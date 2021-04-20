За минувшие сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 12 144 человека, всего - 462 791, - Степанов

РУС
В Украине привиты от коронавируса 450 647 человек.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

"12 144 человека привиты против COVID-19 за сутки 19 апреля 2021 в Украине. 462 791 человек привит с начала прививочной кампании, из них получили 1 дозу - 462 789 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 5 человек (из них 2 человека получили 1 дозу за рубежом)", - рассказал министр.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Украине за сутки от COVID-19 умерли 367 человек, зафиксированы 8 940 новых случаев заражения, 12 075 человек - выздоровели

По данным министра, прививки проводились 232 мобильными бригадами по иммунизации и 360 пунктами вакцинации.

"По состоянию на 19 апреля 2021 в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 473 989 человек", - добавил Степанов.

Больше всего за минувшие сутки прививок от коронавируса сделали во Львовской (1 770) области, Киеве (821) и Запорожской (806) области, меньше всего - в Сумской (137), Николаевской (210), Закарпатской (211) и Луганской (230) областях.

Планируешь такими темпами до конца года вакцинировать 20% населения Украины? Ну-ну...

20.04.2021 11:01 Ответить
Круто...темпы просто сумасшедшие....

По данным министра, прививки проводились 232 мобильными бригадами по иммунизации и 360 пунктами вакцинации.Источник: https://censor.net/ru/n3260772

За минувшие сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 12 144 человека,

232 бригады и 360 пунктов...вакцинировали за сутки 12144 человека....итого такими ударными темпами... каждая бригада вместе с пунктом вакцинирует 20 человек в сутки...
Или менее ОДНОГО человека в час....

20.04.2021 08:36 Ответить
да капец просто.

20.04.2021 12:17 Ответить
Может кофе надо реже пить а?? Или перекуры не так часто устраивать??

20.04.2021 08:37 Ответить
40 миллионов человек....ну пусть нужно вакцинировать 20..
Итого имеем....на вакцинацию этих 20 миллионов человек...такими темпами нужно 20 миллионов часов....
20 000 000/ 24=833333 суток.../ 365 = 2283 года...

20.04.2021 08:45 Ответить
Это одной бригаде...а всем им вместе упорным трудом нужно потратить на вакцинацию почти 4 года...
ТоваришЧ степашка...и в чем ты видишь смысл такой вакцинации...если срок действия прививка от полугода до года...и этот процесс превращается в бесконечный...

20.04.2021 08:52 Ответить
питання ще у тому: навіщо платити бригаді у вихідні, коли найменша кількість записавшихся? це теж викидання грошей на вітер, коли медк виходе на роботу лише ізза 10-30 доз.

20.04.2021 12:28 Ответить
Не 40, а 25 в лучшем (худшем) случае.

20.04.2021 08:56 Ответить
міфін дає кількість населенні 41 555 000, 70% від дорослого лише населення вакцинують. доросле населення 34 000 000, хоч сам мінфін рахує від загального населення. на сьогодні 500 000 доз для всього населення дорівнює 2%. ці ще не виколоні, ще киснуть. хоча Бутан бахнув таку кількість за 2 тижні і тепер є лідером вакцинації по першій дозі.
Пфайзер по другому колу треба колоть вже 9.05. щоб до цього моменту використати усе для першої дози, у день треба колоти по 2780 доз, це по 111 доз на область.

20.04.2021 12:26 Ответить
Очень мало, нужно минимум в 10 раз больше делать, а от таких темпов толку ноль.

20.04.2021 08:54 Ответить
Ну не скажи....от таких темпов шансы купить новое пальто вырастают в разы....

20.04.2021 08:55 Ответить
Та забудьте вы. Это как все шо делает Кловун - цирк и поржать по приколу. Пора бы это понять. И понять надо было когда голосовали за кловуна из квартала95. Но, у нас и сейчас высерам этого ушлепка верят.

20.04.2021 09:03 Ответить
Планируешь такими темпами до конца года вакцинировать 20% населения Украины? Ну-ну...

20.04.2021 11:01 Ответить
ну вони ж слідують своєму сраному плану вакцинації, як у явропі. он Бутан бахнув 500 000 за 2 тижні на усе доросле населення, видно без усяких планів по вакцинації психів у лікарнях, як у неділю почали колоть в Україні. Україні потрібен свій план - колим усіх, хто записався одним махом.

20.04.2021 12:32 Ответить
 
 