"Пустите Украину в НАТО" и "Запад умиротворяет Путина, как некогда Гитлера", - британские СМИ призывают не "ныть жалко", а оказать действенную поддержку Киеву

"Пустите Украину в НАТО" и "Запад умиротворяет Путина, как некогда Гитлера", - британские СМИ призывают не "ныть жалко", а оказать действенную поддержку Киеву

На фоне эскалации на границах со России британские журналисты призывают Запад к более решительным действиям в поддержку Украины - в частности, в предоставлении членства в НАТО. Шаги Европы по Украине в британской прессе пока считают недостаточными. СМИ также пишут, что внутри НАТО по украинскому вопросу есть существенные разногласия. Поэтому на стороне Украины может остаться только "коалиция желающих".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на BBC NEWS Украина.

Запад "умиротворяет Путина, как Гитлера"

"Пустите Украину в НАТО", - призывает британский журналист Род Лидл в статье для Times. По мнению автора, Запад умиротворяет Путина, как когда-то умиротворяли Гитлера.

"Донецк и Луганск - являются ли они Сараево и Польшей Третьей мировой войны? Вероятно, нет, если верить многим экспертам, которых я недавно читал, которые считают, что 100 000 российских военных на границе - это лишь способ напугать Украину. А это звучит очень похоже на экспертов, которые говорили почти то же о Гитлере и Чехословакии в октябре 1938: просто бряцание оружием, никаких серьезных намерений ", - пишет Лидл.

Журналист считает, что высылка дипломатов и экономические санкции не являются достаточными шагами для сдерживания России.

"Когда мы сталкиваемся со страшными, беспощадными оппонентами, лучшее, на что мы способны, - жалко ныть - так, как мы делали, когда Владимир Путин аннексировал Крым и ворвался в Грузию", - пишет Лидл.

По словам журналиста Путин знает, что "это все, что мы сделаем, поскольку не имеем смелости на другое: он привык к нашей снисходительности, что так безнаказанно совершает еще более тиранические действия, травли и убийства". Автор напоминает, что США передумали отправлять в Черное море два военных корабля после того, как представитель Путина предупредил их не делать этого. По мнению журналиста, это является проявлением слабости.

"Путин делает ставки на то, что администрация США не захочет рисковать жизнями за страну, о которой большинство американцев никогда не слышали, и в этом смысле он, вероятно, прав", - пишет публицист.

"Но проблема в следующем: хотя примирение работает в том смысле, что оно нас держит в комфорте, пока другие люди умирают, оно работает только некоторое время. Рано или поздно волк или медведь появится у вас за дверью", - подытожил он.

Запад "должен лично предупредить Путина"

В другой статье Times пишет, что Запад должен лично предупредить Путина. Никто, кроме Кремля, не знает, что планирует делать Путин или как на это отвечать, пишет газета.

"Есть другой путь - личное, но решительно предупреждение, что нападение на Украину будет иметь гораздо большие последствия, чем высылка нескольких российских шпионов или финансовые санкции в отношении соратников Путина", - отмечает издание.

"Кое-кто на Западе считает, что ускоренное принятие Украины в НАТО, переступания красной линии российским президентом и создание для него настоящего кризиса - нереалистичные шаги. Однако слабость не является альтернативой", - добавляет издание. Ведь угрозу на Востоке нельзя игнорировать, сказано в статье.

Читайте также: Макрон планирует поговорить с Путиным об Украине, - Елисейский дворец

Борис Джонсон "должен прилететь в Киев"

Журналист Рос Кларк в статье для Express советует премьер-министру Великобритании Борису Джонсону посетить Украину в годовщину независимости. Он напоминает, что президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен имела "идеальную возможность" поддержать демократию в Европе, приняв приглашение Зеленского посетить Украину в тридцатую годовщину независимости. Однако она отказалась - и это не только "грубо", но и нарушило протокол ЕС, согласно которому лидеры Еврокомиссии должны персонально отвечать лидерам государств.

"Поддерживать Украину очень важно из-за аннексии Россией Крыма в 2014 году. Любая дистанция между западными демократиями и Украиной будет интерпретирована Путиным как знак, что им безразлично, и они ничего не сделают, чтобы ее защитить", - пишет автор.

Автор уверен, что таким шагом фон дер Ляйен показывает, что "вообще не имеет интереса" к Украине. "Это правда, что за 30 лет существования Украину не всегда было легко поддерживать. Она страдала от плохих лидеров и изуродована коррупцией", - пишет автор.

"Избрание президентом Зеленского в 2019 году обещало новое начало", - добавляет он. Если фон дер Ляйен слишком занята, чтобы улететь в Украину в августе, то Борис Джонсон должен найти на это время, пишет Кларк.

"Мы должны праздновать годовщину независимости Украины", - считает автор.

"Если ЕС не будет поддерживать Украину, Британия должна перехватить инициативу", - добавил он.

Читайте также: Зеленский о возможных переговорах Путина и Байдена: Обсуждать вопрос Украины без нас - неправильно

В то же время Express цитирует экспертов, которые говорят, что НАТО вряд ли вступится за Украину. Источники в Королевских военно-морских силах рассказали, что Британия часто ориентируется на США в вопросах отправления военных кораблей в Черное море, ведь это "политическое решение".

"И хотя Великобритания поддерживает Украину другими способами - в частности, предоставлением займа на 1,25 млрд фунтов для восстановления украинских ВМС или тренировкой 18000 украинских военнослужащих с 2015 года - она ​​вряд ли пойдет дальше, если Путин нажмет", - пишет газета.

"Европейские члены НАТО настолько разделены относительно России и Украины, что любое военное вторжение может расколоть альянс", - говорит французский эксперт и бывший директор планирования и политики НАТО Фабрис Потье. "Один из мотивов для проведения саммита Байден-Путин - это необходимость Байдена убедить Францию ​​и Германию, которые абсурдно одержимы диалогом с Россией", - добавляет он.

"Но будьте уверены: это игра по давлению. Если Путину надо будет использовать военные методы, он это сделает, и любой прогресс, который имела украинская армия с 2014-го, нельзя сравнить с возможностями России в радиоэлектронной борьбе и прицельном бомбометании".

армия РФ (20620) НАТО (10334) путин владимир (32214) россия (97292) Джонсон_Борис (510) Урсула фон дер Ляйен (628)
