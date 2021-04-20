Враг за сутки 6 раз срывал "тишину" на Донбассе, применив 120- и 82-мм минометы, ПТРК, ЗУ и гранатометы, а возле Зайцево осуществил дистанционное минирование. Потерь нет, - штаб
За прошедшие сутки, 19 апреля, было зафиксировано 6 нарушений со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.
Так, по данным штаба, недалеко от Авдеевки враг открывал огонь из минометов 120-мм калибра, а возле поселка Пивденне - еще и из противотанковых ракетных комплексов, зенитных установок, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.
Возле Майорска российские оккупанты осуществили обстрелы из минометов 82-мм калибра, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В пригороде Песков противник использовал крупнокалиберные пулеметы, подствольные и станковые противотанковые гранатометы.
В районе населенного пункта Зайцево враг осуществил дистанционное минирование из ручных противотанковых гранатометов минами ПОМ-2.
"Боевых потерь среди наших защитников за минувшие сутки нет. О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителям ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК", - сказано в сообщении.
В штабе также сообщили, что по состоянию на 7:00 утра 20 апреля со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня. Так, недалеко от Золотого-4 враг открывал огонь из гранатометов различных систем.
"Боевых потерь среди наших защитников за текущие сутки нет", - говорится в сообщении.
"Украинские военнослужащие продолжают контролировать ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня", - добавили в пресс-центре ОС.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль