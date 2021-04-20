Кулеба обсудил с представителем Ватикана дальнейшее сотрудничество и рассказал о наращивании российского военного присутствия у границ Украины

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел во вторник телефонный разговор с секретарем по межгосударственным отношениям Святого Престола архиепископом Полом Ричардом Галлахером, в ходе которого проинформировал собеседника о массированном наращивании военного присутствия РФ вдоль украинской границы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.

Министр также рассказал представителю Ватикана об обострении ситуации безопасности на временно оккупированных территориях Украины и повышении интенсивности российской дезинформации.

"Кулеба выразил благодарность за солидарность Святому Престолу и лично Его Святейшеству Папе Франциску с Украиной и поддержку во время, когда наше государство противостоит вооруженной агрессии России. Глава внешнеполитического ведомства подтвердил приверженность нашего государства политико-дипломатическому пути урегулирования", - говорится в сообщении.

По информации МИД, в ходе разговора собеседники уделили особое внимание двустороннему сотрудничеству и обсудили дальнейшее развитие политического диалога Украины и Святого Престола.

