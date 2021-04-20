РУС
Новости
МИД РФ отказался считать высылку российского дипломата из Украины симметричной мерой: Обвинения голословные, оставляем за собой право на ответные шаги

МИД РФ отказался считать высылку российского дипломата из Украины симметричной мерой: Обвинения голословные, оставляем за собой право на ответные шаги

Россия оставляет за собой право на ответные меры в связи с высылкой российского дипломата из Украины

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявили во вторник в МИД РФ.

"Принимая во внимание все обстоятельства дела, МИД России не может рассматривать высылку российского дипломата из Украины в качестве симметричной меры и оставляет за собой право на ответные шаги в отношении одного из дипломатов посольства Украины в Москве", - говорится в заявлении, размещенном на сайте ведомства.

В МИД РФ сообщили, что "выражают решительный протест в связи с очередным недружественным шагом украинской стороны".

"Обвинения в адрес российского дипломата являются голословными и беспочвенными. Он не совершал действий, выходящих за рамки дипломатических функций", - утверждают в дипведомстве.

На Смоленской площади обратили внимание на то, что "Киев попытался представить письменную ноту об объявлении "persona non grata" советника посольства России в качестве симметричного ответа на устное объявление о нежелательности пребывания на территории Российской Федерации консула Генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге".

"Подобный подход абсолютно неприемлем. Украинскому консулу было рекомендовано покинуть Россию, после того как он был задержан с поличным при совершении противоправных действий. Он пытался приобрести закрытые базы данных российских правоохранительных органов, содержащие персональные сведения о частных лицах", - отметили в МИД РФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Из Киева будет выслан российский дипломат Черников, - Енин

Накануне МИД Украины направил ноту об объявлении одного из советников посольства РФ в Киеве нежелательным лицом (persona non grata) в связи с деятельностью, несовместимой с его дипломатическим статусом. "Он должен покинуть территорию нашего государства в течение 72 часов. Сейчас также решается вопрос возвращения в Украину украинского консула из Санкт-Петербурга", - сказал спикер МИД Украины Олег Николенко агентству "Интерфакс-Украина" 19 апреля.

18 апреля замминистра иностранных дел Украины Евгений Енин сообщил фамилию российского дипломата, которого выдворят из Украины в ответ на высылку украинского консула в Санкт-Петербурге. "Старший дипломат - это один из советников посольства Российской Федерации в Киеве. Есть конкретный человек. Его фамилия Черников", - сказал Енин в эфире телеканала Украина 24.

Ранее в ФСБ РФ сообщили о задержании в Санкт-Петербурге консула Украины в этом городе Александра Сосонюка якобы при получении закрытой информации из баз российских правоохранительных органов.

Замглавы МИД Украины Енин назвал провокацией действия ФСБ в отношении Сосонюка, поскольку украинский консул не причастен к получению секретной информации из баз правоохранительных органов РФ. Енин отметил, что украинский дипломат не имел никакого отношения к каким-то базам данных и "речь идет о брутальной провокации со стороны российских спецслужб на фоне общего обострения ситуации с российской стороны, которую мы наблюдаем во всех абсолютно сферах взаимодействия с государством-агрессором".

Позднее МИД РФ сообщил, что Сосонюк должен покинуть территорию РФ в течение 72 часов. В свою очередь в МИД Украины сообщили, что в ответ на указанную провокацию старший дипломат посольства РФ в Киеве должен покинуть территорию Украины в течение 72 часов, начиная с 19 апреля.

Топ комментарии
+9
Усім пох. яким боком мордор до міжнародного права.
20.04.2021 11:51 Ответить
+9
20.04.2021 12:10 Ответить
+6
кацапи остаточно *****сь... Повинна бути повна ізоляція цієї недокраїни !
20.04.2021 11:54 Ответить
А вы в курсе что "мудаки и дегенераты" сокращённо пишется так же - МИД.
20.04.2021 11:50 Ответить
20.04.2021 12:10 Ответить
Убийство 15000 украинцев, это дружеский шаг со стороны свинособакии?
20.04.2021 12:41 Ответить
Усім пох. яким боком мордор до міжнародного права.
20.04.2021 11:51 Ответить
кацапи остаточно *****сь... Повинна бути повна ізоляція цієї недокраїни !
20.04.2021 11:54 Ответить
Выслать, а потом еженедельно посылать всех, кто остался на расею.
20.04.2021 11:54 Ответить
Да пусть высылают кого хотят. Делать на парашке давно нех. И разговаривать не с кем. Тупо враги и подонки.
20.04.2021 11:55 Ответить
нескажи... а диз топливо? а електроенергия?? а сериалы куда продавать???
20.04.2021 12:01 Ответить
Да, как же ж они без сериалов-то... За что наша бубочка жить будет?
20.04.2021 12:10 Ответить
А що у нас вже висилать нікого,кацапи закінчились? Повна лавра і по всій Україні ворожий пархат московитів- диверсантів.
20.04.2021 11:57 Ответить
Ну и слава Богу!
20.04.2021 11:58 Ответить
***
уже давно Новодворская прямо
сказала исчерпывающе о россии:
"кому нужна выгребная яма,
претендующая на роль мессии?"
20.04.2021 12:02 Ответить
Это не фанта стекает с голов рюсске это что-то другое.... ))
20.04.2021 12:08 Ответить
Рашисты охренели - когда из других стран высылают рашистских дипломатов, пойманных с поличным за преступления - они всегда высылают симметрично или ассиметрично в ответ.
А тут еще и возмущаются, что в ответ на их дешевую постановку Украина совершила симметричные действия..
Но не вопрос - если они ответят на ответную высылку - Украина имеет право снова ответить - и так до тех пор, пока в Украине не останется российских дипломатов.
20.04.2021 12:15 Ответить
Как там по классику эпистолярного жанра: " Нам пі**й"
20.04.2021 12:18 Ответить
Да разрывайте уже все отношения с путлеровской ********** !
20.04.2021 12:21 Ответить
Выслать всех послов и шпионов раши... Что-то я не помню, чтобы в Германии, например в 1942 году, было посольство СССР.
20.04.2021 12:24 Ответить
Обвинения голословные, оставляем за собой право на ответные шаги
20.04.2021 12:42 Ответить
"півная...єщьо парочку..."(с) - пролунало на Смолєнській - "...прізнаніє Амєрікі...москвошвєя..."(с)
да, доктор...москвошвєя...
20.04.2021 12:47 Ответить
да монописуально
20.04.2021 12:48 Ответить
Какого черта вообще иметь с ними ЛЮБЫЕ отношения!??? Парашка - это не страна, а БАНДИТСКИЙ АНКЛАВ, поэтому НЕЛЬЗЯ вообще ПРИЗНАВАТЬ ЕЕ /а не только иметь дипломатические или торговые отношения/, всех ее жителей считать ЛИЦАМИ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА / с соответвующим получениние виз в третих стренах для этой категории лиц/!
20.04.2021 13:42 Ответить
 
 