РУС
Новости
1 837 12

Бабиш не исключает, что Чехия потребует от РФ компенсацию за ущерб от взрыва в Врбетице

Премьер Чехии Андрей Бабиш не исключил, что Прага может потребовать от РФ компенсацию за ущерб от взрыва на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году.

Об сообщает Associated Press,  информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Зеркало Недели.

Причиненный ущерб оценивается в десятки миллионов крон.

Ранее он также заявил, что правительство Чехии не рассматривает взрывы на военных складах в 2014 году, за которыми, очевидно, стоят российские спецслужбы, как акт государственного терроризма

Напомним, 17 апреля глава МИД Чехии Ян Гамачек принял решение выслать всех сотрудников российского посольства в Праге, которые были идентифицированы как офицеры российских спецслужб. Всего в списке 18 российских дипломатов. Кроме этого, правоохранители Чешской Республики запросили помощь в поиске двух лиц, которые в октябре 2014 года были на территории Чехии и причастны к взрывам во Врбетице.

По данным правоохранителей, разыскиваемые использовали как минимум два удостоверения личности - российские паспорта на имена Александра Петрова (13.07.1979 г.р.) и Руслана Боширова (12.04.1978 г.р.), а потом - паспорта гражданин Молдовы на имя Николая Попа (18.07.1979 г.р.) и Таджикистана - Руслана Табарова (23.10.1975 г.р.)

В 2014 году взорвались, предположительно, десять тысяч килограммов боеприпасов, включая ракеты средней дальности. В результате погибли два человека.

Читайте также: Взорванное российскими агентами на складах в Чехии оружие могло предназначаться для Украины, - чешские СМИ

По версии следствия, российские агенты планировали организовать взрыв не в Чехии, а после доставки боеприпасов в Болгарию.

Ранее председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что решение Праги выслать 18 дипломатов серьезно повредит двусторонним отношениям с РФ и анонсировал последующие ответные меры. Позже МИД РФ заявил, что Россия высылает 20 чешских дипломатов.

Автор: 

боеприпасы (2416) взрыв (6907) россия (97281) Чехия (1795) Бабиш Андрей (36)
Топ комментарии
+7
показать весь комментарий
20.04.2021 09:57 Ответить
+2
Точно! Чешский *********** согласен получить компенсацию рашистской "вакциной" из говна и палок:
https://420on.cz/news/people/59927-babish-hochet-kupit-rossiyskuyu-vaktsinu-sputnik-v-ne-dozhidayas-odobreniya-es Бабиш хочет купить российскую вакцину Sputnik V, не дожидаясь одобрения ЕС
показать весь комментарий
20.04.2021 09:44 Ответить
+2
Какая компенсация???Вчера чешкое высокопоставленное ч.м.о дало заданию, сказав что не считает взрывы актом государственного терроризма!!!Так что все ваши претензии можете засунуть в то место,куда суют шпили два сотрудника не "государственной"ГРУ РФ!!!
показать весь комментарий
20.04.2021 09:49 Ответить
Комментировать
Сортировать:
показать весь комментарий
20.04.2021 09:44 Ответить
Это хорошая идея. Еще бы своего Земана ( любителя лобзаний с УБИЙЦЕЙ) отправили на покой, да выслали не достающих до " паритета" еще двух "дипломатов" Раши. в добавок к тем 18.
показать весь комментарий
20.04.2021 09:47 Ответить
20.04.2021 09:49 Ответить
Интересно, какие у чехов есть доказательства? Или опять тадуда-дуда? И почему семь лет ждали?
показать весь комментарий
20.04.2021 09:53 Ответить
Взрыв складов - это прямая атака на страну НАТО , говорить о компенсации тут не уместно , есть прямой факт анресси - это объявление войны
показать весь комментарий
20.04.2021 09:57 Ответить
показать весь комментарий
20.04.2021 10:57 Ответить
Та я вас умоляю, кому вы это рассказываете? Тем, чьи деды, имея лучшую на то время армию в Европе, сложили оружие и сдались без боя немцам?
показать весь комментарий
20.04.2021 11:08 Ответить
показать весь комментарий
20.04.2021 09:57 Ответить
Е ні, Бпбіш, так не піде! Якщо вимагати компенсацію від держави РФ, то треба визнати, що мав місце акт державного тероризму, аб хіба що вимагати компенсацію від Мвшкіна з Чепвгою. 😁 Але тоді треба бути повним ідіотом.
показать весь комментарий
20.04.2021 10:08 Ответить
Даааа, забыли чехи вонь портянки срусского окупанта. Где же честь и мораль у чехов? А были ли они у чехов, вот в чём вопрос! Интересно, на какую сумму окропили московиты карман этого морального урода Бабиша зелёным дождём?
показать весь комментарий
20.04.2021 11:06 Ответить
Ага,щаззз. Держи карман шире
показать весь комментарий
20.04.2021 11:08 Ответить
чех... ты главное извиниться не забудь.... земан тебя научит
показать весь комментарий
20.04.2021 14:49 Ответить
 
 