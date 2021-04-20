РУС
Я не вижу алгоритма, как можно лишить украинских званий звезд российской эстрады, поддержавших агрессию РФ, - Ткаченко

Министр культуры и информполитики Александр Ткаченко не видит алгоритма, как можно лишить звания "народного" или "заслуженного артиста Украины" российских эстрадных звезд, которые поддерживают российскую агрессию против Украины.

Об этом он рассказал РБК-Украина, передает Цензор.НЕТ.

"Филиппу Киркорову, по-моему, давали это звание одновременно с Ани Лорак за "Евровидение". Их как-то оценили одновременно, были определенные действия, в результате чего они получили эти звания. Если мы ставим вопрос, что нужно кого-то лишать, тоже нужен аргумент. Если мы лишаем Киркорова за его позицию в отношении нас, что нам не нравится, что он народный артист, то для меня разницы между Киркоровым и Лорак большой нет. Должен быть понятный, прозрачный и честный алгоритм, почему мы решаемся на такой шаг. Я пока такого алгоритма не вижу – или всех сразу, потому что вы русские, поэтому не будете народными артистами Украины, или избирательно. А если мы начинаем делать избирательно, тогда нужна целая процедура, чтобы не было как с черными списками – непонятно, кого лишили, а кого не лишили", - заявил Ткаченко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Киркорову на 5 лет запрещен въезд в Литву: Оправдывающих оккупацию Крыма терпеть не будем

Автор: 

