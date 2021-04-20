Пандемия COVID-19: количество больных в мире превысило 142,7 млн человек, более 3 млн умерли. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 20 апреля в мире зарегистрировали 657 827 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 9 813 человек. Украина по показателю суточной заболеваемости занимает 19-е место среди государств в мире, по новым летальным исходам - 13-е.

об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

Согласно данным центра, в мире зафиксировано 142 714 978 случаев инфицирования, из них 657 827 только за прошедшие сутки.

От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 3 043 224 человека, из них 9 813 за минувшие сутки.

Побороли болезнь и вылечились 121,2 млн человек.

В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Индия, Бразилия, Франция и Россия.

Украина находится на 16-м месте мирового рейтинга и на 8-м в Европе. Вместе с тем следует отметить, что Украина занимает 19-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса за сутки, а среди стран Европы - 8, по летальным случаям - 13-ю и 5-ю позицию соответственно.