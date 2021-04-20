РУС
Украина заняла 97 место в мировом рейтинге "Индекса свободы прессы" от организации "Репортеры без границ"

Украина второй год подряд входит в сотню "Индекса свободы прессы" от организации "Репортеры без границ". Страна опустилась на одну позицию - 97-е место, хотя и улучшила свою оценку на 0,44 балла, по сравнению с прошлым годом. Индекс Украины 2020 года - 32,52. То есть показатели свободы слова улучшаются, однако в ряде других стран, которые опередили Украину, это происходит быстрее.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет Радио Свобода. 

В отчете "Репортеров без границ" отмечается, что медиаландшафт в Украине очень разнообразен, и власти приняли ряд долгожданных реформ, начиная с 2014 года. В частности, закон об открытии владельцев СМИ. Впрочем, эти положительные сдвиги хрупкие.

"Следует больше сделать для ослабления мощного влияния олигархов на медиа, поощрять редакционную независимость и бороться с безнаказанностью за преступления, совершенные против журналистов", - заявили в "Репортерах без границ".

"Беспокойство до сих пор вызывают манипуляции новостями, нарушение конфиденциальности источников, кибератаки и фейковые новости. Подконтрольный сепаратистам (речь идет о поддерживаемых Россией террористах - ред.) восток страны все еще остается зоной без критических журналистов и иностранных наблюдателей, куда нет доступа", - добавляют исследователи.

"Репортеры без границ" выражают беспокойство, что убийства журналистов Павла Шеремета, Георгия Гонгадзе и Вадима Комарова до сих пор не раскрыты, а это поощряет безнаказанность.

В этом году "Индекс свободы прессы" возглавляют Норвегия, Финляндия, Швеция, Дания, Коста-Рика.

В рейтинге по 2019, опубликованном в апреле 2020, Украина была девяносто шестой в рейтинге. Это был первый раз, начиная с 2009 года, когда страна попала в сотню.

Зроби невеличке зусилля над собою, прочитай новину!!!
Следует больше сделать для ослабления мощного влияния олигархов на медиа, поощрять редакционную независимость и бороться с безнаказанностью за преступления, совершенные против журналистов
Еще одни придурки. Пусть еще споют как мертвечука ущемили с его помойками.
Еще одни придурки. Пусть еще споют как мертвечука ущемили с его помойками.
Зроби невеличке зусилля над собою, прочитай новину!!!
Следует больше сделать для ослабления мощного влияния олигархов на медиа, поощрять редакционную независимость и бороться с безнаказанностью за преступления, совершенные против журналистов
Да это всё-балабольство. В своём роде ООН.
якщо ти так це сприймаєш, чому тоді так агресивно реагуєш?
Балачки ні про що дістали вже.
Левачье уе"бищное со всеми своими индексами , рейтингами и тд ...Мне просто интересно вот коррупционный индекс , хм учитывался ли в нем пан Шредер или австриячка гарцующая с х"йлом на своей свадьбе ? Ведь я сомневаюсь что там прям платонически дружеские отношения и ничего более ...или вот возьмем того же Фирташа как он умудряеца то в уходить от фемиды ? Питаннячко .
Когда народ увидит, что власть продолжает воровать не обращая ни малейшего внимания, на то, что пишется в отечественной и зарубежной прессе, то этот индекс тоже откатится на последнее место в мире как и все остальные показатели страны. Мы медленно, но верно превращаемся если не в КНДР, то в Венесуэлу.
Почему не оценивают реакцию властей на информацию в прессе?
Мы бы заняли первое место.
логіка навиворіт - ознака гебнявості

Україна посіла 97 місце у світовому рейтингу "Індексу свободи преси" від організації "Репортери без кордонів" - Цензор.НЕТ 1673
Україна посіла 97 місце у світовому рейтингу "Індексу свободи преси" від організації "Репортери без кордонів" - Цензор.НЕТ 6567
После диктаторских запретов поднялась еще выше в рейтинге свободы слова. Бгг.
