На одно свободное рабочее место в Украине претендуют 6 безработных, - Центр занятости

Сейчас официанты, бармены, повара, бариста, горничные сталкиваются с трудностями трудоустройства.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью изданию "Факты" заявил директора Государственного центра занятости Юлия Жовтяк.

"На 1 апреля количество актуальных вакансий в нашей базе данных составляло 77 тыс. единиц. Таким образом, существенным остается дисбаланс между спросом и предложением рабочей силы. В среднем по Украине на одно свободное рабочее место претендуют 6 безработных (на 1 апреля 2020 года - 5 человек)", - отметила она.

По ее словам, количество претендентов значительно превышает количество вакансий во всех регионах, видах экономической деятельности и профессионально-квалификационных группах.

"Наибольшее влияние карантина испытывают сферы гостиничного и ресторанного бизнеса, питания, развлечений. Поэтому сейчас официанты, бармены, повара, бариста, горничные сталкиваются с трудностями трудоустройства", - добавила Жовтяк.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": За 2020 год трудоустроено на 101 тыс. человек меньше, чем уволено, и это не катастрофа, - Лазебная