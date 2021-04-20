РУС
США предоставят дополнительные $155 млн на поддержку развития Украины, из которых $63 млн - на противодействие агрессии РФ

США предоставят дополнительные $155 млн на поддержку развития Украины, из которых $63 млн - на противодействие агрессии РФ

Соединенные Штаты Америки через Агентство США по международному развитию (USAID) сообщили о предоставлении Украине дополнительного финансирования на развитие в размере $155 млн

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает посольство США в Украине.

"Дополнительные ресурсы будут использованы в этом году для решения ряда ключевых вопросов в различных сферах развития Украины, к которым, в частности, относятся: поддержка роста экономики и улучшения состояния здоровья украинцев - $34 млн; совершенствование мер по противодействию коррупции - $14 млн; противодействие российской агрессии - $63 млн; укрепление демократии и управления - $44 млн", - говорится в сообщении.

Первая статья предусматривает поддержку восстановления Украины после пандемии COVID-19 путем улучшения качества основных медицинских услуг; повышение прозрачности и расширение экономических возможностей в энергетике, сельском хозяйстве и финансовой отрасли, чтобы способствовать росту доверия инвесторов и повышению экономической устойчивости малого и среднего бизнеса; помощь в развитии земельного рынка.

Совершенствование мер по противодействию коррупции предусматривает поддержку реформ и обеспечение защиты антикоррупционных институций; уменьшение коррупции в сфере здравоохранения и помощь в закупке жизненно необходимых лекарств для сокращения неофициальных выплат со стороны пациентов; поддержку платформ электронного управления, упрощающих доступ к услугам и оптимизирующих процесс получения пенсий и пособий.

Средства на противодействие российской агрессии планируется направить на защиту прав человека и доступ к правосудию пострадавшим от российской агрессии украинцам, снижение энергетической и экономической зависимости Украины от РФ путем содействия подключению к энергетической сети Европы и укрепления украинских предприятий на востоке страны; расширение доступа граждан к качественной и объективной информации в для противодействия дезинформации.

Укрепление демократии и управления предусматривает расширение судебной реформы; укрепление новосозданных объединенных территориальных громад; поощрение молодежного лидерства и инноваций.

Топ комментарии
+11
Думаю, що на ці гроші, краще б було делегувати в Україну - суддів з США і розвиток піде і все встане з голови на ноги...
20.04.2021 10:48 Ответить
+7
Молода ********* радо прийме допомогу і заасфальтує ще одну уявну дорогу.
20.04.2021 10:46 Ответить
+6
Разворуют на "вэлыке крадивныцтво". В офисе зе уже делят.
20.04.2021 10:49 Ответить
155 млн піде на фінансування діяльності персоналу США, що діє і буде діяти на території України. ЗЄлікі їх навіть не понюхають.
20.04.2021 14:34 Ответить
....смешно.... этих денег хватит на месяц пошиковать слугам народа на Мальдивах с семьями, как раз сезон - вовремя подсуетились!!!)))
20.04.2021 10:53 Ответить
значит неожиданные "оздоровительные" для слуг уродов.
20.04.2021 10:57 Ответить
20.04.2021 10:54 Ответить
20.04.2021 13:26 Ответить
кошти виділено в рамках usaid, значить usaid і контролюватимуть витрати... нехай зеблюдки оближуться і посмокчуть
20.04.2021 11:06 Ответить
Кловун спросит - почему вы, американцы еще не выделили мильярд? usaid поперхнется и застынет. А в это время Бубочка мотнется в Оман.
20.04.2021 11:17 Ответить
"...Нас перемагають не танкові прориви, а чорна вирва інформаційного і культурного простору, наповнена кацапокаркаючим контентом"
Павло Вольвач
20.04.2021 10:53 Ответить
День такий - ні хмарки, ні пів-хмарки
(Байдуже, вівторок чи четвер).
Точать ляси кумоньки-товарки.
Світить сонце. А Терьоха вмер.

Вмер і вмер. Кому яка різниця?
Не для того ж літо почалось,
Щоб комусь оплакувать п'яницю,
Що з тюрéм приніс туберкульоз.

З церквою на спині, Вася здимів -
І кому від того стало гірш?
Він чотири рази був судимим,
Скажуть: "Ну куди його у вірш?!" поезия...
20.04.2021 11:22 Ответить
я не розумію, навіщо на ілюстрації новини кацапська ганчірка?
20.04.2021 11:03 Ответить
Закатают в асфальт...и зеленым глазом не моргнут...
20.04.2021 11:11 Ответить
Если бы. А то половину разворуют. Надо машины покупать, квартиры. Голопузые кварталовцы дорвались до кормушки.
20.04.2021 11:13 Ответить
Не в коня корм.
20.04.2021 11:27 Ответить
То есть на реальное повышение обороноспособности - нельзя потратить и цента!
20.04.2021 11:33 Ответить
ГОСУДАРСТВО ГОТОВО ПОКУПАТЬ МОДЕРНИЗИРОВАННУЮ СТАНЦИЮ «КОЛЬЧУГА» - ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА НПК СКБ «ТАРГЕТ»

Радиоэлектронная разведка осуществляет радиоперехвата сигналов излучающих радиоэлектронных средств противника. Одной из технологий, которую Украина унаследовала у СССР - станция «Кольчуга». «Кольчуга» - это пассивная РЛС, работающая по принципу тропосферного распространения. Она способна не только разоблачать, но и распознавать наземные (загоризонтные) и воздушные цели, даже те, что изготовлены с применением элементов малой заметности, или так называемых стелс-технологий. Предприятие ранее базировалось в Донецке, но после начала российско-украинской войны переехало в Киев.

Редакции информационного агентства «ОПК» удалось пообщаться с заместителем директора предприятия НПК СКБ «Таргет» Виталием Яковлевым и разузнать о планах предприятия и перспективах развития технологий в Украине.

"Наше государство в принципе готово покупать нашу станцию «Кольчуга». Сейчас мы ждем, когда выйдет информация по ГОЗ. По-моему, там должен быть раздел именно такого же типа - по ремонту и модернизации. Потому что, таких станций, которые мы ремонтируем заграницей, у нас на вооружении стоит несколько штук. Мы фактически из старой станции делаем новый комплекс. Мы старую антенну оставляем, но основательно меняем начинку, а также добавляем воздушный компонент. Таким образом, мы работаем и по пеленгованию дальних целей. До 600 км, и добавляем сопровождение воздушных целей"- заявил Виталий Яковлев.



Подробнее тут: http://opk.com.ua/%d0%b3%d0%be%d1%81%d1%83%d0%b4%d0%b0%d1%80%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be-%d0%b3%d0%be%d1%82%d0%be%d0%b2%d0%be-%d0%bf%d0%be%d0%ba%d1%83%d0%bf%d0%b0%d1%82%d1%8c-%d0%bc%d0%be%d0%b4%d0%b5%d1%80%d0%bd%d0%b8/
20.04.2021 11:38 Ответить
США нададуть додаткові $155 млн на підтримку розвитку України, з яких $63 млн - на протидію агресії РФ - Цензор.НЕТ 2430
20.04.2021 11:38 Ответить
Урааааа! бенечке подгон.......
20.04.2021 12:03 Ответить
мммм 63млн..... так это бубочке на новый салон.................
20.04.2021 12:23 Ответить
сынок Байдена и зеленые мрази хорошо распилят помощь американских налогоплательщиков
20.04.2021 14:23 Ответить
 
 