звание (201) Киркоров Филипп (67) Лорак Ани (48) россия (97292) Ткаченко Александр (429)
Топ комментарии
+37
алгоритм простой:
1. издать указ
2. опубликовать указ
20.04.2021 11:47 Ответить
+21
Бенин фейкометчик прикидывается ...
Примите соответствующий закон, у вас же монобольшинство.
20.04.2021 11:47 Ответить
+16
У этого полудурка наверняка Янукович всё ещё "президент".
20.04.2021 11:49 Ответить
алгоритм простой:
1. издать указ
2. опубликовать указ
20.04.2021 11:47 Ответить
он не видит. пачки долларов из рашки, на глазах лежащие, всё заслоняют
20.04.2021 12:04 Ответить
вообще меня интересует вопрос совковости и дебилизма в части присваивать звание какой то пре-заслуженный с Украины клоун.. а как по мне это нонсенс гражданин России и заслуженный артист Украины просто надо перестать заниматься галиматьей давать звания такое только тем кто гражданин Украины и прописать в Положениио порядке и основания предоставлений такого звания что человек награжденный что то вякнул против Украины простым Указом лишается навсегда такого звания... а всем иным выдавать почетные грамоты и почетные знаки признания за вклад в ДРУЖБУ И РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРНЫХ ДУХОВНЫХ СВЯЗЕЙ между Украиной и страной которую артист художник музыкант и так далее представляет...
20.04.2021 12:11 Ответить
Повним дибілізмом вважаю ці звання, це кончений совковий анахронізм.
20.04.2021 15:55 Ответить
Бенин фейкометчик прикидывается ...
Примите соответствующий закон, у вас же монобольшинство.
20.04.2021 11:47 Ответить
Там никакой закон не нужен. На каждую вонь не напишеш закон.
20.04.2021 11:54 Ответить
Оно же стонет, что нет законных оснований.
Достаточно внести поправку с основаниями для лишения званий в существующий закон о присвоении званий.
20.04.2021 11:58 Ответить
вам легко говорить... а если ему бапки заплатили чтоб не видеть? тогда как???
20.04.2021 12:05 Ответить
Так я пишу, что прикидывается Бенин слуга.
20.04.2021 12:08 Ответить
"...Нас перемагають не танкові прориви, а чорна вирва інформаційного і культурного простору, наповнена кацапокаркаючим контентом"
Павло Вольвач
20.04.2021 12:31 Ответить
А зачем снбо по пятницам?! Неужели ткаченко такой дебил, что не понимает очевидных вещей!
20.04.2021 11:48 Ответить
В СНБО из-за неправомерных указов "верхушки" начались трения и большие разногласия. И если какой-то вопрос провалится, то это ударит по репутации не только президента, но и по его окружению
20.04.2021 12:13 Ответить
И чего так? Зеля ведь показал алгоритм как-раз в духе квартального шапито -- отмена указа. Пусть поотменяет и всех делов.
20.04.2021 11:48 Ответить
У этого полудурка наверняка Янукович всё ещё "президент".
20.04.2021 11:49 Ответить
Хорошо написано
20.04.2021 11:55 Ответить
Хороший ПЕНДЕЛЬ в зад - улучшает зрение и прочищает слух!
20.04.2021 11:51 Ответить
"Я не вижу алгоритма, как можно лишить украинских званий звезд российской эстрады, поддержавших агрессию РФ, - Ткаченко! - а це тому що ти і сам підтримуєш агресію.
20.04.2021 11:52 Ответить
потому что вся эта кацапская пзд обратия поющая ртом,кореша нашего ***********
20.04.2021 15:27 Ответить
Позвоните в Веронскую миськраду. Вас там научат
https://www.pravda.com.ua/news/2018/09/23/7192935/ Порошенка позбавили звання почесного громадянина Верони
20.04.2021 11:53 Ответить
що значить не бачу як. Запирайте у преЗедента, як він лишав повноважень судів та суддів. Чи вам то не є прецедентом
20.04.2021 11:55 Ответить
Эта музыка будет вечной если ей менять батарейки. Вот интересные " iстоти" эти порохоботы! Ведь все прекрасно знают, что в карманах у всех нас шарит Порошенко со своими "кумовьями", но они (порохоботы), один хрен, колотясь лбом об "клаву", будут всем доказывать, что виноват во всём Зеленский со "Сватами"..* КЛАЦ, * Вот интересные " iстоти" эти зелеботы! Ведь все прекрасно знают, что в карманах у всех нас шарит Зеленский со своими "сватами", но они (зелеботы), один хрен, колотясь лбом об "клаву", будут всем доказывать, что виноват во всём Порошенко с кумовьями." * КЛАЦ * Вот интересные " iстоти" эти порохоботы ! * КЛАЦ * Вот интересные " iстоти" эти зелеботы ! * КЛАЦ *
20.04.2021 11:56 Ответить
Дядя ты дурак!?
20.04.2021 12:03 Ответить
Дело в том шо он не знает потому шо дурак.
20.04.2021 12:12 Ответить
все вопросы вот сюда https://censor.net/ru/jokes/all/page/1/hero/0/category/481/interval/5/author/0/sortby/date
20.04.2021 12:17 Ответить
