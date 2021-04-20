РУС
1 770 21

Глава МИД Германии Маас о стягивании российских войск к границам Украины: На деэскалацию дипломатическими средствами направлены все силы

Глава МИД Германии Маас о стягивании российских войск к границам Украины: На деэскалацию дипломатическими средствами направлены все силы

Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас подчеркивает необходимость принятия всех дипломатических мер, чтобы не допустить дальнейшей эскалации на восточной границе Украины.

Об этом он заявил после заседания глав МИД стран Евросоюза, в котором принял участие и Дмитрий Кулеба, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Маас выразил надежду, что дальнейшей эскалации ситуации не произойдет, и дело не зайдет "так далеко, как тогда, когда пришлось пережить аннексию Крыма". По его словам, на урегулирование конфликта дипломатическими средствами и предотвращение возможных провокаций направлены все силы.

"Каждому понятно, как в случае с незаконной аннексией Крыма, есть вещи, которые для нас будут неприемлемы и которые всегда будут иметь последствия", - подчеркнул глава МИД Германии.

Читайте также: Пентагон о концентрации войск РФ у границ Украины: Больше, чем в 2014 году. Наращивание продолжается

Как сообщалось, ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Россия в ходе контрольной проверки успешно перебросила к западных границам две армии и три соединения ВДВ.

Напомним, 26 марта в результате обострения обстановки на Донбассе погибли четверо украинских воинов, двое - были ранены. 5 апреля двое украинских воинов погибли в результате вражеского обстрела на Донбассе. 6 апреля еще двое украинских воинов погибли на Донбассе. 7 апреля один украинских воин погиб вследствие вражеского огня на Донбассе.

Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак 30 марта во время выступления в Раде сказал, что РФ наращивает войска вблизи границы Украины.

Украинская разведка предупредила, что войска РФ могут попытаться продвинуться вглубь территории Украины.

Минобороны США обеспокоено эскалацией напряженности на Донбассе. По этому поводу состоялся телефонный разговор председателя комитета начальников штабов вооруженных сил США Марка Милли с начальником Генштаба РФ Валерием Герасимовым. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что Россия не представляет угрозу для Украины.

На фоне обострения обстановки Зеленский и Байден провели первый телефонный разговор.

Представители министерств обороны США, Канады, Литвы, Польши и Британии заверили Украину в поддержке военного потенциала: РФ подрывает ситуацию.

8 апреля СМИ сообщили, что большой лагерь российских военных появился вблизи границы с Украиной под Воронежем.

Также 8 апреля глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич поддержал предоставление Плана действий по членству в НАТО для Украины. "Украина уже в течение 15 лет пытается присоединиться к НАТО путем получения Плана действий для членства. Пожалуй, уже таки пора предоставить этот План Украине. Это будет как минимум сигналом от нас (НАТО. - Ред.), что украинцы не останутся без поддержки. Я однозначно поддержу такое решение", - сказал Ринкевич.

Украина задействовала параграф 16 Венского документа и инициировала 10 апреля в ОБСЕ заседание по поводу наращивания Россией войск у границы с Украиной и во временно оккупированном Крыму. Инициатива Украины была поддержана странами-партнерами, однако делегация РФ не явилась на это заседание, отказавшись предоставлять объяснения.

13 апреля генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал РФ прекратить наращивание своих войск на границе с Украиной.

16 апреля президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в Париж обсудил ситуацию с безопасностью на востоке Украины с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель.

Как позже сообщила пресс-служба Меркель, канцлер ФРГ Ангела Меркель, президент Франции Эмманюэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский по итогам переговоров призвали Россию отвести от границы с Украиной переброшенные туда войска.

По итогам переговоров также стало известно, что ближайшее заседание советников лидеров стран Нормандской четверки состоится 19 апреля.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак утверждает, что во время переговоров Зеленского с Меркель и Макроном никаких предложений, которые выходили бы за рамки интересов Украины, даже не звучало. В свою очередь президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что международное сообщество должно очертить "четкие красные линии" в отношениях с Россией.

