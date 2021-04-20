США предоставят дополнительные $155 млн на поддержку развития Украины, из которых $63 млн - на противодействие агрессии РФ
Соединенные Штаты Америки через Агентство США по международному развитию (USAID) сообщили о предоставлении Украине дополнительного финансирования на развитие в размере $155 млн
об этом сообщает посольство США в Украине.
"Дополнительные ресурсы будут использованы в этом году для решения ряда ключевых вопросов в различных сферах развития Украины, к которым, в частности, относятся: поддержка роста экономики и улучшения состояния здоровья украинцев - $34 млн; совершенствование мер по противодействию коррупции - $14 млн; противодействие российской агрессии - $63 млн; укрепление демократии и управления - $44 млн", - говорится в сообщении.
Первая статья предусматривает поддержку восстановления Украины после пандемии COVID-19 путем улучшения качества основных медицинских услуг; повышение прозрачности и расширение экономических возможностей в энергетике, сельском хозяйстве и финансовой отрасли, чтобы способствовать росту доверия инвесторов и повышению экономической устойчивости малого и среднего бизнеса; помощь в развитии земельного рынка.
Совершенствование мер по противодействию коррупции предусматривает поддержку реформ и обеспечение защиты антикоррупционных институций; уменьшение коррупции в сфере здравоохранения и помощь в закупке жизненно необходимых лекарств для сокращения неофициальных выплат со стороны пациентов; поддержку платформ электронного управления, упрощающих доступ к услугам и оптимизирующих процесс получения пенсий и пособий.
Средства на противодействие российской агрессии планируется направить на защиту прав человека и доступ к правосудию пострадавшим от российской агрессии украинцам, снижение энергетической и экономической зависимости Украины от РФ путем содействия подключению к энергетической сети Европы и укрепления украинских предприятий на востоке страны; расширение доступа граждан к качественной и объективной информации в для противодействия дезинформации.
Укрепление демократии и управления предусматривает расширение судебной реформы; укрепление новосозданных объединенных территориальных громад; поощрение молодежного лидерства и инноваций.
Павло Вольвач
(Байдуже, вівторок чи четвер).
Точать ляси кумоньки-товарки.
Світить сонце. А Терьоха вмер.
Вмер і вмер. Кому яка різниця?
Не для того ж літо почалось,
Щоб комусь оплакувать п'яницю,
Що з тюрéм приніс туберкульоз.
З церквою на спині, Вася здимів -
І кому від того стало гірш?
Він чотири рази був судимим,
Скажуть: "Ну куди його у вірш?!" поезия...
Радиоэлектронная разведка осуществляет радиоперехвата сигналов излучающих радиоэлектронных средств противника. Одной из технологий, которую Украина унаследовала у СССР - станция «Кольчуга». «Кольчуга» - это пассивная РЛС, работающая по принципу тропосферного распространения. Она способна не только разоблачать, но и распознавать наземные (загоризонтные) и воздушные цели, даже те, что изготовлены с применением элементов малой заметности, или так называемых стелс-технологий. Предприятие ранее базировалось в Донецке, но после начала российско-украинской войны переехало в Киев.
Редакции информационного агентства «ОПК» удалось пообщаться с заместителем директора предприятия НПК СКБ «Таргет» Виталием Яковлевым и разузнать о планах предприятия и перспективах развития технологий в Украине.
"Наше государство в принципе готово покупать нашу станцию «Кольчуга». Сейчас мы ждем, когда выйдет информация по ГОЗ. По-моему, там должен быть раздел именно такого же типа - по ремонту и модернизации. Потому что, таких станций, которые мы ремонтируем заграницей, у нас на вооружении стоит несколько штук. Мы фактически из старой станции делаем новый комплекс. Мы старую антенну оставляем, но основательно меняем начинку, а также добавляем воздушный компонент. Таким образом, мы работаем и по пеленгованию дальних целей. До 600 км, и добавляем сопровождение воздушных целей"- заявил Виталий Яковлев.
