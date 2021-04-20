РУС
"Слуга народа" Шевченко в Беларуси встретился с Лукашенко: "Вас не просто уважают, а любят и ценят в Украине"

"Слуга народа" Шевченко в Беларуси встретился с Лукашенко: "Вас не просто уважают, а любят и ценят в Украине"

Нардеп "Слуги народа" Евгений Шевченко провел встречу с захватившим власть в Беларуси "президентом" Александром Лукашенко.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "БЕЛТА".

"Приятно с вами встретиться. Оказывается, есть еще в Украине люди, которые уважают Беларусь", - сказал Лукашенко нардепу.

"Не просто уважают, а любят и ценят. Для меня очень большая честь с вами познакомиться, я давно мечтал. Правда, искренне", - сказал Шевченко захватившему власть "президенту".

Лукашенко заявил, что это очень важная для него встреча: "Во-первых, повод поговорить о белорусско-украинских отношениях. Мы, наверное, мало говорим в последнее время вообще на эту тему. А если говорим, то не всегда позитивно. Знаю, что происходит в моей родной Украине. Вы знаете мое отношение к Украине - не только как Президента, но и мое личное отношение. Поэтому очень важна эта наша встреча как такой добрый сигнал. Я надеюсь, что это будет добрым сигналом, исходя из того, что я знаю о вас и вашей позиции в отношении белорусско-украинских отношений и вообще по отношению к Беларуси".

Также самопровозглашенный "президент" рассчитывает, что эта встреча станет "хорошим началом сотрудничества настоящих патриотов Украины с Беларусью".

"Мы никогда ничего не скрывали от украинских наших друзей, скрывать не намерены и впредь, тем более от наших друзей. Может быть, я думал, что их (количество. - Ред.) уменьшилось, но вряд ли. Наверное, просто о них меньше говорят и они, может быть, меньше говорят в последнее время. Но не думаю, что у нас там меньше друзей", - сказал Лукашенко.

Напоминаем, ранее нардеп из фракции "Слуга народа" Евгений Шевченко посещая Беларусь, результаты выборы в которой Украина не признает, восхищался качеством дорог и красотой города и горожан.

Шевченко не впервые восхищается Беларусью. В начале августа он поздравлял захватившего власть в этой стране Александра Лукашенко с "победой" на выборах. После - заявлял, что беларусы выходят на протесты, потому что им "скучно", и просил их "простить Батьку за его грехи и преступления".

В феврале 2021 Шевченко посетил Всебелорусское народное собрание. Также он ранее обматерил противников Лукашенко.

+54
Дегенерат.
20.04.2021 11:41 Ответить
+52
Не партия, а сброд совков, коллаборантов и тупых, продажных сосен.
20.04.2021 11:43 Ответить
+38
При том - оба.
20.04.2021 11:42 Ответить
покажи документи, де стоїть підпис Пороха, який передає трубу Медведчуку! Я чекаю, дбл!
20.04.2021 12:10 Ответить
То есть ты хочешь сказать, что такие дела делаются без ведома президента? И если преступник скрывает своё преступление, предусмотрительно не ставя свои подписи, "где надо", то он "не преступник"?

