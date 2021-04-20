За первый квартал 2021 года оккупанты в Крыму провели 146 задержаний, 126 из них - в отношении крымских татар, - правозащитники. ИНФОГРАФИКА

В оккупированном Крыму за первый квартал 2021 года силовики провели 146 задержаний, 126 из них - в отношении крымских татар.

Данные о нарушениях прав человека на полуострове приводит Крымскотатарский ресурсный центр, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"По данным организации, за отчетный период российские силовики провели в Крыму 22 обыска, 146 задержаний/удержаний и 23 допроса, опроса и "беседы", - говорится в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Курортный сезон в оккупированном Крыму: Ялте и Алуште не хватит воды

Отмечается, что за первые три месяца текущего года были зафиксированы 45 арестов, из которых 10 - новые аресты, 16 - продление срока содержания под стражей, 19 - приговоры.

Кроме того, зафиксированы 113 случаев нарушения права на справедливый суд и 51 - на наивысший достижимый уровень физического и психического здоровья.

Также речь идет о 33 случая незаконного этапирования политзаключенных с территории полуострова в Российскую Федерацию.

В отчете КРЦ сообщается о 44 фактах ненадлежащих условий содержания в СИЗО и тюрьмах, а также нарушения прав политзаключенных.

Кроме того, правозащитники проинформировали, что с начала года ими зафиксированы 11 фактов военных учений и призывов на военную службу в российской армии, а также 13 случаев нарушения экологии полуострова.

Как сообщалось, по состоянию на конец марта 114 человек в Крыму лишены оккупантами свободы в рамках политически или религиозно мотивированного уголовного преследования.