За минувшие сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 12 144 человека, всего - 462 791, - Степанов

В Украине привиты от коронавируса 450 647 человек.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

"12 144 человека привиты против COVID-19 за сутки 19 апреля 2021 в Украине. 462 791 человек привит с начала прививочной кампании, из них получили 1 дозу - 462 789 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 5 человек (из них 2 человека получили 1 дозу за рубежом)", - рассказал министр.

По данным министра, прививки проводились 232 мобильными бригадами по иммунизации и 360 пунктами вакцинации.

"По состоянию на 19 апреля 2021 в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 473 989 человек", - добавил Степанов.

Больше всего за минувшие сутки прививок от коронавируса сделали во Львовской (1 770) области, Киеве (821) и Запорожской (806) области, меньше всего - в Сумской (137), Николаевской (210), Закарпатской (211) и Луганской (230) областях.





