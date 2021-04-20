РУС
"Кум Ермак отмажет Тищенко перед Зеленским так же, как отмазал Татарова", - Шабунин

"Кум Ермак отмажет Тищенко перед Зеленским так же, как отмазал Татарова", - Шабунин

Глава Офиса Президента Андрей Ермак "отмажет" своего кума, нардепа "Слуги народа" Николая Тищенко, который устроил вечеринку в разгар карантина в одном и столичных отелей.

Об этом в Facebook сообщает глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин, информирует Цензор.НЕТ.

"Знаете, почему Коля Тищенко в носу имел наше возмущение его гулянкой в карантин? Потому что знает, что кум (Ермак) отмажет его перед президентом. Зеленский в который раз послушает Ермака, а не здравый смысл (или элементарные нормы электорального приличия)", - говорится в сообщении.

"Отмазал же Ермак своего Татарова, которому подозрение в коррупционном преступлении вручили? Отмазал. Так и кума своего Тищенко перед Зеленским отмажет", - добавил глава ЦПК.

По словам Шабунина, виноваты в этом украинцы, потому что "это мы приемлем, что наше возмущение в носу имеет даже не Зеленский - а быкующий Тищенко".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Лерос о вечеринке "слуги народа" Тищенко: Зеленский тоже праздновал свой день рождения в разгар пандемии в пентхаусе олигарха

"Наше возмущение долго не превращается в действие - даже самое простое, быстрое. Например, знаете сколько собрала петиция об увольнении того же Татарова за первые 22 дня сбора? Ничтожных 7940 голосов. Это при том, что подписать петицию призвали куча ЛОМов (лидеров общественного мнения. - Ред.) с десятками тысяч фолловеров. ... Мы прекрасно понимаем угрозу Украине от Татарова, который выполняет прихоти Ермака и Портнова. Но многим из нас просто облом ничтожных 2 мин на подписание петиции тратить. Мы заслуживаем такое к себе отношение со стороны Ермака и его людей. По крайней мере, пока не станем готовы хотя бы на элементарные, простые, 2-минутные действия", - подытожил Шабунин.

Ранее СМИ сообщали, что нардеп "Слуги народа" Николй Тищенко в разгар карантина закатил пышную вечеринку в ресторане киевского отеля Fairmont. Полиция открыла уголовное производство.

Позже в сети появились фото и видео с пышной вечеринки, которую народный депутат "Слуги народа" Николай Тищенко устроил 18 апреля в ресторане киевского отеля Fairmont в честь дня рождения своей супруги - Аллы Барановской.

Напомним, в конце апреля прошлого года Тищенко уже попадал в подобный скандал во время локдауна в столице. Журналисты выяснили, что его ресторан в центре Киева принимает ВИП-гостей, невзирая на карантин. Сам Тищенко объяснил: "В ресторане проходят личные встречи. Это такой штаб".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Вечеринка "слуги народа" Тищенко: гости без масок, 5 часов празднования и большой салют, - СМИ. ВИДЕО+ФОТО

Шабунин Виталий (613) Центр противодействия коррупции (279) Ермак Андрей (1314) Тищенко Николай (338)
+23
Ой, я вас просю) Минулого разу, коли спалахнув скандал з "Велюром", ЗЕлені жаби повідомляли, що "ЗЄля ЖОРСТКО поговорив з Тищенком" Угу, настільки "жорстко", що Коля Тищенко клав великий іржавий болт і на карїну, і на ЗЄлю
20.04.2021 10:54 Ответить
+17
У Шабунина бред. Не надо никого ни перед кем отмазывать. Зеленский вполне разделяет поведение тищенко, поскольку он по сути такой же, только мерзостней на порядки. Ни ермака, ни татарова там не нужно. Совсем не нужно.
показать весь комментарий
20.04.2021 10:56 Ответить
+13
100% правда. Досить згадати поведінку ЗЕленого ублюдка в Буковелі - без маски і серед натовпу.
показать весь комментарий
20.04.2021 10:58 Ответить
Ой, я вас просю) Минулого разу, коли спалахнув скандал з "Велюром", ЗЕлені жаби повідомляли, що "ЗЄля ЖОРСТКО поговорив з Тищенком" Угу, настільки "жорстко", що Коля Тищенко клав великий іржавий болт і на карїну, і на ЗЄлю
20.04.2021 10:54 Ответить
* і на країну, і на ЗЄлю
20.04.2021 10:55 Ответить
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/05/4/7250446/ Зеленский жестко поговорил с Тищенко - замглавы ОП, 4 мая 2020,

