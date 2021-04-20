РУС
Трамп считает, что США нужно "ладить" с Россией: "Я нравился Путину, он нравился мне"

Экс-президент США Дональд Трамп считает, что США следует "ладить" с Россией, Китаем и КНДР.

"Ладить с Россией - это хорошо, ладить с Китаем - это тоже хорошо, но проблема с Китаем заключалась в ситуации с коронавирусом", - сказал он в интервью телеканалу Fox News, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина. 

"Я прекрасно ладил с Путиным, я ему нравился, он мне нравился. И это хорошо, а не плохо", - отметил Трамп.

По его словам, "фальшивые истории", связанные с Россией, "мешали вести экономические дела". "Мы могли бы заработать много денег, у них отличные природные ресурсы", - сказал Трамп.

Он также отметил, что нужно "ладить" и с КНДР. Бывший американский лидер напомнил, что, когда его предшественник Барак Обама занимал пост президента США, он говорил, что самая большая проблема - в том, что "будет война".

"Но войны не было, мы отлично поладили. Он (лидер КНДР Ким Чен Ын, - ред) понравился мне, я понравился ему, и в этом нет ничего плохого", - сказал Трамп.

о два пітораса...
20.04.2021 10:20 Ответить
С учетом кимченина...три...
20.04.2021 10:23 Ответить
Вони подобались одне одному! Як це романтично!
20.04.2021 10:23 Ответить
о два пітораса...
20.04.2021 10:20 Ответить
20.04.2021 10:23 Ответить
20.04.2021 12:43 Ответить
С учетом кимченина...три...
20.04.2021 10:23 Ответить
20.04.2021 10:34 Ответить
20.04.2021 10:29 Ответить
Теж саме подумав, вони геї ! Зараз для політиків, це є престижним !
20.04.2021 10:45 Ответить
да об сила хоть и обнуленные....
20.04.2021 10:46 Ответить
Донни с рождения был 3,14расом.
таким и помрет
20.04.2021 14:56 Ответить
гейкубло на чолі з трампом
20.04.2021 10:22 Ответить
20.04.2021 10:31 Ответить
20.04.2021 14:57 Ответить
вот, оказывается, в чем проблема
20.04.2021 10:23 Ответить
"Мы могли бы заработать много денег, у них отличные природные ресурсы"

даже трамп понимает что рашка - сырьевой придадок)))
20.04.2021 10:23 Ответить
ох уж эти горячие парни, вазелин вам в помощь
20.04.2021 10:23 Ответить
Вони подобались одне одному! Як це романтично!
20.04.2021 10:23 Ответить
*********
20.04.2021 10:23 Ответить
трампісти, а вам нравіца *****? і чи нравіцца вам ин?
20.04.2021 10:24 Ответить
Хто б сумнівався.. ? Бо пукін, як викладе компромат на чубатого, навіть скунсам біля Трампа буде - гидко...
20.04.2021 10:25 Ответить
когда есть компромитирующие видео из мацковских отелей/борделей и не такое запоёшь ..... трамп жалок.....
20.04.2021 10:25 Ответить
Яка ромнатична, але сумна історія
20.04.2021 10:26 Ответить
Жить страшно.
20.04.2021 10:31 Ответить
*****-****** очко не выклюет!
20.04.2021 10:28 Ответить
Всем апологєтам трампа присвячується.
20.04.2021 10:29 Ответить
Теперь можно говорить открытым текстом.
20.04.2021 10:29 Ответить
воно й раніше це говорило
20.04.2021 10:33 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=vzJTLwKDFas
20.04.2021 10:56 Ответить
20.04.2021 10:30 Ответить
"...я ему нравился, он мне нравился. И вообще - у нас любовь!" - добавил агент "Рыжий".
20.04.2021 10:31 Ответить
зустрілись два похабних анекдоти
20.04.2021 10:50 Ответить
Трамп записал себя в "мальчики",которым Путин,не удержавшись,кидается целовать пупки...(Кто помнит кадры с Путиным,поймёт смысл )
20.04.2021 10:31 Ответить
В один ряд рашку с северной кореей поставил. 😁
20.04.2021 10:32 Ответить
Почетный донской казак Трампопон опять "спалился" Скажи мне кто твой друг и скажу кто ты. У него неприкрытая зависть смешанная с любовью в Си, Киму и Пукину потому что в мечтах он вечный правитель США с неограниченными моралью и правом полномочиями. ( его место на электрическом стуле. или в камере. но подобное к сожалению для США не вариант.)
20.04.2021 10:32 Ответить
от и целуйтесь в горбатой тайге.
20.04.2021 10:33 Ответить
Кацапская подстилка голос подала. А тут какие-то придурки по сей день считают что трамп был-огого. Куда там Байдену.
20.04.2021 10:33 Ответить
Ці придурки не такі вже й придурки, а дуже небезпечні маніпулятори, які намагались змінити позитивну думку суспільства, що до Байдена та переконати всіх у його нікчемності. Особисто мене декілька разів ці маніпулятори саме переконували та примушували змінити свою думку, що до Трампакса, а мені в черговий раз доводилось їм пояснювати, чому я цього рудого терпіти не можу та не поважаю, та поважати ніколи не буду. Називати їхні ніки не буду, «тому що їхні ніки слішком ізвєстниє, чтоб їх називать., потім сморіду буде на Раді Форумчан на весь Цензор, навіщо мені цей гембель.
20.04.2021 12:21 Ответить
то есть когда говорим на Пуйло , старый ********, это вовсе не фигура речи, а реальность?)))
20.04.2021 10:35 Ответить
Не здоровая канитель.
20.04.2021 10:36 Ответить
Республиканец Маккейн ( вечная память и земля ему пухом) перевернулся в гробу.. .. ( услышав подобное , пусть и от бывшего но все же ПРЕЗИДЕНТА США)
20.04.2021 10:36 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=dC7r2ccM-78 Господин назначил меня любимой женой
20.04.2021 10:38 Ответить
тепер ясно чому за трампа так топив ізраїль,раша, расисти всіх форм та прихильники *рептилоїдів*
20.04.2021 10:38 Ответить
Байден: "Путін вбивця. Накладемо санкції!" - запрошує Путіна на саміти, хоче повернути у G8, виводить кораблі з Чорного Моря. Нічого не робить для поховання СП2. Кричать - це хитрий план!

