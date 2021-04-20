"Слуга народа" Кравчук о вечеринке Тищенко: "Очень сложно объяснять европейским партнерам, что мы хотим присоединиться к ЕС"

В "Слуге народа" прокомментировали скандал с нардепом Тищенко, который закатил пышную вечеринку в разгар пандемии в одном из столичных отелей.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24", об этом заявила замглавы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

"Лично я очень негативно оцениваю этот, уже второй такой, случай. Очень сложно объяснять европейским партнерам, что мы хотим присоединиться к ЕС, когда тут, где мы находимся, есть ограничение во время обеда один человек за столиком, и просят рассесться, все ходят в масках даже на улицах, и очень большие штрафы. Скажу так: я бы такого не сделала", - подчеркнула нардеп.

Кравчук объяснила, как принято действовать во фракции в подобных скандальных случаях.

"У нас 245 народных депутатов, это в 10 раз больше, чем в самой маленькой фракции. Очень много людей. Если бывают случаи, которые выходят за рамки пристойности, морали или нарушают какие-либо ограничения, то разговор ведет заместитель главы фракции. Так как Николай сам один из заместителей главы фракции, то вести разговор с ним должен, наверное, Давид Арахамия, который является главой фракции", - добавила она.

Ранее СМИ сообщали, что нардеп "Слуги народа" Николй Тищенко в разгар карантина закатил пышную вечеринку в ресторане киевского отеля Fairmont. Полиция открыла уголовное производство.

Позже в сети появились фото и видео с пышной вечеринки, которую народный депутат "Слуги народа" Николай Тищенко устроил 18 апреля в ресторане киевского отеля Fairmont в честь дня рождения своей супруги - Аллы Барановской.

Напомним, в конце апреля прошлого года Тищенко уже попадал в подобный скандал во время локдауна в столице. Журналисты выяснили, что его ресторан в центре Киева принимает ВИП-гостей, невзирая на карантин. Сам Тищенко объяснил: "В ресторане проходят личные встречи. Это такой штаб".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Вечеринки и подпольные празднования в разгар карантина недопустимы. COVID не выбирает по социальному статусу, - Степанов