"Слуга народа" Шевченко в Беларуси встретился с Лукашенко: "Вас не просто уважают, а любят и ценят в Украине"
Нардеп "Слуги народа" Евгений Шевченко провел встречу с захватившим власть в Беларуси "президентом" Александром Лукашенко.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "БЕЛТА".
"Приятно с вами встретиться. Оказывается, есть еще в Украине люди, которые уважают Беларусь", - сказал Лукашенко нардепу.
"Не просто уважают, а любят и ценят. Для меня очень большая честь с вами познакомиться, я давно мечтал. Правда, искренне", - сказал Шевченко захватившему власть "президенту".
Лукашенко заявил, что это очень важная для него встреча: "Во-первых, повод поговорить о белорусско-украинских отношениях. Мы, наверное, мало говорим в последнее время вообще на эту тему. А если говорим, то не всегда позитивно. Знаю, что происходит в моей родной Украине. Вы знаете мое отношение к Украине - не только как Президента, но и мое личное отношение. Поэтому очень важна эта наша встреча как такой добрый сигнал. Я надеюсь, что это будет добрым сигналом, исходя из того, что я знаю о вас и вашей позиции в отношении белорусско-украинских отношений и вообще по отношению к Беларуси".
Также самопровозглашенный "президент" рассчитывает, что эта встреча станет "хорошим началом сотрудничества настоящих патриотов Украины с Беларусью".
"Мы никогда ничего не скрывали от украинских наших друзей, скрывать не намерены и впредь, тем более от наших друзей. Может быть, я думал, что их (количество. - Ред.) уменьшилось, но вряд ли. Наверное, просто о них меньше говорят и они, может быть, меньше говорят в последнее время. Но не думаю, что у нас там меньше друзей", - сказал Лукашенко.
Напоминаем, ранее нардеп из фракции "Слуга народа" Евгений Шевченко посещая Беларусь, результаты выборы в которой Украина не признает, восхищался качеством дорог и красотой города и горожан.
Шевченко не впервые восхищается Беларусью. В начале августа он поздравлял захватившего власть в этой стране Александра Лукашенко с "победой" на выборах. После - заявлял, что беларусы выходят на протесты, потому что им "скучно", и просил их "простить Батьку за его грехи и преступления".
В феврале 2021 Шевченко посетил Всебелорусское народное собрание. Также он ранее обматерил противников Лукашенко.
Порошенко оставил пожизненно на должности "судью", с лёгкой руки которой государственная труба, на основании лживой "экспертизы" была передана куму хутина!
даже совсем уж примитивный фейк для ватников о "назначил медведчука"...
и откуда вас таких идиотов набирают?))
Під час президентства Володимира Зеленського статки народного депутата партії ОПЗЖ Віктора Медведчука виросли у 21 раз та сягнули понад 1,2 мільярда доларів.
Про це йдеться в матеріалі "100 найбагатших українців. Рейтинг 2020 року" видання "Фокус"
Зазначено, що у 2018 році Медведчук мав на своєму рахунку 55 мільйонів доларів, а під час влади Зеленського в 2020 році його статки склали 1,2 мільярда доларів.Статки олігарха Ігоря Коломойського за 2020 рік зросли до $1,8 млрд, тоді як минулого літа журнал Forbes оцінював статки бізнесмена в $1 млрд.В цілому практично всі українські мільярдери з ТОП-10 почали стрімко нарощувати свої активи після приходу до влади команди Володимира Зеленського, свідчить Оновлений рейтинг Forbes. Так, статки найбагатшої людини України Ріната Ахметова зросли з $2,8 млрд до $7,6 млрд."Состояние Виктора Пинчука выросло до $2,5 млрд. В июне 2020 года Forbes Украина оценивал его в $1,4 млрд"
в Украине, в отличии видать от рашки, президент НЕ занимается регистрацией партий)) у него нет на это полномочий))
Более того, в Украине (но откуда ватнику https://censor.net/ru/user/292636 об этом знать?) любой может зарегистрировать партию, и для этого не нужна "помощь президента", опять же - президент НЕ может может запретить регистраций партий и организаций..
Но это - бАльшой сЫкрет.. по г+г зебилу https://censor.net/ru/user/292636 сказали совсем другое)))
Тех самых https://censor.net/ru/user/292636, которые за медведчука голо совали вместе с зебилами - по принципу "лишь бы не Порошенко"
ну, кули от него иного ждать.. зебил, бл*я))