Украина заняла 97 место в мировом рейтинге "Индекса свободы прессы" от организации "Репортеры без границ"

Украина второй год подряд входит в сотню "Индекса свободы прессы" от организации "Репортеры без границ". Страна опустилась на одну позицию - 97-е место, хотя и улучшила свою оценку на 0,44 балла, по сравнению с прошлым годом. Индекс Украины 2020 года - 32,52. То есть показатели свободы слова улучшаются, однако в ряде других стран, которые опередили Украину, это происходит быстрее.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет Радио Свобода.

В отчете "Репортеров без границ" отмечается, что медиаландшафт в Украине очень разнообразен, и власти приняли ряд долгожданных реформ, начиная с 2014 года. В частности, закон об открытии владельцев СМИ. Впрочем, эти положительные сдвиги хрупкие.

"Следует больше сделать для ослабления мощного влияния олигархов на медиа, поощрять редакционную независимость и бороться с безнаказанностью за преступления, совершенные против журналистов", - заявили в "Репортерах без границ".

"Беспокойство до сих пор вызывают манипуляции новостями, нарушение конфиденциальности источников, кибератаки и фейковые новости. Подконтрольный сепаратистам (речь идет о поддерживаемых Россией террористах - ред.) восток страны все еще остается зоной без критических журналистов и иностранных наблюдателей, куда нет доступа", - добавляют исследователи.

"Репортеры без границ" выражают беспокойство, что убийства журналистов Павла Шеремета, Георгия Гонгадзе и Вадима Комарова до сих пор не раскрыты, а это поощряет безнаказанность.

В этом году "Индекс свободы прессы" возглавляют Норвегия, Финляндия, Швеция, Дания, Коста-Рика.

В рейтинге по 2019, опубликованном в апреле 2020, Украина была девяносто шестой в рейтинге. Это был первый раз, начиная с 2009 года, когда страна попала в сотню.

