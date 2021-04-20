"Кум Ермак отмажет Тищенко перед Зеленским так же, как отмазал Татарова", - Шабунин
Глава Офиса Президента Андрей Ермак "отмажет" своего кума, нардепа "Слуги народа" Николая Тищенко, который устроил вечеринку в разгар карантина в одном и столичных отелей.
Об этом в Facebook сообщает глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин, информирует Цензор.НЕТ.
"Знаете, почему Коля Тищенко в носу имел наше возмущение его гулянкой в карантин? Потому что знает, что кум (Ермак) отмажет его перед президентом. Зеленский в который раз послушает Ермака, а не здравый смысл (или элементарные нормы электорального приличия)", - говорится в сообщении.
"Отмазал же Ермак своего Татарова, которому подозрение в коррупционном преступлении вручили? Отмазал. Так и кума своего Тищенко перед Зеленским отмажет", - добавил глава ЦПК.
По словам Шабунина, виноваты в этом украинцы, потому что "это мы приемлем, что наше возмущение в носу имеет даже не Зеленский - а быкующий Тищенко".
"Наше возмущение долго не превращается в действие - даже самое простое, быстрое. Например, знаете сколько собрала петиция об увольнении того же Татарова за первые 22 дня сбора? Ничтожных 7940 голосов. Это при том, что подписать петицию призвали куча ЛОМов (лидеров общественного мнения. - Ред.) с десятками тысяч фолловеров. ... Мы прекрасно понимаем угрозу Украине от Татарова, который выполняет прихоти Ермака и Портнова. Но многим из нас просто облом ничтожных 2 мин на подписание петиции тратить. Мы заслуживаем такое к себе отношение со стороны Ермака и его людей. По крайней мере, пока не станем готовы хотя бы на элементарные, простые, 2-минутные действия", - подытожил Шабунин.
Ранее СМИ сообщали, что нардеп "Слуги народа" Николй Тищенко в разгар карантина закатил пышную вечеринку в ресторане киевского отеля Fairmont. Полиция открыла уголовное производство.
Позже в сети появились фото и видео с пышной вечеринки, которую народный депутат "Слуги народа" Николай Тищенко устроил 18 апреля в ресторане киевского отеля Fairmont в честь дня рождения своей супруги - Аллы Барановской.
Напомним, в конце апреля прошлого года Тищенко уже попадал в подобный скандал во время локдауна в столице. Журналисты выяснили, что его ресторан в центре Киева принимает ВИП-гостей, невзирая на карантин. Сам Тищенко объяснил: "В ресторане проходят личные встречи. Это такой штаб".
Прямая речь: "Смотрите, никому нельзя (предпринимателям работать во время карантина -ред.). У президента был очень жесткий разговор с этим народным депутатом (Тищенко ред.)
10 запитань актора Зеленського преЗЕдентові Зеленському (які воно намагалось задати Порошенко, гундосячи з трибуни і заляпуючи всіх слиною):1.Чому ніхто не сидить за Іловайськ та Дебальцеве?
2.Чому через 6 років ми так і не знаємо вбивць на Майдані?
3.Чи не хотіли б ви взяти участь в експерименті і спробувати прожити на 1500 гривень пенсії хоча б місяць?
4.Скільки грошей вам ще потрібно взяти з бюджету країни, щоб наїстися?
5.Чому не покарані прибічники Януковича?
6.Чому всі ваші люди мають обидві руки?
7.Добровольці і патріоти опинились в тюрмах, бо для вас вони загроза?
8.Чи пам'ятаєте ви таке слово як люстрація?
9.Яка ваша частка із незаконного копання бурштину?
10.Чи будете ви, якщо вам доведеться опинитися перед судом, казати, що це помста чи політичне переслідування?
Но тебе виднее. Ты видел больше меня.
Значит - крашеный блондин.
При нынешних возможностях, такую вечеринку легко можно было сделать в загородном доме.
Тихо. Уютно.Без шума. Кейтеринг, бармены, официанты, диджеи, шоу программы - это все в свободном доступе. Тем более, если ты публичная личность и могут быть последствия. Казалось бы - очевидная опция.
Но нет - тут другое. Тут - демонстрация.
Вот смотрите как я плюю на все эти ограничения.
Маски для лохов.
Запреты для лохов.
Карантин для лохов.
