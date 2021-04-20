2 595 7
Самая тяжелая ситуация с коронавирусом сегодня в Киеве и ряде областей, - Степанов
На сегодняшний день ситуация с коронавирусом в ряде регионов страны остается сложной.
Об этом сегодня в ходе брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ.
"Самая тяжелая ситуация - в Киев, Киевской области, Одесской, Сумской, Николаевской и Харьковской области", - отметил Степанов.
Он уточнил, что в Киеве на данный момент заняты почти 75% коек с кислородом, в Киевской области - 70%, в Одесской области - 73%, Сумской области - 69,5%.
"Это говорит о том, что, подчеркну, достаточно напряженная ситуация", - добавил министр.
Как сообщалось, в Украине за сутки от COVID-19 умерли 367 человек, зафиксированы 8 940 новых случаев заражения, 12 075 человек - выздоровели.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Диды Выпивали
показать весь комментарий20.04.2021 10:41 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Владислав Обужеванний
показать весь комментарий20.04.2021 10:47 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
Fjall_Raven
показать весь комментарий20.04.2021 10:50 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
V W #479977
показать весь комментарий20.04.2021 11:01 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
tom peter
показать весь комментарий20.04.2021 12:23 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Alex Walewski #469029
показать весь комментарий20.04.2021 15:56 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
✘
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль