Посол США в РФ Салливан на этой неделе отправится в Вашингтон на консультации, но обещает вернуться до возможной встречи Байдена с Путиным
Посол США в России Джон Салливан планирует на этой неделе поехать в Вашингтон на консультации.
Об этом он заявил РИА-Новости, информирует Цензор.НЕТ.
"Уверен, что будет важно провести прямые беседы с моими новыми коллегами из администрации президента (Джо) Байдена ... о нынешнем состоянии двусторонних отношений России и США. Кроме того, я не видел свою семью вот уже больше года, и это еще одна важная причина поехать домой", — сказал посол, пообещав вернуться до возможной встречи лидеров двух стран.
Напомним, Россия ввела санкции относительно шести американских высокопоставленных чиновников. Они якобы причастны к "реализации антироссийского курса".
Ранее сообщалось, что в России рекомендуют американскому послу Джону Салливану поехать на консультации в США.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
То мусить їхати-летіти, щоби побачитися-побалакати.