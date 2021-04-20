"Кум Ермак отмажет Тищенко перед Зеленским так же, как отмазал Татарова", - Шабунин

Глава Офиса Президента Андрей Ермак "отмажет" своего кума, нардепа "Слуги народа" Николая Тищенко, который устроил вечеринку в разгар карантина в одном и столичных отелей.

Об этом в Facebook сообщает глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин, информирует Цензор.НЕТ.

"Знаете, почему Коля Тищенко в носу имел наше возмущение его гулянкой в карантин? Потому что знает, что кум (Ермак) отмажет его перед президентом. Зеленский в который раз послушает Ермака, а не здравый смысл (или элементарные нормы электорального приличия)", - говорится в сообщении.

"Отмазал же Ермак своего Татарова, которому подозрение в коррупционном преступлении вручили? Отмазал. Так и кума своего Тищенко перед Зеленским отмажет", - добавил глава ЦПК.

По словам Шабунина, виноваты в этом украинцы, потому что "это мы приемлем, что наше возмущение в носу имеет даже не Зеленский - а быкующий Тищенко".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Лерос о вечеринке "слуги народа" Тищенко: Зеленский тоже праздновал свой день рождения в разгар пандемии в пентхаусе олигарха

"Наше возмущение долго не превращается в действие - даже самое простое, быстрое. Например, знаете сколько собрала петиция об увольнении того же Татарова за первые 22 дня сбора? Ничтожных 7940 голосов. Это при том, что подписать петицию призвали куча ЛОМов (лидеров общественного мнения. - Ред.) с десятками тысяч фолловеров. ... Мы прекрасно понимаем угрозу Украине от Татарова, который выполняет прихоти Ермака и Портнова. Но многим из нас просто облом ничтожных 2 мин на подписание петиции тратить. Мы заслуживаем такое к себе отношение со стороны Ермака и его людей. По крайней мере, пока не станем готовы хотя бы на элементарные, простые, 2-минутные действия", - подытожил Шабунин.

Ранее СМИ сообщали, что нардеп "Слуги народа" Николй Тищенко в разгар карантина закатил пышную вечеринку в ресторане киевского отеля Fairmont. Полиция открыла уголовное производство.

Позже в сети появились фото и видео с пышной вечеринки, которую народный депутат "Слуги народа" Николай Тищенко устроил 18 апреля в ресторане киевского отеля Fairmont в честь дня рождения своей супруги - Аллы Барановской.

Напомним, в конце апреля прошлого года Тищенко уже попадал в подобный скандал во время локдауна в столице. Журналисты выяснили, что его ресторан в центре Киева принимает ВИП-гостей, невзирая на карантин. Сам Тищенко объяснил: "В ресторане проходят личные встречи. Это такой штаб".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Вечеринка "слуги народа" Тищенко: гости без масок, 5 часов празднования и большой салют, - СМИ. ВИДЕО+ФОТО