Ткаченко о штрафах за нарушение "языкового закона": Давайте вначале штрафовать чиновников, а потом перейдем к работникам кафе
Министр культуры Александр Ткаченко считает нужным начинать применять штрафы за нарушение "языкового закона" именно к чиновникам и депутатам. После этого можно будет переходить к штрафованию обычных людей.
Об этом Ткаченко заявил в интервью РБК-Украина, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, если бы законодатели начали штрафовать в первую очередь самих себя, тогда население восприняло бы такое введение более корректно.
"Давайте начнем штрафовать чиновников вначале. А потом перейдем к обычным людям, которые работают в кафе и могут забыть какие-то украинские слова. Я бы не хотел, чтобы мы превращали эти штрафы в фетиш. Чтобы мы не превращали это в инструмент сведения счетов или еще чего-то", - отметил Ткаченко.
Министр добавил, что сейчас среди депутатов есть мысли подать поправки в закон, которые бы отменили штрафы для населения в бытовой сфере.
"Я абсолютно поддерживаю постановку такого вопроса. Покажите пример, уважаемые законодатели и чиновники", - добавил Ткаченко.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Хто-хто, а американці розуміються на державному будівництві.
Бардак з цього й починається - а давайте , мовляв ,оштрафуємо спочатку цих , а вже потім тих ,, або навпаки , і т.д.
гівно піарістое...
Когда оштрафуют Мендель Авакяна Геращенко ?
Зелена мразота навмисно доводить все до абсурду.
статтею 188-52 КУпАП передбачена відповідальність, в тому числі, й для посадових осіб органів державної влади та органів місцевого самоврядування (чиновників, як воно висловилось).
тож беріть, штрафуйте, всіх, хто не виконує вимог Закону.
Міністр повинен прийняти міри до виконання закону, а також указу про створення програми просування мови Замість того ,щоб шукати причини невиконання закону та указу. Тобто міністр не виконує свої функції. Геть такого міністра!!!