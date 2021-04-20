РУС
Платной вакцинации от коронавируса в этом году не будет. Если в Украине где-то продают препарат - это криминал, - Ляшко

Платной вакцины от коронавируса в Украине в этом году не будет. В мире сейчас наблюдается дефицит вакцин - их выпускают небольшими партиями.

Об этом главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко заявил в эфире "1+1", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По его словам, в этом году платная вакцина не является целесообразной.

"Сегодня все производители работают с правительствами стран. И правительства предусмотрели в бюджетах средства для закупки вакцин для всех групп людей. Украина также предусмотрела средства для закупки необходимого количества вакцин", - заявил Ляшко.

Он отметил, что в мире дефицит вакцин, а потому, если в Украине продают вакцину от коронавируса - это криминал, за это можно понести ответственность.

+11
криминал, это то, что вы делаете
показать весь комментарий
20.04.2021 10:12 Ответить
+4
Там нема відкату, тому і кримінал.
показать весь комментарий
20.04.2021 10:14 Ответить
+3
Посадить всех на героиновую вакционную иглу, и заявлять, что если уколитесь в другом месте, лишая нас курток по 600к, то это криминал, и за это будет тюрьма!
показать весь комментарий
20.04.2021 10:19 Ответить
- это криминал, за это можно понести ответственность.-А можно и не понести!
показать весь комментарий
20.04.2021 11:25 Ответить
Это оно в приемной морга?
показать весь комментарий
20.04.2021 10:14 Ответить
Знаем вашу политику-если на лапу не дали то криминал
показать весь комментарий
20.04.2021 10:19 Ответить
шутнік аднака
показать весь комментарий
20.04.2021 10:19 Ответить
ага... лучше бы вы продавали нормальные вакцины а не впаривали бесплатно и безальтернативно китайское гамно. не нужно свою импотентцию за заботу о комто выдавать. и ваша задача не "заботится" а обеспечить поставки нормальных вакцин, что вы оказались неспособными сделать (другого от клоунов, популистов и ворья и не ожидал)
показать весь комментарий
20.04.2021 10:32 Ответить
Кому краще? Курточку за 600 кусків можно придбати тільки на безоплатних вакцинах. Платні, це бізнес, а на бізнесі наші чинуші не можуть стільки заробити.
показать весь комментарий
20.04.2021 10:48 Ответить
Куртка у Степанова, а это Ляшко...
показать весь комментарий
20.04.2021 11:11 Ответить
та!... а разница какая, по сути? все шото мелют...
показать весь комментарий
20.04.2021 11:20 Ответить
ну... на масках они же заработали. сначала резерв продали а потом задорого в аптеках продавали. с вакцинами другая тема: их изначально не было. и вообще одно дело маска другое вакцина которую ты унутрь принимаешь. я лично лучше бы по бизнес цене нормальную купил чем кетайскую, пусть бы кто-то заработал на мне, ладно.
показать весь комментарий
20.04.2021 11:19 Ответить
Говно-соціалізм на 30 році незалежності...
показать весь комментарий
20.04.2021 10:47 Ответить
Это наша корова и мы ее доим.
показать весь комментарий
20.04.2021 11:07 Ответить
Госчиновники это ОПГ которую мы оплачиваем и нечего швырять деньги без их разрешения левым шахраям.
показать весь комментарий
20.04.2021 11:21 Ответить
Купити за гроші вакцину , для того щоб врятувати життя своє , своїх рідних і близьких , це - кримінал ??? . Ви що там курите , зебіли .??
показать весь комментарий
20.04.2021 11:41 Ответить
Сегодня все производители работают с правительствами стран. Фейковая пандемия связана с фармгигинтами и правительствами
показать весь комментарий
20.04.2021 11:50 Ответить
Дэбил!!!! криминал это то , что ты со степановым, радуцким и пальчевским, всеми "друзьями" малоПИД,,,роского, бениного, нарко-Дегенерата сделали с вакцинацией, обеспечением больниц и врачей и т.д и за все это вы Штопанные будите отвечать, придет время.....
показать весь комментарий
20.04.2021 12:02 Ответить
Месяц назад записался на вакцинацию - и тишина... А недавно знакомому в одной из больниц Днепра предложили вакцинацию за - 100$. А вы говорите...
показать весь комментарий
20.04.2021 12:54 Ответить
так её и бесплатной нет не то что платной
показать весь комментарий
20.04.2021 17:58 Ответить
 
 