На одно свободное рабочее место в Украине претендуют 6 безработных, - Центр занятости

Сейчас официанты, бармены, повара, бариста, горничные сталкиваются с трудностями трудоустройства.

об этом в интервью изданию "Факты" заявил директора Государственного центра занятости Юлия Жовтяк.

"На 1 апреля количество актуальных вакансий в нашей базе данных составляло 77 тыс. единиц. Таким образом, существенным остается дисбаланс между спросом и предложением рабочей силы. В среднем по Украине на одно свободное рабочее место претендуют 6 безработных (на 1 апреля 2020 года - 5 человек)", - отметила она.

По ее словам, количество претендентов значительно превышает количество вакансий во всех регионах, видах экономической деятельности и профессионально-квалификационных группах.

"Наибольшее влияние карантина испытывают сферы гостиничного и ресторанного бизнеса, питания, развлечений. Поэтому сейчас официанты, бармены, повара, бариста, горничные сталкиваются с трудностями трудоустройства", - добавила Жовтяк.

+8
А на справді з тих 6 нікого на роботу не візьмуть бо вони нічого робити не вміють і не хочуть вчитись. Понадавали дурням дипломів та атестатів ні за що, тепер маємо те що маємо. Лише один тип інвестицій може щось змінити, інвестиції власного часу і зусиль тих безробітніх у власну освіту.
20.04.2021 09:41
+7
Это потому что созданные 500тыс рабочих мест Шмыгалем, уже разобрали. Надо срочно еще создать 500тыс рабочих мест и будет все ок!
20.04.2021 09:25
+5
Закон Кахи Бендукидзе: Больше законов - больше бандитов. Каждый занятый на госслужбе - это минус 5 рабочих мест в частном секторе. Сколько у нас миллионов чиновников? Они дожирают экономику.
20.04.2021 10:12
Я вам больше скажу, у нас трудности с 73% населения
20.04.2021 09:25
20.04.2021 09:25
А де ж обіцяні самокатчиком стопіццот робочих місць?
20.04.2021 09:31
там де і сам самокатчик, мабуть
20.04.2021 09:33
Самокатчика призначав ЗЕ.
20.04.2021 09:44
таки да. ну зе взагалі геній кадрової політики, сивохи всякі з фокіними не дадуть збрехати.
20.04.2021 09:52
Повноцінний запуск Військо-промислового комплексу України дасть можливість вирішити проблему з безробіттям в нашій країні.
Уряд має взяти під контроль замовлення для потреб наших військових озброєння, військової техніки, авіації, військових суден безпосередньо на вітчизняних підприємствах. Має бути припинена ганебна практика закупівлі військової продукції за кордоном, якісніші аналоги якої наші підприємства в змозі виготовити самі.
20.04.2021 09:33
а як же прокладки !
20.04.2021 09:58
Тобто, ви хочете сказати, що військову техніку нам можуть робити двієчники-офіціанти, бармени та покоївки, а не висококваліфіклвані інженери, слюсарі і т. п.? Повірте, ті люди, які б могли робити якісну зброю і зараз мають достойну роботу.
показать весь комментарий
20.04.2021 11:32
20.04.2021 09:41
100% правда. даже медики учились за сало, что самое страшное..
20.04.2021 10:09
Эти 6 и сами откажутся от работы которую предлагает центр занятости, потому что зарплаты там бомжацкие.
20.04.2021 12:29
20.04.2021 10:03
это мелочи.... на место нардепа 10 человек со взносом 5-10 лямов долларов...
20.04.2021 10:07
Стою,на бирже,с двумя высшими,не купленными за сало,как думают многие...работу предлагают на 6500 грн.максимум...а по резюме даже откликов нет, а туда куда сама звоню, отказывают) нынче эйджизм процветает,в Украине.А выплаты задерживают на 1 месяц.
20.04.2021 10:09
