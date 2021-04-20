РУС
Порошенко обсудил с послами G7 и ЕС вопросы безопасности и противодействие COVID-19: "Украина не одна на своем пути в ЕС и НАТО"

Порошенко обсудил с послами G7 и ЕС вопросы безопасности и противодействие COVID-19: "Украина не одна на своем пути в ЕС и НАТО"

Пятый Президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко обсудил с послами государств "Большой семерки" и Европейского Союза вопросы безопасности и противодействие пандемии коронавируса.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

"Имел прекрасный и содержательный обмен мнениями с послами стран Группы семи и ЕС. Благодарен за непоколебимую поддержку территориальной целостности Украины и готовность увеличивать цену за дальнейшую эскалацию со стороны России", - отметил Порошенко.

По словам пятого президента, важно обеспечить внутреннее единство перед лицом российской агрессии.

"И я благодарен за поддержку этого моего призыва со стороны послов G7 и ЕС. Украина не одна на своем пути в ЕС и НАТО, тогда как реформы имеют решающее значение для успеха", - подчеркнул лидер "ЕС".

"Рад был представить План "Европейской Солидарности" по противодействию коронавируса и рассчитываю на поддержку G7 и ЕС для быстрого предоставления Украине достаточного количества высококачественных вакцин", - подытожил Порошенко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Порошенко в разговоре с Туском призвал ЕС усилить санкции против РФ и поддержать предоставление Украине ПДЧ в НАТО

Автор: 

G7 (888) Порошенко Петр (19656) Евросоюз (17599)
+22
Порошенко обсудил с послами G7 и ЕС вопросы безопасности и противодействие COVID-19: "Украина не одна на своем пути в ЕС и НАТО" - Цензор.НЕТ 2580
показать весь комментарий
20.04.2021 11:15 Ответить
+19
Порошенко обсудил с послами G7 и ЕС вопросы безопасности и противодействие COVID-19: "Украина не одна на своем пути в ЕС и НАТО" - Цензор.НЕТ 5753
показать весь комментарий
20.04.2021 11:23 Ответить
+18
кацапа, а кто ему может запретить, ты - что ли?
показать весь комментарий
20.04.2021 11:07 Ответить
Хоч Порошенко і обсудив з послами питання безпеки, все ж я перевірив би годинники на руках, мобілки і дрібні гроші в кишенях...
показать весь комментарий
20.04.2021 12:18 Ответить
А какой практический результат от того, что Порошенко обсудил с послами G7 и ЕС вопросы безопасности и противодействие COVID-19? Подписан какой-либо документ, достигнута какая-то договорённость? Какой "навар" с этого обсуждения? Ну встретились знакомые люди, ну "болты поболтали" и разошлись восвояси. И всего делов.
показать весь комментарий
20.04.2021 12:38 Ответить
Уныло и растерянно: а кто такой Порошенко? а где была встреча? а кто уполномочил? а какие результаты? А что поделать, когда нигде не найти новость: президент Зеленский встретился с послами G7 и ЕС и обсудил с ними вопросы безопасности и противодействия ковид-19.
показать весь комментарий
20.04.2021 13:00 Ответить
Страница 2 из 2
 
 