Трамп считает, что США нужно "ладить" с Россией: "Я нравился Путину, он нравился мне"

Экс-президент США Дональд Трамп считает, что США следует "ладить" с Россией, Китаем и КНДР.

"Ладить с Россией - это хорошо, ладить с Китаем - это тоже хорошо, но проблема с Китаем заключалась в ситуации с коронавирусом", - сказал он в интервью телеканалу Fox News, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Я прекрасно ладил с Путиным, я ему нравился, он мне нравился. И это хорошо, а не плохо", - отметил Трамп.

По его словам, "фальшивые истории", связанные с Россией, "мешали вести экономические дела". "Мы могли бы заработать много денег, у них отличные природные ресурсы", - сказал Трамп.

Он также отметил, что нужно "ладить" и с КНДР. Бывший американский лидер напомнил, что, когда его предшественник Барак Обама занимал пост президента США, он говорил, что самая большая проблема - в том, что "будет война".

"Но войны не было, мы отлично поладили. Он (лидер КНДР Ким Чен Ын, - ред) понравился мне, я понравился ему, и в этом нет ничего плохого", - сказал Трамп.