Порошенко оставил пожизненно на должности "судью", с лёгкой руки которой государственная труба, на основании лживой "экспертизы" была передана куму хутина!
20.04.2021 12:44 Ответить
Документи - в студію! Що, не можеш? Хто б сумнівався? Обтікай
20.04.2021 12:48 Ответить
Документы относительно "судьи" на посошок, после проигранных выборов? Так они есть. Также есть документы об игноре министров от Будки совещания Кабмина, где должен был рассматриваться вопрос о не передаче трубы мертвечуку. У Сени спроси.
20.04.2021 13:17 Ответить
Що, нема документів? ЗЕбіли - такі ЗЕбіли
20.04.2021 15:00 Ответить
Я ж тебе написал про документы, зебил.
20.04.2021 15:01 Ответить
где? в твоей пиз...те? Обтекай, импотент
20.04.2021 15:03 Ответить
от ты тупа кацапська потвора.. все расейские фейки 2018-19 годов повторило в 2021 году
даже совсем уж примитивный фейк для ватников о "назначил медведчука"...
и откуда вас таких идиотов набирают?))
Під час президентства Володимира Зеленського статки народного депутата партії ОПЗЖ Віктора Медведчука виросли у 21 раз та сягнули понад 1,2 мільярда доларів.
Про це йдеться в матеріалі "100 найбагатших українців. Рейтинг 2020 року" видання "Фокус"
Зазначено, що у 2018 році Медведчук мав на своєму рахунку 55 мільйонів доларів, а під час влади Зеленського в 2020 році його статки склали 1,2 мільярда доларів.Статки олігарха Ігоря Коломойського за 2020 рік зросли до $1,8 млрд, тоді як минулого літа журнал Forbes оцінював статки бізнесмена в $1 млрд.В цілому практично всі українські мільярдери з ТОП-10 почали стрімко нарощувати свої активи після приходу до влади команди Володимира Зеленського, свідчить Оновлений рейтинг Forbes. Так, статки найбагатшої людини України Ріната Ахметова зросли з $2,8 млрд до $7,6 млрд."Состояние Виктора Пинчука выросло до $2,5 млрд. В июне 2020 года Forbes Украина оценивал его в $1,4 млрд"
20.04.2021 12:07 Ответить
Мудачука у раду пропхав потрох бо завдяки йому була зареєстрована партія зажопників яка зараз у раді разом з мудачуком .Тож хто з нас тупа кацапська потвора це велике?
20.04.2021 12:14 Ответить
ЗЕбіл, де підпис Пороха, який "допомагає" реєструвати опзж! Я чекаю!
20.04.2021 12:15 Ответить
ууу, как все запущено)) повторю для ОСОБО тупых идиотов типа виктора ли:
в Украине, в отличии видать от рашки, президент НЕ занимается регистрацией партий)) у него нет на это полномочий))
Более того, в Украине (но откуда ватнику https://censor.net/ru/user/292636 об этом знать?) любой может зарегистрировать партию, и для этого не нужна "помощь президента", опять же - президент НЕ может может запретить регистраций партий и организаций..
Но это - бАльшой сЫкрет.. по г+г зебилу https://censor.net/ru/user/292636 сказали совсем другое)))
20.04.2021 12:16 Ответить
открою бАльшую тайну идиоту под ником https://censor.net/ru/user/292636..
в Украине, в отличии видать от рашки, президент НЕ занимается регистрацией партий)) у него нет на это полномочий))
Более того, в Украине (но откуда ватнику https://censor.net/ru/user/292636 об этом знать?) любой может зарегистрировать партию, и для этого не нужна "помощь президента", опять же - президент НЕ может может запретить регистраций партий и организаций..
Но это - бАльшой сЫкрет.. по г+г зебилу https://censor.net/ru/user/292636 сказали совсем другое)))
20.04.2021 12:11 Ответить
Взагалі то я з ************ не спілкуюсь бо вважаю їх за дебілів, і тому що це язік окупанта
20.04.2021 12:16 Ответить
в общем ты обхезалось и проглотило..тем более на сайте Цензора с новостями на рузьком)) браво!))
20.04.2021 12:17 Ответить
Здебілом спілкуватись -себе не поважати.ПТН-ПНХ
20.04.2021 12:20 Ответить
более того, открою секрет для зебилов: медведчук был в Раде еще с 1998 года.. да на посту зам.председателя.. Но это вообще страшная тайна для ватников))
Тех самых https://censor.net/ru/user/292636, которые за медведчука голо совали вместе с зебилами - по принципу "лишь бы не Порошенко"
20.04.2021 12:22 Ответить
Ти сране кацапське щеня кому тут тайни відкриваєш? Да лишень не потрох кононенко грановський розенблат свинарчук фірташ ахметов мудачук і вся ваша свинарна компанія.
20.04.2021 12:27 Ответить
вау, кацапа перенчислило всех друзей своего вислюка оманського, попутно повторив ВСЕ прокацапские фейки..
ну, кули от него иного ждать.. зебил, бл*я))
20.04.2021 12:30 Ответить
п.с. кацапа, не "тайни", а "таємниці".. знов транслейтор виставив зебіла https://censor.net/ru/user/292636 - лохом))
20.04.2021 12:31 Ответить
Закрий свою тупу прокацапчену зелену пельку, ідіот! Всі все бачуть та роблять висновки! По тобі - невтішні!