Прямая речь: "Смотрите, никому нельзя (предпринимателям работать во время карантина -ред.). У президента был очень жесткий разговор с этим народным депутатом (Тищенко ред.)
20.04.2021 11:06 Ответить
не кум Ермак, а "однополчанин" по цирку Шапито
20.04.2021 13:01 Ответить
одно другому не мешает ))) наоборот - теснее ряды ))))
20.04.2021 13:46 Ответить
Ну чому, в цей раз буде ще жорсткіша розмова.)
20.04.2021 13:55 Ответить
БиоОсоби слуги уроды, лживые, воровитые мерзости.
20.04.2021 10:56 Ответить
У Шабунина бред. Не надо никого ни перед кем отмазывать. Зеленский вполне разделяет поведение тищенко, поскольку он по сути такой же, только мерзостней на порядки. Ни ермака, ни татарова там не нужно. Совсем не нужно.
20.04.2021 10:56 Ответить
100% правда. Досить згадати поведінку ЗЕленого ублюдка в Буковелі - без маски і серед натовпу.
20.04.2021 10:58 Ответить
найкраще всьому поясненя вчора дав поярков у своєму влозі:https://www.youtube.com/watch?v=n9S7F7y77v0
20.04.2021 10:57 Ответить
Так зручніше.
https://www.youtube.com/watch?v=n9S7F7y77v0
Вибирайте не "копіювати", а "вирізати". Тоді вкладка буде активна.
20.04.2021 11:03 Ответить
Как же Поярков "любит" ЗЕизбирателей Я с ним согласен
20.04.2021 11:33 Ответить
А что тебе не нравится? 5 лет жаловался послам семерки на Порошенко, сходи пожалуйся на Ишака.
20.04.2021 10:57 Ответить
Зацените посыл шабуньки, - мол, хороший царь наказал бы холопа но плохой боярин дерьмак отмажет. Так мило)
20.04.2021 10:58 Ответить
*смазка предоставляется братом ермака
*(на правах рекламы)
20.04.2021 10:59 Ответить
А тепер, щодо кумівства у країні!
"Кум Ермак отмажет Тищенко перед Зеленским так же, как отмазал Татарова", - Шабунин - Цензор.НЕТ 8066
20.04.2021 11:00 Ответить
///
10 запитань актора Зеленського преЗЕдентові Зеленському (які воно намагалось задати Порошенко, гундосячи з трибуни і заляпуючи всіх слиною):1.Чому ніхто не сидить за Іловайськ та Дебальцеве?
2.Чому через 6 років ми так і не знаємо вбивць на Майдані?
3.Чи не хотіли б ви взяти участь в експерименті і спробувати прожити на 1500 гривень пенсії хоча б місяць?
4.Скільки грошей вам ще потрібно взяти з бюджету країни, щоб наїстися?
5.Чому не покарані прибічники Януковича?
6.Чому всі ваші люди мають обидві руки?
7.Добровольці і патріоти опинились в тюрмах, бо для вас вони загроза?
8.Чи пам'ятаєте ви таке слово як люстрація?
9.Яка ваша частка із незаконного копання бурштину?
10.Чи будете ви, якщо вам доведеться опинитися перед судом, казати, що це помста чи політичне переслідування?
20.04.2021 13:57 Ответить
очень серьезный разговор Зельки с Тищенко "Кум Ермак отмажет Тищенко перед Зеленским так же, как отмазал Татарова", - Шабунин - Цензор.НЕТ 6143 "Кум Ермак отмажет Тищенко перед Зеленским так же, как отмазал Татарова", - Шабунин - Цензор.НЕТ 1180
20.04.2021 11:02 Ответить
Главная особенность терпил 73% заключается в том, что они не признает вину того, что тищенки-дерьмаки-татаровы - это их выбор два года назад. Поэтому когда шабуня говорит про "мы", он должен делать дополение: голосовавшие за шимпанЗЕ. Поскольку здравомыслящие граждане, два года назад думали мозгами и не выбирали квартал95 руководить страной.
20.04.2021 11:02 Ответить
У 73% вместо думалки телевизор со "Скотами" и 95м кварталом по Г+Г.
20.04.2021 11:09 Ответить
Главный блондин Украины.
"Кум Ермак отмажет Тищенко перед Зеленским так же, как отмазал Татарова", - Шабунин - Цензор.НЕТ 4460
20.04.2021 11:03 Ответить
а шо ты баран зеленый сказать этим хотел?))
20.04.2021 11:31 Ответить
Он не блондин!
20.04.2021 13:10 Ответить
Я сужу только по голове.
Но тебе виднее. Ты видел больше меня.
Значит - крашеный блондин.
20.04.2021 14:22 Ответить
Он альбинос без всяких красок.
20.04.2021 17:50 Ответить
Шабунин, ты клоун. Зеленскому никакие дерьмаки не нужны, чтобы кого-то отмазать. Это то немногое, с чем маленькое зеленое чмо справляется само.
20.04.2021 11:16 Ответить
Ачётакова,пля? Кому війна,а кому і мати рідна!
20.04.2021 11:20 Ответить

