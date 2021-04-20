РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7447 посетителей онлайн
Новости
7 917 28

Нацкорпус обвинил телеканал "Дом" в кремлевской пропаганде: Те, кто сделал этот видеоматериал, должны понести ответственность за распространение российских фейков

Нацкорпус обвинил телеканал "Дом" в кремлевской пропаганде: Те, кто сделал этот видеоматериал, должны понести ответственность за распространение российских фейков

Сюжет государственного телеканала "Дом" о радикальных движениях, вышедший в эфир 11 апреля, полностью копирует кремлевскую риторику о деятельности патриотических организаций в Украине.

 С таким заявлением выступил "Национальный Корпус", сообщает пресс-служба партии, передает Цензор.НЕТ.

По словам руководителя центрального штаба "Нацкорпуса" Максима Жорина, сюжет под названием "Радикалы в Украине. Разбор" имеет признаки кремлевской пропаганды. "Телеканал "Дом" - это государственный телеканал, созданный для коммуникации с украинцами на временно-оккупированных территориях и который якобы имеет своей целью борьбу с российскими нарративами и кремлевской пропагандой, но именно российские нарративы и кремлевскую пропаганду в этом сюжете мы с вами увидели" , - сказал Жорин.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Нацкорпус провел под Киевом учения теробороны. ВИДЕО

В Нацкорпусе убеждены, что так называемый "Довідник символів ненависті", на который ссылается автор сюжета - "субъективное и манипулятивное "произведение", которое основано "на личных фантазиях и политических антипатиях" эксперта Мирослава Гринберга. В партии отмечают, что деятельность политических партий и организаций, упомянутых в сюжете канала "Дом", происходит в рамках украинского законодательства и ни одна из них не является запрещенной в Украине.

"Национальный Корпус" требует от руководства телеканала удалить сюжет, принести извинения, а также наказать людей, причастных к его появлению. "Я считаю, что те, кто сделал этот видеоматериал, должны понести за это ответственность. А точнее понести ответственность за распространение российских фейков. Поэтому, мы официально обратились к руководству телеканала, в Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания, а также в Министерство реинтеграции временно-оккупированных территорий", - заявил Максим Жорин.

Автор: 

пропаганда (3736) россия (97281) ТВ (1858) Национальный корпус (393)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+19
Нацкорпус звинуватив телеканал "Дом" у кремлівській пропаганді: Ті, хто зробив цей відеоматеріал, мають понести відповідальність за поширення російських фейків - Цензор.НЕТ 6988
показать весь комментарий
20.04.2021 09:59 Ответить
+18
да не нацкорпус должен предъявлять обвинения а СБУ... СБУ, ау-у!
показать весь комментарий
20.04.2021 09:55 Ответить
+15
Нацкорпус обвинил телеканал "Дом" в кремлевской пропаганде: Те, кто сделал этот видеоматериал, должны понести ответственность за распространение российских фейков - Цензор.НЕТ 4464
показать весь комментарий
20.04.2021 09:57 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
телеканал Дом 100 % на языке врага и на языке вражды и россией пропаганды и модерируют их зеленые человечки шпиона Зеленского.
показать весь комментарий
20.04.2021 09:51 Ответить
Що могла створити пані Мандель ? Звізда ОП ?
показать весь комментарий
20.04.2021 09:54 Ответить
Нацкорпус звинуватив телеканал "Дом" у кремлівській пропаганді: Ті, хто зробив цей відеоматеріал, мають понести відповідальність за поширення російських фейків - Цензор.НЕТ 6988
показать весь комментарий
20.04.2021 09:59 Ответить
Нацкорпус звинуватив телеканал "Дом" у кремлівській пропаганді: Ті, хто зробив цей відеоматеріал, мають понести відповідальність за поширення російських фейків - Цензор.НЕТ 7571
показать весь комментарий
20.04.2021 10:24 Ответить
да не нацкорпус должен предъявлять обвинения а СБУ... СБУ, ау-у!
показать весь комментарий
20.04.2021 09:55 Ответить
Нацкорпус звинуватив телеканал "Дом" у кремлівській пропаганді: Ті, хто зробив цей відеоматеріал, мають понести відповідальність за поширення російських фейків - Цензор.НЕТ 107
показать весь комментарий
20.04.2021 10:01 Ответить
Какое нахрен СБУ!? СБУ руководит такой же как Мендель крендель Баканов у которого вся семейка с российскими паспортами а сам он целует ручки Суркисам и Медведчуку.
показать весь комментарий
20.04.2021 11:41 Ответить
За таке треба гнати керівницто та всіх причетних. Можна їм навіть подарувати "чимадан", показати на "вакзал". Нехай ехають, ехають ...
показать весь комментарий
20.04.2021 09:56 Ответить
ТАК ТОЖ МАЛАНСКИЙ ДРОМ ОТ МАЛОРОССОЙ Ж@@@В че вас удивляет что шмунделяка Сара Мендель будет нести пургу на Х..ла да вы шо она сама в экстазе от Х..ла и хочет родить от него ребенка а наш зеленый членограй и вовсе упарился менять на свежее баночку вазелину.. все очко растянул от Ужгорода до Луганска...
показать весь комментарий
20.04.2021 10:49 Ответить
Нацкорпус обвинил телеканал "Дом" в кремлевской пропаганде: Те, кто сделал этот видеоматериал, должны понести ответственность за распространение российских фейков - Цензор.НЕТ 4464
показать весь комментарий
20.04.2021 09:57 Ответить
https://rubryka.com/2021/04/20/koruptsiya-tse-instrument-kremlya-shhob-pidirvaty-********-zseredyny-nuland/ Корупція - це інструмент Кремля, щоб підірвати Україну зсередини, - Нуланд ....оно и понятно ,а всё начинается с РПЦ ,которая пропагандирует московско ордынское КУМОВСТВО, которое ничего духовного не несёт кроме выгоды и впоследствии предательства государства Украины.
показать весь комментарий
20.04.2021 09:58 Ответить
Путинские "товарищи" стараются влезть в любую щель. Запрещение их основных рупоров заставляет их искать новые "площадки", по сути реанимирован канал " НАШИ", теперь вот в "Дом" вклиниваются. Идет война, и это один из ее элементов.
показать весь комментарий
20.04.2021 09:59 Ответить
Не видел этого видео, межет там действительно палку перегнули. Но! Проблема есть. Для кого тот же Билецкмй под камеры пару дней назад записывал "вишколи"? Ролик несколько дней крутили по РТР. Для кого записывал ролик чувак разбивший Хануку на Подоле? То же крутитили несколько дней по ростелевизору. И таких "ин
показать весь комментарий
20.04.2021 10:00 Ответить
Да какая разница, нацкорпус, главное- что не барыга. Желание сбылось.
показать весь комментарий
20.04.2021 10:01 Ответить
Про ВО Сволота і Тягнисрака я такої ж думки :

