Не вижу существенных оснований продолжать такие санкционные вещи, - Ткаченко о том, будут ли еще закрывать телеканалы в Украине

В Украние еще пока не будут закрывать телеканалы, как в феврале Newsone, "112 Канал" и ZIK. У власти есть иные приоритетные задачи.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил в интервью РБК-Украина министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

По его словам, более актуальный вопрос, каким образом можно было бы противодействовать тем непосредственно кремлевским медиа, которые присутствуют в Украине.

"Не украинским медиа, а непосредственно российским, которые присутствуют у нас на разных платформах и в достаточно большом объеме. Этот вопрос более актуальный", - уточнил он.

Как рассказал министр, решение по поводу "медведчуковских" каналов исключительное.

"Я не вижу существенных оснований продолжать такие санкционные вещи по отношению к другим каналам. Важно действовать в легальном поле, поэтому важен закон о медиа", - сообщил Ткаченко.

Напомним, Youtube не ответил на обращение Украины про закрытие "каналов Медведчука".

Отметим, президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о введении санкций в отношении народного депутата Тараса Козака - соратника Виктора Медведчука. В рамках этого решения были заблокированы три телеканала Козака - NewsOne, ZIK и "112 Украина".