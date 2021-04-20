Еще две смерти от COVID-19 зафиксировано в ВСУ, 127 новых случаев за сутки, 15 человек госпитализированы

По состоянию на 10.00 20 апреля в Вооруженных Силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19 болеет 2 163 человека. Всего за время пандемии выздоровели 2 1764 человека. На изоляции (в т. ч. самоизоляции) находится 458 человек.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Минобороны Украины.

"К сожалению, в Вооруженных Силах Украины зарегистрированы 75-й и 76-й летальный случай от осложнений вызванных острой респираторной болезнью COVID-19. Работники ВС Украины находились на лечении в учреждениях здравоохранения (КПП "Снигиревская городская больница" и Станишовская районная больница). Несмотря на проводимую терапию состояние здоровья больных ухудшилось. Проведенные реанимационные мероприятия желаемого эффекта не дали. Выражаем соболезнования близким и родным ...", - сказано в сообщении.

За минувшие сутки зарегистрировано 127 новых случаев заболевания острой респираторной болезни COVID-19. Из них в учреждения здравоохранения госпитализированы 15 человек. С начала прививочной кампании в Вооруженных Силах Украины 42 309 человек получили 1 дозу вакцины. Из них 3 097 военных медиков. За минувшие сутки от COVID-19 привито 1 043 человека.

