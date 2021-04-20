За минувшие сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 12 144 человека, всего - 462 791, - Степанов
В Украине привиты от коронавируса 450 647 человек.
Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.
"12 144 человека привиты против COVID-19 за сутки 19 апреля 2021 в Украине. 462 791 человек привит с начала прививочной кампании, из них получили 1 дозу - 462 789 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 5 человек (из них 2 человека получили 1 дозу за рубежом)", - рассказал министр.
По данным министра, прививки проводились 232 мобильными бригадами по иммунизации и 360 пунктами вакцинации.
"По состоянию на 19 апреля 2021 в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 473 989 человек", - добавил Степанов.
Больше всего за минувшие сутки прививок от коронавируса сделали во Львовской (1 770) области, Киеве (821) и Запорожской (806) области, меньше всего - в Сумской (137), Николаевской (210), Закарпатской (211) и Луганской (230) областях.
232 бригады и 360 пунктов...вакцинировали за сутки 12144 человека....итого такими ударными темпами... каждая бригада вместе с пунктом вакцинирует 20 человек в сутки...
Или менее ОДНОГО человека в час....
Итого имеем....на вакцинацию этих 20 миллионов человек...такими темпами нужно 20 миллионов часов....
20 000 000/ 24=833333 суток.../ 365 = 2283 года...
ТоваришЧ степашка...и в чем ты видишь смысл такой вакцинации...если срок действия прививка от полугода до года...и этот процесс превращается в бесконечный...
Пфайзер по другому колу треба колоть вже 9.05. щоб до цього моменту використати усе для першої дози, у день треба колоти по 2780 доз, це по 111 доз на область.