"Слуга народа" Кравчук о вечеринке Тищенко: "Очень сложно объяснять европейским партнерам, что мы хотим присоединиться к ЕС"
В "Слуге народа" прокомментировали скандал с нардепом Тищенко, который закатил пышную вечеринку в разгар пандемии в одном из столичных отелей.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24", об этом заявила замглавы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.
"Лично я очень негативно оцениваю этот, уже второй такой, случай. Очень сложно объяснять европейским партнерам, что мы хотим присоединиться к ЕС, когда тут, где мы находимся, есть ограничение во время обеда один человек за столиком, и просят рассесться, все ходят в масках даже на улицах, и очень большие штрафы. Скажу так: я бы такого не сделала", - подчеркнула нардеп.
Кравчук объяснила, как принято действовать во фракции в подобных скандальных случаях.
"У нас 245 народных депутатов, это в 10 раз больше, чем в самой маленькой фракции. Очень много людей. Если бывают случаи, которые выходят за рамки пристойности, морали или нарушают какие-либо ограничения, то разговор ведет заместитель главы фракции. Так как Николай сам один из заместителей главы фракции, то вести разговор с ним должен, наверное, Давид Арахамия, который является главой фракции", - добавила она.
Ранее СМИ сообщали, что нардеп "Слуги народа" Николй Тищенко в разгар карантина закатил пышную вечеринку в ресторане киевского отеля Fairmont. Полиция открыла уголовное производство.
Позже в сети появились фото и видео с пышной вечеринки, которую народный депутат "Слуги народа" Николай Тищенко устроил 18 апреля в ресторане киевского отеля Fairmont в честь дня рождения своей супруги - Аллы Барановской.
Напомним, в конце апреля прошлого года Тищенко уже попадал в подобный скандал во время локдауна в столице. Журналисты выяснили, что его ресторан в центре Киева принимает ВИП-гостей, невзирая на карантин. Сам Тищенко объяснил: "В ресторане проходят личные встречи. Это такой штаб".
Отлично видно чего вы хотите на самом деле.
но была "Це мєрзость. Це реально мєрзость, тіпи".
А что с эстонским дипломатом?
А Котлете все сходит с рук, он наглеет еще больше.
В то же время Лиза Богуцкая призывает разорвать дип. отношения с Россией. Поведение т.н. "Слуг" можно сравнить с ролевыми играми проституток в борделе. Все на любой вкус. Хочешь я буду медсестричкой? Хочешь школьницей?.. А тут мы и патриоты Украины и России в одном вонючем флаконе. На сваливание в одну грязную монокучу депутатов самой различной полит.ориентации, или вовсе без таковой, и рассчитывали политтехнологи Зеленского для полной дезориентации избирателей, которые проголосовали за вымышленный каждым для себя фантом Голобородько, а затем за кого попало на парламентских выборах.
когда вокруг кремлёвские зебильные провокаторы
сознательно дискредитирующие и без того немощную госвласть
под крышей "беззубого" преза
.
Могли бы. Конечно, могли бы. Но как бы тогда они еще показали нам, где мы и где они? Как бы тогда они еще показали, кто здесь элита, кто здесь власть, кто здесь главный? Как бы тогда они ощущали свое превосходство? Достижениями? Ха.
Другого способа же нет для них. Они ведь низкие, подлые, они тупые, в конце концов. Получившие власть не по заслугам и способностям, а волей олигархов. Их способностей хватает на прибарахлиться.
Спалившиеся гулянки Тищенко - это не ошибки и не грабли. Это демонстрация. Такая же, как кортежи Зеленского. Не удивлюсь, кстати, если «журналисткам», спалившим вечеринку Тищенко, Коля звонил сам. Шоб все видели. И шоб понимали, кому здесь закон не писан. В обоих смыслах.
Владимир Александрович, добрый вечер! У вас как я слышал проблемы с собакой? Говорят, что ваш бультерьер Тищенко настолько тупой, что ни с первого, ни со второго, ни с пятого раза не понимает, что локдаун один для всех.
У меня всю жизнь собаки, господин президент, поэтому как собаковод собаководу рекомендую снять с ноги тапок, в прямом смысле с ноги и тапок, и в прямом смысле дать этим тапком по тупой собачьей морде Николая.
Обнял!