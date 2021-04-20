"Слуга народа" Шевченко в Беларуси встретился с Лукашенко: "Вас не просто уважают, а любят и ценят в Украине"

Нардеп "Слуги народа" Евгений Шевченко провел встречу с захватившим власть в Беларуси "президентом" Александром Лукашенко.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "БЕЛТА".

"Приятно с вами встретиться. Оказывается, есть еще в Украине люди, которые уважают Беларусь", - сказал Лукашенко нардепу.

"Не просто уважают, а любят и ценят. Для меня очень большая честь с вами познакомиться, я давно мечтал. Правда, искренне", - сказал Шевченко захватившему власть "президенту".

Лукашенко заявил, что это очень важная для него встреча: "Во-первых, повод поговорить о белорусско-украинских отношениях. Мы, наверное, мало говорим в последнее время вообще на эту тему. А если говорим, то не всегда позитивно. Знаю, что происходит в моей родной Украине. Вы знаете мое отношение к Украине - не только как Президента, но и мое личное отношение. Поэтому очень важна эта наша встреча как такой добрый сигнал. Я надеюсь, что это будет добрым сигналом, исходя из того, что я знаю о вас и вашей позиции в отношении белорусско-украинских отношений и вообще по отношению к Беларуси".

Читайте: Лукашенко уверен, что руководство США распорядилось его устранить

Также самопровозглашенный "президент" рассчитывает, что эта встреча станет "хорошим началом сотрудничества настоящих патриотов Украины с Беларусью".

"Мы никогда ничего не скрывали от украинских наших друзей, скрывать не намерены и впредь, тем более от наших друзей. Может быть, я думал, что их (количество. - Ред.) уменьшилось, но вряд ли. Наверное, просто о них меньше говорят и они, может быть, меньше говорят в последнее время. Но не думаю, что у нас там меньше друзей", - сказал Лукашенко.

Напоминаем, ранее нардеп из фракции "Слуга народа" Евгений Шевченко посещая Беларусь, результаты выборы в которой Украина не признает, восхищался качеством дорог и красотой города и горожан.

Шевченко не впервые восхищается Беларусью. В начале августа он поздравлял захватившего власть в этой стране Александра Лукашенко с "победой" на выборах. После - заявлял, что беларусы выходят на протесты, потому что им "скучно", и просил их "простить Батьку за его грехи и преступления".

В феврале 2021 Шевченко посетил Всебелорусское народное собрание. Также он ранее обматерил противников Лукашенко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Лукашенко распорядился за два года создать белорусскую вакцину от коронавируса