При нынешних возможностях, такую вечеринку легко можно было сделать в загородном доме.
Тихо. Уютно.Без шума. Кейтеринг, бармены, официанты, диджеи, шоу программы - это все в свободном доступе. Тем более, если ты публичная личность и могут быть последствия. Казалось бы - очевидная опция.

Но нет - тут другое. Тут - демонстрация.
Вот смотрите как я плюю на все эти ограничения.
Маски для лохов.
Запреты для лохов.
Карантин для лохов.
Закрытия для лохов.
Приходите ко мне и за бабки я решу вам любой вопрос, точно так же наплевав на все ограничения. У меня кум лично Ермак. У меня друг лично Зеленский.

А если даже будет скандал - мы запилим какое-нибудь очередное решение РНБО и все забудут. Это такая абсолютная демонстрация своей безнаказанности.
И салют. Обязательно салют. Салют - чтобы все О#уели от осознания крутости.

Я хорошо помню точно такой момент. Был 2013. И ребят таких же как этот. Тема Пшонка, Саша Янукович, Серёжа Арбузов.
О#уевшие от вседозволенности и сыпящегося бабла. Взявшие Бога за бороду.
Считавшие всех вокруг людьми второго сорта.

Это все мы уже проходили. И конец у этих будет такой же.
Нет ребята. Он не случайно попался - он хотел именно вот так - наоборот.
Чтобы каждый ползающий второй год на коленях ФОП, магазин, ТЦ, ресторан, кафе и Гостиница видел кто он - и кто все мы.
Чтобы это стало известно. Чтобы подчеркнуть своё величие, свою вседозволенность и свою безнаказанность.
Ему по#уй, что вы думали про Велюр. Ему по#уй, что вы думаете про Фермонт.

