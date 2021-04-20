Стратегически важную дорогу, соединяющую Луганщину и Донетчину, ремонтируют на Донбассе, - "Укравтодор"

Масштабные работы по ремонту 14 км дороги Т-13-02 Контрольно-пропускной пункт "Танюшевка" - Старобельск - Бахмут продолжаются. Это отрезок от города Лисичанск до границы с Донецкой областью.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Facebook сообщает "Укравтодор".

Трасса имеет стратегическое значение, поскольку соединяет Луганскую и Донецкую области. В последние годы дорожное покрытие находилось в неудовлетворительном состоянии из-за интенсивного движения военной и тяжеловесной техники.

Отмечается, что подрядная компания "Автомагистраль-Юг" привлекла около 130 работников и 70 единиц спецтехники. Ремонтные работы начались еще в марте в рамках программы "Большая стройка". Дорожное полотно состоит из нескольких слоев: сначала укладывается усиленная основа из щебеночно-песчаной смеси, обработанной цементом (толщиной более 15 см), затем - нижний выравнивающий слой асфальтобетонного покрытия (10 см крупнозернистой асфальтобетонной смеси), в конце - верхний слой из щебеночно-мастичного асфальтобетона толщиной 5 сантиметров.

Закончить работы на маршруте Лисичанск - Бахмут планируется в июне 2021 года.

В "Укравтодоре" отмечают, что трасса Т-13-02, протяженностью более 162 км, проходит через большие и густонаселенные районные центры Донетчины и Луганщины. На некоторых участках дорожное покрытие абсолютно изношено. Последние 8 лет на дороге не проводили необходимые ремонтные работы.

В будущем планируют отремонтировать трассу по маршруту "Старобельск - Новопсков", провести работы на мостах на данной дороге. Всего в течение года "Укравтодор" рассчитывает обновить около 250 км государственных дорог Луганщины.

Напомним, ранее заместитель главы Офиса Президента, координатор "Большой стройки" Кирилл Тимошенко заявил, что Укравтодор может обновить всю сеть дорог между городами до конца 2023 года при условии достаточного финансирования.

