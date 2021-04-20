РУС
"Слуга народа" Кравчук о вечеринке Тищенко: "Очень сложно объяснять европейским партнерам, что мы хотим присоединиться к ЕС"

В "Слуге народа" прокомментировали скандал с нардепом Тищенко, который закатил пышную вечеринку в разгар пандемии в одном из столичных отелей.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24", об этом заявила замглавы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

"Лично я очень негативно оцениваю этот, уже второй такой, случай. Очень сложно объяснять европейским партнерам, что мы хотим присоединиться к ЕС, когда тут, где мы находимся, есть ограничение во время обеда один человек за столиком, и просят рассесться, все ходят в масках даже на улицах, и очень большие штрафы. Скажу так: я бы такого не сделала", - подчеркнула нардеп.

Кравчук объяснила, как принято действовать во фракции в подобных скандальных случаях.

"У нас 245 народных депутатов, это в 10 раз больше, чем в самой маленькой фракции. Очень много людей. Если бывают случаи, которые выходят за рамки пристойности, морали или нарушают какие-либо ограничения, то разговор ведет заместитель главы фракции. Так как Николай сам один из заместителей главы фракции, то вести разговор с ним должен, наверное, Давид Арахамия, который является главой фракции", - добавила она.

Ранее СМИ сообщали, что нардеп "Слуги народа" Николй Тищенко в разгар карантина закатил пышную вечеринку в ресторане киевского отеля Fairmont. Полиция открыла уголовное производство.

Позже в сети появились фото и видео с пышной вечеринки, которую народный депутат "Слуги народа" Николай Тищенко устроил 18 апреля в ресторане киевского отеля Fairmont в честь дня рождения своей супруги - Аллы Барановской.

Напомним, в конце апреля прошлого года Тищенко уже попадал в подобный скандал во время локдауна в столице. Журналисты выяснили, что его ресторан в центре Киева принимает ВИП-гостей, невзирая на карантин. Сам Тищенко объяснил: "В ресторане проходят личные встречи. Это такой штаб".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Вечеринки и подпольные празднования в разгар карантина недопустимы. COVID не выбирает по социальному статусу, - Степанов

Кравчук Евгения (368) Тищенко Николай (338)
Топ комментарии
+11
Та не. Как раз просто.
Отлично видно чего вы хотите на самом деле.
показать весь комментарий
20.04.2021 12:04 Ответить
+11
Презик, который ставит чуть ли не ультиматумы ЕС и НАТО, этого не понимает?
показать весь комментарий
20.04.2021 12:04 Ответить
+7
"Слуга народа" Нардеп Евгений Шевченко провел встречу с захватившим власть в Беларуси "президентом" Александром Лукашенко.https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fcensor.net%2Fru%2Fn3260828%3Ffbclid%3DIwAR3uhO0S7wGxGxAopH5GkyNDVX5a0pr8a7iSHocKD9SmSNYU8Gr_hGIwRCQ&h=AT0U5PY59MQv8gI9l0fnVd3K60vt56mTxycWMUKRyaMTkb22lAYlKZ85wyke685DmhhRuUNKM_OeN2NFGFtdHROdo3eMqlaw1hNDTKRIhIb4PNYf2JOCKp6MPC8kVx0cRTZm&__tn__=-UK-R&c[0]=AT2EEHUaCFSQu91ljus_BPQhbsB4ccinS1jSk8Zp8xqRKJ7IJ8gQymMN8OlCNHGfkSwWWP7LVGq6trLO_XzAlvW4R1xlx9hRqZ3S0l2ryLay6hddli3nCRI4qzHj6JzPjIbB7Gnm7jfwix0-stWzrEaPIw https://censor.net/ru/n3260828
В то же время Лиза Богуцкая призывает разорвать дип. отношения с Россией. Поведение т.н. "Слуг" можно сравнить с ролевыми играми проституток в борделе. Все на любой вкус. Хочешь я буду медсестричкой? Хочешь школьницей?.. А тут мы и патриоты Украины и России в одном вонючем флаконе. На сваливание в одну грязную монокучу депутатов самой различной полит.ориентации, или вовсе без таковой, и рассчитывали политтехнологи Зеленского для полной дезориентации избирателей, которые проголосовали за вымышленный каждым для себя фантом Голобородько, а затем за кого попало на парламентских выборах.
показать весь комментарий
20.04.2021 12:06 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Та не. Как раз просто.
Отлично видно чего вы хотите на самом деле.
показать весь комментарий
20.04.2021 12:04 Ответить
ладно были бы просто нарушения по численности гостей, месте проведения и масочному режиму, как например на вечеринке премьера в Швеции