/Алексей Давиденко
20.04.2021 11:26 Ответить
я уже не столько боюсь нападения кацов как наших ( правителей) во первых тупые от природы, во вторых погрязли по уши в коррупции всего за 2 года
20.04.2021 11:30 Ответить
Шабунчик , вже вкотре знов кажу - своє лайно ( тищенків -єрмаків-татарових),самі за собою і прибирай-тє ..!!! Ви , різні зебіли-зрадофіли-абнепорошенківці , нагадили ( привели їх до влади ), вам його і зішкрібати . Закачуй рукава , телепень , і - вперед !!
20.04.2021 11:33 Ответить
****, зебелье. говорят - а при вашем Порошенко и Супрун было бы еще хуже. Этих баранов не исправить. Эта страна % на 80 населена Шариковыми, которые будут и дальше выбирать себе подобных. Это теперь многим страшно стало, не сцыкло же воевать будет, поэтому рейтинг Порошенко обогнал чмошника
20.04.2021 11:35 Ответить
Пф-ф-ф-ф-ффффффф...
На всю країну-порушення правил карантину,з послідуючим спалахом захворювання зі стрибком летальності... А ви про Каклєту...
"Кум Єрмак відмаже Тищенка перед Зеленським так само, як відмазав Татарова", - Шабунін - Цензор.НЕТ 6300
20.04.2021 11:51 Ответить
Это фотошоп!
20.04.2021 13:11 Ответить
ботам дали очередной тезис: "Зеленскому никто не нужен чтобы отмазать Тищенко"
20.04.2021 11:51 Ответить
"Кум Єрмак відмаже Тищенка перед Зеленським так само, як відмазав Татарова", - Шабунін - Цензор.НЕТ 3705
Кремлівський ...резидент ЗЕбіл капітулянт, він ще і корупціонер
бо прикриває своїх поплічників бандитів, корупціонерів -злодіїв
і нахабно і підступно сміється над суверенною Україною
( для нього вона повія) і Українським народом!
20.04.2021 12:00 Ответить
Он еще и Нострадамусом был?
20.04.2021 13:13 Ответить
этот завхоз ВРАГ Украины и украинцев
20.04.2021 12:08 Ответить
Мог ли Тищенко обойтись без громкой вечеринки в локдаун? Хм…А может ли Зеленский обойтись без кортежей в 30+ машин? А может ли Зеленский обойтись без смены интерьеров в самолетах за счет бюджета в тяжелейший год? А мог ли Зеленский обойтись без 18 отпусков за два года «работы»? А мог ли Яременко обойтись без анала-табу на заседании парламента? А могли бы все эти «слуги» обойтись без беспрерывных зашкваров? А могли ли все эти новые лица обойтись без превращения политики в клоунаду, а Украины - в цирк?

Могли бы. Конечно, могли бы. Но как бы тогда они еще показали нам, где мы и где они? Как бы тогда они еще показали, кто здесь элита, кто здесь власть, кто здесь главный? Как бы тогда они ощущали свое превосходство? Достижениями? Ха.

Другого способа же нет для них. Они ведь низкие, подлые, они тупые, в конце концов. Получившие власть не по заслугам и способностям, а волей олигархов. Их способностей хватает на прибарахлиться.

Спалившиеся гулянки Тищенко - это не ошибки и не грабли. Это демонстрация. Такая же, как кортежи Зеленского. Не удивлюсь, кстати, если «журналисткам», спалившим вечеринку Тищенко, Коля звонил сам. Шоб все видели. И шоб понимали, кому здесь закон не писан. В обоих смыслах.

