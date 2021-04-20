Аваков заверил, что акватория Мариуполя и всего Азова будет безопасной. ФОТОрепортаж
Акватория Мариуполя и всего Азова будет безопасной.
Об этом министр внутренних дел заявил во время инспекции подразделений ГСЧС в Донецкой области, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
"Спасатели ГСЧС постоянно совершенствуются технически и профессионально. Скоростные RIB-лодки, современное водолазное оборудование и квадрокоптер, которые помогают в спасательных работах на море, в частности таких сложных как подводное разминирование. Акватория Мариуполя и всего Азова будет безопасной", - сказал Аваков.
В свою очередь, председатель ГСЧС Николай Чечеткин отметил, подразделения Службы стали значительно мощнее именно в акватории Азовского моря.
"Мы получили три новых катера и новую технически радиационную лабораторию. За прошлый год также получили 18 единиц спасательной техники. С начала войны подразделения ГСЧС восстанавливают дома, пострадавшие от вражеских обстрелов. На сегодня удалось восстановить более две тысячи домов. Только в этом году восстановили 80 частных усадеб", - сказал он.
Также глава ГСЧС напомнил, что работы по разминированию Донетчины проходят ежедневно. В среднем за день удается изъять и обезвредить 70-80 опасных предметов.
Це новітній вітчизняний комплекс контрбатарейної боротьби. Забігаючи наперед, скажу, що за словами його виробників, комплекс українського виробництва потужніший за іноземні зразки, які наші військові отримали від партнерів. І це надзвичайно приємно, що українські зброярі досягли такого рівня!
Як розповів головний конструктор контрбатарейних і багатофункціональних радарів КП НВК «Іскра» Олексій Залевський, розроблення цього зразка РЛК на підприємстві почали у 2016 році. У 2019-му були проведені успішні державні випробування. І комплекс був прийнятий на озброєння Збройних Сил України.
- Комплекс артилерійської розвідки дає змогу визначати координати стріляючих позицій мінометів, артилерії, координати точок старту ракетних комплексів залпового вогню та оперативно-тактичних ракет. Наразі ми проводимо роботи з авторського нагляду, спостерігаємо, як працює наш комплекс, дослухаємось до пропозицій військових, - зазначив Олексій Павлович.За його словами, ця станція має високі тактико-технічні характеристики й розкривати їх зараз не на часі. Головне, що підприємство має замовлення від Міністерства оборони за цим напрямом і працює над його виконанням. http://opk.com.ua/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b8%d0%b9-%d1%80%d0%b0%d0%b4%d1%96%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%ba%d0%b0%d1%86%d1%96%d0%b9%d0%bd%d0%b8%d0%b9-%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%bf%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%81-%d0%b0%d1%80%d1%82%d0%b8/
багато хто навіть не думає, як ми були близько до краху в 2014 році, коли ці тварюки просто влучили з БУКа не в той літак... якби вони тоді збили свій кацапський який летів Москва - Ларнака повний дітей та жінок, а вони саме його намагалися збити, але переплутали населені пункти (там було 2 Торецька, а на висоті 10 тис метрів обидва літаки однакові), думаю, агресія була б повномасштабна... нам тоді дуже пощастило, що там дебіли... ала не пощастило пасажирам малайзійського Боінгу( путлєр не зупиниться на цьому, вони ще щось вигадають, вони весь час вбивають мирних громадян, аби розпочати війну... Надія на наших воїнів! Хай їм допоможе всевишній! Слава Україні!!!