* КЛАЦ *
20.04.2021 15:29 Ответить
Эта музыка будет вечной/ Таки да .Пока Украиной правят воры Коломойский, Зеленский, Рабинович, Радуцкий, Дубинский и прочие.
20.04.2021 12:16 Ответить
Как много ваты в Украине , причём на высшем уровне .
20.04.2021 11:56 Ответить
Я не вижу алгоритма.- Изображает невинное дитя холуй Коломойского, укравший Одесскую киностудию.
20.04.2021 11:56 Ответить
Ткаченко, дивись на Бубочку. Отменить указ об присвоении звания. И все.
20.04.2021 11:57 Ответить
__кто говорит "Я не вижу , не знаю ,не владею "-занимает должность зря.А значит , должен моментально вылететь .Тупой Незнайка кушает зря казённое Сало....
20.04.2021 11:58 Ответить
☝️
20.04.2021 12:07 Ответить
Если такой тупой то какого ты Х делаешь в министрах культуры? И во такие рогатые ослы сидят везде сейчас.
20.04.2021 12:02 Ответить
чтоб место занимать. и не видеть, когда нужно действовать. не просто ж так его туда посадили
20.04.2021 12:08 Ответить
не видит... в раде прими алгоритм, малорос
20.04.2021 12:03 Ответить
А ты,жук, можешь представить народной режиссёршой твоего Израэля Лени Рифеншталь или почетной гражданкой Хайфы Еву Браун,работай и не хитри.
20.04.2021 12:05 Ответить
Кому нахер это вообще нужно? все эти звания наследие совка. нигде такого нет
20.04.2021 12:11 Ответить
как? КАК?
- НАБИТЬ РОЖЫ ТАК ЧТО БЫ НА СЦЕНЕ ОНИ С НИМИ рожами БОЛЬШЕ НИКОГДА НЕ ПОЯВЛЯЛИСЬ !
20.04.2021 12:16 Ответить
Алгоритм простой как двери
1. Министра, вместе с недоумками набраными на работу по блату гнать взашей
2. Новый министр, с новой командой издают УКАЗЫ о лишении статуса народного или заслуженого артиста УКРАИНЫ в связи с враждебными высказываниями в адрес государства УКРАИНА. Далее приложить доказательства. ВСЕ
3. Повтрить пункт 2 многократно, склепать базу данных артистов имеющих соответственно статусы народного или заслуженого, проанализировать страну проживания, высказывания. Работы на месяц для 10-20 людей. Министру поставить 100-200 подписей не проблема.
20.04.2021 12:32 Ответить
4. Запретить лишенным статуса вьезд в Украину на срок 15 лет.
20.04.2021 12:33 Ответить
Краще довічно.
20.04.2021 18:12 Ответить
Статью об измене родине никто не отменял.
20.04.2021 12:39 Ответить
та нафіг та стаття. вони шо є шо їх нема ті тітули.
20.04.2021 12:45 Ответить
Отменить законом ВСЕ почетные звания, а также оплаты за них. Тогда останутся истинно народные артисты и художники в народной памяти.
20.04.2021 12:42 Ответить
Кто хочет, тот ищет возмоности.
Кто не хочет - ищет причину.
20.04.2021 13:15 Ответить
самьіи надежньій алгоритм
https://uk.wikipedia.org/wiki/7,62%C3%9739_%D0%BC%D0%BC
7,62×39 мм
20.04.2021 13:37 Ответить
Если не хочешь , то никогда и не увидишь!! Ткаченко такой же пророссийский сепаратист как и вся эта эстрадная волочь!!
20.04.2021 13:48 Ответить
что мешает это сделать просто ПО ГРАЖДАНСТВУ??? киркоров- не украинское гражданство, если запросить официально то и у лорак скорее всего уже рф паспорт...повалий туда же...
20.04.2021 15:20 Ответить
второй вариант -ввести правило что АВТОМАТИЧЕСКИ лишается звания тот, который НЕ ПРОЖИВАЕТ на территории страны скажем 5 лет. Какой нах "народный" артист если он не видел тот народ 5 лет?
20.04.2021 15:22 Ответить
зато есть алгоритм - набить морду колобаранту ткаченко.....
20.04.2021 16:09 Ответить
Министр культуры и информполитики Александр Ткаченко не видит алгоритма, как можно лишить звания "народного" или "заслуженного артиста Украины" российских эстрадных звезд, которые поддерживают российскую агрессию против Украины. Источник: https://censor.net/ru/n3260831

КРЕМЛІВСЬКИЙ ВИРОДОК
20.04.2021 16:19 Ответить
ВСЯ СПРАВА В ТОМУ , ЩО В ЗЕ-команді майже відсутні патріоти України . Міністр Ткаченко рядовий не-патріот. Міністр культури України запропонував відтермінувати штрафи за порушення мовного закону.
Міністр повинен прийняти міри до виконання закону, а також указу про створення програми просування мови Замість того ,щоб шукати причини невиконання закону та указу. Тобто міністр не виконує свої функції. Геть такого міністра!!!
20.04.2021 16:33 Ответить
Ткаченко допіру сам зізнався, що він ПРОФНЕПРИДАТНИЙ. На дідька нам такі міністри? Гнати втришиї к лихій матері!
20.04.2021 20:26 Ответить
Кукла не видит алгоритма, потому что её ещё не дёрнули за верёвочку. Лёгкое движение, короткий звоночек, и этот чудак становится очень принципиальным правдоборцем
21.04.2021 13:55 Ответить
 
 