https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81?__eep__=6&__cft__[0]=AZUkfxg3SUUoKx8u3JLdwC7eyQmGw0dNMYwmKFfo_qngTYDcqUF6Aj2MNJ0fArnLgh1OJPYtUCE2f96Ywf85XHFApGwGcAXutEvXAW6Bdn1nysdRuBi27VJu58RTkN2k0xwXylOT23wepwFZuFjHwDjnbc2C2_yRtR-YEIz5BDCUqyR_i8Mh2B0AGDNgdfHYO_M&__tn__=*NK-R #вголос Автор: Светлана Самборская
20.04.2021 12:17 Ответить
Шабунин сделал все что мог, чтобы власть в стране досталась зеленым маргиналам. Теперь пришло время наслаждаться результатами своей "работы"
20.04.2021 12:19 Ответить
"Как Коля Тищенко публично снял трусы неприкосновенности и показал всем болт невменяемости"
https://www.youtube.com/watch?v=n9S7F7y77v0
20.04.2021 12:38 Ответить
ця "подія" не заслуговує уваги !!! відволікають увагу від чогось головного
20.04.2021 13:02 Ответить
ну еще бы, эта кремлевская Крыса поставленная смотрящим над малоПИД,,,роским, нарко-Дегенератом в Омане уже давно переступил все "красные линии" и бенин Дурак со своим ПИД,,,,рашенским бизнесом, офшорами, Крымским имуществом и т.д полностью под его влиянием, ждем расследования Беллингкэт.....
20.04.2021 13:45 Ответить
а где сметуны ???
20.04.2021 13:55 Ответить
Береза опустив Єрмака на землю! Скандал на всю країну.Ница пропозиція - як він осмілився це сказати?
https://www.youtube.com/watch?v=qXU4DPSQc4o
20.04.2021 13:56 Ответить
Берёза сам еще тот опущенец!
20.04.2021 17:52 Ответить
Для Зеленского война закончилась, или Еще один плевок в общество - нардеп 20 апреля, 2021Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2021/04/%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%b7%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%b2%d0%be%d0%b9%d0%bd%d0%b0-%d0%b7%d0%b0%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%87%d0%b8%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%8c-%d0%b8%d0%bb%d0%b8.html#comments Комментарии: 3
"Кум Єрмак відмаже Тищенка перед Зеленським так само, як відмазав Татарова", - Шабунін - Цензор.НЕТ 7388И не нужно списывать на то, что Коля Тищенко - недоумок…
Мы давно заметили, что для Зеленского в Украине война закончилась.
Об этом https://www.facebook.com/leros.geo написал около часа назад в Фейсбуке нардеп Гео Лерос.
Праздник жизни во время напряжения на фронте и аномального количества умерших от ковида у кума Ермака тоже проходит под фейерверками.
В тему:
- https://www.economics-prorok.com/2021/04/%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0-%D1%82%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BB-%D0%B2%D0%B5%D1%87.html Одиозный «слуга» Тищенко закатил вечеринку в ресторане во время локдауна. Фото и видео
- https://www.economics-prorok.com/2021/04/%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B2-%D1%82%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%BE.html «Карантин для лохов». Тищенко продемонстрировал всем свою о@уительную крутость
И не нужно списывать на то, что Коля Тищенко - недоумок.
Просто им все сходит с рук.
Ловят на взятках, раскрывают наглые коррупционные схемы, разоблачают государственную измену президента и его окружения, уничтожают энергетику под Россию (страна-агрессор - согласно Закону Украины от 20.02.18) и экономику под олигархов, но им это сходит с рук, поэтому данная фейерверковая вечеринка, во время полного локдауна - еще один плевок в общество.
20.04.2021 14:17 Ответить
Не так. Ермак просто скажет зеле, как он решил...
20.04.2021 14:31 Ответить
Велюрова бидлота і вся зефракція така! Рано чи пізно треба буде відповідати народу України за свої злочини по Закону!
20.04.2021 15:26 Ответить
если Зеленский ничего не будет делать страной будет руководить и решать всё Ермак, неужто он такой слепой, пригрел змею за спиной, а он уже под себя всё подминает!!!!!!!!!!!!!!
20.04.2021 15:54 Ответить
Гнать нахрен таких "слуг" сраной метлой, чтоб и духу ихнего там не было. Понабирали всякую дрянь в "слуги", вот они и творят то, что им вздумается. Ну и кто у нас президент зе. или же ермак, которому уже давно место на нарах. Зе, где же твои обещания перед выборами, что за бардак ты развёл в Раде, и сколько такое ещё будет продолжаться - опомнись, пока ещё не поздно.
20.04.2021 16:06 Ответить
 
 