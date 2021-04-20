РУС
Самая тяжелая ситуация с коронавирусом сегодня в Киеве и ряде областей, - Степанов

На сегодняшний день ситуация с коронавирусом в ряде регионов страны остается сложной.

Об этом сегодня в ходе брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ.

"Самая тяжелая ситуация - в Киев, Киевской области, Одесской, Сумской, Николаевской и Харьковской области", - отметил Степанов.

Он уточнил, что в Киеве на данный момент заняты почти 75% коек с кислородом, в Киевской области - 70%, в Одесской области - 73%, Сумской области - 69,5%.

"Это говорит о том, что, подчеркну, достаточно напряженная ситуация", - добавил министр.

Как сообщалось, в Украине за сутки от COVID-19 умерли 367 человек, зафиксированы 8 940 новых случаев заражения, 12 075 человек - выздоровели.

Гаденыш.
20.04.2021 10:41 Ответить
Гаденыш в пальтишке)
20.04.2021 10:47 Ответить
да ладно так убиваться. скоро паска. подтянутся и остальные области.
20.04.2021 10:50 Ответить
Министр фейковой эпидемии
20.04.2021 11:01 Ответить
З цього тижня відкрили молодші школи: знову в маршрутках повно батьків з дітлахами. На носі Великдень - буде нам "плато" та Еверест! Вакцинація провалена !
20.04.2021 12:23 Ответить
Самая тяжелая ситуация с коронавирусом сегодня - в голове у степанова.... если это можно назвать головой....
20.04.2021 15:56 Ответить
 
 