство со всеми нашими ВС, НГ, спецслужбами ..., или государство на своей территории, со всем выше перечисленным набором сил, должно локализовать и "наставлять на ум" ценителей руського мира, москальских прихвостней и всякую ********, люто ненавидящую Украину и всё украинское. Или мы настолько набожные что следуем только одной Божьей заповеди ... подставляем то одну, то вторую щёку ... Мне кажется мы не набожные, мы убогие, раз позволяем над собой так глумиться, или хватит нам врать и доносить правду и только правду, какой бы она не была. Мы разберёмся сами, без всяких менделей, ермаков и прочих сказочников с видосиками.
20.04.2021 14:05 Ответить
,,,Где делась эта зелёная Сопля?Оно уже вернулась с Парижа,или снова наши деньги в в оффшорах прячет для себя и Бени,?9
