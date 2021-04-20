РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7318 посетителей онлайн
Новости
1 712 8

Подозрения Чехии о причастности агентов РФ к взрыву в Врбетице заслуживают доверия. Сожалеем о реакции России, - Европейская внешнеполитическая служба

Подозрения Чехии о причастности агентов РФ к взрыву в Врбетице заслуживают доверия. Сожалеем о реакции России, - Европейская внешнеполитическая служба

В Евросоюзе сочли "заслуживающими доверия" подозрения чешских властей в причастности российской военной разведки к взрыву в 2014 году склада боеприпасов в городе Врбетице.

Об этом говорится в заявлении официального представителя Европейской внешнеполитической службы (ЕВС), информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Европейский союз полностью поддерживает и солидарен с Чешской республикой и сожалеет о реакции России путем высылки 20 чешских дипломатов", - говорится в коммюнике, опубликованном вечером в понедельник в Брюсселе.

"Решение России последовало за заявлением Чешской республики от 17 апреля о высылке 18 сотрудников российского посольства на основании обоснованных подозрений в причастности агентов российской военной разведки (ГРУ) к взрыву склада боеприпасов в городе Врбетице в 2014 году, в результате чего погибли двое граждан Чехии", - сказано в сообщении ЕВС.

В ЕС разделяют мнение чешского правительства в "причастности к взрыву тех же агентов ГРУ, которые несут ответственность за попытку убийства Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери в 2018 году", следует из документа.

"Европейский союз глубоко обеспокоен повторением негативной модели опасного злонамеренного поведения со стороны России в Европе. Россия должна прекратить эту деятельность, которая нарушает устоявшиеся международные принципы и нормы и угрожает стабильности в Европе", - заявил представитель ЕВС.

Напомним, 17 апреля глава МИД Чехии Ян Гамачек принял решение выслать всех сотрудников российского посольства в Праге, которые были идентифицированы как офицеры российских спецслужб. Всего в списке 18 российских дипломатов. Кроме этого, правоохранители Чешской Республики запросили помощь в поиске двух лиц, которые в октябре 2014 года были на территории Чехии и причастны к взрывам во Врбетице.

По данным правоохранителей, разыскиваемые использовали как минимум два удостоверения личности - российские паспорта на имена Александра Петрова (13.07.1979 г.р.) и Руслана Боширова (12.04.1978 г.р.), а потом - паспорта гражданин Молдовы на имя Николая Попа (18.07.1979 г.р.) и Таджикистана - Руслана Табарова (23.10.1975 г.р.)

В 2014 году взорвались, предположительно, десять тысяч килограммов боеприпасов, включая ракеты средней дальности. В результате погибли два человека.

Читайте также: Взорванное российскими агентами на складах в Чехии оружие могло предназначаться для Украины, - чешские СМИ

По версии следствия, российские агенты планировали организовать взрыв не в Чехии, а после доставки боеприпасов в Болгарию.

Ранее председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что решение Праги выслать 18 дипломатов серьезно повредит двусторонним отношениям с РФ и анонсировал последующие ответные меры. Позже МИД РФ заявил, что Россия высылает 20 чешских дипломатов.

Автор: 

боеприпасы (2416) взрыв (6907) россия (97281) Чехия (1795) Евросоюз (17599) ГРУ (87)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
В среду, 21 апреля, на 17.00 мск президент России Владимир Путин назначил оперативное совещание в режиме видеоконференции. Участники: президент России Владимир Путин, секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, директор ФСБ Александр Бортников, министр МВД Владимир Колокольцев, директор СВР Сергей Нарышкин, министр обороны Сергей Шойгу, начальник Генштаба Валерий Герасимов, министр РФ по делам ГО, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгений Зиничев, директор Росгвардии Виктор Золотов, генеральный прокурор Игорь Краснов. Что примечательно, всех предупредили, что время начала может быть перенесено и до 23.00 все должны быть в распоряжении президента.
показать весь комментарий
20.04.2021 09:07 Ответить
Переплачите.
показать весь комментарий
20.04.2021 09:07 Ответить
И что???!!! ВЫзвало просто озабоченность или глубокую? МОЛЧАЛИВОЕ ОДОБРЯМС ТЕРРОРИЗМА !!!
показать весь комментарий
20.04.2021 09:22 Ответить
Москали как обычно:
Підозри Чехії про причетність агентів РФ до вибуху у Врбетіце заслуговують на довіру. Шкодуємо про реакцію Росії, - Європейська зовнішньополітична служба - Цензор.НЕТ 6782
показать весь комментарий
20.04.2021 09:50 Ответить
вот вопрос: сколько, чего и как часто должна взрывать россия в Европе что бы они перестали глубоко озабочиваться и впёрли им санкции по самые Нидерланды?
показать весь комментарий
20.04.2021 09:51 Ответить
Підозри Чехії про причетність агентів РФ до вибуху у Врбетіце заслуговують на довіру. Шкодуємо про реакцію Росії, - Європейська зовнішньополітична служба - Цензор.НЕТ 1460
показать весь комментарий
20.04.2021 09:59 Ответить
 
 