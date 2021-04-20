Я не вижу алгоритма, как можно лишить украинских званий звезд российской эстрады, поддержавших агрессию РФ, - Ткаченко
Министр культуры и информполитики Александр Ткаченко не видит алгоритма, как можно лишить звания "народного" или "заслуженного артиста Украины" российских эстрадных звезд, которые поддерживают российскую агрессию против Украины.
Об этом он рассказал РБК-Украина, передает Цензор.НЕТ.
"Филиппу Киркорову, по-моему, давали это звание одновременно с Ани Лорак за "Евровидение". Их как-то оценили одновременно, были определенные действия, в результате чего они получили эти звания. Если мы ставим вопрос, что нужно кого-то лишать, тоже нужен аргумент. Если мы лишаем Киркорова за его позицию в отношении нас, что нам не нравится, что он народный артист, то для меня разницы между Киркоровым и Лорак большой нет. Должен быть понятный, прозрачный и честный алгоритм, почему мы решаемся на такой шаг. Я пока такого алгоритма не вижу – или всех сразу, потому что вы русские, поэтому не будете народными артистами Украины, или избирательно. А если мы начинаем делать избирательно, тогда нужна целая процедура, чтобы не было как с черными списками – непонятно, кого лишили, а кого не лишили", - заявил Ткаченко.
1. издать указ
2. опубликовать указ
Примите соответствующий закон, у вас же монобольшинство.
Достаточно внести поправку с основаниями для лишения званий в существующий закон о присвоении званий.
Павло Вольвач
https://www.pravda.com.ua/news/2018/09/23/7192935/ Порошенка позбавили звання почесного громадянина Верони
- НАБИТЬ РОЖЫ ТАК ЧТО БЫ НА СЦЕНЕ ОНИ С НИМИ рожами БОЛЬШЕ НИКОГДА НЕ ПОЯВЛЯЛИСЬ !
1. Министра, вместе с недоумками набраными на работу по блату гнать взашей
2. Новый министр, с новой командой издают УКАЗЫ о лишении статуса народного или заслуженого артиста УКРАИНЫ в связи с враждебными высказываниями в адрес государства УКРАИНА. Далее приложить доказательства. ВСЕ
3. Повтрить пункт 2 многократно, склепать базу данных артистов имеющих соответственно статусы народного или заслуженого, проанализировать страну проживания, высказывания. Работы на месяц для 10-20 людей. Министру поставить 100-200 подписей не проблема.
Кто не хочет - ищет причину.
https://uk.wikipedia.org/wiki/7,62%C3%9739_%D0%BC%D0%BC
7,62×39 мм
КРЕМЛІВСЬКИЙ ВИРОДОК
Міністр повинен прийняти міри до виконання закону, а також указу про створення програми просування мови Замість того ,щоб шукати причини невиконання закону та указу. Тобто міністр не виконує свої функції. Геть такого міністра!!!