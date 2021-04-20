Платной вакцинации от коронавируса в этом году не будет. Если в Украине где-то продают препарат - это криминал, - Ляшко
Платной вакцины от коронавируса в Украине в этом году не будет. В мире сейчас наблюдается дефицит вакцин - их выпускают небольшими партиями.
Об этом главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко заявил в эфире "1+1", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
По его словам, в этом году платная вакцина не является целесообразной.
"Сегодня все производители работают с правительствами стран. И правительства предусмотрели в бюджетах средства для закупки вакцин для всех групп людей. Украина также предусмотрела средства для закупки необходимого количества вакцин", - заявил Ляшко.
Он отметил, что в мире дефицит вакцин, а потому, если в Украине продают вакцину от коронавируса - это криминал, за это можно понести ответственность.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
героиновуювакционную иглу, и заявлять, что если уколитесь в другом месте, лишая нас курток по 600к, то это криминал, и за это будет тюрьма!