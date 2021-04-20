На одно свободное рабочее место в Украине претендуют 6 безработных, - Центр занятости
Сейчас официанты, бармены, повара, бариста, горничные сталкиваются с трудностями трудоустройства.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью изданию "Факты" заявил директора Государственного центра занятости Юлия Жовтяк.
"На 1 апреля количество актуальных вакансий в нашей базе данных составляло 77 тыс. единиц. Таким образом, существенным остается дисбаланс между спросом и предложением рабочей силы. В среднем по Украине на одно свободное рабочее место претендуют 6 безработных (на 1 апреля 2020 года - 5 человек)", - отметила она.
По ее словам, количество претендентов значительно превышает количество вакансий во всех регионах, видах экономической деятельности и профессионально-квалификационных группах.
"Наибольшее влияние карантина испытывают сферы гостиничного и ресторанного бизнеса, питания, развлечений. Поэтому сейчас официанты, бармены, повара, бариста, горничные сталкиваются с трудностями трудоустройства", - добавила Жовтяк.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Уряд має взяти під контроль замовлення для потреб наших військових озброєння, військової техніки, авіації, військових суден безпосередньо на вітчизняних підприємствах. Має бути припинена ганебна практика закупівлі військової продукції за кордоном, якісніші аналоги якої наші підприємства в змозі виготовити самі.