Посол США в РФ Салливан на этой неделе отправится в Вашингтон на консультации, но обещает вернуться до возможной встречи Байдена с Путиным

РУС
Новости
Посол США в России Джон Салливан планирует на этой неделе поехать в Вашингтон на консультации.

Об этом он заявил РИА-Новости, информирует Цензор.НЕТ.

"Уверен, что будет важно провести прямые беседы с моими новыми коллегами из администрации президента (Джо) Байдена ... о нынешнем состоянии двусторонних отношений России и США.  Кроме того, я не видел свою семью вот уже больше года, и это еще одна важная причина поехать домой", — сказал посол, пообещав вернуться до возможной встречи лидеров двух стран.

Напомним, Россия ввела санкции относительно шести американских высокопоставленных чиновников. Они якобы причастны к "реализации антироссийского курса".

Ранее сообщалось, что в России рекомендуют американскому послу Джону Салливану поехать на консультации в США.

Странно, ему рекомендовали поехать на консультации, он- поедет на консультации. А к чему был демарш об отказе???
20.04.2021 12:05 Ответить
Я невпевнений у демарші. Скоріше за все, журналісти з дописами поквапились. То ж їхня робота і заробок.
20.04.2021 12:17 Ответить
Главное , чтобы они не начали выяснять отношения на территории Украины .
20.04.2021 12:07 Ответить
Skype не працює, а канали спецзв'язку навіть аматорами прослуховуються.
То мусить їхати-летіти, щоби побачитися-побалакати.
20.04.2021 12:14 Ответить
Неразумное решение. Русские "рекомендовали" - надо было демонстративно игнорировать такую "рекомендацию". И посмотреть на реакцию русских. Высылки не было . . .
20.04.2021 12:26 Ответить
ну все:- Саливан в Америку а ФСБ шмонать его кабинет
20.04.2021 12:35 Ответить
Ничего страшного. Будут общаться через Берн в Швейцарии, посредством Штирлица и радистки Кэт, как во время Второй мировой. Уже опыт наработан.
20.04.2021 12:59 Ответить
 
 