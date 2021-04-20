Зеленский призвал предпринимателей и работников в "красных" зонах активнее подавать заявки для получения "карантинных" 8 тыс. грн

Президент Украины Владимир Зеленский призывает малых предпринимателей и работников в "красных" зонах подавать заявки на портале "Дія" для получения государственной помощи.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы главы государства.

Так, президент призывает граждан активнее регистрировать обращения на портале для того, чтобы уже в этом месяце получить финансовую помощь от государства.

"Малый и средний бизнес - одна из главных составляющих нашей экономики. Он создает около 7 млн рабочих мест. Нельзя допустить, чтобы эти люди потеряли работу из-за коронакризиса. Чтобы закрыли свой бизнес из-за невозможности прокормить семью. В тяжелые времена государство должно подставить плечо гражданам. Подав заявку через "Дія", люди смогут получить по 8 тыс. грн прямой денежной помощи из госбюджета. Также призываю местные власти не стоять в стороне и помочь своим предпринимателям из местных бюджетов. Ведь речь идет о рабочих местах именно в ваших общинах", - говорится в обращении Зеленского.

Отмечается, что кроме гарантированной государством помощи, люди смогут дополнительно получить выплаты из местных бюджетов, если орган местного самоуправления примет соответствующее решение.

"На сегодня уже около 100 тыс. человек подали соответствующие заявки", – говорится в сообщении.

Как рассказал вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, Зеленский поставил правительству важную задачу - поддержать малый бизнес в условиях карантина.

"Уже больше года команда Минцифры создает удобные онлайн-сервисы и упрощает жизнь украинцев. Минцифры разработало техническую часть оформления материальной помощи ФОПам и наемным работникам "красной" зоны, чтобы услугу можно было получить в несколько кликов на портале или в приложении "Дія". Мы сделали сервис максимально автоматизированным, экономя время украинцев и заботясь о безопасности каждого", - цитирует Федорова пресс-служба президента.