но была "Це мєрзость. Це реально мєрзость, тіпи".
https://www.youtube.com/watch?v=K-NZIOUIApE
показать весь комментарий
20.04.2021 14:31 Ответить
Котлете ваш ЕС нужен разве что для шопинга и отдыха. Как и всем власть имущим.
показать весь комментарий
20.04.2021 12:04 Ответить
Может надо уменьшить зарплату слугам ?
показать весь комментарий
20.04.2021 12:04 Ответить
а они так в этой з.п и нуждаются?))) они могут эту з.п и доплачивать
показать весь комментарий
20.04.2021 12:07 Ответить
Презик, который ставит чуть ли не ультиматумы ЕС и НАТО, этого не понимает?
показать весь комментарий
20.04.2021 12:04 Ответить
Да ладно. А как же евродепутаты пойманные на гей-вечеринке в Брюсселе во время карантина. Снимите уже розовые очки.
показать весь комментарий
20.04.2021 12:05 Ответить
И что было дальше с этими депутатами?
показать весь комментарий
20.04.2021 12:13 Ответить
А в ответ тишина... , потому что там депутаты были наказаны.
показать весь комментарий
20.04.2021 12:20 Ответить
Я бы не стал сравнивать частный день рождения, с вечеринкой с наркотиками. И подавший в отставку был против геев, это вызвало резонанс, а он там был не один. Что например насчет эстонского дипломата?
показать весь комментарий
20.04.2021 12:27 Ответить
В Украине засекли министра инфраструктуры Криклия на вечеринке с куриным магнатом Косюком и наркотиками. Но в СМИ тишина... Это же не прошлая, украинская власть, которую нужно было валить любыми способами и раздувать из мух слонов.

А что с эстонским дипломатом?
показать весь комментарий
20.04.2021 12:32 Ответить
Его уволили за гей-вечеринку с наркотиками во время комендантского часа?
показать весь комментарий
20.04.2021 12:35 Ответить
Его, по крайней мере, оштрафовали, как и других участников вечеринки.
А Котлете все сходит с рук, он наглеет еще больше.
показать весь комментарий
20.04.2021 12:38 Ответить
показать весь комментарий
20.04.2021 12:06 Ответить
они не переживают о зебилах, им ничего объяснять не нужно)))
показать весь комментарий
20.04.2021 12:06 Ответить
"Слуга народа" Нардеп Евгений Шевченко провел встречу с захватившим власть в Беларуси "президентом" Александром Лукашенко.https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fcensor.net%2Fru%2Fn3260828%3Ffbclid%3DIwAR3uhO0S7wGxGxAopH5GkyNDVX5a0pr8a7iSHocKD9SmSNYU8Gr_hGIwRCQ&h=AT0U5PY59MQv8gI9l0fnVd3K60vt56mTxycWMUKRyaMTkb22lAYlKZ85wyke685DmhhRuUNKM_OeN2NFGFtdHROdo3eMqlaw1hNDTKRIhIb4PNYf2JOCKp6MPC8kVx0cRTZm&__tn__=-UK-R&c[0]=AT2EEHUaCFSQu91ljus_BPQhbsB4ccinS1jSk8Zp8xqRKJ7IJ8gQymMN8OlCNHGfkSwWWP7LVGq6trLO_XzAlvW4R1xlx9hRqZ3S0l2ryLay6hddli3nCRI4qzHj6JzPjIbB7Gnm7jfwix0-stWzrEaPIw https://censor.net/ru/n3260828
В то же время Лиза Богуцкая призывает разорвать дип. отношения с Россией. Поведение т.н. "Слуг" можно сравнить с ролевыми играми проституток в борделе. Все на любой вкус. Хочешь я буду медсестричкой? Хочешь школьницей?.. А тут мы и патриоты Украины и России в одном вонючем флаконе. На сваливание в одну грязную монокучу депутатов самой различной полит.ориентации, или вовсе без таковой, и рассчитывали политтехнологи Зеленского для полной дезориентации избирателей, которые проголосовали за вымышленный каждым для себя фантом Голобородько, а затем за кого попало на парламентских выборах.
показать весь комментарий
20.04.2021 12:06 Ответить
само собой сложно
когда вокруг кремлёвские зебильные провокаторы
сознательно дискредитирующие и без того немощную госвласть
под крышей "беззубого" преза
показать весь комментарий
20.04.2021 12:08 Ответить
"Так как Николай сам один из заместителей главы фракции, то вести разговор с ним должен, наверное, Давид Арахамия, который является главой фракции", - добавила она. ... Цікаво, а хто має вести роз"яснювальну роботу з ЗЕленим ублюдком, який показує приклад, як треба класти болт на карантин і правила поведінки, розгулюючи в Буковелі без маски, і селфлячись з подібними собі баранами?
показать весь комментарий
20.04.2021 12:09 Ответить
Просто хотел видимо сказать "В большой семье не без урода", но как тут такое сказать? бениного пса куда записать? А зэбуынов игоря КАЛОмойского (наридные приймальнЫе в центральном офисе каломойши) куда? про юрченка и говорить нечего - двортерьер блохастый, который случайно затесался в стае. Котлета просто живет как хочет - шикарно, пафосно и очень дорого. Ну а чО? НичО. Какая разница (С)
показать весь комментарий
20.04.2021 12:10 Ответить
Вєчерінка вам моя заважає ? Ось тобі мій - атвєт , зебидло . .
показать весь комментарий
20.04.2021 12:10 Ответить
Слуги делают все возможное что бы от Украины Европа шарахалась
показать весь комментарий
20.04.2021 12:11 Ответить
Для быдла73 все ок. Оно само мечтает хоть раз в жизни круто оторваться, но не может по причине нахождения на социальном дне. Этот "коля" и сам оттуда, случайно всплыл на дрожжах.
показать весь комментарий
20.04.2021 12:13 Ответить
Мог ли Тищенко обойтись без громкой вечеринки в локдаун? Хм…А может ли Зеленский обойтись без кортежей в 30+ машин? А может ли Зеленский обойтись без смены интерьеров в самолетах за счет бюджета в тяжелейший год? А мог ли Зеленский обойтись без 18 отпусков за два года «работы»? А мог ли Яременко обойтись без анала-табу на заседании парламента? А могли бы все эти «слуги» обойтись без беспрерывных зашкваров? А могли ли все эти новые лица обойтись без превращения политики в клоунаду, а Украины - в цирк?

