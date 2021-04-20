В школьном тире в Черкассах 14-летний парень получил пулевое ранение в голову. Подросток в крайне тяжелом состоянии
В Черкассах во время занятия по пулевой стрельбе в тире, который находится в гимназии №9, 14-летний школьник получил пулевое ранение в голову. Сейчас он в крайне тяжелом состоянии.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф в Facebook.
"Сегодня (19 апреля. - Ред.) в 16:24 диспетчер экстренки приняла вызов о пулевом ранении головы у 14-летнего ребенка в тире Черкасской городской гимназии № 9", - сказано в сообщении.
Отмечается, что фельдшерская бригада экстренной медицинской помощи прибыла к месту происшествия за 3 минуты, еще через 4 минуты к ней в помощь прибыла реанимационная врачебная бригада.
"По прибытию медики обнаружили, что пациент находится в критическом состоянии без сознания, с нарушением дыхания и кровотечением из головы. После стабилизации состояния, подростка, в сопровождении полиции, медики доставили в реанимацию Черкасской областной детской больницы", - сообщили в ведомстве.
Парень - ученик одной из школ города. По предварительной информации, в лечебном учреждении у него наступила остановка дыхания и его перевели на искусственную вентиляцию легких. Сейчас он находится в крайне тяжелом состоянии.
2е. Всем кроме дебилов!
2. А як ви збираєтесь визначати хто дебіл, а хто ні? У вас є методика? Чи циркулем лоби міряти? Ми вже визначили хто дебіл, а хто ні, коли водійські просвічення дали... на дорогу неможливо виїхати, дебіл, на дебілі...
2. Для определения кто есть кто есть целая армия дохторов профильных!
а то что не возможно на дорогу выехать, тут да. Но все равно же ездят!
Я бачу що у нас є (ваші хотєлки і ілюзії) і чого не має. Дебіли на дорогах є, а ось механізму їх обмежити у "праві" керування - ні. І так само буде із зброєю. До того ж, першими за зброєю побіжать самі упороті дебіли водії.
Откуда у вас инфа что он стрелял с боевого оружия??? ГДЕ? В Тире школы??? Вы бухой???
Еще раз вам говорю, - оружие дисциплинирует! Тот у кого оно есть всегда будет вести себя как *андон, потому что он уверен что оружие есть только у него и он тут главный.
мало того на руках официально 1млн стволов и не официально 5млн... чето я не вижу горы трупов!
Бойова це зброя чи тренувальна, це значення для теми не має. Це вогнепальна зброя. Значно потужніша ніж травматична і якби мені дали вибір воювати із мелкашкою чи гладкоствольною рушницею (карабіном) я би однозначно обрав першу.
Зброя дисциплінує адекватних. Як і кермо автомобіля, як догляд за маленьким дітьми і багато, багато чого іншого, а на ДЕБІЛІВ це не впливає!
На руках мисливська зброя. Її незручно носити, але випадків загибелі від неї вистачає. Починаючи від самого процесу полювання, закінчуючи її обслуговуванням і використанням у битовусі. Ви ніколи і не побачите, бо не бажаєте. Так влаштована людина.
Як мінімум, з ранкового відео - обидва живі. Винуватий буде покараний (а може і ні), але завтра, нічиї діти, дружини, матері не йдуть на цвинтар прощатися із батьком, сином чи чоловіком. У вас, можливо інша ціннісна шкала, а у мене така.
19 квітня у Черкасах, під час стрілянини в тирі міської гімназії №9 школяр дістав поранення у голову. Про це повідомляє "https://tsn.ua/********/u-cherkasah-u-tiri-pri-shkoli-hlopec-prostreliv-sobi-golovu-1769257.html ТСН " із посиланням на інформацію поліції.
Хлопчик навчається в 9 класі іншої школи - №34. Того дня дитина прийшла в гімназію приблизно о 15:00, щоб потренуватися в тирі, і через деякий час була поранена.
Школяр перебуває у важкому стані. Хлопця госпіталізували до обласної дитячої лікарні і підключили до апарату ШВЛ. За словами прес-секретаря поліції, медики повідомили правоохоронні органи про поранення підлітка. Лікарі працюють над порятунком його життя.
Відомо, що тир у гімназії оренує спортивна школа (КДЮСШ) №2. Тренера, який проводив заняття, відсторонили. З'ясувалося, що коли хлопчика виявили пораненим, у тирі він був сам.
Поліцейські і слідчі з'ясовують обставини інциденту.
Ну і хто взагалі допустив 14-річних до стрільб??? У нас стрільби були на допризовній підготовці в 10-11 класах, а це вже трохи більше 14 років. У 14 років - це максимум 9 клас (нце якщо в 6 в школу пішов), тоді немає воєнки в школі!
У "мелкашки" по паспорту 800 метрів убійна відстань. Навіть рикошет від стіни смертельна небезпека.
Патрон слабий, але ствол хороший і справжній.
Это КАК?
Несмотря на удачную операцию, состояние парня крайне тяжелое. Он находится в коме.
"Операция прошла нормально, но фактически пуля прошла навылет, она полностью прошила мозг. Проблема в том, что входное отверстие находится в правой височной области, а выходной - в левой", - отметил медик. Он также добавил, что до сих пор есть угроза жизни 14-летнего школьника. Медики продолжают делать все от них зависящее.