Зеленский призвал предпринимателей и работников в "красных" зонах активнее подавать заявки для получения "карантинных" 8 тыс. грн

Президент Украины Владимир Зеленский призывает малых предпринимателей и работников в "красных" зонах подавать заявки на портале "Дія" для получения государственной помощи.

Президент Украины Владимир Зеленский призывает малых предпринимателей и работников в "красных" зонах подавать заявки на портале "Дія" для получения государственной помощи.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы главы государства.

Так, президент призывает граждан активнее регистрировать обращения на портале для того, чтобы уже в этом месяце получить финансовую помощь от государства.

"Малый и средний бизнес - одна из главных составляющих нашей экономики. Он создает около 7 млн рабочих мест. Нельзя допустить, чтобы эти люди потеряли работу из-за коронакризиса. Чтобы закрыли свой бизнес из-за невозможности прокормить семью. В тяжелые времена государство должно подставить плечо гражданам. Подав заявку через "Дія", люди смогут получить по 8 тыс. грн прямой денежной помощи из госбюджета. Также призываю местные власти не стоять в стороне и помочь своим предпринимателям из местных бюджетов. Ведь речь идет о рабочих местах именно в ваших общинах", - говорится в обращении Зеленского.

Отмечается, что кроме гарантированной государством помощи, люди смогут дополнительно получить выплаты из местных бюджетов, если орган местного самоуправления примет соответствующее решение.

"На сегодня уже около 100 тыс. человек подали соответствующие заявки", – говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмин опубликовал перечень тех, кто может претендовать на "карантинные" 8 тысяч гривен

Как рассказал вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, Зеленский поставил правительству важную задачу - поддержать малый бизнес в условиях карантина.

"Уже больше года команда Минцифры создает удобные онлайн-сервисы и упрощает жизнь украинцев. Минцифры разработало техническую часть оформления материальной помощи ФОПам и наемным работникам "красной" зоны, чтобы услугу можно было получить в несколько кликов на портале или в приложении "Дія". Мы сделали сервис максимально автоматизированным, экономя время украинцев и заботясь о безопасности каждого", - цитирует Федорова пресс-служба президента.

+6
Из Парижа призвал?? Что там с ленкой...как шопинг?? Сколько магазинов еще осталось обойти??
20.04.2021 08:53 Ответить
+5
Заботливый ты наш Бубочка. Спасаешь прям семьи от голодной смерти. Вот, а порохоботы на него - Кловун, Кловун....
20.04.2021 08:51 Ответить
+3
Ну за госсчет почему не попутешествовать с Ленкой? Скупится за счет зетипиллов. Старается успеть поездить. Последняя поездка будет - Макшания, Ростов.
20.04.2021 08:58 Ответить
20.04.2021 08:51
20.04.2021 08:51 Ответить
щаз так на него, даже, семидесятитрёхпроцентные
показать весь комментарий
20.04.2021 08:53 Ответить
Зеленський закликав підприємців і працівників у "червоних" зонах активніше подавати заявки для отримання "карантинних" 8 тис. грн - Цензор.НЕТ 9697
20.04.2021 10:14 Ответить
Подачка з Буковеля мивсіпрезидентам.
20.04.2021 08:53 Ответить
8к гривень це всього 285 долларів. Для вчителів з зарплатою 4к$ це тако... на папіроси
20.04.2021 09:08 Ответить
20.04.2021 08:53
20.04.2021 08:53 Ответить
20.04.2021 08:58
20.04.2021 08:58 Ответить
Чекає коли запрацюють фонтани. Побігати по фонтанам це ж святе.
20.04.2021 09:03 Ответить
А паїсти шаурми? Панюхать запах Парижа?
20.04.2021 09:12 Ответить
Маме Римме в Кривой рог подарок привезёт из городу Парижу
20.04.2021 09:04 Ответить
Нужно нацгвардию подключить, что бы не желающих заставили! Иш, шо удумали! Бабла немеряного они не хотят!
20.04.2021 08:59 Ответить
Не вимруть підприємці, якщо їм не сплатити ті 8000, вони вже підняли ціни, як могли і відбивають свої втрачені кошти, а страждають звичайні люди. Тому ті кошти перенаправити на армію, або побудувати патронний завод, хоч користь буде на захист України. Ніто ні в голові, ні в сраці.
20.04.2021 09:02 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=UmzNB4zCVCo

говорящее гундосое чмо
https://www.youtube.com/watch?v=UmzNB4zCVCo зе- чмо
20.04.2021 09:53 Ответить
Зеленський закликав підприємців і працівників у "червоних" зонах активніше подавати заявки для отримання "карантинних" 8 тис. грн - Цензор.НЕТ 1792
20.04.2021 09:57 Ответить
Зеленський закликав підприємців і працівників у "червоних" зонах активніше подавати заявки для отримання "карантинних" 8 тис. грн - Цензор.НЕТ 4976
20.04.2021 09:59 Ответить
Колись дурили людей "Юліною тисячою", тепер - 8тис. від Бубочки. "Премного благодарны-с, ваше благородие."
20.04.2021 10:44 Ответить
ДАВАЙ ДААААВАААЙ БЫСТРЕЕ ПОДОВАЙ СБОР ИНФОРМАЦИИ ИДЁТ РОЛНЫМ ХОДОМ А ПОТОМ СҮСИИЙ НАЧНУТ ЛИШАТЬ ЗЕЛЁНСКИЙ ЕЩЁ ТОТ ДОБРЫЙ КЛОУН ПЕНИОНЕРАМ ТО ПО 1 000 НЕДАЛ
20.04.2021 13:15 Ответить
 
 