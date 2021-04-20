РУС
Новости Агрессия России против Украины
5 671 23

Аваков заверил, что акватория Мариуполя и всего Азова будет безопасной. ФОТОрепортаж

Акватория Мариуполя и всего Азова будет безопасной.

Об этом министр внутренних дел заявил во время инспекции подразделений ГСЧС в Донецкой области, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

"Спасатели ГСЧС постоянно совершенствуются технически и профессионально. Скоростные RIB-лодки, современное водолазное оборудование и квадрокоптер, которые помогают в спасательных работах на море, в частности таких сложных как подводное разминирование. Акватория Мариуполя и всего Азова будет безопасной", - сказал Аваков. 

Аваков заверил, что акватория Мариуполя и всего Азова будет безопасной 01

В свою очередь, председатель ГСЧС Николай Чечеткин отметил, подразделения Службы стали значительно мощнее именно в акватории Азовского моря.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Нападение на Украину в 2021 году не будет легкой прогулкой, враг понесет огромные потери, - Аваков. ФОТО

"Мы получили три новых катера и новую технически радиационную лабораторию. За прошлый год также получили 18 единиц спасательной техники. С начала войны подразделения ГСЧС восстанавливают дома, пострадавшие от вражеских обстрелов. На сегодня удалось восстановить более две тысячи домов. Только в этом году восстановили 80 частных усадеб", - сказал он.

Аваков заверил, что акватория Мариуполя и всего Азова будет безопасной 02

Также глава ГСЧС напомнил, что работы по разминированию Донетчины проходят ежедневно. В среднем за день удается изъять и обезвредить 70-80 опасных предметов.

Аваков заверил, что акватория Мариуполя и всего Азова будет безопасной 03
Аваков заверил, что акватория Мариуполя и всего Азова будет безопасной 04
Аваков заверил, что акватория Мариуполя и всего Азова будет безопасной 05
Аваков заверил, что акватория Мариуполя и всего Азова будет безопасной 06
Аваков заверил, что акватория Мариуполя и всего Азова будет безопасной 07
Фото: сайт ГСЧС

Аваков Арсен (3445) ГСЧС (5144) Чечеткин Николай (111)
Топ комментарии
+7
Боже, збережи Україну!!!

багато хто навіть не думає, як ми були близько до краху в 2014 році, коли ці тварюки просто влучили з БУКа не в той літак... якби вони тоді збили свій кацапський який летів Москва - Ларнака повний дітей та жінок, а вони саме його намагалися збити, але переплутали населені пункти (там було 2 Торецька, а на висоті 10 тис метрів обидва літаки однакові), думаю, агресія була б повномасштабна... нам тоді дуже пощастило, що там дебіли... ала не пощастило пасажирам малайзійського Боінгу( путлєр не зупиниться на цьому, вони ще щось вигадають, вони весь час вбивають мирних громадян, аби розпочати війну... Надія на наших воїнів! Хай їм допоможе всевишній! Слава Україні!!!
20.04.2021 09:39 Ответить
+6
Расставили машишы,лодки,надели каски,включили телевизор...Барин приехал потешиться.
20.04.2021 09:42 Ответить
+5
Ага
Как только российские крейсера и авианосцы увидят нашего Муссорини, они сразу пойдут ко дну...
показать весь комментарий
20.04.2021 09:34 Ответить
Смешной пиар.
20.04.2021 09:34 Ответить
Ага
Как только российские крейсера и авианосцы увидят нашего Муссорини, они сразу пойдут ко дну...
Муссорини?Аваков заверил, что акватория Мариуполя и всего Азова будет безопасной - Цензор.НЕТ 4433
20.04.2021 09:40 Ответить
НОВИЙ РАДІОЛОКАЦІЙНИЙ КОМПЛЕКС АРТИЛЕРІЙСЬКОЇ РОЗВІДКИ "ЗООПАРК - 3" ВИРОБНИЦТВА КП НВК «ІСКРА» ПОТУЖНІШИЙ ЗА ІНОЗЕМНІ ЗРАЗКИ

