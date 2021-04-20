РУС
Хакер с Херсонщины украл десятки миллионов долларов из банков США и Канады, - СБУ

Киберспециалисты СБУ совместно с американскими правоохранительными органами, заблокировали на Херсонщине противоправную деятельность хакера. По предварительным данным, злоумышленнику удалось украсть десятки миллионов долларов со счетов финансовых учреждений Северной Америки.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Установлено, что злоумышленник использовал вредоносное программное обеспечение, приобретенное у других участников хакерского сообщества. Отдельные модули он создавал и оптимизировал лично.

Уже задокументировано, что злоумышленнику удалось похитить реквизиты доступа к банковским счетам более тысячи граждан США и Канады, а также украсть более $300 000. В дальнейшем персональная и конфиденциальная информация использовалась через анонимные торговые площадки в "DarkNet".

Точная сумма ущерба, нанесенного злоумышленником, устанавливается. По предварительным оценкам специалистов, общая сумма украденных средств может достигать десятков миллионов долларов.

Во время проведения следственных действий получены неопровержимые доказательства противоправной деятельности хакера. У подозреваемого изъято компьютерное оборудование с образцами вредоносного программного обеспечения.

Продолжается досудебное расследование в рамках производства по ч. 2 ст. 361 Уголовного кодекса Украины.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Несанкционированное вмешательство в радиоэлектронные сети подразделений ООС на Луганщине могло привести к блокированию каналов управления войсками, - СБУ

+5
Талантливый херсончанин
20.04.2021 10:58 Ответить
20.04.2021 10:58 Ответить
+2
От якби з підораші крав - був би молодець
20.04.2021 11:09 Ответить
20.04.2021 11:09 Ответить
+1
В громадян не тих країн гроші поцупив, хацкер)), тре було на схід дивитись, а не на захід)
20.04.2021 10:58 Ответить
20.04.2021 10:58 Ответить
В громадян не тих країн гроші поцупив, хацкер)), тре було на схід дивитись, а не на захід)
20.04.2021 10:58 Ответить
20.04.2021 10:58 Ответить
Талантливый херсончанин
20.04.2021 10:58 Ответить
20.04.2021 10:58 Ответить
Несмотря на все свои хакерские "таланты", этот херсончанинхерсонец, по сути - жадный и глупый. Был бы поумнее, вовремя бы остановился, но нет, аппетит у него видите ли разгорелся, после нескольких миллионов, ему этого показалось мало, он решил заиметь - десятки миллионов. Он не только вор (хоть и талантливый, но - вор), но еще - идиот.
20.04.2021 14:09 Ответить
20.04.2021 14:09 Ответить
Навряд чи його можна назвати ідіотом, особливо якщо встиг запастись баблом до того як його піймали.
Україна не видає своїх громадян згідно конституції , РФ и РБ тоже не видають , саме тому ці території вважажаються дуже сприятливим місцем для хакерів оскільки за таку діяльність дуже малі терміни покарання. У цього затриманого наприклад провадження у ч. 2 ст. 361 Кримінального кодексу України а це позбавлення волі на строк від трьох до шести років. Получить 4 вийде через 2-3 по УДО. А за такий же злочин в сша він би получив 30-60 років (при повній співпраці скоротили б до 10-15 років). Так що допустим вкрав 1млн долларів , зробив так щоб не змогли конфіскувати (наприклад купив якусь нерухомість і все записав на батьків, як роблять наші можновладці) , потім попався і получив по мінімуму і через пару років уже на свободі з лямом баксов в кармані . І можна жити і кайфувати і до кінця життя взагалі не працювати)))
20.04.2021 15:25 Ответить
20.04.2021 15:25 Ответить
Пацан к успеху шел...
20.04.2021 11:08 Ответить
20.04.2021 11:08 Ответить
От якби з підораші крав - був би молодець
20.04.2021 11:09 Ответить
20.04.2021 11:09 Ответить
и что теперь его выдадут США ?
20.04.2021 11:18 Ответить
20.04.2021 11:18 Ответить
Україна не видає своїх громадян згідно конституції , РФ и РБ тоже не видають , саме тому ці території вважажаються дуже сприятливим місцем для хакерів оскільки за таку діяльність дуже малі терміни покарання. У цього затриманого наприклад провадження у ч. 2 ст. 361 Кримінального кодексу України а це позбавлення волі на строк від трьох до шести років. Получить 4 вийде через 2-3 по УДО. А за такий же злочин в сша він би получив 30-60 років (при повній співпраці скоротили б до 10-15 років). Так що допустим вкрав 1млн долларів , зробив так щоб не змогли конфіскувати (наприклад купив якусь нерухомість і все записав на батьків, як роблять наші можновладці) , потім попався і получив по мінімуму і через пару років уже на свободі з лямом баксов в кармані . І можна жити і кайфувати і не батрачити на чужого дядю за копійки )))
20.04.2021 15:14 Ответить
20.04.2021 15:14 Ответить
Так наймите его.....
Как в США адекватные гос конторы делают.....
20.04.2021 11:54 Ответить
20.04.2021 11:54 Ответить
выпишите ему премию
показать весь комментарий
20.04.2021 17:57 Ответить
 
 