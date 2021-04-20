РУС
Новости Агрессия России против Украины
6 069 20

СБУ перевела в режим повышенной готовности подразделения во всех областях, - спикер Службы

Служба безопасности Украины проверяет всю информацию, которая может представлять угрозу национальной безопасности государства, а сотрудники спецслужб переведены в режим повышенной готовности во всех регионах страны.

Об этом сообщил пресс-секретарь СБУ Артем Дехтяренко, отвечая на вопрос, проверяют правоохранители информацию о разжигании сепаратистских настроений в отдельных регионах Украины, передает Цензор.НЕТ со ссылкойт на Укринформ.

"Служба безопасности не только борется с последствиями проблем, а предотвращает их, действуя на опережение. Поэтому, конечно, СБУ постоянно мониторит, анализирует и проверяет всю информацию, которая может свидетельствовать об угрозах государственной безопасности Украины. Мы адаптируем свою работу в зависимости от актуальных вызовов времени. При этом значительная ее часть может быть непубличной. Это - одна из специфики службы. Также налажена системная коммуникация и сотрудничество с коллегами по силовому блоку, которые по закону отвечают каждое за свое направление ", - сказал Дехтяренко.

Он добавил, что эскалация вооруженного противостояния с РФ и наращивание агрессивной риторики со стороны государства-агрессора побуждают Службу безопасности Украины к адекватным мерам противодействия.

"На сегодняшний день сотрудники СБУ во всех областях, а не только в пограничных, переведены в режим повышенной готовности. Усилены контрразведывательная и оперативно-розыскная составляющие деятельности Службы. В большинстве областей страны СБУ уже проводит или вскоре запланированы масштабные антитеррористические учения. Поэтому еще раз подчеркиваем: СБУ круглосуточно прилагает все усилия, чтобы украинцы были максимально защищены ", - заверил представитель.

Отвечая на вопрос о возможных провокациях на майские праздники, о которых писали некоторые СМИ, Дехтяренко подчеркнул, что право граждан на мирные собрания является неотъемлемой частью демократии, однако митинги или собрания должны проходить в рамках закона и с учетом сложной эпидситуации и карантина, действующих в регионах.

Он также отметил, что страна-агрессор проводит информационные спецоперации с целью распространения панических настроений в украинском обществе, а также может провоцировать акции протеста и беспорядки.

"Следует помнить, что сегодня наша страна вынуждена противостоять проявлениям гибридной войны со стороны РФ. И речь идет, в частности, об информационных спецоперациях, распространении панических настроений в обществе, провоцировании акций протеста и беспорядков. Все это - отдельное направление работы российских спецслужб. Мы это прекрасно понимаем и противодействуем. Не только под какие конкретные даты, а системно. Также напомню, что в соответствии с нормами действующего Уголовного кодекса, преступления против основ национальной безопасности Украины, разоблачение и расследование которых непосредственной задачей СБУ, являются особенно тяжелыми. Речь идет о действиях, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти, посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и др. Поэтому к любым попыткам расшатать ситуацию или устроить провокации мы относимся с особым вниманием ", - заверил пресс-секретарь СБУ.

+4
В Одесі російські диверсанти масово ріжуть кабелі зв'язку та підпалюють колодязі телефонної каналізації, за день по кілька диверсій в різних районах міста. Нетипові пошкодження кабелів, надрізи, підпали, без крадіжок самого кабеля - чиста диверсія. Останній підпал залишив величезний житловий масив Поскот 350 тис мешканців без мобільного та проводного зв'язку та Інтернет. СБУ абсолютно не реагує на ці факти! Кого вони там перевели в бойову готовність, лишається тільки догадуватись! Чергові фейки від СБУ!
20.04.2021 11:20 Ответить
+2
Это значит будут проверять бухгалтерию по фирмам.
20.04.2021 11:14 Ответить
+2
цікаво, якщо прийдуть на вулиці міст "зелені чоловічки" з автоматами, як в Криму в 2014, що будуть робити наші всі разом правоохоронні так би мовити, органи???
20.04.2021 11:27 Ответить
Как в Луганске в 2014?
20.04.2021 11:10 Ответить
В Одесі російські диверсанти масово ріжуть кабелі зв'язку та підпалюють колодязі телефонної каналізації, за день по кілька диверсій в різних районах міста. Нетипові пошкодження кабелів, надрізи, підпали, без крадіжок самого кабеля - чиста диверсія. Останній підпал залишив величезний житловий масив Поскот 350 тис мешканців без мобільного та проводного зв'язку та Інтернет. СБУ абсолютно не реагує на ці факти! Кого вони там перевели в бойову готовність, лишається тільки догадуватись! Чергові фейки від СБУ!
20.04.2021 11:20 Ответить
цікаво, якщо прийдуть на вулиці міст "зелені чоловічки" з автоматами, як в Криму в 2014, що будуть робити наші всі разом правоохоронні так би мовити, органи???
20.04.2021 11:27 Ответить
Будуть робити так як в Криму, 90% перейдуть на сторону АГРЕСОРА.
20.04.2021 11:46 Ответить
Казав Аваков, що в 2014-му році тільки в Донецькій області на сторону ворога
перейшли 20 000 ментів. А за ними всі інші силовики. Загальноукраїнська кількість зрадників донині засекречена мабуть тому, що там українців майже не було.
20.04.2021 11:48 Ответить
показать весь комментарий
20.04.2021 11:27 Ответить
показать весь комментарий
20.04.2021 11:40 Ответить
Это значит будут проверять бухгалтерию по фирмам.
20.04.2021 11:14 Ответить
показать весь комментарий
ШО, намечается крупная контрабанда спирта и сигарет?
20.04.2021 11:23 Ответить
Интересно получается почему при Порошенко такого не было?. Сразу видно: кто есть кто. Вы подумали, что пятому или шестому - враг? Нет. Шестому, не враг, он - они за своё, наворованное боятся, а пятому, друг и торговый партнёр. ЖМУ РУКУ, ОБНИМАЮ.
20.04.2021 11:29 Ответить
Потому шо СБУ руководил не кловун из квартала95.
20.04.2021 11:33 Ответить
Приводи, не приводи в повышенную готовность, бегай, не бегай - это скорее тренировка для своих. А вот если соседи попрут, то это будет лакмус настроений людей.
20.04.2021 11:29 Ответить
летенант Баканов борется с диверсантами. Протесты могут быть спровоцированы Вовой Пу. Это он постоянно врет украинцам про закинчення зубажиння та про вакцину уже вчера.
20.04.2021 11:31 Ответить
в 2014 році всі бачили як СБУ І МВС захищали свої будівлі і країну від сепарів і рашистів, так буде і зараз. Як кажуть на Кавказі, що жирний ішак, все життя простоявший в тіні, на сонці працювати не буде.
20.04.2021 11:32 Ответить
Щоб швидше відкривати кімнати зберігання зброї для РФії ? Як в Луганську і Донецьку ? Взагалі то у спецслужб не може бути стану підвищенної готовності... На то вони і спецслужби, що в такому стані(підвищенної) готовності перебувають - ЗАВЖДИ....
20.04.2021 11:47 Ответить
будут значить грабить
20.04.2021 12:10 Ответить
Знову буде "Здайомсу", як у 2014 році?
20.04.2021 12:24 Ответить
Телодвижениям этой конторы, особенно при нынешнем руководстве, не стоит доверять. Они уже себя показали. Не стоит переоценивать их.
20.04.2021 12:49 Ответить
 
 