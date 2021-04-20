Подозрения Чехии о причастности агентов РФ к взрыву в Врбетице заслуживают доверия. Сожалеем о реакции России, - Европейская внешнеполитическая служба

В Евросоюзе сочли "заслуживающими доверия" подозрения чешских властей в причастности российской военной разведки к взрыву в 2014 году склада боеприпасов в городе Врбетице.

Об этом говорится в заявлении официального представителя Европейской внешнеполитической службы (ЕВС), информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Европейский союз полностью поддерживает и солидарен с Чешской республикой и сожалеет о реакции России путем высылки 20 чешских дипломатов", - говорится в коммюнике, опубликованном вечером в понедельник в Брюсселе.

"Решение России последовало за заявлением Чешской республики от 17 апреля о высылке 18 сотрудников российского посольства на основании обоснованных подозрений в причастности агентов российской военной разведки (ГРУ) к взрыву склада боеприпасов в городе Врбетице в 2014 году, в результате чего погибли двое граждан Чехии", - сказано в сообщении ЕВС.

В ЕС разделяют мнение чешского правительства в "причастности к взрыву тех же агентов ГРУ, которые несут ответственность за попытку убийства Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери в 2018 году", следует из документа.

"Европейский союз глубоко обеспокоен повторением негативной модели опасного злонамеренного поведения со стороны России в Европе. Россия должна прекратить эту деятельность, которая нарушает устоявшиеся международные принципы и нормы и угрожает стабильности в Европе", - заявил представитель ЕВС.

Напомним, 17 апреля глава МИД Чехии Ян Гамачек принял решение выслать всех сотрудников российского посольства в Праге, которые были идентифицированы как офицеры российских спецслужб. Всего в списке 18 российских дипломатов. Кроме этого, правоохранители Чешской Республики запросили помощь в поиске двух лиц, которые в октябре 2014 года были на территории Чехии и причастны к взрывам во Врбетице.

По данным правоохранителей, разыскиваемые использовали как минимум два удостоверения личности - российские паспорта на имена Александра Петрова (13.07.1979 г.р.) и Руслана Боширова (12.04.1978 г.р.), а потом - паспорта гражданин Молдовы на имя Николая Попа (18.07.1979 г.р.) и Таджикистана - Руслана Табарова (23.10.1975 г.р.)

В 2014 году взорвались, предположительно, десять тысяч килограммов боеприпасов, включая ракеты средней дальности. В результате погибли два человека.

Читайте также: Взорванное российскими агентами на складах в Чехии оружие могло предназначаться для Украины, - чешские СМИ

По версии следствия, российские агенты планировали организовать взрыв не в Чехии, а после доставки боеприпасов в Болгарию.

Ранее председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что решение Праги выслать 18 дипломатов серьезно повредит двусторонним отношениям с РФ и анонсировал последующие ответные меры. Позже МИД РФ заявил, что Россия высылает 20 чешских дипломатов.