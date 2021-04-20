Аваков заверил, что акватория Мариуполя и всего Азова будет безопасной. ФОТОрепортаж

Акватория Мариуполя и всего Азова будет безопасной.

Об этом министр внутренних дел заявил во время инспекции подразделений ГСЧС в Донецкой области, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

"Спасатели ГСЧС постоянно совершенствуются технически и профессионально. Скоростные RIB-лодки, современное водолазное оборудование и квадрокоптер, которые помогают в спасательных работах на море, в частности таких сложных как подводное разминирование. Акватория Мариуполя и всего Азова будет безопасной", - сказал Аваков.

В свою очередь, председатель ГСЧС Николай Чечеткин отметил, подразделения Службы стали значительно мощнее именно в акватории Азовского моря.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Нападение на Украину в 2021 году не будет легкой прогулкой, враг понесет огромные потери, - Аваков. ФОТО

"Мы получили три новых катера и новую технически радиационную лабораторию. За прошлый год также получили 18 единиц спасательной техники. С начала войны подразделения ГСЧС восстанавливают дома, пострадавшие от вражеских обстрелов. На сегодня удалось восстановить более две тысячи домов. Только в этом году восстановили 80 частных усадеб", - сказал он.

Также глава ГСЧС напомнил, что работы по разминированию Донетчины проходят ежедневно. В среднем за день удается изъять и обезвредить 70-80 опасных предметов.











Фото: сайт ГСЧС