Закрытия для лохов.
Приходите ко мне и за бабки я решу вам любой вопрос, точно так же наплевав на все ограничения. У меня кум лично Ермак. У меня друг лично Зеленский.
А если даже будет скандал - мы запилим какое-нибудь очередное решение РНБО и все забудут. Это такая абсолютная демонстрация своей безнаказанности.
И салют. Обязательно салют. Салют - чтобы все О#уели от осознания крутости.
Я хорошо помню точно такой момент. Был 2013. И ребят таких же как этот. Тема Пшонка, Саша Янукович, Серёжа Арбузов.
О#уевшие от вседозволенности и сыпящегося бабла. Взявшие Бога за бороду.
Считавшие всех вокруг людьми второго сорта.
Это все мы уже проходили. И конец у этих будет такой же.
Нет ребята. Он не случайно попался - он хотел именно вот так - наоборот.
Чтобы каждый ползающий второй год на коленях ФОП, магазин, ТЦ, ресторан, кафе и Гостиница видел кто он - и кто все мы.
Чтобы это стало известно. Чтобы подчеркнуть своё величие, свою вседозволенность и свою безнаказанность.
Ему по#уй, что вы думали про Велюр. Ему по#уй, что вы думаете про Фермонт.
/Алексей Давиденко
На всю країну-порушення правил карантину,з послідуючим спалахом захворювання зі стрибком летальності... А ви про Каклєту...
Кремлівський ...резидент ЗЕбіл капітулянт, він ще і корупціонер
бо прикриває своїх поплічників бандитів, корупціонерів -злодіїв
і нахабно і підступно сміється над суверенною Україною
( для нього вона повія) і Українським народом!
Могли бы. Конечно, могли бы. Но как бы тогда они еще показали нам, где мы и где они? Как бы тогда они еще показали, кто здесь элита, кто здесь власть, кто здесь главный? Как бы тогда они ощущали свое превосходство? Достижениями? Ха.
Другого способа же нет для них. Они ведь низкие, подлые, они тупые, в конце концов. Получившие власть не по заслугам и способностям, а волей олигархов. Их способностей хватает на прибарахлиться.
Спалившиеся гулянки Тищенко - это не ошибки и не грабли. Это демонстрация. Такая же, как кортежи Зеленского. Не удивлюсь, кстати, если «журналисткам», спалившим вечеринку Тищенко, Коля звонил сам. Шоб все видели. И шоб понимали, кому здесь закон не писан. В обоих смыслах.
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81?__eep__=6&__cft__[0]=AZUkfxg3SUUoKx8u3JLdwC7eyQmGw0dNMYwmKFfo_qngTYDcqUF6Aj2MNJ0fArnLgh1OJPYtUCE2f96Ywf85XHFApGwGcAXutEvXAW6Bdn1nysdRuBi27VJu58RTkN2k0xwXylOT23wepwFZuFjHwDjnbc2C2_yRtR-YEIz5BDCUqyR_i8Mh2B0AGDNgdfHYO_M&__tn__=*NK-R #вголос Автор: Светлана Самборская
И не нужно списывать на то, что Коля Тищенко - недоумок…
Мы давно заметили, что для Зеленского в Украине война закончилась.
Об этом https://www.facebook.com/leros.geo написал около часа назад в Фейсбуке нардеп Гео Лерос.
Праздник жизни во время напряжения на фронте и аномального количества умерших от ковида у кума Ермака тоже проходит под фейерверками.
В тему:
- https://www.economics-prorok.com/2021/04/%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0-%D1%82%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BB-%D0%B2%D0%B5%D1%87.html Одиозный «слуга» Тищенко закатил вечеринку в ресторане во время локдауна. Фото и видео
- https://www.economics-prorok.com/2021/04/%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B2-%D1%82%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%BE.html «Карантин для лохов». Тищенко продемонстрировал всем свою о@уительную крутость
И не нужно списывать на то, что Коля Тищенко - недоумок.
Просто им все сходит с рук.
Ловят на взятках, раскрывают наглые коррупционные схемы, разоблачают государственную измену президента и его окружения, уничтожают энергетику под Россию (страна-агрессор - согласно Закону Украины от 20.02.18) и экономику под олигархов, но им это сходит с рук, поэтому данная фейерверковая вечеринка, во время полного локдауна - еще один плевок в общество.