Це новітній вітчизняний комплекс контрбатарейної боротьби. Забігаючи наперед, скажу, що за словами його виробників, комплекс українського виробництва потужніший за іноземні зразки, які наші військові отримали від партнерів. І це надзвичайно приємно, що українські зброярі досягли такого рівня!
Як розповів головний конструктор контрбатарейних і багатофункціональних радарів КП НВК «Іскра» Олексій Залевський, розроблення цього зразка РЛК на підприємстві почали у 2016 році. У 2019-му були проведені успішні державні випробування. І комплекс був прийнятий на озброєння Збройних Сил України.
- Комплекс артилерійської розвідки дає змогу визначати координати стріляючих позицій мінометів, артилерії, координати точок старту ракетних комплексів залпового вогню та оперативно-тактичних ракет. Наразі ми проводимо роботи з авторського нагляду, спостерігаємо, як працює наш комплекс, дослухаємось до пропозицій військових, - зазначив Олексій Павлович.За його словами, ця станція має високі тактико-технічні характеристики й розкривати їх зараз не на часі. Головне, що підприємство має замовлення від Міністерства оборони за цим напрямом і працює над його виконанням. http://opk.com.ua/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b8%d0%b9-%d1%80%d0%b0%d0%b4%d1%96%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%ba%d0%b0%d1%86%d1%96%d0%b9%d0%bd%d0%b8%d0%b9-%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%bf%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%81-%d0%b0%d1%80%d1%82%d0%b8/
20.04.2021 09:37 Ответить
Решили спасателями напугать флот рашистов?
20.04.2021 09:37 Ответить
а може кацов ловят на живца
20.04.2021 11:12 Ответить
Ну хто крім "потужного" зробить таку заяву... ? Верховному і хом,ячку - дуже страшно, у них від "люті"(страху) - мову відняло....
20.04.2021 09:38 Ответить
Боже, збережи Україну!!!

багато хто навіть не думає, як ми були близько до краху в 2014 році, коли ці тварюки просто влучили з БУКа не в той літак... якби вони тоді збили свій кацапський який летів Москва - Ларнака повний дітей та жінок, а вони саме його намагалися збити, але переплутали населені пункти (там було 2 Торецька, а на висоті 10 тис метрів обидва літаки однакові), думаю, агресія була б повномасштабна... нам тоді дуже пощастило, що там дебіли... ала не пощастило пасажирам малайзійського Боінгу( путлєр не зупиниться на цьому, вони ще щось вигадають, вони весь час вбивають мирних громадян, аби розпочати війну... Надія на наших воїнів! Хай їм допоможе всевишній! Слава Україні!!!
20.04.2021 09:39 Ответить
Ти переплутав два Торецька з двома Комсомольськими!
20.04.2021 10:17 Ответить
Может быть
20.04.2021 11:33 Ответить
А на самом деле - Первомайскими.
20.04.2021 11:40 Ответить
Расставили машишы,лодки,надели каски,включили телевизор...Барин приехал потешиться.
20.04.2021 09:42 Ответить
муссорини(с) пусть проедет от Строгановки-до Преслава.это 50 км.десантоопасного побережья!
+ватноголовое население.
погранцы только в Приморске и Набережном.
20.04.2021 09:50 Ответить
а кто такой Аваков, гмчс в войне и боевых действиях? Что за всхлипы?Какое отношение "это" имеет к обороне Марика, тем более Азовской акватории!
просто звиздец! есть у меня чуйка, что этот Авакян первым лапки поднимет перед паРашей, в случае войны!
20.04.2021 09:57 Ответить
война и не прекращалась.лапки не поднимал
20.04.2021 12:00 Ответить
Защищена лодками резиновыми?)
20.04.2021 10:02 Ответить
Безопасной? Хм. Впрочем, если кацы заблокируют акваторию, то действительно будет безопасно. И рыбаки не выйдут в море.
20.04.2021 10:02 Ответить
на резиновых лодках против мегадержавыядерныйпепел ?
Авако реально днище
20.04.2021 10:08 Ответить
Как эти катера помогут при обстрелах "градами"?. Пиар наше все.
20.04.2021 10:10 Ответить
ракеты что тоже резиновые ..кому щас Аваков подыграл ? спецом в 11-00 посмотрю Скабееву или 60 минут если это туда попадет ..снова будет ржачь
20.04.2021 10:23 Ответить
Ну этот цирк совершенно излишен ...просто скажи мол всё в порядке ,но водолазы и ризиновые лодки это сюжет для ВатаТВ ,неужели люди которые это делают совершенные идиоты ...
20.04.2021 11:18 Ответить
 
 