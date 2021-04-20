РУС
СНБО пора отреагировать на деятельность российского агента, сигаретного магната Кауфмана, – экс-нардеп

СНБО пора отреагировать на деятельность российского агента, сигаретного магната Кауфмана, – экс-нардеп

Украинским властям, которые в последние месяцы активизировали борьбу с контрабандистами и российскими агентами, стоит обратить внимание на сигаретного магната и соратника россиян Бориса Кауфмана. Этот бизнесмен тесно связан с Москвой и косвенно финансирует производство оружия в России.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" рассказал экс-нардеп Юрий Михальчишин.

"Почему без внимания СНБО оказался интересный сюжет господина Кауфмана в Одессе. Есть такая интересная тематика - сигаретная монополия "Тедис Украина", а ранее называлась "Мегаполис-Украина", - сказал Михальчишин.

По его словам, "Тэдис Украина" - это дочерняя структура российского сигаретного монополиста, которая была создана в Украине семьей экс-президента Виктора Януковича и российским "оружейным бароном" Игорем Кисаевим.

Кисаев является владельцем ОАО "Завод Дегтярева", на котором производят пулеметы "Утес", гранатометы АГС, противотанковые ракеты "Конкурс". Это вооружение Россия использует для войны на Донбассе.

Сегодня "Тэдис Украина" продолжает работать и нарушать законодательство Украины, принося прибыль своим российским бенефициарам, отметил нардеп.

"Сегодня это 50 000 точек реализации сигарет, почти 60 млн грн прибыли ежегодно, это многомиллиардные факты уклонения от уплаты налогов, которые зафиксированы в открытых источниках, это многомиллиардные штрафы нашего Антимонопольного комитета, которые каким-то чудом отменили в" честных "судах", - сказал Михальчишин.




Автор: 

