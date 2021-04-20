Хакер с Херсонщины украл десятки миллионов долларов из банков США и Канады, - СБУ

Киберспециалисты СБУ совместно с американскими правоохранительными органами, заблокировали на Херсонщине противоправную деятельность хакера. По предварительным данным, злоумышленнику удалось украсть десятки миллионов долларов со счетов финансовых учреждений Северной Америки.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Установлено, что злоумышленник использовал вредоносное программное обеспечение, приобретенное у других участников хакерского сообщества. Отдельные модули он создавал и оптимизировал лично.

Уже задокументировано, что злоумышленнику удалось похитить реквизиты доступа к банковским счетам более тысячи граждан США и Канады, а также украсть более $300 000. В дальнейшем персональная и конфиденциальная информация использовалась через анонимные торговые площадки в "DarkNet".

Точная сумма ущерба, нанесенного злоумышленником, устанавливается. По предварительным оценкам специалистов, общая сумма украденных средств может достигать десятков миллионов долларов.

Во время проведения следственных действий получены неопровержимые доказательства противоправной деятельности хакера. У подозреваемого изъято компьютерное оборудование с образцами вредоносного программного обеспечения.

Продолжается досудебное расследование в рамках производства по ч. 2 ст. 361 Уголовного кодекса Украины.

