Вечеринки и подпольные празднования в разгар карантина недопустимы. COVID не выбирает по социальному статусу, - Степанов
Подпольные празднования и работа учреждений во время карантина в Украине недопустимы. Они могут представлять угрозу для окружающих.
Об этом заявил сегодня в ходе брифинга министр здравоохранения Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Он подчеркнул, что независимо от статуса и места работы все украинцы должны придерживаться карантинных правил.
"Недопустимо, когда ради празднования дня рождения люди пренебрегают этими правилами. Когда подпольно начинают работать рестораны или другие учреждения именно для того, чтобы сделать себе приятно. Я хочу напомнить, что такими действиями вы просто подвергаете опасности людей, празднующих вместе с вами... COVID не выбирает по социальному статусу", - отметил министр.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
У вас совсем нет вкуса.....
Какое "хранить"?
В след сезоне она уже выйдет из моды..... Носить устаревшее шмотье - моветон.... Пацаны в бане не поймут!
Лізе з усіх шпарин, коментуючи те, що не відноситься до його обов'язків.
А тут мовчать і він, і його Геращенка.