Нацкорпус звинуватив телеканал "Дом" у кремлівській пропаганді: Ті, хто зробив цей відеоматеріал, мають понести відповідальність за поширення російських фейків - Цензор.НЕТ 64
показать весь комментарий
20.04.2021 10:27 Ответить
В СБУ про патріотичні організаціі такоі ж думки, як у має жид Грінберг і Мендель. Чи може хтось думає, що синки колишніх КГБешників, що тепер в СБУ служать, мають іншу думку?
показать весь комментарий
20.04.2021 10:01 Ответить
реинкарнация прорашистско-мертвечуковой политики ,но теперь уже за деньги украинского народа
показать весь комментарий
20.04.2021 10:04 Ответить
Во первых для начала посмотрите, о чём речь https://www.youtube.com/watch?v=OM7AnRkRPfs
А во вторых помните борьбу с гей-парадом?
показать весь комментарий
20.04.2021 10:05 Ответить
а игрушечных свинок вы уже бросали?
а почему?
показать весь комментарий
20.04.2021 10:08 Ответить
Закінчилися ще в 2019 році, тепер хіба що під дверима студії покричать, чи обмалюють їх.
показать весь комментарий
20.04.2021 10:47 Ответить
А парад?
показать весь комментарий
20.04.2021 10:47 Ответить
Нацкорпус звинуватив телеканал "Дом" у кремлівській пропаганді: Ті, хто зробив цей відеоматеріал, мають понести відповідальність за поширення російських фейків - Цензор.НЕТ 9958
показать весь комментарий
20.04.2021 10:54 Ответить
Нацкорпус звинуватив телеканал "Дом" у кремлівській пропаганді: Ті, хто зробив цей відеоматеріал, мають понести відповідальність за поширення російських фейків - Цензор.НЕТ 686
показать весь комментарий
20.04.2021 10:54 Ответить
Нацкорпус звинуватив телеканал "Дом" у кремлівській пропаганді: Ті, хто зробив цей відеоматеріал, мають понести відповідальність за поширення російських фейків - Цензор.НЕТ 211
показать весь комментарий
20.04.2021 10:55 Ответить
"...Нас перемагають не танкові прориви, а чорна вирва інформаційного і культурного простору, наповнена кацапокаркаючим контентом"
Павло Вольвач
показать весь комментарий
20.04.2021 10:56 Ответить
Зеленский создавал этот канал под свою так называемую"прессекретутку" Мендель которая давно замечена в антиукраинских склонностях и высказываниях,впрочем как и другие "зелёные человечки" . Да и сам Зеленский всегда говорит "правильные слова об Украине" явно через силу,как сказал его папаша......"Я многое не поддерживаю то что говорит Володя но видимо ему так надо говорить", то есть Володя говорит иногда правильные слова об Украине но при этом скрещивает пальцы.
показать весь комментарий
20.04.2021 11:32 Ответить
Нацкорпус звинуватив телеканал "Дом" у кремлівській пропаганді: Ті, хто зробив цей відеоматеріал, мають понести відповідальність за поширення російських фейків - Цензор.НЕТ 3778
показать весь комментарий
21.04.2021 01:11 Ответить
 
 