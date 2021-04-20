СБУ перевела в режим повышенной готовности подразделения во всех областях, - спикер Службы

Служба безопасности Украины проверяет всю информацию, которая может представлять угрозу национальной безопасности государства, а сотрудники спецслужб переведены в режим повышенной готовности во всех регионах страны.

Об этом сообщил пресс-секретарь СБУ Артем Дехтяренко, отвечая на вопрос, проверяют правоохранители информацию о разжигании сепаратистских настроений в отдельных регионах Украины, передает Цензор.НЕТ со ссылкойт на Укринформ.

"Служба безопасности не только борется с последствиями проблем, а предотвращает их, действуя на опережение. Поэтому, конечно, СБУ постоянно мониторит, анализирует и проверяет всю информацию, которая может свидетельствовать об угрозах государственной безопасности Украины. Мы адаптируем свою работу в зависимости от актуальных вызовов времени. При этом значительная ее часть может быть непубличной. Это - одна из специфики службы. Также налажена системная коммуникация и сотрудничество с коллегами по силовому блоку, которые по закону отвечают каждое за свое направление ", - сказал Дехтяренко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": С начала года за преступления против нацбезопасности Украины осуждено более 80 человек, - СБУ. ИНФОГРАФИКА

Он добавил, что эскалация вооруженного противостояния с РФ и наращивание агрессивной риторики со стороны государства-агрессора побуждают Службу безопасности Украины к адекватным мерам противодействия.

"На сегодняшний день сотрудники СБУ во всех областях, а не только в пограничных, переведены в режим повышенной готовности. Усилены контрразведывательная и оперативно-розыскная составляющие деятельности Службы. В большинстве областей страны СБУ уже проводит или вскоре запланированы масштабные антитеррористические учения. Поэтому еще раз подчеркиваем: СБУ круглосуточно прилагает все усилия, чтобы украинцы были максимально защищены ", - заверил представитель.

Отвечая на вопрос о возможных провокациях на майские праздники, о которых писали некоторые СМИ, Дехтяренко подчеркнул, что право граждан на мирные собрания является неотъемлемой частью демократии, однако митинги или собрания должны проходить в рамках закона и с учетом сложной эпидситуации и карантина, действующих в регионах.

Также читайте: ДТЭК обратится в СНБО для оценки роли НКРЭКУ в подрыве национальной безопасности

Он также отметил, что страна-агрессор проводит информационные спецоперации с целью распространения панических настроений в украинском обществе, а также может провоцировать акции протеста и беспорядки.

"Следует помнить, что сегодня наша страна вынуждена противостоять проявлениям гибридной войны со стороны РФ. И речь идет, в частности, об информационных спецоперациях, распространении панических настроений в обществе, провоцировании акций протеста и беспорядков. Все это - отдельное направление работы российских спецслужб. Мы это прекрасно понимаем и противодействуем. Не только под какие конкретные даты, а системно. Также напомню, что в соответствии с нормами действующего Уголовного кодекса, преступления против основ национальной безопасности Украины, разоблачение и расследование которых непосредственной задачей СБУ, являются особенно тяжелыми. Речь идет о действиях, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти, посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и др. Поэтому к любым попыткам расшатать ситуацию или устроить провокации мы относимся с особым вниманием ", - заверил пресс-секретарь СБУ.

Также читайте: Ни один документ, международный или национальный, сам по себе не решает проблему безопасности Украины, - глава МИД