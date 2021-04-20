В школьном тире в Черкассах 14-летний парень получил пулевое ранение в голову. Подросток в крайне тяжелом состоянии

В Черкассах во время занятия по пулевой стрельбе в тире, который находится в гимназии №9, 14-летний школьник получил пулевое ранение в голову. Сейчас он в крайне тяжелом состоянии.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф в Facebook.

"Сегодня (19 апреля. - Ред.) в 16:24 диспетчер экстренки приняла вызов о пулевом ранении головы у 14-летнего ребенка в тире Черкасской городской гимназии № 9", - сказано в сообщении.

Отмечается, что фельдшерская бригада экстренной медицинской помощи прибыла к месту происшествия за 3 минуты, еще через 4 минуты к ней в помощь прибыла реанимационная врачебная бригада.

"По прибытию медики обнаружили, что пациент находится в критическом состоянии без сознания, с нарушением дыхания и кровотечением из головы. После стабилизации состояния, подростка, в сопровождении полиции, медики доставили в реанимацию Черкасской областной детской больницы", - сообщили в ведомстве.

Парень - ученик одной из школ города. По предварительной информации, в лечебном учреждении у него наступила остановка дыхания и его перевели на искусственную вентиляцию легких. Сейчас он находится в крайне тяжелом состоянии.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Пьяный водитель насмерть сбил двух детей на Виннитчине. ФОТО