20.04.2021 14:06 Ответить
Для нарида Украины Лукашенко обычный советский человек ,обычный колхозный функционер а для Украинского народа Лукашенко обычный белорус
20.04.2021 11:47 Ответить
Пусть там и остаётся. Непускайте его назад!
20.04.2021 11:48 Ответить
"Народная дипломатия" ПреЗедента в сторону диктатора
20.04.2021 11:49 Ответить
До каких пор эта сволочь будет позорить Украину?
20.04.2021 11:50 Ответить
В то же время Лиза Богуцкая призывает разорвать дип. отношения с Россией. Поведение т.н. "Слуг" можно сравнить с ролевыми играми проституток в борделе. Все на любой вкус. Хочешь я буду медсестричкой? Хочешь школьницей?.. А тут мы и патриоты Украины и России в одном вонючем флаконе. На это в принципе и было рассчитано для полной дезориентации избирателей, которые проголосовали за вымышленный каждым для себя фантом Голобородько, а затем за кого попало на парламентских.
20.04.2021 11:50 Ответить
ЗЕленое быдло!
20.04.2021 11:50 Ответить
а нет ли у шевченка умысла на теракт? может его слуги послали втереться в доверие к бульбофюреру, а потом по заданию руководства сан томе и принсипи, совершить на него покушение? ))
20.04.2021 11:51 Ответить
Зебизяны очень довольны визитом!
20.04.2021 11:51 Ответить
Глубоко лизнул...
20.04.2021 11:51 Ответить
Испоганил фамилию слуга кацапского дьявола.
20.04.2021 11:52 Ответить
Даже можно назвать любящих и ценящих - Зеленский Бужанский, Дубинский и и прочая зелень, а также Мертветчук с п-братией
20.04.2021 11:52 Ответить
Чисто встреча фаната с кумиром.Лука едет к Пуйлу на ковёр 22го.И возможно подпишет приговор сябрам поставив крест на независимости Беларуси.Статус Луки нелегитимен,а следовательно и подпись будет нелегитимной о вхождении сябров в Мордор на правах губернии.На этом будет основываться будущая борьба сябров за Независимость.Ты же Шевченко,подрываешь эту борьбу своим визитом.Ты дурбецело,ще к Чепушилину згоняй.Бо между Лукой и Чепушилином никакой разницы.Шо тот нелегитимный,шо тот.
"Слуга народа" Шевченко в Беларуси встретился с Лукашенко: "Вас не просто уважают, а любят и ценят в Украине" - Цензор.НЕТ 6439
20.04.2021 11:56 Ответить
Зеля послал на переговоры
20.04.2021 12:04 Ответить
эту падлу в РАДЕ надо посадить между кывой и рабиновичем смотрелись бы прикольно по квартальному
20.04.2021 13:04 Ответить
Подвійні стандарти зеВіслюка!
20.04.2021 14:08 Ответить
Ну шо сказать ,Говно ты Шевченко 😡
20.04.2021 12:12 Ответить
кого, кроме самого себя, на встрече с Лукашенко представлял колхозный электрик (а ныне депутат ВР) Евгений Шевченко?
20.04.2021 13:00 Ответить
"Слуга народа" Шевченко в Беларуси встретился с Лукашенко: "Вас не просто уважают, а любят и ценят в Украине" - Цензор.НЕТ 3487 І такі шевченки бувають.
20.04.2021 13:00 Ответить
А можно огласить пожалуйста весь список поименно всех любящих и уважающих Лукашенко в Украине?😄
20.04.2021 13:26 Ответить
А в губи цілувалися , як в часи Брежнева ? Тьху , гидота зебіло-радянська !
20.04.2021 14:12 Ответить
"Слуга" Корнієнко заявив, що на зустріч з Лукашенком Шеченка не уповноважувала ні партія ні держава, а це була приватна ініціатива останнього. Викликає подив, що ж це за така "приватна особа", що до неї проявив інтерес президент. Мабуть таки лукавить Корнієнко, втім як і завжди.
20.04.2021 14:41 Ответить
Вони там ,що охреніли ці зелені падлюки?!!!!!!!
20.04.2021 14:41 Ответить
партия ублюдков.....
20.04.2021 16:06 Ответить
То есть рейтинг у Лукашенко выше, чем у Зеленского? А что он еще делает в Слуге Народа?
20.04.2021 16:28 Ответить
На хрена мне лично этот идиот Лукашенко вместе с придурком Шевченко!!
20.04.2021 18:14 Ответить
Очень хорошая идея промелькнула, этого проституированного политикана шевченко следовало бы заслать туда в ордло .Пусть там бы пообщался сепарами.
20.04.2021 19:29 Ответить
Есть, конечно, люди, которые ценят Лукашенко. Есть люди, которые любят СССР. Таким надо просто переехать в Белоруссию и все. Украина идет вперед, Медленно, но уверенно продвигается к цивилизации. Белоруссия быстро падает вниз и сближается с гнилой Россией. Каждый человек может выбрать, что он хочет и туда ему дорога. Украина как государство выбирает свет и тянется к нему. Идти тяжело, вот такие прохвосты как Шевченко тянут ее назад в орбиту России и Белоруссиию Но украинцы мудрый народ и сам разберется в своем направлении по жизни.
20.04.2021 20:17 Ответить
Ничего нового Шевченко не сказал. Это и так все знают.
20.04.2021 21:20 Ответить
Может, теперь к януковичу смотаться
26.04.2021 21:25 Ответить
