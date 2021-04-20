За сутки в Киеве от COVID-19 умерли 36 человек, выздоровели - 265, выявили 892 случая, - Кличко

За минувшие сутки в Киеве госпитализировали 146 человек с COVID-19, 325 - с подозрением на коронавирус и пневмониями.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Telegram сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Так, за сутки в Киеве 892 подтвержденных случая заболевания коронавирусом (всего с начала пандемии 186 231 случаев).

Среди заболевших 480 женщин в возрасте от 18 до 94 лет, 370 мужчин в возрасте от 18 до 96 лет, 22 девочки от 2 до 17 лет и 20 мальчиков от 1 до 17 лет

Кроме того, от коронавируса за минувшие сутки умерли 36 человек (всего 4 257 летальных случаев).

Также за сутки госпитализировали 146 человек с диагнозом коронавирус, а 325 госпитализированы с подозрением на COVID-19 и пневмониями

В то же время 265 человек побороли (всего 115 857 выздоровевших).

Больше всего случаев заболевания обнаружили в районах: Дарницком (230), Днепровском (122) и Оболонском (79).

