Хакер с Херсонщины украл десятки миллионов долларов из банков США и Канады, - СБУ
Киберспециалисты СБУ совместно с американскими правоохранительными органами, заблокировали на Херсонщине противоправную деятельность хакера. По предварительным данным, злоумышленнику удалось украсть десятки миллионов долларов со счетов финансовых учреждений Северной Америки.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Установлено, что злоумышленник использовал вредоносное программное обеспечение, приобретенное у других участников хакерского сообщества. Отдельные модули он создавал и оптимизировал лично.
Уже задокументировано, что злоумышленнику удалось похитить реквизиты доступа к банковским счетам более тысячи граждан США и Канады, а также украсть более $300 000. В дальнейшем персональная и конфиденциальная информация использовалась через анонимные торговые площадки в "DarkNet".
Точная сумма ущерба, нанесенного злоумышленником, устанавливается. По предварительным оценкам специалистов, общая сумма украденных средств может достигать десятков миллионов долларов.
Во время проведения следственных действий получены неопровержимые доказательства противоправной деятельности хакера. У подозреваемого изъято компьютерное оборудование с образцами вредоносного программного обеспечения.
Продолжается досудебное расследование в рамках производства по ч. 2 ст. 361 Уголовного кодекса Украины.
херсончанинхерсонец, по сути - жадный и глупый. Был бы поумнее, вовремя бы остановился, но нет, аппетит у него видите ли разгорелся, после нескольких миллионов, ему этого показалось мало, он решил заиметь - десятки миллионов. Он не только вор (хоть и талантливый, но - вор), но еще - идиот.
Україна не видає своїх громадян згідно конституції , РФ и РБ тоже не видають , саме тому ці території вважажаються дуже сприятливим місцем для хакерів оскільки за таку діяльність дуже малі терміни покарання. У цього затриманого наприклад провадження у ч. 2 ст. 361 Кримінального кодексу України а це позбавлення волі на строк від трьох до шести років. Получить 4 вийде через 2-3 по УДО. А за такий же злочин в сша він би получив 30-60 років (при повній співпраці скоротили б до 10-15 років). Так що допустим вкрав 1млн долларів , зробив так щоб не змогли конфіскувати (наприклад купив якусь нерухомість і все записав на батьків, як роблять наші можновладці) , потім попався і получив по мінімуму і через пару років уже на свободі з лямом баксов в кармані . І можна жити і кайфувати і до кінця життя взагалі не працювати)))
Как в США адекватные гос конторы делают.....