Михальчишин Юрий (44) Кауфман Борис (32) Тэдис Украина (33)
+7
МЭР ОДЕССЫ ТРУХЛЯВЫЙ ГЕНУЛЯ АГЕНТ ТАКЖЕ ФСБ ЛЕЖИТ ПОД КАУФМАНОМ.. ОН ЕГО ШЕСТЕРКА- КАУФМАНА ГЕНУЛЯ ОТДАЛ МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ ОДЕССА Кауфману и партерам... ГОСУДАРСТВО ТУДА ВЛИЛО ДЕСЯТКИ СОТНИ МИЛЛИОНОВ ДОЛЛАРОВ НА РЕКОНСТРУКЦИЮ и строительство новой ВПП на которую кстати садятся и взлетают военные самолеты ВСУ НГ и Погранслужбы.. владельцы Одесского аэропорта приказали Тузику Трухлявому закрыть единственный № 14 маршрут троллейбуса в аэропорт и снять контактную сеть также Кауфман приказал и закрыли единственную маршрутку 117 и только на такси авто 60 грн 30 минут стоянка а иначе ножками... быдло не должно ездит в аэропорт на общественном транспорте так решил Моня Кауфман..... и тут Синагога ля...
20.04.2021 09:48 Ответить
+5
Кауфман зробив це разом.
20.04.2021 09:40 Ответить
+5
Для Зе это свой парень...
20.04.2021 09:48 Ответить
Кауфман зробив це разом.
20.04.2021 09:40 Ответить
А при свиночолому гетьмані такого не було!
20.04.2021 09:44 Ответить
Уииииии ууииии
20.04.2021 09:58 Ответить
Такого ні при кому не було. Це точно.
5 июля во время визита в Одессу президент Зеленский обедал в ресторане "Рыба". На обед были приглашены только самые близкие люди - глава его Офиса Андрей Ермак, замглавы ОП Кирилл Тимошенко, несколько сотрудников ОП и одесских друзей президента. Но главной сенсацией оказалось, что, по данным источников Цензор.НЕТ, Зеленский пригласил на обед миллиардера Бориса Кауфмана, владельца "Тэдиса". Ну всякое было - контрабандисты руководили избирательным штабом, павлюки, тимошенки и слюсаревы расставляют свои кадры в правоохранительных органах, но еще и это...Источник: https://censor.net/ru/r3211043
20.04.2021 10:13 Ответить
А при царе, твой дед-крепостной лизал пану сапоги . Вижу ты традиций рода своего не нарушаешь.
20.04.2021 10:32 Ответить
Засцика, для початку дізнайся коли "Тедіс" цього самого Кауфмана став монополістом, а потім букафки тицяй.
20.04.2021 12:24 Ответить
"При Януковиче под "крышей" под давлением министра доходов и сборов Александра Клименко с помощью банального криминального рэкета все розничные структуры по торговле сигаретами были ликвидированы. А на рынок розничных продаж - всех продаж во всех киосках, во всех заправках, всех маленьких магазинах, зашла она компания - "Тэдис". "
20.04.2021 12:59 Ответить
Дебіл😟
20.04.2021 10:38 Ответить
МЭР ОДЕССЫ ТРУХЛЯВЫЙ ГЕНУЛЯ АГЕНТ ТАКЖЕ ФСБ ЛЕЖИТ ПОД КАУФМАНОМ.. ОН ЕГО ШЕСТЕРКА- КАУФМАНА ГЕНУЛЯ ОТДАЛ МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ ОДЕССА Кауфману и партерам... ГОСУДАРСТВО ТУДА ВЛИЛО ДЕСЯТКИ СОТНИ МИЛЛИОНОВ ДОЛЛАРОВ НА РЕКОНСТРУКЦИЮ и строительство новой ВПП на которую кстати садятся и взлетают военные самолеты ВСУ НГ и Погранслужбы.. владельцы Одесского аэропорта приказали Тузику Трухлявому закрыть единственный № 14 маршрут троллейбуса в аэропорт и снять контактную сеть также Кауфман приказал и закрыли единственную маршрутку 117 и только на такси авто 60 грн 30 минут стоянка а иначе ножками... быдло не должно ездит в аэропорт на общественном транспорте так решил Моня Кауфман..... и тут Синагога ля...
20.04.2021 09:48 Ответить
... или. Кто это поднял кипиш? Боря наместник Яхве в нашем городе. Решили просто уколоть?
20.04.2021 09:57 Ответить
вольво, ты ошибаешься , аэропорт отдали кауфману при кактусеве по ПРЯМОМУ указанию из Киева от Януковоща---инфа 100% .Тогда же и схема размыва доли города была обкашляна.
труха там рядом не валялся.
21.04.2021 01:15 Ответить
Бред не пишите потом были суды и вот ИНТРИГА ТРУХАНОВ ВДРУГ ОТКАЗАЛСЯ ОТ ИСКА КОТОРЫЙ 10000% ДОЛЖЕН был быть в пользу города речь шла о возврате аэропорта в собственность ОДессы громады...
21.04.2021 09:25 Ответить
Ничего труха в суде сделать не мог, юристы прорабатывали схему до него--она непробиваема.
Я не прихильница трухи, если что и его не защищаю, просто случайно присутствовала, когда все это закрутилось.
21.04.2021 16:57 Ответить
Надо этого Кауфмана в Бабьем Яру расстрелять
20.04.2021 09:44 Ответить
З якого дива? Просто закрити прокацапський бізнес і по всьому. В Україні навіть красти можуть тільки українці.
20.04.2021 09:56 Ответить
Где смешные картинки про Зеленского и компанию?
20.04.2021 09:45 Ответить
та да, мля! в Харькове на каждом перекрестке контрабас сигаретный продают.
Алллееее! Аваков, падла! Тебе повылазило?
20.04.2021 09:47 Ответить
кстати, курево - редкое говнище, угощали мужики, типа попробуй.
20.04.2021 09:48 Ответить
Для Зе это свой парень...
20.04.2021 09:48 Ответить
... сын лейтенанта Шмидта. Турецкоподанный.
20.04.2021 10:03 Ответить
Якщо працює, то заносить до ОПи і всьо ОК.
20.04.2021 09:52 Ответить
Мне интересно, к чему эти меседжи?! Это типо предупреждение или запугивание?!
20.04.2021 09:53 Ответить
Ребята, зная кто есть Борис в нашем городе, понимаешь, что это просто надпись на заборе.
20.04.2021 10:01 Ответить
зебельман і кауфман - одна сінагога
20.04.2021 10:09 Ответить
США прекратило передачу разведывательных данных космических систем слежения высокого разрешения для ГШ ВС Украины. Причина уточняется.
Комплекс мероприятий по реализации и уточнению базовых договоренностей минских соглашений из 11 базовых позиций принят Зеленским к реализации.

РНБО Украины дано распоряжение готовить специальное заседание по данному вопросу. Подготовленные ею проекты решений касающиеся изменений в Конституции и Законах Украины будут выносится на рассмотрение Верховной Рады Украины в закрытом режиме.
Три основных конституциональных пунктов - изменения статуса территорий определяемых как "отдельные районы Донецкой и Луганской областей", предоставление прав ограниченной автономии (создание собственных органов поддержания правопорядка, право принятия регулирующих актов регионального значения) , предоставление прав фиксированной квоты в составе Верховной Рады (10%).
Кроме того - предоставление фиксированных дотационных отчислений из бюджета Украины, создание свободной экономической зоны, законодательная амнистия всех участников конфликта за период 2014-2021 год.
Из организационных механизмов - передача прав частичного контроля за государственной границей Украины под эгидой ОБСЕ до проведения выборов в районах ОРДЛО, передача полного контроля за государственной границей после проведения выборов и утверждения их результатов.
Всего мероприятий около 60. Все они расписаны в виде плана поэтапной реализации.

https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_74.html
20.04.2021 10:18 Ответить
Царі розумнішими були:- горілка і тютюн тільки державні!!!- а у нас ще і ворога ГАРАНТИ забезпечують!!!
20.04.2021 10:18 Ответить
Там какая-то мутная история с монополией на продажу сигарет по договорённости с производителями...
20.04.2021 10:37 Ответить
Міхальчишина не сприймаю, він стільки разів висловлювався у стилі сракашвілі. Його тактика - трохи правди ( як зараз про кауфмана), трохи брехні, що допомагла також прийти до влади зеленій нечисті. Хитро*опий
20.04.2021 10:59 Ответить
 
 