Могли бы. Конечно, могли бы. Но как бы тогда они еще показали нам, где мы и где они? Как бы тогда они еще показали, кто здесь элита, кто здесь власть, кто здесь главный? Как бы тогда они ощущали свое превосходство? Достижениями? Ха.

Другого способа же нет для них. Они ведь низкие, подлые, они тупые, в конце концов. Получившие власть не по заслугам и способностям, а волей олигархов. Их способностей хватает на прибарахлиться.

Спалившиеся гулянки Тищенко - это не ошибки и не грабли. Это демонстрация. Такая же, как кортежи Зеленского. Не удивлюсь, кстати, если «журналисткам», спалившим вечеринку Тищенко, Коля звонил сам. Шоб все видели. И шоб понимали, кому здесь закон не писан. В обоих смыслах.

https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81?__eep__=6&__cft__[0]=AZUkfxg3SUUoKx8u3JLdwC7eyQmGw0dNMYwmKFfo_qngTYDcqUF6Aj2MNJ0fArnLgh1OJPYtUCE2f96Ywf85XHFApGwGcAXutEvXAW6Bdn1nysdRuBi27VJu58RTkN2k0xwXylOT23wepwFZuFjHwDjnbc2C2_yRtR-YEIz5BDCUqyR_i8Mh2B0AGDNgdfHYO_M&__tn__=*NK-R #вголос Автор: Светлана Самборская
показать весь комментарий
20.04.2021 12:20 Ответить
Пишуть, що на гулянці був і феєрверк. Таким чином, можемо констатувати, що Зеленський виконав принаймні один пункт своєї президентської програми: "Україна, де стріляють лише салюти на весіллях та днях народження..."
https://www.youtube.com/watch?v=r2VNPYO9hJQ&t=40s
показать весь комментарий
20.04.2021 12:24 Ответить
Владимир Петров:
Владимир Александрович, добрый вечер! У вас как я слышал проблемы с собакой? Говорят, что ваш бультерьер Тищенко настолько тупой, что ни с первого, ни со второго, ни с пятого раза не понимает, что локдаун один для всех.
У меня всю жизнь собаки, господин президент, поэтому как собаковод собаководу рекомендую снять с ноги тапок, в прямом смысле с ноги и тапок, и в прямом смысле дать этим тапком по тупой собачьей морде Николая.
Обнял!
показать весь комментарий
20.04.2021 12:38 Ответить
Тю. Кравчук знайшла крайнього? ПреЗЕдентові можна, а Миколі "Вєлюру Оболонському" - ні?

показать весь комментарий
20.04.2021 13:11 Ответить
 
 