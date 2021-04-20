РУС
Ткаченко о штрафах за нарушение "языкового закона": Давайте вначале штрафовать чиновников, а потом перейдем к работникам кафе

Министр культуры Александр Ткаченко считает нужным начинать применять штрафы за нарушение "языкового закона" именно к чиновникам и депутатам. После этого можно будет переходить к штрафованию обычных людей.

Об этом Ткаченко заявил в интервью РБК-Украина, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, если бы законодатели начали штрафовать в первую очередь самих себя, тогда население восприняло бы такое введение более корректно.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Украинский язык может стать не просто государственным, а реально основным", - Ткаченко

"Давайте начнем штрафовать чиновников вначале. А потом перейдем к обычным людям, которые работают в кафе и могут забыть какие-то украинские слова. Я бы не хотел, чтобы мы превращали эти штрафы в фетиш. Чтобы мы не превращали это в инструмент сведения счетов или еще чего-то", - отметил Ткаченко.

Министр добавил, что сейчас среди депутатов есть мысли подать поправки в закон, которые бы отменили штрафы для населения в бытовой сфере.

"Я абсолютно поддерживаю постановку такого вопроса. Покажите пример, уважаемые законодатели и чиновники", - добавил Ткаченко.

Ткаченко Александр (429) украинский язык (1205) язык (3787) русский язык (595) штраф (1305)
А давайте министр "асилит" (чисто для себя) термин "ЗАКОН". И поймет, что штрафовать нужно ВСЕХ кто его нарушил. Иначе это будет "юридический суржик", который "бояре" трактуют в зависимости от СВОИХ нужд.
20.04.2021 12:13 Ответить
Е ні . ! Всіх так -всіх . .

Бардак з цього й починається - а давайте , мовляв ,оштрафуємо спочатку цих , а вже потім тих ,, або навпаки , і т.д.
20.04.2021 12:23 Ответить
правильно
20.04.2021 12:11 Ответить
правильно
20.04.2021 12:11 Ответить
яка різниця, на якій соц. сходинці порушник? тут проблема у тому, що шишок не штрафують, бо вони шишки.
20.04.2021 12:47 Ответить
20.04.2021 12:13 Ответить
Займитесь чем-то полезным . Много говорящих на украинском - вата , много говорящих на русском , еврейском , армянском , татарском , азербайджанском , ... - патриоты . Проблема не в языке , а в голове .
20.04.2021 12:15 Ответить
одне іншому не заважає... нехай виконують цей і інші закони -тоді буде порядок!
20.04.2021 12:17 Ответить
Расшифруй твоё понятие "порядок" .
20.04.2021 12:19 Ответить
ти що, дибіл? відкрий словник і прочитай коли не знаєш
20.04.2021 12:21 Ответить
Этот недоумок по ходу не догадывается, что "порядок" может включать в себя регулярные визиты на бутылку вполне себе в законной форме. Чему рашка и её сателлит являются свежим примером. Порядок же, всех к ногтю прижали, никто не барагозит - лепота.
20.04.2021 12:44 Ответить
В штатах була така історія, коли іспаномовні зажадали, щоб для їхніх дітей відкрити державні, іспаномовні школи. Американські урядовці їх тихо-тихо послали, бо чітко усвідомлювали, що це буде держава в державі.

Хто-хто, а американці розуміються на державному будівництві.
20.04.2021 15:40 Ответить
Коли почнете? Один міністр постійно бе-бе-белькоче не українською.
20.04.2021 12:16 Ответить
Хто ж Авакова оштрафує?
20.04.2021 12:21 Ответить
20.04.2021 12:23 Ответить
твоё предложение как раз сейчас же и примут в первом чтении...
гівно піарістое...
20.04.2021 12:28 Ответить
вот давай. начни с авакова и люси
20.04.2021 12:31 Ответить
Давайте вначале штрафовать чиновников/ Правильно.Каждый закон ещё должен учитывать социальное происхождение, партийность, национальность наказуемого.
20.04.2021 12:34 Ответить
Отлично!!!!
Когда оштрафуют Мендель Авакяна Геращенко ?
20.04.2021 12:36 Ответить
и пожалуйста разберитесь и оштрафуйте людей которые построили дома в заповедных зонах (как например министр культуры Ткаченко)
20.04.2021 12:40 Ответить
А може краще, щоб закон був однаковий для всіх?
20.04.2021 12:47 Ответить
Він що, хоче щоб ми почекали коли вони Авакова оштрафують?
Зелена мразота навмисно доводить все до абсурду.
20.04.2021 13:08 Ответить
ткаченко, як і всі інші зеленські, не знає українського законодавства та й не бажає знати оскільки самі вони не мають української ідентичності.
статтею 188-52 КУпАП передбачена відповідальність, в тому числі, й для посадових осіб органів державної влади та органів місцевого самоврядування (чиновників, як воно висловилось).
тож беріть, штрафуйте, всіх, хто не виконує вимог Закону.
20.04.2021 13:33 Ответить
100%
20.04.2021 13:51 Ответить
А чого Ви хочете?! Ткаченко - рускоязикий пацан.
20.04.2021 15:42 Ответить
Міністр культури України запропонував відтермінувати штрафи за порушення мовного закону.
Міністр повинен прийняти міри до виконання закону, а також указу про створення програми просування мови Замість того ,щоб шукати причини невиконання закону та указу. Тобто міністр не виконує свої функції. Геть такого міністра!!!
20.04.2021 16:23 Ответить
А давайтє вначалє штрафуватиме порушників закону суд, а не міністр "культури"! Чого ти стромляєш свого довгого носа куди не попадя?
20.04.2021 18:43 Ответить
 
 