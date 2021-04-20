РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7183 посетителя онлайн
Новости Коронавирус и карантин
1 201 16

Вечеринки и подпольные празднования в разгар карантина недопустимы. COVID не выбирает по социальному статусу, - Степанов

Вечеринки и подпольные празднования в разгар карантина недопустимы. COVID не выбирает по социальному статусу, - Степанов

Подпольные празднования и работа учреждений во время карантина в Украине недопустимы. Они могут представлять угрозу для окружающих.

Об этом заявил сегодня в ходе брифинга министр здравоохранения Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Он подчеркнул, что независимо от статуса и места работы все украинцы должны придерживаться карантинных правил.

"Недопустимо, когда ради празднования дня рождения люди пренебрегают этими правилами. Когда подпольно начинают работать рестораны или другие учреждения именно для того, чтобы сделать себе приятно. Я хочу напомнить, что такими действиями вы просто подвергаете опасности людей, празднующих вместе с вами... COVID не выбирает по социальному статусу", - отметил министр.

Автор: 

карантин (16729) праздник (1693) рестораны (279) Степанов Максим (2062) Тищенко Николай (338) COVID-19 (18611) коронавирус (17042)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+5
Стєпашка, а твій Коля Катлєта про це знає? А твій ЗЕлений Віслюк про це знає, розгулюючи по Буковелю без маски, і селфлячись з такими самими баранами, як сам?
показать весь комментарий
20.04.2021 11:39 Ответить
+4
А хвамилию главнарушителя слабо произнести? Или- не велят?
показать весь комментарий
20.04.2021 11:40 Ответить
+4
ссыкотно, у того кум - начальник ***********!
показать весь комментарий
20.04.2021 11:41 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Стєпашка, а твій Коля Катлєта про це знає? А твій ЗЕлений Віслюк про це знає, розгулюючи по Буковелю без маски, і селфлячись з такими самими баранами, як сам?
показать весь комментарий
20.04.2021 11:39 Ответить
А хвамилию главнарушителя слабо произнести? Или- не велят?
показать весь комментарий
20.04.2021 11:40 Ответить
ссыкотно, у того кум - начальник ***********!
показать весь комментарий
20.04.2021 11:41 Ответить
та сторона
показать весь комментарий
20.04.2021 11:47 Ответить
Ой-ой-ой, Тищенко уже стало стыдно!... чуть-чуть... на пять секунд...
показать весь комментарий
20.04.2021 11:40 Ответить
празднования в разгар карантина недопустимы/ Степанов договорится-отберут у него красивую курточку.
показать весь комментарий
20.04.2021 11:42 Ответить
Уверен, что 90% "Слуг" и лиц, приближенных к "императору" уже привиты.
показать весь комментарий
20.04.2021 11:43 Ответить
вот интересно, где Степанов будет хранить свою куртку летом, в шкафу или сейфе?
показать весь комментарий
20.04.2021 11:46 Ответить
Фу....
У вас совсем нет вкуса.....
Какое "хранить"?
В след сезоне она уже выйдет из моды..... Носить устаревшее шмотье - моветон.... Пацаны в бане не поймут!
показать весь комментарий
20.04.2021 12:00 Ответить
вибирає: колі котлєти не їздять у маршрутках як огірки, у них свої тачки, до їх послух кращі лікарні і лікарі. так що хозяєвам життя ще треба пошукати де заразитись.
показать весь комментарий
20.04.2021 11:47 Ответить
Степаша так це ж все ваша зелена помийка так святкує. У чому проблема?
показать весь комментарий
20.04.2021 11:48 Ответить
Куртяк не жмет?
показать весь комментарий
20.04.2021 11:48 Ответить
Да хрен с ними, пусть хоть все там переболеют. Тут дело в другом. Какого нибудь ФОПа торгующего трусами/носками менты гоняют, штрафуют. А другие, "элита", спокойной себе работают, зарабатывают.
показать весь комментарий
20.04.2021 11:52 Ответить
Чому мовчить Авакян? На це порушення має реагувати саме він.
Лізе з усіх шпарин, коментуючи те, що не відноситься до його обов'язків.
А тут мовчать і він, і його Геращенка.
показать весь комментарий
20.04.2021 11:55 Ответить
вы уже определитесь со своим шапито, кому что можно , а кому нельзя
показать весь комментарий
20.04.2021 12:01 Ответить
степанов такое же дерьмо как и коля и зеля
показать весь комментарий
20.04.2021 12:45 Ответить
 
 