из молодежи своим умом учится 5-7 %. а на работу стараются брать именно молодежь. а сейчас с дистанционным обучением будет не известно какое поколение...
20.04.2021 10:13
Їдь в Польщу.
20.04.2021 11:11
https://censor.net/ru/user/415501 и Польшу?!
20.04.2021 12:47
Да, в Украине эйджизм просто кошмарный. Для работодателей те, кому за 40 - просто не существуют.
20.04.2021 13:12
Кум,брат,сват...это гарантия того,что Вас без опыта и мозгов возьмут на хорошую должность.
20.04.2021 10:10
в гос. структуры да. частники уже перебирают..
20.04.2021 10:14
У нас проблема в тому, що за останні роки люди мислячи дебільним совковим штампом про те, що дітей треба пхати в бухгалтери, економісти, медиків, юристів, бо там гроші гребли лопатою при совку, зробили перенасичення цих спеціальностей спеціалістами. Тобто діти, які зараз ідуть на ці спеціальності не будуть потрібні і це треба враховувати. Зате за останні роки важко знайти нормального слюсаря, людину, яка робить якісний ремонт. Тобто ніхто не хоче іти працювати руками, зате саме спеціалісти цих спеціальностей дуже затребувані і непогано заробляють. Що вже казати про айтішників, але там треба вчитись і вчитись, задарма 2000 ує ніхто по блату платити не буде. Тобто зараз є вибір або спеціальність, в яку ти будеш вкладати свій розум і потім вона тобі дасть гроші, або байдикування на якомусь факультеті менеджерів і ниття, що у нас все по блату і роботу не знайти. Без образ
20.04.2021 10:29
Вже ринок айтішників перенасичений,кому вдається ще проскакує по аутсорсингу а так їх як гівна типу економістів,бухгалтерів і іншого..
20.04.2021 11:14
ну ви смішні)), говорю як айтішник, вакансій дохріна і трохи, такого ніколи не було. Іноземні компанії заходять валом. Єдине, що стараються брати з досвідом хоча б 1,5 року (для цього і тех співбесіди і тех завдання), не зелених яких треба вчити. Тобто з нуля звичайно потрапити не легко, з досвідом простіше.
20.04.2021 11:17
ринок айті НІКОЛИ не буде перенасиченим, про це знаюча людина знає, тому що спеціаліста треба вивчити, тобто йому самому треба опанувати купу мов і фреймворків, а це не один рік наполегливої роботи. Потім на спеціальності айті не беруть по блату, тільки співбесіда. Людина, яка свідомо йде в айті, розуміє, що це кропітка робота щодня і не по 8 годин, а значно більше, це не байдики бити на прикладі менеджерів. У зв"язку з засиллям карантину купа компаній звертається до веб-сторінок, тому цей бізнес розширяється семимильними кроками і буде і далі розширятись. А спеціалістів не вистачало раніше, а зараз тим більше
20.04.2021 11:22
Закон Кахи Бендукидзе: Больше законов - больше бандитов. Каждый занятый на госслужбе - это минус 5 рабочих мест в частном секторе. Сколько у нас миллионов чиновников? Они дожирают экономику.
20.04.2021 10:12
Якщо нема за що утримувати сімю то треба йти працювати на будь-яку роботу де платять великі гроші. Офісний планктнон залишається без попиту. Звичайний покрівельник, майстер внутрішніх робіт не халтурщик, середньої кваліфікації - спокійно за день заробляє до 1200 грн., не ліниві не бухаючі підсобники на розхват - від 500грн + обід в день (сам шукав і не знайшов). Окрема тема аграрний сектор - в агрофірмах початковому агроному (відповілдальний за поле) платять 10тис. в місяць, толковим спецам від 15 і вище
20.04.2021 11:22
из рф вот вот депортируют 152 000 украинских гастарбайтеров, будет 8 человек на место, почти как в престижном ВУЗе
20.04.2021 13:52
 
 