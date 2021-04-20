Нацкорпус обвинил телеканал "Дом" в кремлевской пропаганде: Те, кто сделал этот видеоматериал, должны понести ответственность за распространение российских фейков

Сюжет государственного телеканала "Дом" о радикальных движениях, вышедший в эфир 11 апреля, полностью копирует кремлевскую риторику о деятельности патриотических организаций в Украине.

С таким заявлением выступил "Национальный Корпус", сообщает пресс-служба партии, передает Цензор.НЕТ.

По словам руководителя центрального штаба "Нацкорпуса" Максима Жорина, сюжет под названием "Радикалы в Украине. Разбор" имеет признаки кремлевской пропаганды. "Телеканал "Дом" - это государственный телеканал, созданный для коммуникации с украинцами на временно-оккупированных территориях и который якобы имеет своей целью борьбу с российскими нарративами и кремлевской пропагандой, но именно российские нарративы и кремлевскую пропаганду в этом сюжете мы с вами увидели" , - сказал Жорин.

В Нацкорпусе убеждены, что так называемый "Довідник символів ненависті", на который ссылается автор сюжета - "субъективное и манипулятивное "произведение", которое основано "на личных фантазиях и политических антипатиях" эксперта Мирослава Гринберга. В партии отмечают, что деятельность политических партий и организаций, упомянутых в сюжете канала "Дом", происходит в рамках украинского законодательства и ни одна из них не является запрещенной в Украине.

"Национальный Корпус" требует от руководства телеканала удалить сюжет, принести извинения, а также наказать людей, причастных к его появлению. "Я считаю, что те, кто сделал этот видеоматериал, должны понести за это ответственность. А точнее понести ответственность за распространение российских фейков. Поэтому, мы официально обратились к руководству телеканала, в Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания, а также в Министерство реинтеграции временно-оккупированных территорий", - заявил Максим Жорин.