Трамп: "Тре дружити з Путіним." - накидає санкцій, блокує СП2, робить так, що за нього московія не рипалась - агент кремля.

У вас мала вже голова взірватись від такого дисонансу.
20.04.2021 10:42 Ответить
Вот і результат зустрічей з Путіним. Підхватив від останнього заразну "болячку" діагностовану Нємцовим. А вона невилікована.
20.04.2021 10:42 Ответить
пофиг... хто там кому ***** нравилось...обнимитесь и плачьте !
20.04.2021 10:42 Ответить
Трампу подобалась лисина Путіна, а Путіну дуже подобався чуб Трампа.
20.04.2021 10:43 Ответить
Я нравился Путину, он нравился мне" і хто ж серед вас була вона?
20.04.2021 10:44 Ответить
Слава Богу що це чмо програло...
20.04.2021 10:45 Ответить
- рижий рижий канапатий убіл путіна лапатай!...а я путіна нє біл, а я путіна любіл...
20.04.2021 10:47 Ответить
Ну, "полезный идиот", який, можливо, і зробив для США непогані речі в економіці, але зовсім не петрає в міжнародних справах і не розумів комуняцької школи "розводів".Це не Рейган...
20.04.2021 10:48 Ответить
"Я нравился Путину, он нравился мне" -- впевнений, що це нікого не дивує. Вони дуже схожі. Різниця тільки в тому, що один варнякає сам, а за другого це робить якийсь рудий з вусами.
20.04.2021 10:49 Ответить
нда, не будет авианосца Д.Трамп, это сто пудов
20.04.2021 10:53 Ответить
20.04.2021 10:53 Ответить
20.04.2021 10:55 Ответить
20.04.2021 10:55 Ответить
пропагандист РФ и ДНР эту перепечатку сайта РФ тулит с особой гордостью за Путина: Знай наших https://censor.net/ru/comments/locate/3240613/0192148b-fe10-707f-8a32-2012f2619f9f
20.04.2021 11:24 Ответить
Іпанько... що ще сказати
20.04.2021 11:01 Ответить
Встретились два одиночества.
20.04.2021 11:08 Ответить
Трамп - это как наш Беня только в США, Продаст и мать родную. В церкви перднет за пятак.
20.04.2021 11:09 Ответить
пора ху...лу трампыча с собой в сибирь, на горбатую гору везти. будет там у них с кожугетом кунжутовичем Ménage à trois
20.04.2021 11:09 Ответить
кунжутович там сам ху...лу "дымоход" прочищал. а теперь еще и трапм подключицца
20.04.2021 11:32 Ответить
20.04.2021 11:09 Ответить
Трампісти! Недарма я вас називала путіністи!

Трампісти-путіністи, коли будете Байдена гівном обливати, треба під всіма вашими коментарями залишати цю фразу: «Я нравился Путину, он нравился мне».
20.04.2021 11:15 Ответить
Трампон вже навіть не приховує того, що завжди заздрив диктаторам та сам мріяв про таку владу. Коли захоплював Капітолій, мабуть уявляв себе першим американським диктатором та володарем світу.
20.04.2021 11:20 Ответить
Он (лидер КНДР Ким Чен Ын, - ред) понравился мне, я понравился ему, и в этом нет ничего плохого", - сказал Трамп.Источник: https://censor.net/ru/n3260799

... всьо что нужно знать о Траме - херово с совестью и проблемы с головой
20.04.2021 16:15 Ответить
Какой то фейк или сложности с переводом.
20.04.2021 11:23 Ответить
это еще почему? трамп ху...лу комплименты неоднократно отвешивал. а чтобы говорить о трудностях перевода, нужно сначала увидеть оригинал
20.04.2021 11:42 Ответить
20.04.2021 11:52 Ответить
ПРичём при трампике никто не посмел ни северные потоки достраивать, ни ядерной зброей бряцать, ни вокруг Украины военные хороводы крутить.
20.04.2021 12:34 Ответить
"Мы могли бы заработать много денег" - дальше можно не читать,все ценности человека налицо.Штатам повезло,что этот уникум тупо не продал Штаты конченым кацапам.
20.04.2021 13:12 Ответить
После интимных каникул Путина и Шойгу в далекой сибирской тайге Трампу тоже восхотелось.
20.04.2021 15:07 Ответить
старый маразматик и конченый барыга
20.04.2021 16:10 Ответить
Я вот всегда читал Дони и ощущение что пишет или говорит ребенок лет 6-7ми. Простые, односложные предложения с минимальным набором простых слов. Я думал его просто так переводят. Читал его оригиналов в твиттере. Никуя, так и есть.
20.04.2021 16:18 Ответить
То виходь за нього заміж. Кидай свою Маланку.
20.04.2021 20:28 Ответить
 
 