+3
Новинка! Против ***** не работают "озабоченности", переходим к НАДЕЖДЕ что **** подавится.
Ну а Крым, что Крым, Крым уже простили давно.
показать весь комментарий
20.04.2021 08:57 Ответить
+2
Не виноватая я/ "Это хорошая новость", - глава МИД Германии Маас о возвращении РФ в ПАСЕ/ Германские дипломаты открыто добиваются снятия с РФ санкций в Совете Европы/ Посол ФРГ в Украине считает возможным проведение выборов в Донбассе без вывода российских войск / Уполномоченный правительства ФРГ: "На ситуацию с аннексией Крыма нужно временно закрыть глаза/Делегация немецких депутатов прибыла в оккупированный Крым 04.02.18/ Оккупированный Крым посетили евродепутаты из Германии .07.07.20
показать весь комментарий
20.04.2021 08:56 Ответить
+2
похоже что дип сылы решить не могут - пора применять экономические и военные
показать весь комментарий
20.04.2021 09:00 Ответить
ВСЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ И ОСОБЕННО ТЕРРОРИЗМ ИМЕЮТ ФИНАСОВУЮ ПОДОПЛЕКУ. Вы больше кацапам денег давайте ,лицемеры хреновы!
показать весь комментарий
20.04.2021 09:25 Ответить
"Маас выразил надежду, что дальнейшей эскалации ситуации не произойдет, и дело не зайдет "так далеко, как тогда, когда пришлось пережить аннексию Крыма"

т.е. россия ограничится чем-то меньшим
показать весь комментарий
20.04.2021 09:03 Ответить
Гітлера теж умовляли.
показать весь комментарий
20.04.2021 08:57 Ответить
Та ну на........
Чи перший раз Росія військові навчання проводить? Навіщо роздмухувати цю істерику? Ліпше б зайнялись лікуванням коронавірусу та вакцинацією.
показать весь комментарий
20.04.2021 08:59 Ответить
Короновирусу нэмае. То е грып! ))
показать весь комментарий
20.04.2021 09:56 Ответить
Вместо того чтобы задавить этого обезумевшего ********, они заставляют зебила подписывать капитуляционные кластеры.
показать весь комментарий
20.04.2021 09:01 Ответить
с руки обезумевшего они кормятся...все вместе, а потом каждый в отдельности...
это шредер и теперь министр ин.дел австрии на виду...
а меркель готовится - она жеж комсомолка, через югенд прошла
показать весь комментарий
20.04.2021 09:06 Ответить
Маас аж вспотел от усердия, бедняжка.
показать весь комментарий
20.04.2021 09:07 Ответить
Именно для "деэскалации" продажные европолитики так топят за х*ловский СП2. Западная Европа уже доказала свою несостоятельность в решении глобальных вопросов, они способны лишь выражать озабоченность, получая кровавые кремлевские деньги и подтирать задницу понаехавшим цветным.
показать весь комментарий
20.04.2021 09:13 Ответить
Сказав ***** що якщо віддасте якісь Саар і Лімузен то відведе війська.Ось такий тепер твій дипломатичний шлях за допомогою дипломатичного язика.
показать весь комментарий
20.04.2021 09:15 Ответить
І що? Допомагає?
показать весь комментарий
20.04.2021 09:17 Ответить
Как целовались в десна в 1939 году нацисты с рашистами, так и сейчас продолжается.
показать весь комментарий
20.04.2021 09:29 Ответить
"Каждому понятно, как в случае с незаконной аннексией Крыма, есть вещи, которые для нас будут неприемлемы и которые всегда будут иметь последствия", - подчеркнул глава МИД Германии."
И добавил: "мы выразим глубочайшую из всех возможных озабоченностей если че!" ))
показать весь комментарий
20.04.2021 09:53 Ответить
дипломатическими мерами Меркель и Оланд отрезали в Украины по указанию окупанта,часть территории ,на которых рашист создал ордло подконтрольное ему,для того,что бы они вели войну с Украиной,которая уже забрала около15 000 тысяч жизней украинских защитников.Пособниками войны и ее создателями и есть немецко- французские дипломатические меры,
показать весь комментарий
20.04.2021 09:59 Ответить
Лікарі рекомендують , що затрати на профілактику хвороби набагато менші ніж на її лікування,яке ще може і розтягнутися в часі.
показать весь комментарий
20.04.2021 10:13 Ответить
Бесполезная лицемерная возня вечно озабоченных.
Деэскалации по отношению к РФ можно достичь только экономическими или военными методами
показать весь комментарий
20.04.2021 10:52 Ответить
 
 